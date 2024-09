https://electronicintifada.net/content/uc-berkeley-law-school-dean-fabricated-anti-semitic-incident/48621



Dekan der juristischen Fakultät der UC Berkeley hat „antisemitischen“ Vorfall erfunden

Von Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

6. September 2024

Der Dekan der juristischen Fakultät der UC Berkeley, Erwin Chemerinsky (rechts), nutzte ein Interview mit Jake Tapper von CNN am 11. April, um zu lügen, dass er das Opfer eines antisemitischen Angriffs durch seine eigenen Studenten gewesen sei.

„Ich bin ein 71-jähriger jüdischer Mann. Ich habe mein ganzes Leben lang antisemitische Dinge gehört. Aber den Antisemitismus, den es seit dem 7. Oktober an unseren Universitäten gibt, habe ich noch nie erlebt“, erklärte Erwin Chemerinsky auf einer Podiumsdiskussion am Rande der Democratic National Convention in Chicago im vergangenen Monat.

Der Anwalt für den ersten Verfassungszusatz und Dekan der prestigeträchtigen juristischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Berkeley gab vor, aus persönlicher Erfahrung über einen Vorfall zu sprechen, der sich ereignete, als er Jurastudenten im dritten Jahr zu einem Abendessen bei sich zu Hause einlud.

„Chemerinsky beschrieb einen antisemitischen Vorfall, mit dem er im April konfrontiert wurde und der landesweit für Schlagzeilen sorgte“, berichteteJewish Insider.

„Zuvor hatten einige von ihnen [Studenten] ein Flugblatt mit einer Karikatur von Chemerinsky verteilt, der ein blutiges Messer hielt. Darauf stand ‚Kein Abendessen mit der zionistischen Chem, während Gaza verhungert‘ – obwohl der Dekan sich nie öffentlich über Israel geäußert hatte.“

Chemerinsky behauptete, auf dem Flugblatt sei er mit Blut auf den Lippen abgebildet, zusätzlich zu dem Blut auf Messer und Gabel.

Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, sagte Chemerinsky dem Gremium, dass diese „Plakate in der ganzen juristischen Fakultät aufgehängt wurden“.

„Beim Abendessen beschimpfte ein Student ihn und seine Frau wegen der Situation in Gaza und weigerte sich zu gehen“, so Jewish Insider.

Doch die Geschichte, die Chemerinsky in Chicago erzählte – und seit Monaten immer wieder erzählt – ist voll von Verzerrungen, Falschdarstellungen und glatten Lügen, die darauf abzielen, ihn selbst – einen einflussreichen und weltbekannten Akademiker und Universitätsverwalter – als Opfer und seine Studenten, die gegen Völkermord protestierten, als antijüdische Fanatiker darzustellen.

Es gibt keine Beweise dafür, dass das Flugblatt, das er beschreibt und von dem er sagt, dass es an den Schwarzen Brettern auf dem Campus ausgehängt wurde, jemals existiert hat. Chemerinsky hat auf Anfragen von The Electronic Intifada geantwortet, wurde aber aufgefordert, Beweise für seine Behauptungen vorzulegen, was er nicht tun konnte.

Seine Lügen und sein Fehlverhalten sind umso ungeheuerlicher, als eines seiner Ziele darin zu bestehen scheint, die Aufmerksamkeit und die Schuld von seiner Frau, der ebenfalls an der UC Berkeley lehrenden Juraprofessorin Catherine Fisk, abzulenken, gegen die ermittelt wird, nachdem sie körperliche Gewalt gegen einen Studenten angewendet hat.

Professorin wendet Gewalt gegen Studentin an

Was bei dem Abendessen am 9. April geschah, ist nicht das Hauptthema dieses Artikels. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf den Lügen, die Chemerinsky – auf dem Campus unter dem Spitznamen Chem bekannt – darum herum spinnt. Nichtsdestotrotz liefert der Einstieg in diese Ereignisse den Kontext für Chemerinskys Unehrlichkeit.

Ein weit verbreitetes Video des Vorfalls zeigt, wie Chemerinsky und Fisk die palästinensisch-amerikanische Jurastudentin Malak Afaneh beschimpfen und körperliche Gewalt gegen sie anwenden, als sie zu sprechen beginnt.

Afanehs Intervention war nicht Teil des offiziellen Programms, sondern als Protest gedacht, wenn auch nur ein leichter – ein paar Kommentare an Kommilitonen, die an runden Tischen in einem Garten bei einem Abendessen saßen.

