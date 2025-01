https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-luxury-spa-israel-fantasy-retreat-distract-genocide



Gazas „Luxus-Spa“: Wie Israel einen Fantasie-Rückzugsort schafft, um vom Völkermord abzulenken

Orly Noy

1 Januar 2025

Während sie Frauen und Kinder ermorden, lassen sich israelische Soldaten massieren und kulinarisch verwöhnen – ein perfektes Beispiel für die Erfindung einer alternativen Realität

Die Silhouetten eines israelischen Militärfahrzeugs und eines Soldaten sind am 16. Dezember 2024 in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen zu sehen (Reuters)

„Das Einzige, was den Soldaten hier noch verboten ist, ist das Waten in der Brandung von Gaza“, erklärt Ynet-Reporter Yoav Zitun in einem Artikel über das Freizeitdorf, das Israel für Soldaten in Gaza eingerichtet hat.

Abgesehen vom verbotenen Waten bietet es alle Annehmlichkeiten: einen Physiotherapeuten, der die Beine und den Rücken massiert; Popcorn- und Zuckerwatteautomaten „wie im Kino und auf dem Jahrmarkt“; einen Aufenthaltsraum mit einem festen Menü, das belgische Waffeln und frische Brezeln umfasst; eine spirituelle Ecke mit religiösen Büchern und Gebetszubehör, die „in einem positiven Geist, ohne Zwang“ angeboten werden; ein Verwöhnfrühstück „wie in einem Hotel“ und Mittag- und Abendessen mit gegrilltem Fleisch mit „Nonstop-Service“.

Die Vernichtung ist ein ermüdendes Geschäft.

Nach einem fast 15-monatigen Vernichtungskrieg, dessen Ende nicht abzusehen ist, liefern Hass- und Rachegefühle offenbar nicht mehr genügend Adrenalin, um die Erschöpfung und die Entbehrungen der langen Trennung von der Heimat – die hohen finanziellen Kosten, die Entfernung von der Familie – auszugleichen.

So kam die Armee auf die geniale Idee, den Kriegsdienst in Gaza als eine Art Luxusurlaub in einem Elitehotel umzugestalten.

Kein schlechter Anreiz für Soldaten, die ernsthaft bezweifeln, dass sie sich einen vergleichbaren Urlaub im Zivilleben leisten könnten.

Geisterhafter Raum

Was sehen die Soldaten von dem luxuriösen Spa-Komplex im Herzen des „Tötungstals“ aus? Einen Ort, an dem Kinder, durstig nach jedem Tropfen Wasser, nach dem kleinsten Stück Fleisch suchen, das die letzte Bombardierung überlebt hat? An einem Ort, an dem zerstörte Eltern unter den Trümmern nach ihren Kindern suchen?

An einem Ort, an dem Mütter Unkraut und Tierfutter sammeln, um den Hunger ihrer Kinder zu stillen? An einem Ort, an dem verlassene Hunde verstreute menschliche Körperteile fressen? Was sehen die Soldaten, während ihnen die süße Zuckerwatte auf den Lippen schmilzt?

In Gaza kann man sich schon lange nicht mehr damit zufrieden geben, die Palästinenser einfach auszulöschen; in Gaza muss Israel eine ganze alternative Realität erfinden

Ich weiß nicht, was ihre Augen tatsächlich sehen, aber ich weiß, dass der Zionismus schon immer ein außerordentliches Talent dafür hatte, seine Gläubigen darauf zu trainieren, nur das zu sehen, was seinen Zwecken dient, während er alles andere aus dem Blickfeld löscht.

Nur auf diese Weise kann ein „Volk ohne Land“ ein „Land ohne Volk“ besiedeln.

Aber in Gaza kann man sich schon lange nicht mehr damit begnügen, die Palästinenser einfach aus dem Blickfeld auszulöschen; in Gaza muss Israel eine ganz andere Realität erfinden.

Seit vielen Jahren entfernt Israel den Gazastreifen immer weiter aus dem Bereich der menschlichen Existenz, wie wir sie verstehen.

Lange vor dem 7. Oktober 2023 war Gaza zu einer Art Geisterort in den dunkelsten Ecken der kollektiven israelischen Psyche geworden. Ein Ort, dessen bloße Existenz von etwas so Schrecklichem in uns zeugt, dass wir diese Sache ganz und gar verschleiern müssen, nur damit wir sie nicht direkt sehen müssen.

Action-Themenpark

Der Umgang mit ihm muss immer jenseits der Realität liegen, denn die Realität, die wir dort geschaffen haben, ist völlig unergründlich.

Wir installieren Ferngläser auf den Hügeln über dem Gazastreifen, damit Kinder eine Fünf-Schekel-Münze einwerfen und die Rauchsäulen sehen können, die über dem Land aufsteigen.

Wir sehen uns Fernsehserien wie Fauda an, die uns den Gazastreifen als eine Art Action-Themenpark präsentieren (und dabei fast jedes Jahr die Tore der Hölle zu diesem Gebiet öffnen), bis sich die Realität in die vollständige Zerstörung der Zivilisation verwandelt, die dort einst existierte.

Dann sind wir gezwungen, eine neue Pseudo-Zivilisation zu errichten, mit Popcorn-Maschinen, Zuckerwatte und Massagen – und je mehr sich die Realität selbst verdunkelt, desto bunter, karnevalistischer und fantastischer muss die alternative Realität erscheinen.

Und so sitzen die Soldaten in diesem Tal des Tötens, braten und essen Fleisch in ihren bewaffneten Stellungen, wo der Beitrag nie aufhört.

Und sie können nicht erkennen, welche Art von verkohltem Fleisch sie riechen – ob es sich um das Fleisch der gegrillten Tiere handelt, die zu ihrem Vergnügen dorthin gebracht wurden, oder um das Fleisch der Körper der Menschen, an deren Stränden die Soldaten nicht waten dürfen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Orly Noy ist die Vorsitzende von B’Tselem – dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …