Der Preis der Macht: Netanjahu, Ben-Gvir und die rechtsextreme Agenda – Analyse

1. Januar 2025

Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Bild: Palestina Chronicle)

Von der Redaktion der Palestina Chronicle

Itamar Ben-Gvirs Aufstieg in Israels Regierung spiegelt den wachsenden Einfluss des Kahanismus wider, der auf ethnische Säuberung und die Annexion des Westjordanlandes drängt und gleichzeitig die innenpolitische Instabilität unter Netanjahus fragiler Koalition vertieft.

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit und ein überzeugter Anhänger des verstorbenen extremistischen Rabbiners Meir Kahane, steht oft im Zentrum des Sturms in Israels zunehmend rechtsextremer Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu. Ben-Gvirs Aufstieg ist ein Symptom für einen tieferen ideologischen Wandel in Israel, der sowohl die innere Stabilität als auch die Ausweitung der israelischen Gewalt in der Region bedroht.

Um Ben-Gvirs ultimatives Ziel zu verstehen, muss man nicht nur seine Handlungen als Minister untersuchen, sondern vielmehr die breitere ideologische und politische Agenda, die er vertritt.

Es geht ihm nicht nur darum, die gegenwärtige Situation zu seinen Gunsten zu gestalten, sondern auch darum, Israels Identität, sein Verhältnis zu den Palästinensern und seine Rolle in der Region grundlegend umzugestalten.

Vieles davon hat er bereits erreicht. Dabei ist er zu einem Symbol der kahanistischen Vision für die israelische Gesellschaft geworden, indem er für die ethnische Säuberung der Palästinenser und die Annexion des gesamten Westjordanlandes eintritt.

Die „kahanistische Revolution

Ben-Gvirs Überzeugungen sind nicht neu, sondern wurzeln in der Ideologie von Meir Kahane, einem radikalen Rabbiner, der in den 1970er Jahren die Kach-Partei gründete. Kahanes Ideologie, die unter anderem die Vertreibung der Palästinenser aus dem historischen Palästina, einen theokratischen Staat und die gewaltsame Unterdrückung des palästinensischen Widerstands forderte, stand einst am Rande der israelischen Politik.

Mit Netanjahus Koalitionsregierung ist der Kahanismus jedoch fest im Mainstream angekommen.

Einer von Ben-Gvirs umstrittensten Vorschlägen – der Bau einer Synagoge auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee – bringt seine Vision auf den Punkt. Die Al-Aqsa-Moschee, eine der heiligsten Stätten des Islam, befindet sich im besetzten Ostjerusalem.

Für Ben-Gvir, dessen Partei Otzma Yehudit (Jüdische Kraft) tief im religiösen Zionismus verwurzelt ist, ist die Entweihung palästinensischer Heiligtümer keine isolierte Provokation, sondern Teil eines umfassenderen Bestrebens, die israelische Souveränität über das gesamte besetzte Jerusalem, einschließlich der heiligen muslimischen Stätten, zu etablieren.

Wie Dr. Ramzy Baroud feststellt, versucht Ben-Gvir, einen Religionskrieg in der Region zu entfachen, der nicht nur Israels siedler-koloniales Projekt weiter festigen, sondern auch seine messianische Vision eines „Groß-Israel“ erfüllen würde, das sich über das gesamte historische Land Palästina und darüber hinaus erstreckt.

Politik der rassischen Ausgrenzung

Ben-Gvirs Rhetorik ist oft unverhohlen rassistisch. Er hat wiederholt die „Säuberung“ großer Teile des Westjordanlandes von Palästinensern gefordert und Strafmaßnahmen befürwortet, die gegen internationales Recht verstoßen, darunter kollektive Bestrafung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Palästinensern.

Seine Forderung nach ständigen Kontrollpunkten im Westjordanland, die er als notwendig für das „israelische Leben“ bezeichnete, spiegelt seine Überzeugung wider, dass die Rechte der Palästinenser den Rechten der jüdischen Bürger untergeordnet sind.

Ben-Gvirs ständige Forderungen nach militärischer Kontrolle über palästinensische Gemeinden und nach härteren Maßnahmen gegen palästinensische Gefangene, einschließlich der Verteidigung israelischer militärischer Gräueltaten, zeigen sein Engagement für die Aufrechterhaltung des Apartheid-Status quo, der die Palästinenser systematisch entmenschlicht.

Ben-Gvirs politische Vorschläge gehen über Sicherheitsbedenken hinaus – er drängt auf eine Gesellschaft, in der Palästinenser entweder auf kleine, isolierte Gebiete beschränkt oder ganz vertrieben werden.

Seine Äußerungen über die Einschränkung der palästinensischen Bewegungsfreiheit und seine Unterstützung für Siedlergewalt sind nicht nur Ausdruck von „Sicherheitsbedenken“, sondern Teil eines umfassenderen Plans zur Institutionalisierung der Rassentrennung und der Auslöschung der palästinensischen Identität in ihrem eigenen Land.

Politische Machtkämpfe

Ben-Gvir ist aber auch eine polarisierende Figur in der israelischen politischen Landschaft. Er genießt zwar die Unterstützung der rechtsextremen Basis Israels, insbesondere der Siedler im Westjordanland und des religiösen zionistischen Lagers, ist aber auch eine Quelle von Spannungen innerhalb der Koalition Netanjahus.

Seine Drohungen, sich wegen Haushaltsstreitigkeiten aus der Regierung zurückzuziehen – wie etwa sein Widerstand gegen die Finanzpolitik von Finanzminister Bezalel Smotrich – unterstreichen seine Rolle als wichtiger politischer Akteur, dessen Macht innerhalb der Koalition über die Stabilität der Regierung entscheiden kann.

Das jüngste Haushaltsdebakel, bei dem Ben-Gvir drohte, wichtige Maßnahmen zu vereiteln, zeigt, dass es bei seinen politischen Manövern ebenso sehr um die Sicherung der Macht innerhalb der Koalition wie um die Durchsetzung seiner ideologischen Ziele geht.

Trotz der Rufe aus den Reihen der Koalition, ihn zu entlassen, war Netanjahu nicht bereit, Ben-Gvir zu entlassen, da er befürchtete, dass dies seine Koalition spalten und ihn anfällig für politische Herausforderungen von rechtsextremen Gruppierungen machen würde.

Wie Sam Sokol von der Times of Israel feststellte, ist Netanjahus Überleben als Premierminister eng damit verbunden, die rechtsextremen Elemente in seiner Regierung zu besänftigen. Ben-Gvir hat mit seiner Partei Otzma Yehudit, die 14 Sitze hat, erheblichen Einfluss auf Netanjahus Regierungsfähigkeit.

Ist Netanjahu bereit, Ben-Gvir zu entlassen?

Netanjahus zögerliche Unterstützung für Ben-Gvir trotz seiner wiederholten Missachtung und Provokationen wirft die Frage auf, ob Ben-Gvir jemals aus dem Amt entfernt werden wird. Im Moment scheint dies unwahrscheinlich zu sein. Netanjahus Koalition ist nach wie vor zerbrechlich, und ohne Ben-Gvirs Rückhalt könnte die Regierung zusammenbrechen und möglicherweise Neuwahlen auslösen.

Ein solches Risiko kann Netanjahu nicht eingehen, zumal die Rechtsextremen zunehmend den Ton in der israelischen Politik angeben.

Darüber hinaus ist Ben-Gvirs Einfluss nicht nur politischer Natur – seine Anhänger, einschließlich gewalttätiger Siedlergruppen, bilden einen wichtigen Teil von Netanjahus Basis. Würde Ben-Gvir entlassen, bestünde die Gefahr, diese Gruppen zu verprellen, was Netanjahus Machtposition destabilisieren könnte. In diesem Sinne ist Ben-Gvir nicht nur ein ideologischer Verbündeter, sondern auch ein politischer Aktivposten für Netanjahu, trotz der Spannungen, die von Zeit zu Zeit innerhalb der Regierung auftreten.

Eine Vision der ethnischen Säuberung

Itamar Ben-Gvirs Handlungen und seine Rhetorik lassen vermuten, dass sein Endziel die Errichtung eines theokratischen, ethnozentrischen Staates ist, in dem kein Platz für Palästinenser ist. Seine politischen Ziele sind klar: die Annexion des besetzten Westjordanlandes, die Vertreibung der Palästinenser und die Beseitigung aller noch verbliebenen palästinensischen Rechte.

Seine Äußerungen über das Westjordanland als „Judäa und Samaria“ und sein Aufruf zur ethnischen Säuberung der Palästinenser von ihrem eigenen Land stimmen mit den Ansichten seines Mentors Meir Kahane überein, der einen rein jüdischen Staat und das Ende jeglichen palästinensischen Anspruchs auf ihr historisches Heimatland anstrebte. Diese Vision, die weit davon entfernt ist, eine Randposition zu sein, steht heute im Mittelpunkt der rechtsextremen Politik Israels.

All dies soll nicht bedeuten, dass Netanjahu Ben-Gvirs ideologische Haltung ablehnt. Im Gegenteil, es war Netanjahu, der Israel im Laufe der Jahre der extremen Rechten näher gebracht und damit den politischen Raum geschaffen hat, in dem Figuren wie Ben-Gvir in der israelischen Politik prominent werden konnten.

Der Hauptunterschied liegt jedoch darin, dass Ben-Gvir einen größeren Anteil an der Macht erwartet, während Netanjahu darauf besteht, der Maestro zu sein, der alle Karten in der Hand hält und die tiefen ideologischen und politischen Spaltungen innerhalb der israelischen Gesellschaft ausnutzt, um seine Herrschaft zu erhalten.

Netanjahus Schachzug war jahrelang erfolgreich, bis zu den jüngsten israelischen Aktionen im Gazastreifen und den nachfolgenden Kriegen im Libanon, im Jemen und darüber hinaus. Diese Ereignisse haben Netanjahus Aufgabe, seine widerspenstigen Minister zu zügeln, noch viel komplexer gemacht. Einst hatte Netanjahu alle Trümpfe in der Hand, doch jetzt ist seine Position gefährdet und geschwächt.

Einige Analysten sind der Meinung, dass die Haushaltsabstimmung für Netanjahu die perfekte Gelegenheit gewesen wäre, Ben-Gvir zu entlassen und dies als Druckmittel zu nutzen, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden, ohne sich Ben-Gvirs unersättlichen Forderungen nach weiteren Konflikten zu stellen. Diese Gelegenheit wurde möglicherweise vertan, was nicht nur Ben-Gvirs Einfluss auf die israelische Politik verdeutlicht, sondern auch Netanjahus zunehmend geschwächten Einfluss.

2025 wird wahrscheinlich ein Jahr weiterer Instabilität in der israelischen Politik, einem System, das bereits an den Rand des Zusammenbruchs gedrängt worden ist.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