Mit einem Mikrofon in der Hand gelingt es Afaneh, eine Begrüßung auf Arabisch und Englisch auszusprechen – „Frieden und Segen für euch alle“ – und darauf hinzuweisen, dass dies auch der letzte Abend des Ramadan war. Innerhalb von Sekunden brüllt Chemerinsky sie an: „Bitte gehen Sie, das ist mein Haus!“

Fisk nähert sich Afaneh schnell von hinten, legt ihre rechte Hand auf Afanehs Schulter und ergreift mit ihrer linken Hand das Mikrofon. Dann legt Fisk ihren rechten Arm um Afanehs Hals.

Afaneh wehrt sich nicht, sondern spricht weiter. Fisk ergreift daraufhin das Mikrofon, das Afaneh immer noch in der Hand hält, und versucht, sie vermutlich zum Ausgang zu ziehen. Nach einigen weiteren Sekunden des Streits willigt Afaneh ein, zu gehen.

Die National Lawyers Guild, die älteste und größte progressive Anwaltsvereinigung in den Vereinigten Staaten, verteidigte Afanehs Recht, bei dem Abendessen zu protestieren, und verurteilte Fisks Vorgehen.

„Wir haben Videos gesehen, auf denen Professor Fisk körperliche Gewalt gegen die Jurastudentin anwendet, indem er sie am Hals und an der Kleidung, einschließlich ihres Kopftuchs, packt“, sagte die NLG. „Körperliche Gewalt als Reaktion auf die Ausübung des Rechts auf Meinungsverschiedenheiten durch Meinungsäußerung ist niemals akzeptabel und besonders empörend, wenn sie von einem renommierten Rechtsgelehrten und Pädagogen gebilligt wird.

Nach einer Beschwerde von Afaneh hat die UC Berkeley eine Untersuchung darüber eingeleitet, ob Fisk die Bürgerrechte von Afaneh verletzt hat. Afaneh macht Belästigung und Diskriminierung aufgrund von Ethnie und Religion geltend.

Der Vorfall löste eine Debatte darüber aus, ob die Studenten nach dem ersten Verfassungszusatz das Recht hatten, bei dem Abendessen zu protestieren.

Einerseits fand es im Haus von Chemerinsky-Fisk statt, andererseits war es eine offizielle Veranstaltung, die von der Universität bezahlt wurde (die UC Berkeley legte Rechnungen vor, in denen etwa 20.000 Dollar für Catering und andere Ausgaben, die der Universität für die Abendessen in Rechnung gestellt wurden, detailliert aufgeführt sind, und reagierte damit auf eine Anfrage von The Electronic Intifada nach öffentlichen Unterlagen).

Aber die Debatte über die „freie Meinungsäußerung“ ist nebensächlich, denn Chemerinsky hat den Vorfall nicht als schwerwiegende Verletzung seiner und Fisks privater Eigentumsrechte dargestellt, sondern als Teil eines bösartigen antisemitischen Angriffs seiner Studenten auf ihn, der für ein breiteres Problem auf dem Universitätscampus symbolisch ist.

Chemerinsky macht sich selbst zum Opfer

In Anwendung des Sprichworts, dass die beste Verteidigung ein guter Angriff ist, hat Chemerinsky versucht, die Kritik an seinem und Fisks Verhalten gegenüber Afaneh abzulenken, indem er sich selbst als das Opfer darstellte.

Der Schlüssel dazu war die Geschichte, die er in Chicago über das Flugblatt erzählte, auf dem er mit blutigem Besteck in der Hand und mit Blut an den Lippen abgebildet war.

Chemerisnky hat diese Geschichte seit April in den nationalen Medien und auch bei der jüngsten Veranstaltung während des DNC wiederholt.

Er beharrt darauf, dass er und andere das „blutige“ Flugblatt gesehen haben, das an Pinnwänden auf dem Campus aushing.

In Wirklichkeit wurde eine Karikatur von Chemerinsky, der ein Messer und eine Gabel mit Blut in der Hand, aber kein Blut im Gesicht hat, sehr kurz – für weniger als eine halbe Stunde – auf dem Instagram-Account von Berkeley Law Students for Justice in Palestine gepostet. Es wurde jedoch schnell wieder entfernt und nicht weiter verbreitet.

Die Studenten haben keine gedruckte Version des „blutigen“ Bildes angefertigt und an Pinnwänden auf dem Campus ausgehängt, wie Chemerinsky behauptet. Doch wie so oft bei Geschichten, die von Israel oder seinen Anhängern erzählt werden, werden Lügen und Übertreibungen, die die Palästinenser verleumden, allein durch Wiederholung als Wahrheit angenommen.

Es ist wichtig, dass die Wahrheit über diesen Vorfall gesagt wird: Zu Beginn des neuen akademischen Jahres sind unbegründete Behauptungen über den grassierenden Antisemitismus an amerikanischen Universitäten der Vorwand für ein immer härteres Durchgreifen, das darauf abzielt, Studentenproteste gegen Israels andauernden Völkermord mit amerikanischer Bewaffnung in Gaza zu bestrafen und zu verhindern.

Chemerinskys Anschuldigungen

Chemerinsky äußerte seinen Unmut über das Flugblatt erstmals in einer Erklärung auf der offiziellen Website der Berkeley Law School, unmittelbar nach dem Vorfall bei dem von ihm und Fisk veranstalteten Abendessen.

„In der Woche vor dem Abendessen war in den sozialen Medien und an den schwarzen Brettern im Gebäude der juristischen Fakultät ein schreckliches Poster zu sehen, das eine Karikatur von mir zeigte, wie ich ein blutiges Messer und eine blutige Gabel in der Hand halte und Blut um meine Lippen habe, mit den Worten in großen Buchstaben: ‚Kein Abendessen mit der zionistischen Chem, während Gaza hungert’“, heißt es in der Erklärung. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einen so unverhohlenen Antisemitismus sehen würde, mit einem Bild, das sich auf die schreckliche antisemitische Trope der Blutverleumdung beruft und das mich ohne ersichtlichen Grund angreift, nur weil ich Jude bin“.

Chemerinsky gibt zu Protokoll, dass auch andere die Plakate gesehen haben: „Obwohl sich viele bei mir über die Plakate beschwerten und sich darüber beleidigt fühlten, war ich der Meinung, dass sie zwar zutiefst beleidigend, aber durch den ersten Verfassungszusatz geschützt waren.“

Seine Behauptungen wurden am 12. April unwidersprochen in der New York Times zitiert.

Am 11. April erhielt Chemerinsky ein wohlwollendes Interview auf CNN. Nachdem ein Ausschnitt des Vorfalls mit Afaneh in Chemerinskys Haus ausgestrahlt worden war, stellte Moderator Jake Tapper seinen Gast vor.

„Dekan Chemerinsky, lassen Sie mich mit der Tatsache beginnen, dass der Sprecher in diesem Clip der Co-Vorsitzende einer Gruppe namens Law Students for Justice in Palestine ist“, sagte Tapper.

„Und diese Gruppe hat dieses Plakat Tage vor der Veranstaltung in Ihrem Haus in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Plakat wurde auch an Pinnwänden im Gebäude der juristischen Fakultät angebracht. Es zeigt eine Karikatur von Ihnen, wie Sie ein blutiges Messer und eine Gabel halten.“

„Auf dem Bild, das wir gerade zeigen, ist kein Blut zu sehen“, fügte Tapper vielsagend hinzu. Vielleicht haben sie es neu gemacht“.

Chemerinsky bestritt oder korrigierte Tappers Darstellung zu keinem Zeitpunkt des Interviews, sondern bestätigte vielmehr die Behauptung, dass das blutige Bild auf dem Campus gepostet wurde.

„Ich fand das Bild von mir mit einem blutigen Messer und einer Gabel zutiefst beleidigend. Es wirft die antisemitische Phrase der Blutverleumdung auf. Aber ich vertrat auch den Standpunkt, dass sie das Recht hatten, das Bild an den Pinnwänden der Schule auszuhängen“, so Chemerinsky, der erneut betonte, dass das Bild in physischer Form an prominenter Stelle auf dem Campus ausgestellt worden sei.

„Viele Studenten und Mitarbeiter, jüdische und nicht-jüdische, sagten, dass sie sich dadurch unsicher fühlten. Aber ich habe gesagt, dass sie nach dem Ersten Verfassungszusatz das Recht haben, diese Dinge auf Pinnwänden zu veröffentlichen“, fügte der Dekan hinzu.

