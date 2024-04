Gaza is a thousand Port Arthurs | Red Flag Opposition Leader Peter Dutton’s claim that a pro-Palestine demonstration at the Sydney Opera House on 9 October was „akin to a Port Arthur moment“ reaches a new level of absurdity.

Angehörige trauern um Menschen, die bei einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt getötet wurden, 9. Oktober 2023 FOTO:

Fatima Shbair / Associated Press

Gaza ist ein tausendfacher Port Arthurs

Jack Mansell

14. April 2024

Die Behauptung des Oppositionsführers Peter Dutton, eine pro-palästinensische Demonstration vor dem Opernhaus in Sydney am 9. Oktober sei „wie ein Port-Arthur-Moment“ gewesen (in Anspielung auf eine Schießerei im Jahr 1996 in der Touristenstadt Port Arthur, bei der 35 Menschen getötet wurden), erreicht eine neue Stufe der Absurdität. Die Behauptung wurde in einer kürzlich gehaltenen Rede im Opernhaus von Sydney aufgestellt, in der die angebliche „Gewalt“ und der „Antisemitismus“ von Palästina-Anhängern verurteilt und Migranten mit Abschiebung gedroht wurde.

In Wirklichkeit versammelten sich am 9. Oktober 1.000 Palästina-Unterstützer friedlich unter dem Motto „Kein Krieg gegen Gaza“, um sich gegen das zu wehren, von dem wir alle wussten, dass es kommen würde: ein Massaker. Wir marschierten vom Rathaus zum Opernhaus, ähnlich wie die Demonstranten bei Dutzenden von anderen Demonstrationen zu verschiedenen Themen, wo wir skandierten und Reden hörten und dann nach Hause gingen.

Die Menschen nahmen an der Kundgebung teil, weil sie wussten, dass „Israels Recht auf Selbstverteidigung“, das in jenen frühen Tagen von denjenigen, die jetzt den Krieg unterstützen, so häufig zitiert wurde, ein Euphemismus für die Ermordung von Palästinensern ist, der seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 zur Rechtfertigung eines Massakers nach dem anderen verwendet wurde.

Es hat etwas Magenverbrennendes, der Gewalt beschuldigt zu werden, weil man an einem friedlichen Protest gegen einen Krieg teilgenommen hat, der brutaler war, als die meisten Demonstranten es sich hätten vorstellen können. Israel hat bisher mehr als 35.000 Palästinenser auf grausame, kalkulierte und präzise gesteuerte Weise ermordet. Es hat Hunderttausende von Gaza-Bewohnern zum Hungertod verurteilt und diejenigen ermordet, die versuchen, den Hungernden zu helfen. Sie hat mehr als 1,6 Millionen Menschen vertrieben, von denen derzeit eine Million in Rafah unter der Bedrohung einer israelischen Invasion ausharren.

Wenn Dutton einen Port-Arthur-Vergleich anstellen will, dann ist Gaza tausend Port Arthurs.

Und es gab keine aufrührerischen Reden über die Gewalttaten und Einschüchterungen, die von Zionisten in Australien seit Beginn des Völkermordes begangen wurden. In den Medien wurde mehr darüber berichtet, dass das Kabinenpersonal von Qantas, Gott bewahre, palästinensische Flaggen an ihrer Uniform trug, als darüber, dass ein Palästina-Unterstützer im Sydneyer Vorort Botany einen improvisierten Sprengsatz an seinem Auto anbrachte, weil er eine palästinensische Flagge vor seinem Haus aufgehängt hatte.

Dem politischen Establishment geht es nicht wirklich um Gewalt. Es geht ihm darum, jeden einzuschüchtern, auszugrenzen und zu diskreditieren, der seinen Verbündeten Israel kritisiert. Vorwürfe des „Antisemitismus“ – ironischerweise vom Anführer der rassistischen „Nein“-Kampagne für die Rechte der Ureinwohner – sind ein wichtiger Teil davon. Dutton und der israelische Staat lesen aus demselben Handbuch der Doppelzüngigkeit.

Für diese frischgebackenen „Antirassisten“ spielt es keine Rolle, dass das Banner der Gruppe „Juden gegen die Besatzung“ an diesem Abend stolz wehte, wie es bei den Palästina-Kundgebungen in Sydney häufig der Fall ist. Auch nicht, dass Mitglieder des jüdischen antizionistischen Kollektivs Tzedek am 9. Oktober marschierten und seither Woche für Woche Teil der Kampagne sind.

Auch spielt es für sie keine Rolle, dass sich die Behauptung, die im Mittelpunkt dieses Antisemitismusvorwurfs steht, nämlich dass eine kleine Minderheit von Kundgebungsteilnehmern angeblich „Vergaset die Juden“ skandiert habe, als Fälschung herausstellte. Am 2. Februar berichtete die ABC, dass eine von der NSW-Polizei in Auftrag gegebene unabhängige Untersuchung „keine Beweise“ dafür gefunden habe, dass diese Worte gesungen worden seien. Tatsächlich war die Behauptung von einer zionistischen Organisation aufgestellt worden, um die Proteste zu verleumden.

Als wir beschlossen, am 9. Oktober zu demonstrieren, versuchte nicht nur Dutton, uns zu verleumden. Auch Labor-Premierminister Anthony Albanese forderte uns auf, dies zu unterlassen. Zionistische Organisationen wie der Exekutivrat des australischen Judentums versuchten, Angst zu schüren, indem sie jüdische Menschen aufforderten, nicht in das CBD zu gehen. Dies war keine Reaktion auf eine tatsächliche Bedrohung, sondern ein Versuch, den Marsch als gewalttätigen Mob darzustellen. In den folgenden Tagen versuchte der Premierminister von NSW Labor, Chris Minns, künftige Märsche zu verbieten.

Es war richtig, zu marschieren. Die letzten sechs Monate haben dies auf grausame Weise gezeigt. Aber noch in der Nacht der Kundgebung hatte Israel fast 700 Palästinenser ermordet. Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als doppelt so viele Palästinenser getötet wie während der Nakba von 1948. In Sydney fanden an 27 aufeinanderfolgenden Wochenenden Demonstrationen zur Unterstützung Palästinas statt, dazwischen gab es Hunderte weiterer Proteste.

