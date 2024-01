The US plan to revamp the Palestinian Authority is doomed to fail Past US attempts to resuscitate the PA have all failed. The ongoing efforts are unlikely to succeed, either.



US-Außenminister Antony Blinken trifft den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas während seiner einwöchigen Reise zur Beruhigung der Spannungen im Nahen Osten in der Muqata’a in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland, 10. Januar 2024. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Übersetzt mit Deepl.com

Frühere Versuche der USA, die Palästinensische Autonomiebehörde wiederzubeleben, sind gescheitert. Auch die aktuellen Bemühungen werden wahrscheinlich nicht erfolgreich sein.

Der US-Plan zur Wiederbelebung der Palästinensischen Autonomiebehörde ist zum Scheitern verurteilt

Von Samer Jaber

20 Jan 2024

Seit zwei Monaten sprechen die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, die Israel unterstützen, über den „Tag danach“ in Gaza. Sie haben israelische Beteuerungen zurückgewiesen, dass die israelische Armee die Kontrolle über den Gazastreifen behalten wird, und auf die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) als den von ihnen bevorzugten politischen Akteur verwiesen, der nach dem Ende des Krieges die Regierungsgeschäfte übernehmen soll.

Dabei haben die USA und ihre Verbündeten wenig Rücksicht auf die Wünsche des palästinensischen Volkes genommen. Die derzeitige Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde hat die letzten demokratischen Wahlen in den besetzten palästinensischen Gebieten im Jahr 2006 gegen die Hamas verloren und seither stetig an Popularität eingebüßt.

In einer kürzlich durchgeführten Meinungsumfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung (PSR) sprachen sich rund 90 Prozent der Befragten für den Rücktritt von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas aus, und 60 Prozent forderten die Auflösung der PA selbst.

Washington ist sich zweifellos des geringen Vertrauens der Öffentlichkeit in die PA bewusst, aber es gibt einen Grund, warum es darauf besteht, ihre Übernahme des Gazastreifens zu unterstützen: Ihre Führung war jahrzehntelang ein zuverlässiger Partner bei der Aufrechterhaltung eines Status quo im Interesse Israels. Die USA möchten, dass dieses Arrangement fortbesteht, weshalb ihre Unterstützung für die Palästinensische Autonomiebehörde mit dem Versuch einhergehen könnte, sie umzugestalten, um ihr Legitimationsproblem zu lösen. Doch selbst wenn dies gelingen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass die neue Form der PA von Dauer sein wird.

Ein verlässlicher Partner

Einer der wichtigsten Faktoren, der die USA davon überzeugt hat, dass die Palästinensische Autonomiebehörde eine „gute Wahl“ für die Nachkriegsregierung im Gazastreifen ist, ist vielleicht ihre Anti-Hamas-Haltung und ihre Bereitschaft zur Sicherheitskoordination mit Israel.

Seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und dem Gazastreifen am 7. Oktober haben die PA und ihre Führung keine offizielle Erklärung abgegeben, in der sie den palästinensischen Widerstand ausdrücklich politisch unterstützen. Ihre Rhetorik konzentrierte sich in erster Linie auf die Verurteilung und Missbilligung von Angriffen auf Zivilisten auf beiden Seiten, wobei sie auch die Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat ablehnten.

In einer politischen Ansprache am neunten Tag des Krieges kritisierte Abbas die Hamas und behauptete, dass ihre Aktionen nicht das palästinensische Volk repräsentierten. Er betonte, dass die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) die einzige legitime Vertretung des palästinensischen Volkes sei, und unterstrich die Bedeutung des friedlichen Widerstands als einzig legitimes Mittel gegen die israelische Besatzung. Diese Erklärung wurde später von seinem Büro zurückgezogen.

Im Dezember kritisierte Hussein al-Sheikh, ein Beamter der Palästinensischen Autonomiebehörde und Generalsekretär des Exekutivkomitees der PLO, in einem Interview mit Reuters auch die Hamas. Er erklärte, die „Methode und der Ansatz“ des bewaffneten Widerstands der Hamas seien gescheitert und hätten zu zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung geführt.

Die Haltung der Palästinensischen Autonomiebehörde steht im Einklang mit ihren eigenen engstirnigen politischen und wirtschaftlichen Interessen, die auf Kosten der palästinensischen nationalen Sache gehen. Sie hat systematisch und brutal jede Opposition und jede Unterstützung für andere Gruppierungen, einschließlich der Hamas, unterdrückt, um ihre Herrschaft über die Städte im Westjordanland aufrechtzuerhalten, während Israel seine brutale Besetzung und Enteignung des palästinensischen Volkes fortsetzt.

Während Israels Krieg gegen den Gazastreifen in den Jahren 2008-2009 hoffte die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde, mit Hilfe Israels die administrative Kontrolle über den Gazastreifen wiederzuerlangen. Während dieses Konflikts verbot die Palästinensische Autonomiebehörde jegliche Aktivitäten im Westjordanland zur Unterstützung des Gazastreifens und drohte, Teilnehmer zu verhaften. Ich selbst wurde schikaniert und mit Verhaftung bedroht, weil ich versucht hatte, an einer Demonstration gegen den Krieg teilzunehmen. Ähnliche Positionen vertrat die Palästinensische Autonomiebehörde, wenn auch mit weniger aggressiven Maßnahmen, bei den nachfolgenden israelischen Angriffen auf den Gazastreifen, als ihre Führung erkannte, dass die Hamas ihre Kontrolle über den Streifen wahrscheinlich nicht aufgeben würde.

Seit dem 7. Oktober hat die Palästinensische Autonomiebehörde eine mutigere Haltung eingenommen, die durch aggressivere Maßnahmen gekennzeichnet ist. Ihre Sicherheitskräfte haben Demonstrationen und Märsche zur Unterstützung des Gazastreifens unterdrückt und dabei auch mit scharfer Munition auf die Teilnehmer geschossen. Darüber hinaus hat die Palästinensische Autonomiebehörde in letzter Zeit Personen festgenommen, die den palästinensischen Widerstand unterstützten.

Während sie gegen palästinensische Proteste vorgeht, hat die Palästinensische Autonomiebehörde nichts unternommen, um ihre Bevölkerung vor Angriffen israelischer Siedler auf palästinensische Gemeinden zu schützen, bei denen Hunderte von Menschen im besetzten Westjordanland getötet, verletzt und vertrieben wurden. Darüber hinaus hat die israelische Armee ihre Razzien in den von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwalteten Gebieten intensiviert, was zur Verhaftung von Tausenden und zur Tötung von Hunderten von Palästinensern geführt hat, ohne dass die Palästinensische Autonomiebehörde darauf reagiert hätte.

Die Unfähigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, einen grundlegenden Schutz zu bieten, hat ihre Legitimität unter den Palästinensern weiter geschwächt. Darüber hinaus untergräbt die Palästinensische Autonomiebehörde ihre eigene Legitimität, indem sie sich gegen den palästinensischen Widerstand stellt und sich mit Israel und den USA verbündet.

PA 1.0 und PA 2.0

Washington ist sich der zunehmenden Unbeliebtheit der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihrer Führung unter den Palästinensern bewusst, gibt aber nicht auf, weil es anscheinend glaubt, dass das Problem gelöst werden kann. Das liegt daran, dass die USA schon früher versucht haben, die Behörde umzugestalten, da sie aufgrund der Art und Weise, wie sie eingerichtet wurde, immer mit Legitimitätsproblemen zu kämpfen hatte.

Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde als Regierungsinstitution gegründet, um die erste Intifada zu beenden. Im Rahmen der Osloer Interims-Friedensabkommen wurde sie als Verwaltungsbehörde konzipiert, die die zivilen Angelegenheiten der Palästinenser im besetzten Gazastreifen und in bestimmten Teilen des Westjordanlands mit Ausnahme des besetzten Ost-Jerusalem regeln sollte.

Sie übernahm faktisch die Rolle eines israelischen Sicherheitskontraktors im Austausch für bestimmte Leistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der palästinensischen Bevölkerungszentren. Die Palästinensische Autonomiebehörde erfüllte ihr Mandat gewissenhaft und nahm routinemäßig palästinensische Personen fest und überwachte sie, unabhängig davon, ob sie an Aktionen gegen Israel beteiligt waren oder sich als Aktivisten gegen dessen korrupte Praktiken wandten.

Israel profitierte also strategisch von der Einrichtung der PA, was man von der palästinensischen Bevölkerung jedoch nicht behaupten kann, da sie weiterhin unter den Verwüstungen der militärischen Besatzung zu leiden hatte.

Trotzdem nutzte die Palästinensische Autonomiebehörde unter Jassir Arafat – oder was wir als PA 1.0 bezeichnen können – Klientelismus und Korruption, um ein gewisses Maß an Unterstützung zu erhalten. Arafat betrachtete den Oslo-Prozess als eine Übergangsmaßnahme und erwartete bis zum Jahr 2000 einen völlig unabhängigen palästinensischen Staat. Er ging pragmatisch an die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Israel heran, in der Hoffnung, Vertrauen aufzubauen und letztlich eine friedliche Koexistenz zu erreichen. Als Reaktion auf den anhaltenden palästinensischen Widerstand rief er 1996 sogar einen „Krieg gegen den Terror“ aus und berief einen Sicherheitsgipfel in Sharm el-Sheikh ein, an dem Israel, Ägypten und die USA teilnahmen.

Im Jahr 2000 wurden die zivilen und sicherheitspolitischen Strukturen der Palästinensischen Autonomiebehörde immer brüchiger und brachen schließlich zusammen, was den Ausbruch der zweiten Intifada zur Folge hatte. Dieser Aufstand war eine Reaktion auf die israelische Siedlungspolitik, die strikte Ablehnung jeglicher Form von palästinensischer Souveränität zwischen Jordan und Mittelmeer sowie auf allgemeinere soziale und wirtschaftliche Missstände.

Im Jahr 2002 hatte die Bush-Regierung die Idee, die Palästinensische Autonomiebehörde im Rahmen der Roadmap für den Frieden zu erneuern. Arafats Führung wurde zwar als hinderlich empfunden, doch hatte er bereits mit den USA zusammengearbeitet, indem er strukturelle Reformen durchführte, darunter die Schaffung eines Ministerpräsidentenpostens.

In dem Bestreben, die palästinensische Führung umzugestalten, setzten sich die USA mit potenziellen alternativen Führungspersönlichkeiten auseinander, darunter Mahmoud Abbas, der schließlich 2005 nach dem verdächtigen Tod von Arafat den Vorsitz der Palästinensischen Autonomiebehörde übernahm.

Die Palästinensische Autonomiebehörde erlitt ihren ersten Schlag, als die Hamas die Wahlen 2006 gewann und eine Regierung bilden konnte. Die USA und die EU lehnten die Ergebnisse ab, boykottierten die Regierung und setzten die Finanzhilfe für die PA aus, während Israel den Transfer von Steuergeldern stoppte. In der Zwischenzeit weigerte sich die Führung des Sicherheitsapparats der Palästinensischen Autonomiebehörde, mit der Hamas-Regierung zu verhandeln, und setzte ihre Arbeit wie gewohnt fort, wobei sie behauptete, sie sei dem Büro des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt.

Mehrere Monate lang kämpfte die Hamas um die Aufrechterhaltung ihrer PA-Regierung, während Abbas und seine Anhänger erhebliche Anstrengungen unternahmen, um sie zu isolieren. Im Jahr 2007 übernahm die Hamas den Sicherheitsapparat der Palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen und die Kontrolle über alle Institutionen der PA. Abbas erklärte die Hamas zu einer unerwünschten Einheit im Westjordanland und ordnete die Ausweisung der Hamas-Regierung sowie die Inhaftierung zahlreicher Hamas-Aktivisten an.

Nach der Aufspaltung der PA in zwei Einheiten, eine im Gazastreifen und eine im Westjordanland, leitete Abbas zusammen mit seinen Verbündeten Mohammed Dahlan und Salam Fayyad die Bemühungen zur Umstrukturierung der PA im Westjordanland mit voller Unterstützung der USA und der EU.

Im Rahmen dessen, was wir als PA 2.0 bezeichnen können, fanden zwei wichtige Umstrukturierungsmaßnahmen statt. Erstens wurde der palästinensische Sicherheitsapparat unter einem einheitlichen Kommando konsolidiert. Unter der Leitung von US-Armeegeneral Keith Dayton zielte die Umstrukturierung der palästinensischen Sicherheitskräfte auf eine Vertiefung ihrer Partnerschaft mit dem israelischen Staat und der israelischen Armee ab. Darüber hinaus sollte bei den Mitarbeitern der Palästinensischen Autonomiebehörde das Interesse an der Aufrechterhaltung der Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde geweckt werden. Zweitens wurde durch die Umstrukturierung der Palästinensischen Autonomiebehörde ihr Haushalt konsolidiert, indem alle Ressourcen dem Finanzministerium unterstellt wurden.