CNN behauptete, dass Studenten der UC Berkeley eine Karikatur des Dekans der juristischen Fakultät, Erwin Chemerinsky, mit einem blutigen Messer und einer blutigen Gabel in der Hand an die Pinnwände gehängt hätten, räumte aber ein, dass die gezeigte Version kein Blut zeigte.

Zwei Wochen später wiederholte Chemerinsky die Geschichte in einem Artikel, den er für The Atlantic schrieb, und behauptete erneut, dass „eine Gruppe in Berkeley, die sich Law Students for Justice in Palestine (Jurastudenten für Gerechtigkeit in Palästina) nennt, ein zutiefst beunruhigendes Plakat in den sozialen Medien und an den Schwarzen Brettern im Gebäude der juristischen Fakultät veröffentlicht hat. Kein Abendessen mit der zionistischen Chem, während Gaza verhungert, verkündete das Plakat in großen Buchstaben.“

Noch einmal präzisierte er, dass das Flugblatt „eine Karikatur von mir enthielt, die ein blutiges Messer und eine blutige Gabel in der Hand hielt und mit etwas, das wie Blut um meine Lippen aussah – ein Bild, das an die schreckliche antisemitische Blutverleumdung erinnert, in der Juden beschuldigt werden, nichtjüdische Kinder zu töten und zu kannibalisieren.“

„Ich denke, wenn es ein ähnliches Plakat mit einem schwarzen Dekan mit übertriebenen afrikanischen Gesichtszügen gegeben hätte, wäre der Aufschrei viel größer gewesen“, beklagte Chemerinsky in einem am 19. April veröffentlichten Interview mit The New Yorker.

Er behauptete auch, wie das Magazin berichtet, dass das Flugblatt „ein wesentlicher Kontext für das Verständnis dessen war, was später in seinem Garten geschah“ – der Vorfall mit Afaneh.

Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits einen Aufschrei der Entrüstung gegeben, weil mehrere große Medien , darunter Fox News, NBC und lokale Fernsehsender, unkritisch über seine Behauptungen berichtet hatten. Doch dem publicityhungrigen Chemerinsky war das alles nicht genug.

Die Geschichte schaffte es sogar in die angeblich linke und pro-palästinensische Zeitschrift The Nation, und zwar in einen Artikel von Sasha Abramsky vom 19. April mit der Überschrift „A Protest in Berkeley Escalated Into Antisemitism“.

In Anlehnung an Chemerinsky behauptet Abramsky, dass Aktivisten „an der juristischen Fakultät Plakate aufgehängt haben, die eine bösartige Karikatur des Dekans zeigten, der ein blutiges Messer und eine Gabel hochhielt.“

Lügen und Leugnen von Völkermord

Bevor wir uns die Beweise für das „blutige“ Flugblatt ansehen, von dem Chemerinsky fälschlicherweise behauptet, es sei an den Schwarzen Brettern der Universität aufgehängt worden, ist es wichtig, seine wiederholten Behauptungen zu untersuchen, der einzige Grund, warum die Studenten bei dem Abendessen in seinem Garten protestieren wollten, sei, dass er Jude sei, und dass die Proteste daher von Natur aus unrechtmäßig und antisemitisch seien.

„Ich habe nichts zur Unterstützung dessen gesagt, was Netanjahu in Israel tut“, sagte Chemerinsky in seinem CNN-Interview mit Jake Tapper am 11. April. „Ich habe in keinem öffentlichen Forum etwas darüber gesagt, was in Bezug auf Gaza vor sich geht. Die Studenten haben mich nicht für irgendetwas angegriffen, was ich gesagt habe.“

Aber das ist eine Lüge. Chemerinsky hat sich öffentlich über Gaza geäußert und mit Nachdruck bestritten, dass Israel dort einen Völkermord begeht.

In einer Diskussion am 17. Januar auf dem YouTube-Kanal „America at a Crossroads“ fragte der Talkmaster Larry Mantle Chemerinsky, ob Israels militärischer Angriff auf Gaza der völkerrechtlichen Definition von Völkermord entspreche.

„Ich glaube nicht, dass er die rechtliche Definition von Völkermord erfüllt“, antwortete Chemerinsky. „Ich bin sehr besorgt über das, was Israel in Gaza tut. Ich würde auch zum Ausdruck bringen, dass ich mich unwohl dabei fühle, darüber zu urteilen, weil ich nicht genug über die militärische Situation weiß.

Nur neun Tage später erklärte der Internationale Gerichtshof in Den Haag den Vorwurf Südafrikas, dass Israel einen Völkermord begehe, für glaubwürdig und wies Tel Aviv an, alle völkermörderischen Handlungen gegen Palästinenser einzustellen.

Monate nach dem Völkermord und zu einem Zeitpunkt, zu dem Südafrikas bahnbrechender Fall bereits im Mittelpunkt des weltweiten Interesses stand, ist Chemerinskys Behauptung, er wisse nichts über die Realitäten vor Ort, während er dennoch selbstbewusst die Existenz eines Völkermords leugnet, kaum als „nichts“ zu bezeichnen, geschweige denn als eine unparteiische Position.

Chemerinskys Lüge, er habe zu diesem Thema geschwiegen, ist nur ein Indiz für seinen Mangel an Glaubwürdigkeit.

Förderung von Studentenpraktika bei Israels Apartheidregime

Als Chemerinsky ankündigte, dass er an den Abenden des 9., 10. und 11. April große Gruppenessen für Jurastudenten bei sich zu Hause veranstalten würde, die von der juristischen Fakultät bezahlt würden, sahen die Studenten, die gegen den Völkermord sind, darin eine Gelegenheit, die tiefen Verbindungen der Universität zu Israel hervorzuheben, erklärte Malak Afaneh, die Vorsitzende der Berkeley Law Students for Justice in Palestine, gegenüber The Electronic Intifada.

Sie nannte Chemerinskys Leugnung des Völkermordes in Gaza als einen von mehreren Motivationsfaktoren.

Die Studenten führten eine langjährige Kampagne, in der sie die Universität von Kalifornien, zu der Berkeley gehört, aufforderten, sich von Unternehmen zu trennen, die an Israels Verstößen gegen die Rechte der Palästinenser beteiligt sind.

Wie auch an anderen Universitäten verstärkten sich diese Proteste angesichts der entsetzlichen, von Washington unterstützten israelischen Abschlachtungs- und Hungerkampagne in Gaza. Die Proteste schlossen die Forderung ein, die Verbindungen zu israelischen akademischen Einrichtungen zu beenden, die den Völkermord propagandistisch decken und unterstützen.

Die juristische Fakultät, die Chemerinsky leitet, beherbergt beispielsweise das Helen Diller Institute, das seine Aufgabe darin sieht, „den Diskurs über Israel zu erhöhen“ und „einen zivilen Diskurs über das Thema Israel“ zu fördern, indem es unter anderem Dozenten von israelischen Universitäten aufnimmt, die seit langem an Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk beteiligt sind.

Das Institut wird von einer Reihe von pro-israelischen Stiftungen finanziert.

Seine gleichnamige Spenderin, die Helen Diller Family Foundation, war Geldgeberin der Canary Mission, einer extrem zionistischen Organisation, die darauf abzielt, den Ruf von Palästina-Aktivisten auf dem Campus zu schädigen, um zu verhindern, dass sie nach ihrem Abschluss eingestellt werden.

Einen Vorgeschmack darauf, wie das Helen Diller Institute den Diskurs über Israel „anhebt“, lieferte sein Co-Direktor Ron Hassner, der im Dezember in einem Artikel auf der Website der Einrichtung behauptete, dass jeder Student, der die Parole „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ vertritt, in Wirklichkeit „die Unterwerfung, Vertreibung oder Vernichtung von sieben Millionen jüdischen und zwei Millionen arabischen Israelis“ unterstützt.

Dass dieser Slogan die Beendigung von Israels brutalem Apartheidsystem und Siedlerkolonialismus und die Gewährung gleicher Rechte für alle, unabhängig von ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit, bedeuten kann und tatsächlich bedeutet, wird von Hassner nicht in Betracht gezogen – kaum ein Beispiel für den „zivilen Diskurs“ und das kritische Denken, das das Institut zu fördern vorgibt.

Das Institut sponsert auch mehrere Auslandsprogramme für Berkeley-Studenten, die nach Israel sowie auf die besetzten syrischen Golanhöhen reisen können, die Israel – unter Verletzung des Völkerrechts – angeblich annektiert hat.

Berkeley-Studenten wird auch die Möglichkeit geboten, „Israel Government Fellows“ zu werden, ein Praktikum, das laut Helen Diller Institute „in Zusammenarbeit mit dem Büro des israelischen Premierministers“ eingerichtet wurde.

