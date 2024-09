https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Mindestens 18 Tote in ganz Gaza am Samstagmorgen

Dreiunddreißig Palästinenser bei Angriffen am Freitag getötet

Wichtigste Punkte

Israelische Armee greift Schule und zwei Flüchtlingslager an

Ein Palästinenser im Westjordanland bei weiteren Razzien erschossen

UN fordert Untersuchung der Tötung einer amerikanisch-türkischen Aktivistin

Live-Updates

Türkisch-amerikanische Aktivistin von israelischem Scharfschützen erschossen, sagt Gouverneur von Nablus

vor 22 Sekunden

Der Gouverneur von Nablus hat erklärt, die Autopsie der von israelischen Streitkräften erschossenen amerikanisch-türkischen Aktivistin habe ergeben, dass sie von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde, berichtet Al Jazeera Arabic.

Aysenur Ezgi Egi, 26, wurde von israelischen Streitkräften in den Kopf geschossen, als sie an einem Protest gegen illegale israelische Siedlungen auf dem Berg Sbeih in Beita, südlich von Nablus, teilnahm.

Aktualisierung am Morgen

vor 23 Minuten

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Hier sind die neuesten Informationen:

Mindestens 18 Palästinenser sind heute Morgen bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet worden, wie medizinische Quellen berichten.

Darunter waren auch Angriffe auf eine Schule, bei denen acht Palästinenser in Schutzräumen getötet wurden, sowie auf die Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij.

Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte am Freitag 33 Menschen in der Enklave getötet.

Der palästinensische Zivilschutz teilte mit, dass seine Teams zwei Leichen aus dem Norden Rafahs geborgen hätten.

Bei einem israelischen Überfall auf die Stadt Beitunia westlich von Ramallah wurde ein Palästinenser erschossen und verletzt.

Die UNO hat eine „vollständige Untersuchung“ der Tötung des amerikanisch-türkischen Aktivisten Aysenur Ezgi Eygi durch israelische Streitkräfte gefordert.

Die Unrwa setzt ihre Polio-Impfkampagne im südlichen Gazastreifen fort, obwohl die Unicef berichtet, dass israelische Truppen ihren Teams den Zugang zu den Gemeinden in diesem Gebiet verwehrt haben.

Übersetzt mit Deepl.com

