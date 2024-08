Gaza live: Israel strikes north, south, central Gaza as ceasefire elusive Blinken leaves Middle East, says ‚time is of the essence‘

Gaza live: Israel schlägt im Norden, Süden und im Zentrum des Gazastreifens zu, da die Waffenruhe nicht zu erreichen ist

Blinken verlässt den Nahen Osten und sagt: „Die Zeit drängt

Israel greift Libanons Beqaa-Tal an

Hilfsorganisationen rufen zu Waffenstillstand auf, um Polio-Impfstoffe zu versenden

Iran sagt, Israel müsse auf Vergeltungsmaßnahmen „warten

Israel verkleinert „humanitäre Zone“ mit neuem Räumungsbefehl für Deir al-Balah

vor 22 Minuten

Das israelische Militär hat neue Räumungsbefehle für vertriebene Palästinenser erlassen, die sich in der immer kleiner werdenden sogenannten „humanitären Zone“ im zentralen Gazastreifen aufhalten, da die Bombardierungen in der Region zunehmen.

Die neuen Anordnungen betreffen Teile der kleinen Stadt Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, wo die meisten vertriebenen Palästinenser seit Monaten Zuflucht gefunden haben, insbesondere nach der Invasion von Rafah im Mai.

Deir al-Balah befand sich im Herzen der israelischen „humanitären Zone“, in der Zivilisten sicheren Schutz suchen konnten. Seit Beginn des Krieges vor über 10 Monaten hat das Militär jedoch wiederholt solche Gebiete bombardiert.

Angehörige von Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, trauern, nachdem ihre Leichen in das Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa gebracht wurden (Reuters/Omar Ashtawy)

Israelische Banken blockieren Schekel-Überweisungen von palästinensischen Banken, berichten Beamte

vor 1 Stunde

Israelische Banken weigern sich nach Angaben palästinensischer Beamter, Schekel von palästinensischen Banken im besetzten Westjordanland zu überweisen.

„In den nächsten Tagen werden die Banken in Palästina nicht in der Lage sein, Handelsgeschäfte zwischen palästinensischen und israelischen Händlern zu finanzieren, da ihre Fähigkeit, Geldtransfers durchzuführen, direkt mit dem Versand der angesammelten Schekel-Banknoten an ihre israelischen Kollegen verbunden ist“, erklärte die Palästinensische Währungsbehörde (PMA) gegenüber Reuters.

Die PMA warnte, dass dies den Zugang der Palästinenser zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen beeinträchtigen wird, da sie nicht in der Lage sein werden, Zahlungen über die offiziellen Bankensysteme zu tätigen. Weiterlesen bei middleeasteye