Das Programm bietet den Studenten die Möglichkeit, „unschätzbare praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln und einen Einblick in die israelische Gesellschaft und die öffentliche Verwaltung zu gewinnen, während sie gleichzeitig wichtige Dienste für die Regierungsministerien leisten“ – mit anderen Worten, direkt in einem fremden Regime zu dienen, das mehrere Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht.

Solche Studienprogramme im Ausland sind für Studenten palästinensischer, arabischer und muslimischer Abstammung oder muslimischen Glaubens zwangsläufig riskant und ausgrenzend, da Israel diese Studenten unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit systematisch diskriminiert, misshandelt und ihnen die Einreise verweigert.

Chemerinsky, den die New York Times im Jahr 2022 als „jüdisch und zionistisch“ bezeichnete, vertritt seit Jahren persönlich eine ablehnende Haltung gegenüber studentischem Aktivismus für die Befreiung Palästinas.

Ende Oktober 2023, nachdem Völkermordforscher bereits die Alarmglocken wegen des Gemetzels in Gaza geläutet hatten, beschwerte sich Chemerinsky auf den Seiten der Los Angeles Times über die Studenten, die seiner Meinung nach „die Beseitigung des jüdischen Staates“ anstrebten.

Chemerinsky behauptete, dass es genug Schweigen und genug Toleranz gegenüber Antisemitismus auf dem Universitätscampus gegeben hat“.

„Ich fordere meine Kollegen in der Universitätsverwaltung auf, ihre Stimme zu erheben und die Feiern der Hamas und den unverhohlenen Antisemitismus, der hier zum Ausdruck kommt, anzuprangern“, fügte er hinzu – eine grobe Fehlinterpretation der Proteste zur Beendigung des Völkermords, die er nicht anerkennen wollte und später offen leugnete.

Dies sind aktuelle Beispiele dafür, wie Chemerinsky politischen Aktivismus zur Beendigung der rassistischen Unterdrückung der Palästinenser durch Israel immer wieder mit antijüdischer Bigotterie gleichgesetzt hat.

Dies ist eine zynische Manipulation, die von Israel und seiner Lobby benutzt wird, um Proteste gegen Israels Verbrechen zu delegitimieren und einer Diskussion über Israels grundlegend diskriminierende Natur als „jüdischer Staat“ zuvorzukommen, der durch ethnische Säuberung gegründet und durch Apartheid und jetzt durch Völkermord aufrechterhalten wurde – eine seit langem bestehende Realität, die sogar von solchen etablierten und liberalen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Israels eigener B’Tselem anerkannt wird.

Im Jahr 2022 warb Chemerinsky für ein Video, das in seinen Worten„erklärt, warum es von vielen jüdischen Studenten als eine Form des Antisemitismus angesehen wird, den Staat Israel besonders zu verurteilen oder die Legitimität seiner Existenz in Frage zu stellen“.

In den Augen der Studenten der UC Berkeley war Chemerinsky als Universitätsbeamter, als parteiischer Befürworter Israels und als Leugner des Völkermords ein völlig legitimes Ziel für Proteste bei den von der Universität gesponserten Abendessen, die er veranstaltete.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass dies etwas damit zu tun hatte, dass er Jude war.

Die Wahrheit über das „blutige“ Flugblatt

Am 27. März verschickte Chemerinsky eine E-Mail, in der er Jurastudenten im dritten Jahr einlud, sich für eines der bevorstehenden Abendessen bei ihm zu Hause anzumelden.

Afaneh erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass einige Tage später, am 1. April, die Berkeley Law Students for Justice in Palestine auf ihrem Instagram-Account eine Karikatur von Chemerinsky mit einem blutigen Messer und einer Gabel in der Hand und den Worten „Kein Abendessen mit dem zionistischen Chemiker, während Gaza verhungert“ gepostet haben.

Das Bild zeigte kein Blut um Chemerinskys Lippen oder sonstwo in seinem Gesicht – im Gegensatz zu seinen wiederholten Behauptungen.

„Es gab so viele Störungen von Veranstaltungen, zum Beispiel von Biden oder Kamala Harris, wo sie sie mit roten Augen oder Blut bemalten, um zu zeigen, dass wir als Amerikaner mit unseren Steuergeldern einen Völkermord finanzieren“, sagte Afaneh und erklärte, warum sie kein Problem darin sah, auch auf diesem Bild Blut darzustellen.

„Wenn es sich um einen muslimischen Dekan gehandelt hätte, hätte ich genau dasselbe getan und Blut auf das Plakat geklebt“, so Afaneh.

Nichtsdestotrotz, innerhalb von 10 Minuten nachdem das Bild online gestellt wurde, wehrten sich einige Mitglieder der Gruppe dagegen, da sie befürchteten, dass das Bild dazu benutzt werden könnte, die Studenten als Antisemiten zu diffamieren.

„Die meisten Leute, die mir eine Nachricht schickten, hielten es nicht für antisemitisch. Aber sie hatten Angst vor den beruflichen oder akademischen Konsequenzen“, sagte Afaneh.

„Die Leute hatten einfach Angst“, sagte Afaneh, da sie mögliche Sanktionen seitens der Verwaltung befürchteten.

Nach etwa einer halben Stunde entfernte Afaneh das Originalbild von Instagram und ersetzte es durch das Bild, das immer noch auf dem Konto der Gruppe zu sehen ist. Es zeigt die Karikatur von Chemerinsky mit Messer und Gabel, aber ohne Blut – das gleiche Bild, das CNN zeigte, als Jake Tapper Chemerinsky interviewte.

Nachdem die Berkeley Law Students for Justice in Palestine eine Karikatur von Chemerinsky mit Blut auf dem Messer und der Gabel gepostet und dann schnell wieder entfernt hatten, ersetzten sie sie durch dieses Bild.

Dass das ursprüngliche Bild nur kurz gepostet wurde, wird von The Washington Free Beacon bestätigt, einem rechtsgerichteten, israelfreundlichen Blatt, das am 2. April einen Artikel mit der Schlagzeile „Berkeley Student Group Shares Blood Libel Cartoon Targeting Law School Dean“ veröffentlichte.

„Die Grafik, die am Montag veröffentlicht wurde, wurde etwa eine halbe Stunde später gelöscht, aber The Washington Free Beacon erhielt einen Screenshot“, heißt es in der Veröffentlichung. „Kurze Zeit später wurde die Karikatur erneut gepostet, allerdings ohne Blut auf den Utensilien“.

Der Artikel enthält auch einen Screenshot des „blutigen“ Bildes. Bemerkenswert ist, dass der Free Beacon-Artikel keinen Hinweis auf ein Flugblatt enthält, das an Pinnwänden ausgehängt wurde, sondern sich nur auf den Beitrag auf Instagram bezieht. Auch das Blut an den Lippen wird nicht erwähnt.

Nach einer Recherche von The Electronic Intifada verweisen die wenigen Fälle, in denen das Bild online erschien, auf den Artikel in The Washington Free Beacon. Dieser Artikel scheint die Quelle für einen Großteil der Empörung der Rechten über den Vorfall zu sein.

Abgesehen davon scheint das Bild nie weit verbreitet worden zu sein, insbesondere nicht von Befürwortern palästinensischer Rechte.

Und im krassen Widerspruch zu Chemerinskys wiederholten Behauptungen haben Mitglieder der LSJP das Bild mit dem blutigen Messer und der Gabel nie ausgedruckt und an Pinnwänden ausgehängt. Afaneh bestätigte dies gegenüber The Electronic Intifada, nachdem sie sich bei anderen Mitgliedern der Gruppe erkundigt hatte, um sicherzugehen.

Sie haben jedoch Flugblätter mit dem neueren Bild, auf dem kein Blut zu sehen ist, ausgehängt.

Chemerinsky kann die Anschuldigungen nicht belegen

The Electronic Intifada tauschte mehrere E-Mails mit Chemerinsky aus, um Einzelheiten und Beweise für seine wiederholten Behauptungen zu erhalten, dass das Plakat, auf dem er blutüberströmt abgebildet ist, weit verbreitet worden sei, insbesondere an den schwarzen Brettern auf dem Campus.

Nachdem Chemerinsky auf eine erste Anfrage nur vage geantwortet hatte, stellte The Electronic Intifada weitere, sehr spezifische Fragen: „Wollen Sie damit sagen, dass sie das Poster mit dem blutigen Messer und den blutigen Lippen an den Schwarzen Brettern aufgehängt haben? Haben Sie das persönlich gesehen? Wenn ja, wo genau haben Sie persönlich das Bild mit dem Blut darauf gesehen? Haben Sie irgendwelche Kopien des physischen oder des Online-Posters mit dem Blut darauf aufbewahrt?“

In der Folgeanfrage wurde Chemerinsky auch gefragt, ob der Vorfall der Universitätspolizei oder einer Bürgerrechtsorganisation gemeldet worden sei.

