https://www.middleeastmonitor.com/20231108-hezbollahs-anti-ship-missiles-bolster-its-threat-to-us-navy/

Ein Bild einer P-800 Rakete, einer russischen Anti-Schiffs-Rakete [Wikipedia]

Hisbollahs Anti-Schiffs-Raketen verstärken ihre Bedrohung für die US-Marine

von Reuters

8. November 2023

Mächtige russische Anti-Schiffs-Raketen, die die Hisbollah erworben hat, geben ihr die Möglichkeit, die unverhüllte Drohung ihres Anführers gegen US-Kriegsschiffe wahr zu machen und unterstreichen die schwerwiegenden Risiken eines regionalen Krieges, sagen Quellen, die mit dem Arsenal der Gruppe vertraut sind.

Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah warnte Washington in der vergangenen Woche, dass seine Gruppe etwas gegen die US-Schiffe vorhabe, die seit dem Ausbruch des Krieges zwischen der palästinensischen Gruppe Hamas und Israel im vergangenen Monat in der Region stationiert seien und den gesamten Nahen Osten erschütterten.

Zwei Quellen im Libanon, die mit dem Arsenal der Gruppe vertraut sind, sagten, er habe sich auf die stark verbesserten Fähigkeiten der Hisbollah im Bereich der Schiffsabwehrraketen bezogen, darunter die in Russland hergestellte Yakhont-Rakete mit einer Reichweite von 300 km (186 Meilen).

Medien- und Analystenberichte deuten seit Jahren darauf hin, dass die Hisbollah Yakhont-Raketen in Syrien erworben hat, nachdem sie dort vor mehr als einem Jahrzehnt stationiert wurde, um Präsident Bashar Al-Assad im Bürgerkrieg zu unterstützen.

Die Hisbollah hat nie bestätigt, dass sie diese Waffe besitzt.

Das Medienbüro der Hisbollah reagierte nicht sofort, als es um einen Kommentar für diese Geschichte gebeten wurde.

Washington behauptet, dass sein Marineeinsatz im Mittelmeer – bestehend aus zwei Flugzeugträgern und den dazugehörigen Schiffen – darauf abzielt, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, indem der Iran, der Gruppen wie die Hamas, die Hisbollah und den Palästinensischen Islamischen Dschihad unterstützt, abgeschreckt wird.

Die Hisbollah sieht die US-Kriegsschiffe als direkte Bedrohung an, da sie in der Lage sind, die Gruppe und ihre Verbündeten zu treffen.

Nasrallah sagte am Freitag in einer Rede, die US-Kriegsschiffe im Mittelmeer „machen uns keine Angst und werden uns auch keine Angst machen“.

„Wir haben uns auf die Flotten vorbereitet, mit denen ihr uns droht“, sagte er.

Das Weiße Haus erklärte nach Nasrallahs Freitagsrede, die Hisbollah dürfe den palästinensisch-israelischen Krieg nicht ausnutzen, und die Vereinigten Staaten wollten nicht, dass sich der Konflikt auf den Libanon ausweitet.

Eine der Quellen sagte, die Fähigkeiten der Hisbollah zur Schiffsabwehr hätten sich seit 2006 enorm entwickelt, als die Gruppe zum ersten Mal demonstrierte, dass sie ein Schiff auf See angreifen kann, indem sie ein israelisches Kriegsschiff im Mittelmeer während eines Krieges mit Israel traf.

„Es gibt die Yakhont und natürlich noch andere Dinge“, sagte die Quelle, ohne näher darauf einzugehen.

Die Quelle fügte hinzu, dass der Einsatz dieser Waffe durch die Hisbollah gegen feindliche Kriegsschiffe darauf hindeuten würde, dass der Konflikt zu einem größeren regionalen Krieg eskaliert ist.

Aufmerksame Beobachter

Drei derzeitige und ein ehemaliger US-Beamter erklärten, die Hisbollah habe ein beeindruckendes Arsenal an Waffen aufgebaut, darunter auch Anti-Schiffs-Raketen.

„Wir schenken dem natürlich große Aufmerksamkeit … und wir nehmen die Fähigkeiten, die sie haben, ernst“, sagte ein Beamter, ohne sich direkt dazu zu äußern, ob die Gruppe über die Yakhont-Rakete verfügt.

Die Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um sich offen über die Fähigkeiten der Hisbollah äußern zu können.

Die US-Beamten fügten hinzu, dass die kürzlich in der Region stationierten US-Marineeinheiten auch Schutzmaßnahmen gegen ankommende Raketen beinhalten. Sie gingen nicht näher darauf ein.

