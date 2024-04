Violent Arrest of Emory Professor Spotlights Brutality of Police Crackdown on Campus Protests | Common Dreams „To sustain this level of blind support for Israel, the U.S. must erode its own democracy,“ said one foreign policy expert. „And that is what we see happening on U.S. campuses now.“

Caroline Fohlin, Wirtschaftsprofessorin an der Emory University, wurde am 25. April 2024 in Atlanta von Polizeibeamten zu Boden gestoßen und überwältigt, nachdem sie einen Beamten gefragt hatte, warum ein Student verhaftet worden sei.

(Bild: screenshot/CNN)

„Um dieses Maß an blinder Unterstützung für Israel aufrechtzuerhalten, müssen die USA ihre eigene Demokratie aushöhlen“, sagte ein Experte für Außenpolitik. „Und das ist es, was wir jetzt auf den US-Campus erleben.“

Gewaltsame Verhaftung einer Emory-Professorin wirft ein Schlaglicht auf die Brutalität der Polizei bei der Niederschlagung von Campus-Protesten

Julia Conley

26. April 2024

Die Wirtschaftsprofessorin Caroline Fohlin von der Emory University ging am Donnerstag auf mehrere Polizeibeamte zu, die einen Studenten am Boden festhielten, und verlangte eine Erklärung – doch am Ende des Tages gehörten die Videos ihrer eigenen Verhaftung zu den am weitesten verbreiteten Bildern der sich rasch ausbreitenden Anti-Kriegs-Bewegung an den Universitäten in den USA.

Als sie sich hinkniete, um die Universitätsbeamten zu fragen: „Was machen Sie da?“, packte ein anderer Beamter sie am Arm und stieß sie weg, bevor er ihr wiederholt befahl, „sich auf den Boden zu legen“.

„Hören Sie auf!“ Fohlin schrie, bevor der Beamte sie zu Boden drückte und weitere Polizisten rief, um sie zu überwältigen.

Fohlin schrie dann „Oh mein Gott“, als die Polizisten sie zu Boden drückten, und erzählte den Polizisten, dass sie Professorin an der Universität sei, während sie sie am Boden festhielten.

Fohlins Verhaftung – nach der sie 11 Stunden lang festgehalten und dann wegen „Tätlichkeit gegen einen Polizeibeamten“ angeklagt wurde – erfolgte eine Woche, nachdem die Columbia University mehr als 100 Studenten suspendiert hatte, weil sie ein Lager aus Solidarität mit dem Gazastreifen errichtet hatten, wo seit Oktober mehr als 34.000 Palästinenser von den von den USA unterstützten Israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) getötet wurden, und der Polizei erlaubte, sie zu verhaften. Die Massenverhaftungen haben die Studenten und Dozenten an der Columbia University und an Dutzenden anderen Hochschulen nur noch mehr aufgeschreckt, denn bisher wurden mehr als 400 Personen festgenommen.

Die American Association of University Professors bezeichnete die Verhaftungen als „antithetisch zum Auftrag der Hochschulbildung“.

„Unsere Institutionen sind dazu da, einen robusten Austausch von Ideen und einen offenen Dialog im Dienste des Wissens und des Verständnisses zu fördern“, so die Gruppe. „Manchmal gehört dazu auch offener Dissens. Friedliche Proteste auf dem Campus sollten niemals mit Gewalt beantwortet werden.“

Die Außenpolitikexpertin Trita Parsi meinte, Fohlins Verhaftung gehöre zu den Vorfällen auf dem Campus, die das Argument der Demokratischen Partei, dass im November die Demokratie auf dem Stimmzettel stehe, strapaziert hätten.

„Um dieses Niveau der blinden Unterstützung für Israel aufrechtzuerhalten, müssen die USA ihre eigene Demokratie aushöhlen. Und das ist es, was wir jetzt auf den US-Campus erleben“, sagte Parsi, stellvertretender Vorsitzender des Quincy Institute for Responsible Statecraft, und zeigte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Polizei einen Emory-Studenten tasert, der bereits auf dem Boden festgehalten wurde.

Emil‘ Keme, Professor für Englisch und indigene Studien an der Emory-Universität, sagte am Freitag zu Democracy Now!, dass die Szene auf dem Campus „einem Kriegsgebiet“ glich, vor allem nachdem die Polizei der Universität und Atlanta Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt hatte, um die Demonstranten zu zerstreuen.

„Ich fing an, das Tränengas zu spüren und hielt mich mit einigen Leuten in den Armen“, sagte er. „Wir wurden aus dem Zeltlager zurückgedrängt. Die Studentin, mit der ich die Arme festhielt, wurde dann verhaftet, und das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf dem Boden lag und verhaftet wurde.“

Der Schriftsteller Abdullah Shihipar sagte, dass der Präsident von Emory, Gregory Fenves, und alle Universitätsverwalter, die die Verhaftung von Studenten, die friedlich protestiert haben, erlaubt haben, einschließlich einiger, die die Schulordnung einseitig geändert haben, um Proteste zu verbieten, zurücktreten sollten.

„Es war eine ekelhafte und peinliche Woche für die Hochschulbildung“, sagte Shihipar.

Das harte Durchgreifen gegen Studenten und Dozenten der Emory University erfolgte einen Tag, nachdem texanische Polizisten auf dem Campus der University of Texas in Austin aufgetaucht waren, einige von ihnen hoch zu Ross, und gegen eine Studentenstreikbewegung vorgingen, bei der mehr als 50 Demonstranten festgenommen wurden.

Ebenfalls am Donnerstag berichteten Studenten der Indiana University und der Ohio State University (OSU) – wo mehr als 30 bzw. ein Dutzend Studenten verhaftet wurden -, dass sie Scharfschützen auf den Dächern der Universitätsgebäude gesehen hätten, was ein Vertreter der Ohio State University bestritt.

Die Regierung Biden hat sich seit Montag nicht direkt zu den Protesten oder ihren Forderungen geäußert, als Präsident Joe Biden andeutete, der landesweite Studentenaufstand sei „antisemitisch“.

„Der Einsatz von staatlicher Gewalt gegen friedliche Demonstranten ist inakzeptabel“, sagte Sara Haghdoosti, Geschäftsführerin von Win Without War. „Der Einsatz von Schlagstöcken gegen Studenten, die Frieden in Gaza fordern, ist weder eine Quelle der Sicherheit auf dem Campus, noch ein Bollwerk gegen Antisemitismus. Sie verletzen Menschen, verletzen grundlegende Freiheiten und dienen einer rechtsextremen Agenda, die Juden, Muslime und das Recht auf Protest im ganzen Land bedroht. Universitätsleiter und Regierungsvertreter müssen Maßnahmen ergreifen, um Studenten zu schützen, die ihr Recht auf Protest wahrnehmen, und nicht die Polizei anheuern, um sie anzugreifen.“

„Antisemitismus und antimuslimische Bigotterie sind auf dem Vormarsch und landesweit ein ernstes Problem, auch auf dem Campus“, so Haghdoosti weiter. „Die Menschen, die von diesen Geißeln bedroht sind, haben etwas Besseres verdient, als zur Zielscheibe zynischer politischer Machenschaften zu werden oder als Vorwand für gewaltsame Repressionen zu dienen. Niemand wird durch Polizeigewalt sicherer, und Politiker, die etwas anderes behaupten, versuchen nur, für ihre eigenen verwerflichen Ziele Spaltung zu säen. Was wir jetzt von unseren Politikern brauchen, ist Deeskalation, die Zulassung von Protesten und keine staatliche Gewalt gegen Menschen, die ihre Grundrechte wahrnehmen.“

Irene Khan, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Förderung und den Schutz des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, sagte am Donnerstag, die Proteste, die sich in den USA und international ausbreiten, seien ein Zeichen dafür, dass „die Gaza-Krise wirklich zu einer globalen Krise der Meinungsfreiheit wird“.

„Legitime Meinungsäußerung muss geschützt werden“, sagte Khan am Donnerstag, „aber leider gibt es eine Hysterie, die in den USA um sich greift“.

„Wir dürfen [Antisemitismus] nicht mit der Kritik an Israel als politischer Einheit, als Staat, verwechseln“, fügte sie hinzu. „Israel zu kritisieren, ist nach internationalem Recht völlig legitim“.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können sie gerne weiterveröffentlichen und weitergeben.

Julia Conley ist Redakteurin bei Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com