Chemerinsky schrieb zurück: „Ja, ich habe die Plakate mit dem Blut gesehen, und ja, ich kann sie Ihnen zusenden. Ich habe es nicht der Campus-Polizei gemeldet. Ich weiß nicht, ob andere es gemeldet haben.“

Chemerinsky schickte jedoch kein Bild eines Flugblatts, das an einer Pinnwand auf dem Campus ausgehängt war. Alles, was er schickte, war genau derselbe Screenshot des kurzlebigen Instagram-Posts, der in The Washington Free Beacon abgedruckt worden war.

Die E-Mail des Dekans der UC Berkeley Law School, Erwin Chemerinsky, zeigt nur einen Screenshot eines Bildes, das kurz auf Instagram gepostet wurde, nicht aber ein Flugblatt, von dem er behauptet, es sei an den Schwarzen Brettern auf dem Campus ausgehängt worden.

Chemerinsky reagierte nicht auf eine weitere Anfrage, in der er unter anderem um „ein Beispiel für einen Ort, an dem Sie persönlich das Plakat mit dem Blut an einer Pinnwand gesehen haben“ und um „irgendwelche Fotos von den Pinnwänden mit diesem Plakat“ bat.

Kurzum, Chemerinsky war nicht in der Lage oder nicht willens, seine wiederholten Behauptungen zu untermauern, dass das „blutige“ Bild an Pinnwänden auf dem Campus ausgehängt worden war.

Die großzügigste Erklärung ist, dass Chemerinsky das Bild mit dem Blut mit dem Bild ohne Blut verwechselt hat, aber das ist keine Entschuldigung für seine wiederholten und beharrlichen falschen und schädlichen Anschuldigungen gegen seine eigenen Studenten.

Obwohl es keinerlei Beweise für eine antisemitische Absicht der Studenten gibt und Darstellungen von Blut oder sogar die Verwendung von Kunstblut bei Anti-Kriegs- und Anti-Völkermord-Protesten gang und gäbe sind, hat Chemerinsky darauf bestanden, dass es gerade das Blut war, das das Plakat seiner Meinung nach zu einem virulenten antisemitischen und anstößigen Bild machte.

Es ist bestenfalls höchst unverantwortlich und schlimmstenfalls absichtlich und böswillig unehrlich zu behaupten, dass auf den Plakaten, die er auf dem Campus gesehen hat, Blut abgebildet war, obwohl er nicht in der Lage ist, Beweise dafür zu liefern.

Es gibt auch keine Entschuldigung dafür, das zusätzliche Detail zu erfinden, dass auf dem Originalbild auch Blut um seine Lippen zu sehen war, eine weitere von Chemerinskys völlig falschen Behauptungen.

Als Juraprofessor, als Dekan, der für das Wohlergehen der Studenten verantwortlich ist, liegt es allein in Chemerinskys Verantwortung, dafür zu sorgen, dass seine öffentlichen Aussagen der Wahrheit entsprechen. Und doch hat er wiederholt über die Ereignisse gelogen, die zu dem Vorfall in seinem und Catherine Fisks Haus am 9. April führten, was seinen Studenten zusätzliche nationale Aufmerksamkeit und Schande brachte.

Er hat die falsche Geschichte eines blutigen Bildes von sich selbst, das auf Anschlagtafeln veröffentlicht wurde, benutzt, um seine eigenen Studenten zu verleumden, um Sympathien zu gewinnen, um von der physischen Gewalt abzulenken, die Fisk gegen Afaneh ausgeübt hat, und um Proteste gegen den von den USA unterstützten israelischen Völkermord in Gaza zu delegitimieren.

Der Dekan der juristischen Fakultät der UC Berkeley, Erwin Chemerinsky, sollte von seinen Lügen ablassen, seine falschen Behauptungen zurücknehmen und sich bei seinen Studenten entschuldigen sowie für seine ungeheuerliche Unehrlichkeit und sein Fehlverhalten zur Rechenschaft gezogen werden.

Ali Abunimah ist Geschäftsführer von The Electronic Intifada.

Übersetzt mit Deepl.com

