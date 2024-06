Gaza live: Israel kills 210 Palestinians in Nuseirat massacre to rescue four captives Women and children killed by brutal Israeli attack on Deir al-Balah and Nuseirat refugee camp

Frauen und Kinder bei brutalem israelischen Angriff auf Deir al-Balah und das Flüchtlingslager Nuseirat getötet

8. Juni 2024

Gaza live: Israel tötet 150 Palästinenser bei Massaker in Nuseirat, um vier Gefangene zu retten

Wichtigste Punkte

Arbeitslosigkeit erreicht 80 Prozent in Gaza

Israel weigert sich, der PA den Betrieb des Grenzübergangs Rafah zu gestatten

Israel erschießt Palästinenser in Tulkarm im Westjordanland

Hamas verurteilt US-Komplizenschaft bei israelischer Operation im zentralen Gazastreifen

vor 4 Minuten

Die Hamas hat am späten Samstagnachmittag nach dem israelischen Angriff auf das Zentrum des Gazastreifens eine Erklärung veröffentlicht, in der sie diesen als „entsetzliches Massaker an unschuldigen Zivilisten“ bezeichnet.

Sie sagte, dass die Ankündigung der „Freilassung einer Reihe seiner Gefangenen“ in Gaza, die sich auf gerettete israelische Gefangene bezieht, nichts an Israels „strategischem Versagen im Gazastreifen“ nach acht Monaten „Massakern, Völkermord, Belagerung und Hunger“ ändern würde.

„Unser tapferer Widerstand hat immer noch die meisten Gefangenen in seinem Besitz und ist in der Lage, seine Ausbeute an Gefangenen zu erhöhen“, hieß es in der Erklärung.

Sie verurteilte auch die Mitschuld der USA an der Militäroperation vom Samstag.

Sie sagte: „Was von amerikanischen und hebräischen Medien über die amerikanische Beteiligung an der heute durchgeführten verbrecherischen Operation enthüllt wurde, beweist einmal mehr die komplizenhafte Rolle der amerikanischen Regierung, ihre volle Beteiligung an den im Gazastreifen begangenen Kriegsverbrechen [und] die Falschheit ihrer erklärten Positionen zur humanitären Lage und ihrer Sorge um das Leben von Zivilisten.“

Medienbüro der Regierung: Zahl der Todesopfer im Zentrum des Gazastreifens auf 210 angestiegen

vor 16 Minuten

Das Medienbüro der palästinensischen Regierung in Gaza teilte mit, dass die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf das Zentrum des Gazastreifens auf 210 gestiegen ist und es 400 weitere Verletzte gibt.

Israelischer Offizier stirbt bei Rettungsaktion von Gefangenen

vor 45 Minuten

Die israelische Polizei hat am Samstag den Tod eines Offiziers bekannt gegeben, der am Vortag bei einem Einsatz zur Rettung von vier Gefangenen im Gazastreifen verwundet worden war.

„Die israelische Polizei und die Grenzpolizei geben mit großer Trauer den Tod des verstorbenen Offiziers Arnon Zmora bekannt, der bei der Operation zur Befreiung der Geiseln heute Morgen im Gazastreifen tödlich verwundet wurde“, so die Polizei in einer Erklärung.

Zahl der Todesopfer des samstäglichen Anschlags steigt auf 150

vor 1 Stunde

Die Zahl der Todesopfer der Angriffe auf die Flüchtlingslager Deir al-Balah und Nuseirat steigt nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 150.

Sanitäter im Gazastreifen: „Ein Kind kam tot mit Essen im Mund an

1 Stunde zuvor

Ein Mitarbeiter des Awda-Krankenhauses in Nuseirat schilderte gegenüber Middle East Eye, was er sah, als die Sanitäter die Toten und Verwundeten der israelischen Angriffe vom Samstag einlieferten:

„Bomben fielen auf uns herab und Hubschrauber schwebten über dem Krankenhaus … wir konnten uns nicht zwischen den Gebäuden des Krankenhauses bewegen. Quadcopter-Drohnen schossen von oben auf uns. Die Menschen lagen überall auf den Straßen vor dem Krankenhaus verstreut, und wir konnten nicht hinausgehen, um sie zu retten“, sagte Mosad Munir.

„Unsere Krankenwagen konnten das Krankenhaus fast 30 Minuten lang nicht verlassen. Danach konnten wir die Getöteten und Verwundeten nicht mehr in das Krankenhaus bringen, weil sich dort so viele Patienten befanden. Wir mussten einige der Getöteten außerhalb des Krankenhauses zurücklassen. Viele der Verletzungen waren schwer, darunter auch amputierte Gliedmaßen.

„Die meisten der Getöteten und Verwundeten waren Kinder. Ich habe ein Kind gesehen, das tot eingeliefert wurde und noch Essen im Mund hatte. Es wurde getötet, während es aß. Können Sie sich das vorstellen? Es waren viele junge Mädchen dabei.

„Als ich zwischen den Krankenhäusern und dem Ort des Anschlags hin und her fuhr, sah ich viele Menschen auf der Straße, einige verwundet, andere getötet. Einige Leichen waren verkohlt. Und die israelische Bombardierung hat eine Menge Zerstörung hinterlassen.“

Benny Gantz verschiebt Erklärung nach der Rettung der Gefangenen

vor 2 Stunden

Der israelische Kriegsminister Benny Gantz hat eine für Samstag geplante Erklärung verschoben, wie Haaretz berichtet.

Es wurde allgemein erwartet, dass er in dieser Erklärung seinen Rücktritt aus der Kriegsregierung von Premierminister Benjamin Netanjahu bekannt geben würde.

Ein Sprecher von Gantz sagte gegenüber Haaretz, dass die Erklärung verschoben wurde, nachdem bekannt wurde, dass die israelischen Streitkräfte vier Gefangene im Gazastreifen befreit haben.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …