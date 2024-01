Gaza, Yemen & Ukraine Sound Death Knell for U.S.-Led ‚Rules-Based Global Order‘ The world has reached a point of no return. The fraud of Western powers is spectacularly exposed and has become untenable. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

Übersetzt mit Deepl.com

Gaza, Jemen und Ukraine sind die Totenglocken für die von den USA geführte „regelbasierte Weltordnung

19. Januar 2024

Die Welt hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Betrug der westlichen Mächte ist spektakulär aufgedeckt und unhaltbar geworden.

Welche moralische Autorität oder Überlegenheit sich die westlichen Staaten in der Vergangenheit auch immer angemaßt haben mögen, all das ist nun zerschlagen – irreparabel.

Die Heuchelei und Doppelzüngigkeit der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten wird seit vielen Jahren, ja seit Jahrhunderten, wahrgenommen. Das ist nichts Neues. Neu ist jedoch, dass der Welt die betrügerische Täuschung jetzt so deutlich vor Augen geführt wird. Das globale Bewusstsein führt wiederum zu globaler Verachtung.

Es gibt auch ein untrügliches Gefühl dafür, dass sich die westlichen Führer bewusst geworden sind, dass ihre Scharade durchschaut wurde und dass ihr Untergang unmittelbar bevorsteht.

In dieser Woche gaben britische Regierungsminister verzweifelte, angstmachende Warnungen über globale Bedrohungen heraus, um die öffentliche Unterstützung für ihre schwindende Autorität zu gewinnen. Dabei klingen sie einfach nur lächerlich.

An anderer Stelle in dieser Woche hielt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine bizarre landesweite Rede, in der er inmitten des globalen Chaos zur nationalen Einheit aufrief. Macron klang erbärmlich, als bettelte er darum, respektiert zu werden.

Die Ironie besteht darin, dass die Bedrohungen und das Chaos, die diese politischen Scharlatane heraufbeschwören, größtenteils das Ergebnis westlicher Gesetzlosigkeit sind, wie ihre De-facto-Unterstützung des Völkermords in Gaza und die unablässige Finanzierung eines Neonazi-Regimes in der Ukraine zur Provokation Russlands zeigen. Jahrzehntelang sind die westlichen Mächte mit Massenmord, illegalen Kriegen und globalem Vandalismus davongekommen. Der Unterschied besteht nun darin, dass eine Konvergenz von Krisen ihre Bösartigkeit und ihre Machenschaften aufgedeckt hat.

Das Gemetzel im Gazastreifen dauert nun schon mehr als 100 Tage, und die Zahl der Todesopfer nähert sich 30.000. Es handelt sich um den transparentesten Völkermord der Geschichte, wie Richard Falk beklagt. Mehr noch, die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten machen sich mitschuldig an den schockierenden Verbrechen des israelischen Regimes.

Krankenhäuser werden von den Israelis beschossen, Mediziner und Journalisten werden ermordet, ebenso wie hungernde Menschen, die zu den gelegentlichen Lebensmittelhilfslieferungen rennen. Unicef nennt es einen „Krieg gegen Kinder“. Berichten zufolge sind bis zu 800.000 Menschen in Gaza vom Hungertod bedroht, und dennoch unternehmen die arroganten westlichen Mächte nichts, um dieser Vernichtung Einhalt zu gebieten oder sie gar zu verurteilen.

Die Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit westlicher Politiker wie des US-Präsidenten Joe Biden und seines Außenministers Antony Blinken sind ekelerregend. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union unterstützen und bewaffnen das israelische Regime ohne jede Zurückhaltung.

Als Südafrika letzte Woche vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag Anklage wegen Völkermordes gegen Israel erhob, war es für die Welt offensichtlich, dass die USA, Großbritannien und andere europäische Mächte wegen ihrer Mitschuld de facto ebenfalls auf der Anklagebank saßen.

Washington, London und Brüssel haben sich beharrlich geweigert, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern, unter dem Vorwand zynischer Ausreden, die abscheuliche israelische Propagandalügen wiederholen, wie etwa die Behauptung, die militante palästinensische Gruppe Hamas benutze menschliche Schutzschilde oder Krankenhäuser als Stützpunkte.

Doch dann bombardieren diese westlichen Mächte plötzlich den Jemen, das ärmste Land der arabischen Region, weil es aus Prinzip die Schifffahrt auf dem Roten Meer blockiert hat, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erzwingen. Die Jemeniten berufen sich auf ihr Recht gemäß der Völkermordkonvention von 1948, solidarisch zu handeln, um den Völkermord am palästinensischen Volk zu verhindern.

Die westlichen Mächte bewaffnen, ermöglichen und rechtfertigen damit nicht nur die israelischen Verbrechen in Gaza. Wenn eine andere Partei, der Jemen, Maßnahmen ergreift, um den Palästinensern zu helfen, verdoppeln die Westmächte ihre Verbrechen, indem sie den Jemen angreifen.

Die Schifffahrtskrise auf dem Roten Meer könnte leicht abgewendet werden, wenn man einen Waffenstillstand in Gaza ausrufen würde, wie es die Jemeniten fordern. Warum also kommen die westlichen Mächte dem nicht nach? Die Schlussfolgerung ist, dass sie nicht bereit sind, den Völkermord in Gaza zu stoppen. Das israelische Regime ist eine Bastion des US-amerikanischen und westlichen Imperialismus im geostrategisch wichtigen Nahen Osten. Es hat den Auftrag, mit Mord davonzukommen, so wie es das seit Jahrzehnten tut, seit es 1948 unter der Schirmherrschaft amerikanischer und britischer neokolonialer Schikanen gegründet wurde.

Lassen Sie uns das klarstellen. Die USA und ihr britischer Kampfhund haben kein legales Recht, Jemen anzugreifen, wie Scott Ritter erklärt. Was diese westlichen Mächte begehen, ist eine kriminelle Aggression gegen ein Land, in dem mehr als die Hälfte der 33 Millionen Einwohner auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen ist. Die Entbehrungen im Jemen sind eine direkte Folge der Bombardierung dieses Landes durch die USA, Großbritannien und Frankreich sowie ihre Auftraggeber Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate von 2015 bis 2022, um die Regierung der Ansar Allah zu stürzen.

Die Verkommenheit der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen neoimperialistischen Partner ist unübersehbar. Die vermeintliche moralische Autorität, die sie verkünden, ist bankrott. Diese Mächte sind nichts anderes als gesetzlose Schurkenstaaten, deren viel gepriesene „regelbasierte globale Ordnung“ ein dreister Deckmantel für ihre einseitige Barbarei und ihr Banditentum ist, um den Rest der Welt zu plündern.

Blinken, der US-Spitzendiplomat, war diese Woche in Davos auf dem jährlichen Gipfel der westlichen Eliten. Dieses Treffen ist mittlerweile eine Parodie des Anscheins. Blinken schwadronierte über Gaza und darüber, wie sehr ihm das Leid „das Herz bricht“. Diesem narzisstischen Nichtsnutz zuzuhören, ist ein Affront gegen den moralischen Anstand und die allgemeine Intelligenz.

Sein britischer Amtskollege, Lord [sic] David Cameron, war ebenfalls in dem Schweizer Alpenort und hielt eine Rede über internationales Recht und Sicherheit. Cameron besaß sogar die hirnlose Unverfrorenheit zu behaupten, dass die derzeitige globale Situation an die 1930er Jahre erinnere, indem er den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Adolf Hitler und Russland mit Nazideutschland verglich. Cameron hat die Geschichte auf den Kopf gestellt. Der richtige Vergleich ist der zwischen den westlichen Mächten und dem Nazifaschismus.

Die Amerikaner, Briten und andere Europäer heizen den Völkermord im Gazastreifen an, während sie den Jemen bombardieren und ein neonazistisches Regime in der Ukraine unterstützen, das offen Kollaborateure des Dritten Reichs aus dem Zweiten Weltkrieg wie Roman Schukevych und Stepan Bandera verehrt.

Am Gipfelzirkus in Davos nahm auch der ukrainische Marionettenpräsident Wolodimyr SZelenskyj teil, der wie üblich um weitere Milliarden an Finanz- und Militärhilfe bettelte. Dieser von den USA geführte Stellvertreterkrieg gegen Russland hat den Tod von 500.000 ukrainischen Soldaten und bis zu 200 Milliarden Dollar an verschwendeten westlichen Steuergeldern verursacht. Ukrainische Rentner, Frauen und Behinderte werden jetzt von den Straßen gezerrt, um sich dem Gemetzel anzuschließen, das das vom Westen unterstützte Kiewer Regime ermöglicht.

Die massiven Verbrechen in Gaza, im Jemen und in der Ukraine sind integraler Bestandteil der westlichen „regelbasierten Ordnung“. Sie sind ein Lehrstück für dieselbe Ursache. Das ist das westliche imperialistische System, an dessen Spitze die Vereinigten Staaten stehen.

Die Welt hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der Betrug der westlichen Mächte ist spektakulär aufgedeckt und unhaltbar geworden. Die westliche imperiale Fassade bricht aufgrund der ihr innewohnenden Korruption zusammen. Es ist eine gefährliche Zeit, aber die harte Wahrheit kann die Welt von der Hegemonie und der systemischen Gewalt der westlichen elitären Macht befreien.

