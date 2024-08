https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israel-bombs-north-central-gaza-following-deadly-school-strike



Gaza live: Israelische Drohne bombardiert Stadt im Westjordanland inmitten eines Großangriffs

Luftangriff auf den Gazastreifen tötet am Mittwochmorgen mindestens 15 Palästinenser

Wichtigste Punkte

Israel benutzt Palästinenser als menschliche Schutzschilde: Bericht

Ocha: Israel blockiert ein Drittel der Hilfsgüter

Zahl der Toten in Gaza nähert sich 40.000

Live-Updates

US-Gesandter Hochstein hält Krieg zwischen Israel und Libanon für vermeidbar

vor 2 Minuten

Der US-Gesandte Amos Hochstein sagte am Mittwoch, er glaube, dass ein Krieg zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah vermieden werden könne.

Auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem libanesischen Parlamentssprecher Nabih Berri, einem starken Verbündeten der Hisbollah, antwortete Hochstein auf die Frage, ob Israel und die Hisbollah einen Krieg vermeiden könnten: „Ich hoffe es, ich glaube es.“

Berichte von Reuters

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen übersteigt 39.965, 36 Tote in 24 Stunden

vor 9 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mindestens 36 Palästinenser getötet und 54 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober auf 39.965, mit mehr als 92.294 Verwundeten und schätzungsweise 10.000 Vermissten, die wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben sind.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind rund 70 Prozent der Opfer Kinder und Frauen.

Meinung: Warum der Verrat der arabischen Regime an Palästina auf sie zurückfallen könnte

vor 2 Stunden

Am 2. August kamen Tausende zu den Trauergebeten für Ismail Haniyeh in die Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab Moschee in Doha, um den ermordeten Hamas-Führer zu ehren.

Auffallend war die Abwesenheit von Vertretern der Regierungen von Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Ägypten und Marokko bei der Beerdigung.

Trotz ihrer kritischen politischen Differenzen haben ähnliche Anlässe in der Vergangenheit, wie die Beerdigung des verstorbenen Palästinenserführers Jassir Arafat, die arabischen Führer zu einer symbolischen Demonstration der Einheit und kollektiven Trauer zusammengeführt.

Trotz ihrer eklatanten Widersprüche sahen sich die arabischen Staaten in der Vergangenheit veranlasst, der Frage der Befreiung Palästinas in den Augen ihrer Bevölkerungen Beachtung zu schenken, wenn auch eher mit Worten als mit Taten.

Seit der gewaltsamen Niederschlagung der arabischen Aufstände haben es die autoritären Regime jedoch nicht mehr nötig, ihre Herrschaft durch erklärte Unterstützung für Palästina zu legitimieren. Sie haben nun freie Hand, eine zutiefst unpopuläre Politik zu verfolgen, einschließlich der Normalisierung mit Israel.

Die Abwesenheit in Doha ist also nur das jüngste Beispiel für einen Wandel im Stil und in der Substanz dieser Regime, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt anbahnt und seit dem 7. Oktober noch deutlicher geworden ist.

In der Tat haben mehrere arabische Staaten Israel seit dem Angriff auf den Gazastreifen erhebliche Unterstützung angeboten. Dies hat ein sich seit langem abzeichnendes regionales Bild der Einbindung dieser Staaten in die amerikanisch-israelische Sicherheitsordnung in den Vordergrund gerückt.

In früheren Zeiten wäre der Anblick arabischer Regime, die in offener Allianz mit Israel handeln, unvorstellbar gewesen. Dies wirft die Frage auf, wie es zu einer solchen Realität gekommen ist und welche Auswirkungen der gegenwärtige Moment auf diese Bündnisse in der Zukunft haben wird.

Weiterlesen bei middleeasteye.net

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …