Geiselgespräche scheitern an Hamas-Forderung nach Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen USA scheitern an der Blockade, Israel weigert sich, einen Kompromiss zu schließen

Von Richard Silverstein

3. April 2024

Die jüngste Verhandlungsrunde zwischen der Hamas, Israel und Vermittlern aus Ägypten, Katar und den USA ist gescheitert. Die israelische Delegation hat Doha verlassen und kehrt nach Hause zurück. Einigen Quellen zufolge kehren sie zu Konsultationen mit führenden israelischen Politikern zurück, und die Gespräche könnten „in einigen Tagen“ wieder aufgenommen werden. Aber es gibt unüberbrückbare Differenzen, die unüberbrückbar scheinen.

Nach Angaben des Reporters von Haaretz und Axios, Barak Ravid, sind sowohl Israel als auch die USA fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die arabischen Vermittler die Hamas dazu bringen könnten, ihre Forderungen zu lockern. Sie haben sich zwar auf einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln geeinigt, sind aber nicht von der Bedingung abgerückt, dass die Gaza-Flüchtlinge in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens zurückkehren dürfen.

Der Hamas ist klar, dass niemand zurückkehren wird, solange es nichts zu essen gibt. Und das setzt voraus, dass Israel und die USA den ungehinderten Fluss der humanitären Hilfe zulassen, was wiederum die Rückkehr zu einem (einigermaßen) normalen Leben dort ermöglichen wird. Mit anderen Worten: keine ethnische Säuberung, keine dauerhafte Vertreibung, keine Judaisierung des Gazastreifens durch israelische Siedler usw.

Was die Notwendigkeit humanitärer Hilfe für die Hungernden im Norden des Gazastreifens betrifft, so haben wir das Ergebnis der israelischen Ermordung der Mitarbeiter der World Central Kitchen gesehen, die gerade 100 Tonnen Lebensmittel nach Gaza geliefert hatten. Kurz nachdem sie die Verteilerstelle verlassen hatten, schlugen drei Raketen in ihre drei Fahrzeuge ein, als sie verzweifelt versuchten, sich zu retten. Als sie von einem zerstörten Auto in ein unversehrtes umstiegen, um zu fliehen, zerstörten die Raketen alle Fahrzeuge, eines nach dem anderen. Die Hamas weiß, dass Israel nicht in der Lage sein wird, solche Angriffe zu wiederholen, wenn es zu einem Waffenstillstand und einer Rückkehr in den Norden kommt.

Die israelischen Behörden wollen nicht, dass die 1,5 Millionen Bewohner des Gazastreifens in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Vision ist, dass niemand zurückkehrt und der Norden eine arabienfreie Zone wird. Vielleicht werden sie durch eine gleiche Anzahl israelischer Siedler ersetzt, deren Ziel die Judaisierung der Enklave wäre.

Wenn es zu einem Abkommen kommt, das die Freilassung der israelischen Geiseln und die Rückkehr der Flüchtlinge vorsieht, wird die Hamas einen großen Sieg erringen. Sie wird in der gesamten arabisch-muslimischen Welt gefeiert werden. Sie hat Israel die Stirn geboten und gewonnen. Das ist nicht unbedingt ein militärischer Sieg. Aber er wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht dem Gemetzel standgehalten hätte, das Israel in Gaza angerichtet hat.

Netanjahu steht zu Hause unter enormem Druck seitens der Familien der Geiseln, die wütend darüber sind, dass er ihre Angehörigen, die seit sechs Monaten ohne Anzeichen einer Einigung in Gefangenschaft sind, nicht beachtet. Einerseits weiß er, dass es ihm politischen Auftrieb geben wird, wenn er die Geiseln nach Hause bringt. Andererseits wird er der Hamas einen großen Sieg bescheren, indem er die Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen zulässt. Das wird in der israelischen Öffentlichkeit als ein Nachgeben gegenüber dem Terrorismus erscheinen.

Er weiß auch, dass mit einem Waffenstillstand, der Rückkehr der Geiseln und der Rückkehrer aus dem Gazastreifen ein enormer Druck zur Beendigung des Krieges entstehen wird. Das Ende des Krieges bedeutet das Ende seiner Karriere. Er ist einer der unpopulärsten Politiker in Israel. Seine Tage als Mittelpunkt der israelischen Politik werden zu Ende sein. Das wird ihn als überragenden Narzissten in den Wahnsinn treiben.

Er könnte sogar ins Gefängnis kommen. Dieses Schicksal zu vermeiden, ist einer der Hauptgründe, warum der Krieg so lange andauert. Wenn das zynisch klingt, dann deshalb, weil Netanjahu einer der zynischsten Politiker ist, die man sich vorstellen kann. Zynismus ist sein zweiter Vorname.

Ein israelischer Beamter sagte Ravid, Israel müsse sich entscheiden: Will es die Geiseln wirklich nach Hause bringen? Ist es bereit zuzugeben, dass es auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann? Wenn nicht, dann wird das Gemetzel mit immer mehr Gräueln wie dem Massaker im Al-Shifa-Krankenhaus weitergehen. Die Antwort scheint zu sein, dass Netanjahu ein endloses Gemetzel einer Verhandlungslösung vorzieht.

