Gaza is the graveyard of human rights International law hasn’t protected Palestinians from a holocaust.

Gaza ist der Friedhof der Menschenrechte

von Khalil Abu Shammala



Die elektronische Intifada

8. November 2023

Die Massentötung von Palästinensern ist eine Verhöhnung der Menschenrechte. Ahmed Ibrahim APA-Bilder

Eine Entschuldigung ist notwendig.

Zu diesem Schluss bin ich gekommen, als ich Zeuge dieses Holocausts in Palästina wurde.

Das massenhafte Töten von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern.

Eine Zerstörung, die sich kein menschlicher Verstand vorstellen kann.

Ich bin zu diesem Schluss gekommen, nachdem ich die Unfähigkeit oder den Unwillen der „internationalen Gemeinschaft“ beobachtet habe, den Kindern und Menschen in Gaza zu helfen.

Die unterlassene Hilfeleistung ist ein Versagen der Menschheit selbst.

Ich entschuldige mich hiermit für alle Konzepte, Werte und Grundsätze der Menschenrechte, für die ich mich im Laufe von 25 Jahren eingesetzt habe.

Ich hatte geglaubt, dass diese Grundsätze von den Regierungen respektiert werden.

Ich hatte geglaubt, dass Regierungen und internationale Institutionen einen Sinn für Moral haben.

Ich hatte geglaubt, dass Regierungen und internationale Institutionen sich bemühen würden, die Unschuldigen in einer Zeit zu schützen, in der sie die ganze Welt um Hilfe bitten, um die Ungerechtigkeit gegen sie zu beenden und die vorsätzlichen, kaltblütigen Massaker an ihnen zu beenden.

Die Palästinenser haben sich keines Verbrechens schuldig gemacht – es sei denn, Palästinenser zu sein ist selbst ein Verbrechen.

Die Zerstörung des Lebens in Gaza geschieht vor den Augen und Ohren der Welt.

Sie wird ein Schandfleck auf der Stirn der „internationalen Gemeinschaft“ und jedes Einzelnen bleiben, der für diese „Gemeinschaft“ arbeitet.

Ich bin sicher, dass jeder Beamte in den internationalen Institutionen ein Gefühl der Scham empfinden wird, dass alle diese Beamten jedes Mal, wenn sie sich im Spiegel betrachten, heimgesucht werden.

Keine Antworten

Ich gebe zu, dass ich mich getäuscht habe.

Ich hatte geglaubt, das Recht würde sich immer durchsetzen.

Die Realität vor Ort beweist das Gegenteil. Es ist das Gesetz des Dschungels, das in dieser ungerechten Welt herrscht.

Die „internationale Gemeinschaft“ ist uns in den Rücken gefallen.

Wir müssen uns von unseren Kindern abwenden, wenn sie uns Fragen stellen.

Habt ihr uns nicht gesagt, dass das internationale Recht für die Unterdrückten triumphiert?

Haben Sie uns nicht gesagt, dass die Vierte Genfer Konvention verbindlich ist, dass sie die Staaten verpflichtet, die Völker in Kriegszeiten zu schützen?

Haben Sie uns nicht von den Rechten der Kinder erzählt?

Haben Sie uns nicht von der Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau erzählt?

Warum sehen wir dann, wie Kinder und Frauen in Stücke gerissen werden?

Warum werden schwere Raketen auf ihre Köpfe abgeworfen?

Diese Welt gehört uns, dem Volk von Gaza, nicht.

Das internationale Recht scheint uns von seinen Bestimmungen ausgeschlossen zu haben.

Ich entschuldige mich bei meinen Kindern, Nour, Muhammad und Nessma.

Ich entschuldige mich bei meinen Freunden und Kollegen, die sich für die Menschenrechte und die ihnen zugrunde liegenden Prinzipien einsetzen.

Ich entschuldige mich bei allen Kindern, Frauen und Männern, die in Gaza zu Opfern geworden sind.

Ich habe keine Antworten auf ihre Fragen zu diesem Zeitpunkt.

Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann in der Zukunft Antworten haben werde.

Ich entschuldige mich bei all jenen, die nicht mehr unter uns sind.

Menschenrechte gab es nicht, als sie abgeschlachtet und in Stücke gerissen wurden.

Ich habe mich für die Menschenrechte eingesetzt und aufrichtig an sie geglaubt.

Ich habe mich geirrt.

Gaza ist jetzt der Friedhof der Menschenrechte.

Khalil Abu Shammala ist ein Menschenrechtsaktivist in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



