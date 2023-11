Gaza ist nur die jüngste beschämende Episode der britischen Außenpolitik RICHARD NORTON-TAYLOR

Aufgrund seiner imperialen Vergangenheit in Palästina hat Großbritannien die moralische Verpflichtung, zur Lösung des gegenwärtigen Krieges in Gaza beizutragen. Aber wie in zahlreichen anderen Kriegen, vom Irak bis Afghanistan und von Libyen bis Irland, trägt es zu den Missständen bei.

Britische Streitkräfte in Kuwait im Februar 2003, kurz vor dem Einmarsch in den Irak (Foto: Ian Waldie/Getty Images)

Der UN-Generalsekretär wurde in Israel verunglimpft, weil er nach seiner Kritik an dem schrecklichen Angriff der Hamas, bei dem 1.400 Menschen ums Leben kamen, sagte, es sei wichtig zu erkennen, dass das Massaker vom 7. Oktober nicht in einem „Vakuum“ stattgefunden habe.

Er sagte, das palästinensische Volk sei 56 Jahre lang einer erdrückenden Besatzung ausgesetzt gewesen.

Antonio Guterres hatte Recht. Und dieses Vakuum wurde von Großbritannien hinterlassen, als es sein Mandat für Palästina 1948 abrupt beendete.

Dies führte zur Vertreibung von mindestens 700.000 Palästinensern aus ihrer Heimat durch jüdische Milizen, schätzungsweise 85 Prozent derer, die in dem Gebiet lebten, das zum neuen Staat Israel wurde – was die Palästinenser als Nakba, „Katastrophe“, bezeichnen.

In seinem gefeierten Buch One Palestine Complete zitiert Tom Segev einen hochrangigen britischen Beamten, der zu dieser Zeit ein Geständnis ablegte: „Die Briten hatten in Wirklichkeit nie eine Politik für Palästina… überhaupt keine Politik“.

Dies ist vielleicht das schlimmste von vielen Beispielen für den Machtmissbrauch Großbritanniens, für seine politischen und militärischen Abenteuer, die das Ergebnis von Exzeptionalismus und einer Kombination aus Arroganz und Ignoranz sind und die vor allem im Nahen Osten unzählige Menschenleben gekostet haben.

In Anbetracht der Tausenden von Toten, die weiterhin zu beklagen sind, hat Großbritannien eine Menge zu verantworten.

Zusammenarbeit mit Israel

Großbritannien gab sein vom Völkerbund genehmigtes Mandat für Palästina auf und überließ es Juden und Arabern, den Kampf auszutragen. Seitdem hat Großbritannien seine Verantwortung nicht wahrgenommen und Palästinenser im besetzten Westjordanland ungestraft ermordet, von ihrem Land vertrieben und ihre Häuser zerstört.

Während Premierminister Benjamin Netanjahu von der Seitenlinie aus wettert, gibt es dort inzwischen rund 700.000 illegale israelische Siedler. Im vergangenen Jahr wurden im besetzten Westjordanland mehr als 150 Palästinenser getötet, in den letzten Monaten waren es mehr als 130.

„Weder der Premierminister noch der Oppositionsführer können sich dazu durchringen, auch nur die geringste Kritik an Netanjahu und seiner Regierung zu äußern.

Keir Starmer, der Vorsitzende der Labour-Partei, hat in den acht Jahren, die er vor dem 7. Oktober im Parlament saß, nur zweimal über Palästina gesprochen; Jeremy Corbyn hingegen hat dies seit 2005 53 Mal getan. Die Regierung war so desinteressiert, dass sie im vergangenen Jahr den Posten des Ministers für den Nahen Osten abschaffte, ein Schritt, den sie nun wieder rückgängig gemacht hat.

Stattdessen hat die britische Regierung die Zusammenarbeit mit Israel in Bereichen wie Gesundheit, Technologie, Militär und Sicherheitspolitik vertieft.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden im Gazastreifen mehr als 10.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Nach Angaben der UNO hat Israel in zwei Wochen fast so viele palästinensische Zivilisten getötet wie Russland in 20 Monaten ukrainische Zivilisten getötet hat.

Weder der Premierminister noch der Oppositionsführer können sich dazu durchringen, auch nur die geringste Kritik an Netanjahu und seiner Regierung zu äußern. Weder im Gazastreifen noch in der Ukraine ist ein Ende des unerbittlichen Bombardements in Sicht.

Der Umgang mit Moskau

Die britischen Regierungen haben auch nach der Besetzung der Krim durch Putin im Jahr 2014 weiter mit Moskau verhandelt. Russische Oligarchen nutzten weiterhin das Angebot der City of London, der wendigen Gesetze und verlockenden Immobilien in Großbritannien, um ihren Reichtum zu vergrößern.