Das Pentagon hat seit dem 7. Oktober, als bewaffnete Hamas-Kämpfer Israel vom Gazastreifen aus stürmten und dabei nach israelischen Angaben 1.400 Menschen töteten, Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer entsandt.

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben seither mehr als 10.000 Palästinenser getötet.

Nasrallah warnte Washington am Freitag, dass die Verhinderung eines regionalen Krieges von der Beendigung des israelischen Angriffs abhänge. Seit dem 8. Oktober liefert sich die Hisbollah an der libanesischen Grenze ein Feuergefecht mit den israelischen Streitkräften. Dies ist die schwerste Eskalation seit dem Krieg von 2006.

Allerdings hat die Hisbollah bisher nur einen Bruchteil ihres Waffenarsenals eingesetzt, und die Gewalt hat sich weitgehend auf das Grenzgebiet beschränkt.

Auch andere Gruppen wie die jemenitischen Houthis haben Drohnen auf Israel abgefeuert, während muslimische Milizen die US-Streitkräfte im Irak und in Syrien beschossen haben.

Die bodengestützte Yakhont nähert sich ihrem Ziel in geringer Höhe – 10 bis 15 Meter über dem Boden -, um nicht entdeckt zu werden, so ein Bericht des in Washington ansässigen Zentrums für strategische und internationale Studien (CSIS).

Die Yakhont, eine Variante der 1993 erstmals entwickelten P-800 Oniks-Rakete, wurde 1999 von einem russischen Rüstungsunternehmen für den Export entwickelt und kann aus der Luft, vom Boden oder von U-Booten aus abgeschossen werden, so das CSIS.

Auf die Berichte der Quellen über den Erwerb von Yakhont-Raketen durch die Hisbollah angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: „Zunächst einmal ist dies eine Nachricht ohne jegliche Bestätigung. Wir wissen nicht, ob sie wahr ist oder nicht“.

„Zweitens verfügen wir nicht über solche Informationen.“

Das russische Verteidigungsministerium antwortete nicht auf eine schriftliche Bitte um Stellungnahme. Das syrische Informationsministerium antwortete nicht sofort auf Fragen von Reuters, die per E-Mail geschickt wurden.

Vorbereitet und bereit

Nasrallahs Rede am Freitag war eine seiner bisher schärfsten Warnungen an die Vereinigten Staaten, die seine Gruppe für einen Selbstmordanschlag verantwortlich machen, bei dem 1983 das Hauptquartier der US-Marine in Beirut zerstört wurde und 241 Soldaten ums Leben kamen, sowie für einen Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft im selben Jahr, bei dem 63 Menschen getötet wurden.

Obwohl die Hisbollah bestritten hat, hinter diesen Anschlägen zu stehen, nahm Nasrallah in seiner Rede indirekt darauf Bezug, indem er sagte, dass diejenigen, die Anfang der 1980er Jahre die Vereinigten Staaten im Libanon besiegten, „noch am Leben“ seien.

Nasser Qandil, ein libanesischer politischer Analyst, der der Hisbollah nahe steht, erläuterte in Bemerkungen auf seinem privaten Youtube-Kanal, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurden, wie die Yakhont-Raketen im Arsenal der Gruppe gegen US-Kriegsschiffe eingesetzt werden könnten.

Er bezeichnete die Rakete als „den wichtigsten Preis“ für die Beteiligung der Hisbollah am Krieg in Syrien, wo die Gruppe dazu beigetragen hat, das Blatt im Bürgerkrieg zugunsten Assads zu wenden.

„Ja, die Hisbollah ist vorbereitet und bereit“, sagte Qandil.

Die beiden Quellen, die mit Reuters sprachen, sagten, die Hisbollah habe die Waffe aus Syrien erhalten, während sie zur Unterstützung von Assad kämpfte, dessen Militär seit langem von Russland bewaffnet wird.

Die Hisbollah hält ihr Waffenarsenal und dessen Beschaffung geheim. In seltenen Äußerungen zu diesem Thema erklärte Nasrallah im Jahr 2021, wie die Gruppe über Syrien in den Besitz von Panzerabwehrraketen des Typs Kornet aus russischer Produktion gelangt war.

In einem Interview mit dem libanesischen Sender Al-Mayadeen sagte er, das syrische Verteidigungsministerium habe die Waffen von Russland für den syrischen Gebrauch gekauft, und die Hisbollah habe sie später als eine Art „Unterstützung“ zur Verteidigung des Libanon übernommen.

Die Hisbollah setzte die Waffe im Krieg 2006 ausgiebig ein.

Moskau erklärte, es habe 2010 ein Abkommen über die Lieferung von Marschflugkörpern zur Schiffsabwehr, darunter eine Version der Yakhont, an Damaskus unterzeichnet.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …