Krieg gegen Gaza: Spielt das Völkerrecht überhaupt noch eine Rolle?

Von Selçuk Aydın, M Behesti Aydogan

21. August 2024

In diesem Moment der Krise sollte das Recht auf palästinensische Selbstbestimmung von globalen Institutionen verteidigt und unterstützt werden

Ein verletztes Kind hält Lebensmittel in Khan Younis, Gaza, am 15. August 2024 (Bashar Taleb/AFP)

Der Aufschrei gegen den anhaltenden Völkermord im Gazastreifen ist weltweit groß, aber er muss noch in konkrete Schritte auf internationaler Ebene umgesetzt werden, um Israel zu stoppen.

Angesichts der anhaltenden Gewalt und Unterdrückung im Gazastreifen hat diese Diskrepanz zwischen dem Willen der Weltbevölkerung und dem staatlichen bzw. institutionellen Handeln das wachsende Misstrauen der Öffentlichkeit in das internationale System und vor allem in das Völkerrecht selbst geschürt.

Vor diesem Hintergrund ist die Notwendigkeit, die Funktionen des Völkerrechts neu zu bewerten, äußerst dringlich geworden.

Anfang dieses Monats fand an der Bogazici-Universität in der türkischen Stadt Istanbul eine Konferenz mit dem Titel „Rethinking International Law After Gaza“ statt, die sich mit genau diesem Thema befasste und wichtige Fragen zur Entkolonialisierung und zur Zukunft des Völkerrechts aufwirft. Zu den Teilnehmern gehörten renommierte Juristen, Experten, Akademiker und Gesetzgeber aus der ganzen Welt.

Das Völkerrecht regelt die globalen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen auf verschiedenen Ebenen und hat den Anspruch, Frieden, Menschenrechte und Umweltschutz zu fördern.

Doch in Wirklichkeit hat sie dazu gedient, den westlichen Kolonialismus zu fördern und den liberalen Westen zu privilegieren. Sowohl der Internationale Gerichtshof als auch der Internationale Strafgerichtshof wurden aufgefordert, Schritte zur strafrechtlichen Verfolgung Israels zu unternehmen, aber sie haben nur langsam gehandelt, wobei letzterer lange Zeit beschuldigt wurde, sich zu sehr auf afrikanische Staaten zu konzentrieren.

Die kolonialen Wurzeln des internationalen Rechts und seine westliche Voreingenommenheit haben zur Marginalisierung des globalen Südens geführt. Es ist eurozentrisch in seiner Wissensproduktion und lässt andere Regionen und ihre Erfahrungen systematisch außer Acht.

Doppelte Standards

Israels jüngster Krieg gegen den Gazastreifen stellt nicht nur einen Völkermord dar, sondern beinhaltet auch andere Verbrechen großen Ausmaßes, wie etwa den Domizid oder die systematische Zerstörung von Wohnraum.

Doch obwohl Russland regelmäßig für die Nichteinhaltung des Völkerrechts kritisiert wird, haben die westlichen Staaten gegenüber Israel nicht die gleiche Haltung eingenommen.

DerWettbewerb der Großmächte ist ein Begriff, der die heutige Weltpolitik nach der Auflösung der Sowjetunion und dem Niedergang der US-Hegemonie beschreibt. In einer multipolaren Welt steht die US-Hegemonie in direktem Wettbewerb mit dem Aufstieg Chinas und dem russischen Revisionismus. Warum unternehmen die Staaten in dieser zersplitterten Struktur keine klaren Schritte in Bezug auf die Krise in Gaza?

Die kolonialen Wurzeln der internationalen liberalen Ordnung zeigen sich auch in ihren Institutionen

In der postsowjetischen Ära wird behauptet, der Triumph der internationalen liberalen Ordnung habe die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte gefördert. Doch liberale Werte führen im Globalen Süden nicht zu Gleichheit oder Wohlstand, sondern dienen vielmehr der Unterdrückung der dort lebenden Völker, einschließlich der Palästinenser.

Die kolonialen Wurzeln der internationalen liberalen Ordnung zeigen sich auch in ihren Institutionen. Das absolute Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, das gleichberechtigte Beziehungen zwischen souveränen Staaten untergräbt, hat zu Brüchen in der Weltpolitik geführt.

Sowohl die US-Invasion im Irak als auch die russische Invasion in der Ukraine sind ein Beispiel dafür. Darüber hinaus wurden Vetorechte und militärische Stärke dazu genutzt, viele Regionen durch Stellvertreterkriege in Konfliktzonen zu verwandeln.

Der UN-Sicherheitsrat hat umfassende Maßnahmen für den Gazastreifen verhindert, während die einzelnen Staaten nicht in der Lage waren, konkrete Schritte zu unternehmen. Das derzeitige internationale System ist ein erhebliches Hindernis für globale Gerechtigkeit. Das internationale Recht muss entkolonialisiert werden.

Koloniale Beziehungen

Wie Wissenschaftler wie Antony Anghie und Makau Mutua seit langem argumentieren, ist die moderne internationale Rechtsordnung in hohem Maße durch koloniale Beziehungen geprägt.

Obwohl nach 1945 eine Entkolonialisierungsbewegung einsetzte, die die kolonialen Wurzeln des Völkerrechts untergrub, marginalisierte das globale System während der Zeit des Kalten Krieges weiterhin die neuen unabhängigen Staaten der Dritten Welt. Es hielt den Neokolonialismus aufrecht, zum Nachteil der Länder des globalen Südens.

Die UNO war nicht in der Lage, auf die Probleme unserer Zeit zu reagieren. Es wird inzwischen allgemein anerkannt, dass die UNO umgestaltet werden muss und dass Repräsentationsprobleme gelöst werden müssen.

Vor dem aktuellen Hintergrund des israelischen Krieges gegen Gaza ist die Notwendigkeit einer Reform der UN-Strukturen dringender denn je.

Israels illegale Besetzung und die Vertreibung und das Leiden des palästinensischen Volkes sind gut dokumentiert. Die globale Strategie für die Zukunft muss die Anerkennung des Staates Palästina in seinen früheren Grenzen und die Gewährleistung des palästinensischen Rückkehrrechts beinhalten.

Das Recht auf palästinensische Selbstbestimmung sollte von internationalen Organisationen, Gerichten, Staaten und der Weltöffentlichkeit verteidigt und unterstützt werden. Wie der Weltgerichtshof kürzlich feststellte: „Es ist Aufgabe aller Staaten … sicherzustellen, dass jede Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes durch die illegale Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten beendet wird.“

Alle Staaten, die durch das Völkerrecht gebunden sind, sollten dem nachkommen. Noch dringender ist es die Verantwortung jedes Einzelnen von uns, Maßnahmen zu ergreifen, um Israels anhaltenden Völkermord in Gaza zu stoppen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Selçuk Aydın hat am King’s College in der School of Security Studies promoviert. Er hat Projekte durchgeführt und Artikel, Buchkapitel und Stellungnahmen zur Geschichte der Türkei, zur türkischen Diaspora, zu kurdischen Studien und zur Nahostpolitik veröffentlicht. Derzeit ist er Assistenzprofessor an der Bogazici-Universität.

Behesti Aydogan hat an der School of Law der Universität Warwick promoviert. Er lehrt und publiziert zu zeitgenössischen Fragen des Rechts, des Völkerrechts und der internationalen Sicherheit. Er ist Mitglied der Anwaltskammer Istanbul.

Übersetzt mit Deepl.com