Erst nach der umfassenden Invasion in der Ukraine im Februar 2022 schloss sich die britische Regierung eilig den USA und anderen Ländern an und verhängte Sanktionen gegen Russland, wobei britische Minister schon bald damit prahlten, dass sie der Ukraine mehr Waffen lieferten als jedes andere europäische Land.

Der ukrainische Oberbefehlshaber, General Valery Zaluzhny, hat nun zugegeben, dass sich seine Streitkräfte in einer „Pattsituation“ mit Russland entlang einer Frontlinie befinden, die sich trotz monatelanger heftiger Kämpfe kaum verschoben hat, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Der Krieg in der Ukraine hat Russland in die Hände des Iran getrieben, der dem Land im Austausch gegen Drohnen für Angriffe auf die Ukraine Militärtechnologie liefert. Putin, der nicht zögert, den Westen der Heuchelei zu bezichtigen, muss erfreut sein, dass den Jugendlichen im Iran in der Schule von einer anderen britischen Intervention erzählt wird – wie Großbritannien 1953 mit Hilfe der CIA einen Putsch durchführte, der Mohammed Mosaddeq stürzte.

Er war der erste demokratisch gewählte Führer des Irans, dessen Verbrechen darin bestand, die britische Anglo-Iranian Oil Company, später BP, zu verstaatlichen. Er wurde durch den autokratischen Schah ersetzt und löste damit eine Kette von Ereignissen aus, die zur islamischen Revolution von 1979 führen sollte.

Die Bewaffnung Saddams

In den 1980er Jahren verkauften die britischen Regierungen heimlich Waffen an den irakischen Diktator Saddam Hussein. Sie wussten, dass er seine Gegner hinrichtete und Gasangriffe auf die Kurden verübte, aber London unterstützte ihn in seinem langen Krieg mit dem Iran, eine Politik, die von den Rüstungsunternehmen begrüßt wurde.

Im Jahr 2003 schloss sich Tony Blair begeistert der von den Amerikanern angeführten Invasion des Irak an, obwohl der MI6 wusste, dass Saddam in keiner Weise für die Anschläge vom 11. September 2001 auf die USA verantwortlich war und der MI5 wusste, dass eine Invasion terroristische Anschläge in Großbritannien fördern würde.

Als Beweise dafür auftauchten, dass britische Truppen inhaftierte Iraker gefoltert hatten, erklärte das Verteidigungsministerium, unterstützt von den Justizbeamten der Regierung, dass das britische Menschenrechtsgesetz, das den Briten, einschließlich ihrer Soldaten, Verpflichtungen auferlegt, im Irak nicht gelte.

Hochrangige Regierungsjuristen warnten unter vier Augen, dass der Krieg rechtswidrig sei. Ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konventionen sei insbesondere das Versäumnis gewesen, sich auf die Folgen vorzubereiten, sagten mir hochrangige britische Militärs.

Als ich später Luftmarschall Sir Brian Burridge, den Befehlshaber der britischen Streitkräfte während der Invasion, um einen Kommentar zu den Fehlern bat, antwortete er: „Es war eine nationale Schande, dass Sie, nachdem Sie 13 Jahre lang große Teile des Landes überflogen hatten, nicht besser in der Lage waren, sich ein richtiges Informationsbild zu verschaffen. Wir hatten einfach keine Informationen“.

Die Invasion des Irak kostete zwischen 218.000 und 315.000 Zivilisten das Leben, nach Schätzungen, die mit Sicherheit zu konservativ sind.

Afghanistan, Libyen, Kenia

Schlecht ausgerüstete und schlecht ausgebildete britische Truppen verübten in Afghanistan ähnliche Übergriffe und besetzten das Land in Unkenntnis seiner Stammeszugehörigkeit und sogar seiner geografischen Lage.

Die von den Briten unterstützte und von den USA geführte Politik der „Enthauptung“ von Taliban-Führern führte zur Rekrutierung jüngerer, noch extremerer Anhänger, von denen viele heute die Kontrolle über das Land haben. Diese Lektion haben die israelischen Regierungen nicht gelernt, als sie die Palästinensische Autonomiebehörde weiter demütigten.

Als britische Truppen den Irak und Afghanistan besetzten, wurde Muammar Gaddafi von Blair gefeiert, nachdem der libysche Diktator, der früher einige der schlimmsten Terroranschläge verübt hatte, zugestimmt hatte, sein chemisches und nukleares Waffenprogramm aufzugeben, was den Weg für lukrative Geschäfte für britische Unternehmen, vor allem BP, freimachte.

Als Gaddafi während des „Arabischen Frühlings“ 2011 seine Gegner bedrohte, wurde er erneut zum Feind. Premierminister David Cameron führte die Forderungen nach Luftangriffen gegen Libyen an und ignorierte dabei seinen eigenen Rat, dass Aufstände nicht durch Bombardierungen aus 15.000 Fuß Höhe gewonnen werden können.

„Schlecht ausgerüstete und schlecht ausgebildete britische Truppen waren an ähnlichen Misshandlungen in Afghanistan beteiligt.

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Unterhauses stellte später fest, dass die Luftangriffe unter britischer Führung, deren Folgen weiterhin Tod und Zerstörung in Libyen verursachen, „nicht auf genauen nachrichtendienstlichen Informationen beruhten“.

Die imperiale Vergangenheit Großbritanniens ist tief in der Psyche und im Ethos des militärischen und politischen Establishments des Landes verwurzelt, und die Siege werden auf den Flaggen der Regimenter verkündet, nicht zuletzt in den Kathedralen und Kirchen der etablierten Religion.

Missbräuche, einschließlich Folter, die zu diesen Siegen führten, wurden geheim gehalten und kamen erst durch Enthüllungen an anderer Stelle oder durch Gerichtsverfahren ans Licht, die viel später von Familien der Opfer angestrengt wurden.

Ein Beispiel dafür sind die Konzentrationslager und die Hinrichtung der Mau-Mau-Rebellen in Kenia in den 1950er Jahren. Der jüngste Staatsbesuch von König Karl in Kenia wurde als mutige und aufgeklärte Initiative dargestellt.

Doch seine „Abscheu“ und sein „tiefes Bedauern“ über die „ungerechtfertigte“ Behandlung waren bloße Plattitüden und werden von vielen in Kenia als solche angesehen. Er erwähnte nicht die derzeitigen Misshandlungen von Kenianern durch britische Truppen, die von Declassified UK gut dokumentiert wurden.

Teilungen

Auch in Nordirland ignorierten die aufeinanderfolgenden britischen Regierungen die Missstände, einschließlich der eklatanten Wahlmanipulationen. Sie förderten die Rekrutierung von Mitgliedern der IRA durch kontraproduktive Aggression und spätere Zusammenarbeit mit loyalistischen Paramilitärs bei Folter und Mord.

1947, ein Jahr bevor Großbritannien die Palästinenser dem neuen Staat Israel überließ, stimmte die Labour-Regierung einer weiteren Teilung zu – dass das Juwel in Großbritanniens imperialer Krone in ein hauptsächlich hinduistisches Indien und ein hauptsächlich muslimisches Pakistan aufgeteilt werden sollte, das seinerseits in West und Ost geteilt war.

Nach einem Unabhängigkeitskrieg wurde Ostpakistan 1971 zu Bangladesch. Die Teilung Indiens hatte schätzungsweise eine Million Todesopfer gefordert. Streitigkeiten über die Aufteilung von Kaschmir haben zu drei Kriegen geführt, 1947, 1965 und 1999.

Durch die von Großbritannien geförderten Teilungen wurden Staaten auf der Grundlage der Religion geschaffen – in Palästina, Indien und den sechs Grafschaften von Ulster – eine Komponente, die zu besonders blutigen Konflikten geführt hat.

Diejenigen, die Großbritanniens militärischen Interventionen am meisten misstrauen, sind Militärkommandeure, die die gewalttätigen Fiaskos der Vergangenheit aus erster Hand erlebt haben – Katastrophen, die den Niedergang Großbritanniens beschleunigt haben. Sie stehen an der Spitze derjenigen, die im Westen für Waffenstillstände und Kompromisse plädieren.

Lord Richards, ehemaliger Chef des Verteidigungsstabs, unterscheidet beispielsweise die Krim von anderen Gebieten in der Westukraine, die von russischen Truppen besetzt sind. „Es könnte eine Einigung über die Krim geben“, sagte er letztes Jahr.

Das mag als Wunschdenken erscheinen, ebenso wie die Chancen auf eine „Zweistaatenlösung“ für den Konflikt zwischen Palästina und Israel. Das mag jetzt der Fall sein, darf aber nicht von der brutalen Wahrheit ablenken, dass Großbritannien eine tiefe moralische Verpflichtung hat, sich diesem Konflikt zu stellen. Es muss sich seiner Verantwortung stellen, die es so schändlich vernachlässigt hat.