Diese Umstrukturierung führte nicht zu einer „besseren“ PA. Sie blieb ein dysfunktionales Gebilde, das die Ressourcen und die Bereitstellung von Dienstleistungen schlecht verwaltete, was zu einer erheblichen Verschlechterung des Lebensstandards für die Mehrheit der Palästinenser führte. Ihre Führung genoss aufgrund der Sicherheitskoordinierung mit Israel gewisse Privilegien und war in weit verbreitete Korruptionspraktiken verwickelt, die selbst unter den Anhängern der PA Besorgnis erregten. In der Zwischenzeit expandierten die israelischen Siedlungsunternehmen ungebremst weiter, und die Gewalt der israelischen Armee und der Siedler gegen gewöhnliche Palästinenser wurde immer schlimmer.

PA 3.0?

Die mangelnde Unterstützung für die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihre Dysfunktionalität haben Zweifel daran aufkommen lassen, ob sie in den bevorstehenden Vereinbarungen für die Zeit nach dem Gaza-Krieg, die die US-Regierung zu treffen versucht, eine Rolle spielen kann.

Deshalb hat Washington signalisiert, dass es versuchen wird, die Palästinensische Autonomiebehörde erneut umzugestalten – in eine Palästinensische Autonomiebehörde 3.0 – mit dem Ziel, den Bedürfnissen der verschiedenen Parteien gerecht zu werden. Die US-Regierung und ihre Verbündeten streben eine Behörde an, die Israel Sicherheit bieten und sich an einem Friedensprozess beteiligen kann, ohne den Status quo zu verändern.

Seit Beginn des Krieges haben mehrere US-Gesandte Ramallah besucht und dieselbe Botschaft überbracht: dass die Palästinensische Autonomiebehörde umgestaltet werden muss. Im Dezember traf der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, mit Abbas und al-Sheikh (dem PLO-Generalsekretär) zusammen und forderte sie auf, „neues Blut“ in die Regierung zu bringen. Al-Sheikh gilt als möglicher Nachfolger von Abbas, der sich an diesen Bemühungen um eine Umstrukturierung der Palästinensischen Autonomiebehörde beteiligen könnte.

Mehr als 100 Tage nach Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sieht es jedoch so aus, als hätte Washington keinen konkreten Plan, sondern nur einige allgemeine Ideen, zu deren Diskussion sich die Palästinensische Autonomiebehörde bereit erklärt hat. Noch wichtiger ist, dass die US-Vision den Willen des palästinensischen Volkes nicht zu berücksichtigen scheint.

Die palästinensische Öffentlichkeit verlangt eindeutig nach einer Führung, die an der Spitze einer demokratischen, nationalen Einheit steht, die in der Lage ist, die nationalen Bestrebungen der Palästinenser zu erfüllen, einschließlich der Schaffung eines unabhängigen Staates und der Verwirklichung des Rechts der Palästinenser auf Rückkehr in ihre Heimatländer.

Die Erneuerung der Palästinensischen Autonomiebehörde bedeutet, die Zusammenarbeit mit Israel zu intensivieren und den israelischen Siedlern mehr Sicherheit zu bieten, was für die Palästinenser noch mehr Unsicherheit und Enteignung bedeutet. Infolgedessen wird die palästinensische Bevölkerung die Palästinensische Autonomiebehörde weiterhin als illegitim empfinden, und die öffentliche Wut, der Aufruhr und der Widerstand werden weiter wachsen.

In diesem Sinne würde die US-Vision für eine Neugestaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde scheitern, da sie die Kernprobleme der israelischen Besatzung und Apartheid, die von den aufeinanderfolgenden amerikanischen Regierungen systematisch und absichtlich ignoriert wurden, nicht angehen würde.

Samer Jaber ist ein politischer Aktivist und Forscher.

Samer B. Jaber ist Doktorand mit dem Schwerpunkt politische Ökonomie an der Royal Holloway, University of London. Er ist außerdem Stipendiat des Council for At-Risk Academics (CARA). Sein Schwerpunkt liegt auf der arabischen Welt und der Region des Nahen Ostens.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …