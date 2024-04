Humboldt faculty condemn police violence against students, join demands for boycott and divestment from Israel As faculty at Cal Poly Humboldt, we deplore the use of physical violence by police and the deployment of extreme tactics to surveil students, escalate tensions, and criminalize free speech exercised by students calling for a ceasefire in Gaza.



Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, dem 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)

Humboldt-Fakultät verurteilt Polizeigewalt gegen Studenten und schließt sich den Forderungen nach Boykott und Desinvestition aus Israel an

Von der Cal Poly Humboldt-Fakultät für Gerechtigkeit in Palästina

26. April 2024

Als Lehrkörper der Cal Poly Humboldt bedauern wir die Anwendung physischer Gewalt durch die Polizei und den Einsatz extremer Taktiken zur Überwachung von Studenten, zur Eskalation von Spannungen und zur Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung von Studenten, die einen Waffenstillstand in Gaza fordern.

Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)

Anmerkung der Redaktion: Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, dem 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. Sie wurden bereits einmal von der Polizei brutal angegriffen, und es wird befürchtet, dass eine zweite Polizeirazzia und die Abführung der protestierenden Studenten, die das Gebäude besetzen, unmittelbar bevorstehen. Im Folgenden finden Sie einen Brief, den die Cal Poly Humboldt-Fakultät als Reaktion auf die Polizeigewalt gegen die Humboldt-Studenten und zur Unterstützung der Forderungen der Studenten geschrieben hat.

An: Die Cal Poly Humboldt-Gemeinschaft und die Administratoren

Tom Jackson, Jr., Präsident der Universität

Jenn Capps, Prorektorin und Vizepräsidentin, Akademische Angelegenheiten

Chrissy Holliday, Vizepräsidentin, Einschreibungsmanagement und Studienerfolg

Frank Whitlatch, Geschäftsführender Direktor und Sekretär des Verwaltungsrats der Cal Poly Humboldt Foundation

Als Lehrkörper der Cal Poly Humboldt bedauern wir den Einsatz physischer Gewalt durch Polizeibeamte und Sheriffs der Universität, der Stadt und der Region sowie den Einsatz anderer extremer Taktiken, wie z. B. Hubschrauber, um Studenten zu überwachen, die Spannungen zu verschärfen und die freie Meinungsäußerung von Studenten zu kriminalisieren, die einen Waffenstillstand in Gaza fordern. Wir halten auch den Versuch für inakzeptabel, die Stimmen der Studenten durch die Schließung des Campus zum Schweigen zu bringen.

Anzeige

Abonnieren Sie den Mondoweiss YouTube Kanal!

Wir fordern alle Verantwortlichen der CPH auf, über den realen Schaden nachzudenken, den dieses Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung anrichtet, und über die Botschaft, die es an gegenwärtige und zukünftige Studierende, ihre Eltern, Dozenten und Mitarbeiter sowie an unsere Gemeinschaften innerhalb und außerhalb Humboldts sendet. Die Brutalisierung von Studierenden, die ihren dringenden Protest nach ihrem Gewissen äußern, ist beschämend. Unsere Studenten reagieren ernsthaft auf die Unterstützung unserer Bundesregierung für völkermörderische Gewalt gegen ein unterdrücktes indigenes Volk – die im Gazastreifen lebenden Palästinenser, die bereits Flüchtlinge und Opfer einer früheren ethnischen Säuberung sind. Die Menschenrechtsorganisation Al-Haq erinnert uns daran, dass „der Kampf der Palästinenser, wie der aller Unterdrückten, eine gemeinsame Verantwortung ist, die über Grenzen und Hintergründe hinausgeht. Der Weg zur Gerechtigkeit war lang, aber es ist ein Weg, den wir unbeirrt weitergehen werden, bis die Rechte des palästinensischen Volkes verwirklicht sind.“

Die Webseite „Resilience & Community“ des Cal Poly’s Office of the President hebt den „renommierten Intellektuellen Cornel West“ hervor, dessen Programm für die Wahl zum US-Präsidenten den „Schutz der freien Meinungsäußerung“ und die „Einstellung der militärischen Finanzierung des Staates Israel“ verspricht. Dr. West sprach während des Black Liberation Month 2020 zu Humboldt-Studenten und bot laut der Humboldt-Website „genau die Art von positiver Verbindung, die die College-Erfahrung eines Studenten ausmachen kann.“ Dr. West hat sich auch zur Unterstützung des Studentenlagers für Gaza in Columbia geäußert, was unsere Studenten an der Cal Poly Humboldt dazu inspirierte, ihren Protest in Solidarität und zur Unterstützung der gleichen Forderungen zu starten. Die Humboldt-Studenten sehen die Verbindung zwischen freier Meinungsäußerung, Campus-Organisation und globalem Wandel. Die Sprechchöre auf dem Platz in der ersten Nacht des studentischen Sitzstreiks, die „Gerechtigkeit für Josiah“ forderten, machen deutlich, dass die Studierenden eine Verbindung zwischen der staatlichen Gewalt der Polizei und dem Versagen der Staatsanwaltschaft bei der Reaktion auf die Messerstecherei des Studenten David Josiah Lawson und der repressiven Taktik der Polizei als Reaktion auf den studentischen Sitzstreik herstellen. Der Polizeihubschrauber, der am 22. April 2024 stundenlang über der Siemens Hall kreiste, wurde von einer dringenden Such- und Rettungsaktion abgezogen, was verdeutlicht, dass die Kriminalisierung von Studenten mehr Leben in Gefahr bringt.

Wenn, wie es in der Notfallmeldung „Campus Closed, Siemens Hall Protest“ auf der Website der CPH heißt, „Die Universität ist zutiefst besorgt über die Sicherheit der Demonstranten, die sich im Gebäude verbarrikadiert haben“, warum wurden dann Studenten und Dozenten von der Campus-Polizei misshandelt und blutig geschlagen? Warum wird die Besetzung eines Gebäudes auf dem Campus, um die Dringlichkeit der Weigerung, sich an einem Völkermord zu beteiligen, zum Ausdruck zu bringen, in dieser „Notfall“-Nachricht als eine Form von Gewalt bezeichnet? Beamte der Campus- und Stadtpolizei, die auf Geheiß der obersten Universitätsleitung handelten, reagierten auf Studenten, die in einem Gebäude saßen und Sprechchöre anstimmten, indem sie Studenten zu Boden warfen, mehrere Personen gewaltsam festnahmen, mindestens einem Studenten mit einem Knüppel auf den Kopf schlugen und einem Zeugen der Fakultät einen Schlag in den Magen versetzten. Es ist eine Schande, dass sich die Campus-Verwaltung mehr um Stühle und Gebäude kümmert als um die Sicherheit der Studenten und ihre Forderungen nach globaler Gerechtigkeit durch lokales Handeln. Diese Denkweise bringt das Leben der Studenten in Gefahr, während sie versuchen, uns für die alptraumhaften Realitäten zu sensibilisieren, mit denen wir konfrontiert sind. Es ist nicht das erste Mal, dass die Verwaltung unserer Universität die Polizei schickt, um die dringenden Forderungen unserer Studenten nach Gerechtigkeit zu unterdrücken, anstatt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Wir fordern, dass dies das letzte Mal ist, dass Polizeigewalt auf unserem Campus eingesetzt wird.

Die Entscheidungen über die Schließung des Campus und die Änderung der Lehrmethoden wurden ohne Rücksprache mit der Fakultät getroffen, was die Grundsätze der gemeinsamen Verwaltung untergräbt.

Solche Maßnahmen verletzen unser Recht auf freie Meinungsäußerung als Pädagogen und Entscheidungsträger innerhalb der akademischen Gemeinschaft. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Werte aufrechtzuerhalten, um Transparenz, Zusammenarbeit und Respekt für unterschiedliche Perspektiven zu gewährleisten.

Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, dem 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)

Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)

Die Entscheidung der Humboldt-Verwaltung, die Campus-Gebäude sofort und ohne Vorwarnung zu schließen, führte dazu, dass Studenten, die für ihre Abschlussprüfungen lernten, keinen Zugang mehr zu ihren Habseligkeiten hatten, die in der Bibliothek eingeschlossen waren, und dass Dozenten, die Arbeiten korrigierten und Abschlussprüfungen vorbereiteten, sich abmühen mussten, ihre verschlossenen Büros zu erreichen. Selbst für den Zugang zu den Toiletten gab es keine angemessenen Alternativen, was zu besorgniserregenden Hygieneproblemen und Sicherheitsrisiken geführt hat. Die Verwaltung muss diese unmittelbaren Hindernisse für die Sicherheit von Studenten und Lehrkräften beseitigen und die Entscheidungen über den Zugang zum Campus überdenken, um das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Mitglieder der Gemeinschaft zu gewährleisten.

Wie vor Ort beobachtet und über Polizeiscanner berichtet wurde, hat die Polizei WiFi-Signale auf dem Campus gestört, um die Kommunikation zu unterbinden – eine beunruhigende und sogar dystopische Taktik. Wir sind auch beunruhigt über den Einsatz von Campus-Ressourcen in der vergangenen Nacht zur Unterdrückung von Studentenprotesten, einschließlich eines nichtpolizeilichen Wartungsfahrzeugs der Universität, das eingesetzt wurde, um die Möbel an der Vorderseite des Gebäudes zu entfernen und Studenten am Eingang zu Siemens zu kesseln. Der Lastwagen wurde zu einer militarisierten Waffe in den Händen der Polizei. Es ist beunruhigend, aber nicht überraschend, dass die Polizei mit der Universitätsverwaltung zusammenarbeitet, um einige der gleichen technischen Überwachungs- und Unterdrückungstaktiken anzuwenden, die die israelische Armee und die Grenzpolizei regelmäßig gegen protestierende Palästinenser einsetzen. Unsere Studenten sprachen gestern Abend von der tiefen Solidarität, die sie mit den Palästinensern empfanden, als die Humboldt-Studenten Zeuge des Ausmaßes militarisierter Polizeigewalt auf ihrem Campus wurden, bei der es um den Schutz von Eigentum und nicht von Leben und Gerechtigkeit ging.

Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) haben seit Montag, dem 22. April, ein Gebäude auf dem Campus besetzt, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)Studierende der California State Polytechnic University Humboldt (Cal Poly Humboldt) besetzen seit Montag, 22. April, ein Gebäude auf dem Campus, um gegen den Völkermord in Gaza und die Verbindungen der Universität zu Israel zu protestieren. (Foto: Janet Winston)

Der Zweck unserer Universität, der auf unserer Website stolz dargestellt wird, fordert uns unmissverständlich auf, „eine qualitativ hochwertige und erschwingliche Hochschulausbildung zu bieten, die auf den Beiträgen vielfältiger Studenten, Mitarbeiter und Dozenten aufbaut, die sich für eine gerechte und nachhaltige Welt engagieren.“ Unsere Studierenden haben sich dieses Ziel zu Herzen genommen und erheben rund um die Uhr unisono ihre Stimmen, um zu sagen: Nein, diese Generation wird sich nicht an Völkermord beteiligen. Die erklärte Vision der CPH ist es, „ein Campus für all jene zu sein, die vor allem danach streben, den Zustand der Menschheit und unsere Beziehung zur Umwelt zu verbessern Wir werden ein Zentrum für das interdisziplinäre Studium gerechter globaler Gesellschaften sein. Wir werden unsere Arbeit mit dem Gedanken der Gleichberechtigung angehen und weiterhin die Inklusion in den verschiedenen Dimensionen unserer Universität betonen, indem wir modellieren, was wir in der Welt sehen wollen. Wir werden mit indigenen Gemeinschaften zusammenarbeiten, um das Erbe des Kolonialismus anzugehen und einen Raum zu schaffen, der traditionelles ökologisches Wissen (TEK), Pädagogik und Lehrpläne fördert, die auf ihre Bedürfnisse eingehen.“ Indem wir den Widerstand gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Forderungen der Studierenden nach einem Ende des gewalttätigen „Erbes“ und der anhaltenden Ungerechtigkeit des Siedlerkolonialismus in Palästina und auf dem Campus kriminalisieren, versäumen wir es, den Zweck und die Vision unserer Institution zu verkörpern.

Wir wiederholen die Forderungen derjenigen, die in der Siemens Hall saßen, und bauen darauf auf: vollständige Offenlegung der Verbindungen der CPH mit Israel; ein akademischer Boykott, um die institutionellen Verbindungen mit israelischen Universitäten zu beenden, einschließlich der CSU-Studienaufenthalte in Israel; Desinvestition von Unternehmen, die von der Besetzung Palästinas profitieren und diese aufrechterhalten; Einstellung der Anklagen gegen die studentischen Organisatoren; und Eintreten für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein Ende der Besetzung Palästinas. Wir fordern auch, dass die Cal Poly Humboldt Foundation mehr Transparenz darüber herstellt, wo Humboldts Stiftungsgelder investiert werden, die genaue Art der Investitionsverpflichtung der Cal Poly Humboldt Foundation für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und eine erweiterte Verpflichtung, Humboldts Stiftungsgelder von Unternehmen abzuziehen, die die Besatzung Palästinas und den Völkermord in Gaza unterstützen.

Unterschriften von Dozenten und Mitarbeitern der Cal Poly Humboldt:

Prof. Janet Winston, Fachbereich Englisch, Fachbereich Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien angegliederter Lehrkörper

Gabi Kirk, Assistenzprofessorin, Abteilung für Geographie, Umwelt und Raumanalyse

Christina Hsu Accomando, Professorin, Fachbereich Englisch und Critical Race, Gender & Sexuality Studies

Robert Mónico, Assistenzprofessor, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Dr. Caglar Dolek, Assistenzprofessor, Studiengang Soziologie, Kriminologie und Rechtswissenschaften

Michihiro Sugata, Außerordentlicher Professor, Soziologie/Kriminologie und Justizwissenschaften

Nancy Perez, Assistenzprofessorin, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Andrea Delgado, Assistenzprofessorin für Englisch

Cinthya Ammerman Muñoz, Assistenzprofessorin, Abteilung für Native American Studies

Tani Sebro, Außerordentliche Professorin, Politikwissenschaft

Ana Bernal, Programmdirektorin und Dozentin, Ko-Vorsitzende des Komitees zur Verhinderung sexueller Übergriffe; Fachbereich Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Sarah Jaquette Ray, Vorsitzende und Professorin, Umweltstudien

Dominic Corva, Assistenzprofessor, Soziologie

Torisha Khonach, PhD, Dozentin, Soziologie

Meridith Oram, Akademische Beraterin (ehemalige ehrenamtliche Dozentin), Akademische Beratung

Laura Johnson, PhD, Dozentin, Geographie und Umweltstudien

Nicholas Perdue, Außerordentlicher Professor, Geographie, Umwelt und Raumanalyse

Rouhollah Aghasaleh, Assistenzprofessor, Fakultät für Erziehungswissenschaften

Paul Michael L. Atienza, Assistenzprofessor, Kritische Studien zu Rasse, Geschlecht und Sexualität

Kelda Quintana, Akademische Beraterin

Maxwell Schnurer, Professor und Lehrstuhlinhaber, Kommunikation

Aaron Gregory, Assistenzprofessor, Native American Studies

Joe Curtis, Dozent, Amerikanische Ureinwohner-Studien

Nina Misch, Dozentin, Soziale Arbeit

Whitney Ogle, Außerordentliche Professorin, Hochschule für angewandte Gesundheit

Kerry Marsden, Dozentin, Englisch

Marianne Ahokas, PhD, Lehrbeauftragte, Englisch

Hallie Lepphaille, Programmkoordinatorin und akademische Beraterin, Fakultät für Erziehungswissenschaften

Stephanie Lumsden, Dozentin, Native American Studies

María Corral Rocha, Lehrbeauftragte, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Romi Hitchcock Tinseth, Fakultät, Kommunikation

Kaitlin Reed, Assistenzprofessorin, Amerikanische Ureinwohner-Studien

Tessa Head, Dozentin, Englisch

Megan Siaosi, Dozentin, Amerikanische Ureinwohnerstudien

Marisol Ruiz, Professorin, Fakultät für Erziehungswissenschaften

Jamie Jensen, Außerordentliche Professorin, Soziale Arbeit

Erin M. Sullivan, Lehrbeauftragte, Englisch

Heal McKnight, Dozentin für Kreatives Schreiben, Englisch

Tony Wallin-Sato, Lehrbeauftragter, Crit. Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Maral N. Attallah, Lehrbeauftragte, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Janaee‘ N. Sykes, Akademische Beraterin, Unterstützte Kommunikation

Isaac Torres, Dozent und akademischer Berater, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualstudien und das akademische Beratungszentrum

Natalie Giannini, Lehrbeauftragte, Englisch

Nicolette Amann, Fakultät und Direktorin, Englisch

Lisa Tremain, Lehrstuhl, Englisch

Sarah Ben-Zvi, Lehrbeauftragte, Englisch

Janelle Adsit, Außerordentliche Professorin, Englisch

Katie Koscielak, Dozentin, Geographie und Umweltstudien

Dr. H. Benjamin Shaeffer, Assistenzprofessor, Philosophie

Kayla Begay, Vorsitzende, Außerordentliche Professorin, Native American Studies

Tim Miller, Bibliothekar, Bibliothek

Cindy Moyer, Lehrstuhl, Tanz, Musik und Theater

Dr. Ramona j.j. Bell, Vorsitzende und Professorin, Fachbereich Kritische Rassen-, Gender- und Sexualstudien

Tony Sivaggio, Lehrstuhl, Fachbereich Soziologie

Dylan McClure, Dozent, Soziale Arbeit

Seth Bradley, Forschungsanalyst, Absolvent, Doktorand, IRAR, Politik, Soziologie

Toby Walker, IT-Berater, ITS

CFA-Humboldt-Vorstand

Dr. Nikola Hobbel, Professorin, Englisch

Edwin Espinoza, Berater für Informationstechnologie, ITS

Jocelyne Takatsuno, Pre-Award Specialist, Stiftung für geförderte Programme

Virginia Ryder, Dozentin, Musik

Jim Graham, Professor, ESM

Marissa Ramsier, Vorsitzende, Fachbereich Anthropologie

Qualla Jo Ketchum, Assistenzprofessorin, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Marcos Hernandez, Lehrbeauftragter, Englisch

Laura Power, Dozentin, Soziale Arbeit

Elisabeth Harrington, Außerordentliche Professorin – Gesang, Tanz, Musik und Theater

Roxann Schroeder, Lehrbeauftragte, Biologie und ESM

Crane Conso, Forschungsanalyst, CCRP & Psych

Jordan McDowell, Programmkoordinator, Bildung

Bonnie Ludka, Assistenzprofessorin, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Kevin Fingerman, Außerordentlicher Professor, Umweltwissenschaften und -management

Rain L. Marshall, JD, Dozentin, NAS/CRGS

Rachael Wade, Assistenzprofessorin, Biologische Wissenschaften

Angela Turner, Zuschussanalystin, Stiftung für gesponserte Programme

L. Rae Robison, Professorin, Theater

Emily Lavrador, Dozentin, Englisch

Christine Cass, Vorsitzende und außerordentliche Professorin, Ozeanographie

Charles Moore, CARE-Koordinator für Grundbedürfnisse, Dekan der Studenten

Daneil O’Shea, Dozentin, Ozeanographie

Tristan Gleason, Außerordentlicher Professor, Fakultät für Erziehungswissenschaften

Awbrey Yost, Dozentin, Umweltwissenschaften und -management

Corrina Wells, Direktorin für Titel-V-Projekte, Akademische Angelegenheiten

Shannon Berge, Akademische Beraterin, Akademisches Beratungszentrum

Kelly Fortner, Koordinatorin für studentische Unterstützung, Zentrum für gemeinschaftsbasiertes Lernen

Chris Harmon, Professor, Chemie und Biochemie

Grace Coleman, Koordinatorin für administrative Unterstützung, Fakultät für Wirtschaft

Rob Keever, CARE-Koordinator, Dekan der Studenten

Gema Quiroz Torres, Mitarbeiterin, Alumni, Kritische Rassen-, Gender- und Sexualitätsstudien

Amy Cirincione O’Connor, LCSW, Dozentin, Soziale Arbeit

Mary Scoggin, Professorin, Anthropologie

Elias Pence, Dozent, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Sean Craig, Professor, Biologische Wissenschaften

Karen Davy, Dozentin, Musik

Maria Bartlett, Emeritierte Professorin, Soziale Arbeit

John Reiss, Professor für Zoologie, Biologische Wissenschaften

Emily Baxter, Dozentin, Umweltwissenschaften und -management

Daniel Barton, Lehrstuhl und außerordentlicher Professor, Wildtiere

George Wrenn, Bibliothekar, Universitätsbibliothek

Elizabeth A. Eschenbach, Professorin und Programmleiterin für Umweltressourcen-Ingenieurwesen, Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Yvonne Doble, Dozentin, Soziale Arbeit

Dawn Goley, Professorin für Zoologie, Biologische Wissenschaften

Sarah Peters Gonzalez, Akademische Beraterin, Akademisches Beratungszentrum

Gordon Ulmer, Assistenzprofessor, Angewandte Anthropologie MA-Koordinator, Anthropologie

Daniela Cerbino, PhD, Assistenzprofessorin, Weltsprachen und -kulturen

Michael Eldridge, Professor Emeritus, Englisch

Leslie Ridelander, Analystin für Forschungszuschüsse, Stiftung für geförderte Programme

Mary Glenn, Professorin, Anthropologie

Renee Byrd, Außerordentliche Professorin, Englisch

David Sinn, Dozent, Wildtiere

Binta Wright, Büroleiterin, SPF

Stuart Juodeika, Technischer Leiter, Tanz-Musik-Theater

Rachel Torres, Postdoc-Forscherin, INRSEP

Sharyn Marks, Professorin, Fachbereich Biologische Wissenschaften

Adriana Martinez, Lehrerin, Kinderentwicklung

Marylisa Wood, Koordinatorin des Ausschusses für die Finanzierung studentischer Veranstaltungen, Büro für studentisches Leben

Allison Hansberry, Betriebsdirektorin, Schatz Energy Research Center

Dr. Pamela Brown, im Ruhestand

Justin Egan, Dozent, Englisch

Allison Bronson, Dozentin, Biologische Wissenschaften

Joselyn Lindsey, Lehrbeauftragte, Anthropologie

Paul Bourdeau, Außerordentlicher Professor, Biologische Wissenschaften

Samila Amanyraoufpoor, Lehrbeauftragte, Wirtschaft

Joan Eleanor Trejo, Lehrbeauftragte, Geographie

Samar El-Abdallah, Lehrbeauftragter, Fachbereich Biologische Wissenschaften

Guy Aronoff, Lehrbeauftragter, Geschichte

Kelsi Guerrero, Lehrbeauftragte, Psychologie

Nassie Danesh, LCSW, Angestellte Psychotherapeutin, CAPS

Ian, Forschungsingenieur, Schatz Energy Research Center

Chipo M Hatendi, Ph.D., Lehrbeauftragter, CRGS

Marilyn Koch, Dozentin, Kunst + Film

Llyn Smith, Professor Emeritus, Anthropologie

Amanda Dinscore, Bibliothekarin, Bibliothek

Jeffrey White, Professor, Biologische Wissenschaften

Antonio Barillas, Angestellter Psychotherapeut; Kontaktperson zu den Kulturzentren, Beratung und psychologische Dienste

Frank Fogarty, Assistenzprofessor, Wildtiere

Loren Cannon, Dozent, Philosophie

Sarita Ray Chaudhury, Professorin für Marketing, Fakultät für Wirtschaft

Kaz Wegmuller, Spezialist für die Vergabevorbereitung, Stiftung für geförderte Programme

Christiana Frye, SPF-Zuschussanalystin, SPF

Claire Ingvoldsen, Forschungsingenieurin, Schatz Energy Research Center

Holland Heese, Dozentin, Mathematik

Sheila Jackson, Dozentin für Amerikanische Gebärdensprache, Kinderentwicklung

Larisa Callaway-Cole, Assistenzprofessorin, Kindliche Entwicklung

Abby Grattidge, Beraterin für Karriereentwicklung, CAHSS, Career Development Center

Sarah Haag, Ph.D., Dozentin, Fachbereich Psychologie

Christa Meingast, PhD, Ingenieurwesen

Brianne Hagen, Bibliothekarin, Fakultät, Cal Poly Humboldt

Jennifer Eichstedt, Fakultät, Soziologie

Kimberly Stelter, Bibliothekarin, Bibliothek

Stefanie Israel de Souza, Assistenzprofessorin, Soziologie und Kriminologie & Justizwissenschaften

Sintana Vergara, Außerordentliche Professorin, Umweltressourcen-Ingenieurwesen

Celesté Tamayo, Post-Master’s Resident; Liaison für Wohnen und Wohnheimleben, Beratung und psychologische Dienste

Justin Luong, Assistenzprofessor, Forstwirtschaft, Brand- und Weidelandmanagement

Jacky Baughman, Assistenzprofessorin, Geologie

Alexandru Tomescu, Professor, Biologische Wissenschaften

Greta Goshorn, Dozentin, Hochschule für angewandte Gesundheit

Tanya Garcia, Dozentin, Fakultät für Ingenieurwissenschaften; Forschungsingenieurin, Schatz Energy Research Center

Eliseo Casiano, Assistenzprofessor, Kunst + Film

Carisse Geronimo, Forschungsingenieurin, Schatz Energy Research Center

Stephanie McMullen, LCSW, Angestellte Psychotherapeutin, CAPS

Catalina Cuellar-Gempeler, Außerordentliche Professorin, Biologische Wissenschaften

Jen Petullo, Dozentin, Psychologie, Cal Poly Humboldt

Mari Sanchez, Außerordentliche Professorin, Psychologie

Ryder Dschida, Leiter des Geschichtsunterrichtsprogramms, Geschichte

Yvonne Everett, Emeritierte Professorin, Fachbereich Umweltwissenschaften und -management

Ronnie Swartz (teilweise), Professor, Soziale Arbeit

Mark Baker, Pensionierter Lehrkörper, Umweltstudien

Kim Berry, Emeritierte Professorin, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualitätsstudien

Sara K. Sterner, Assistenzprofessorin für Pädagogik, Fakultät für Pädagogik

David Tuttle, Dozent, Computerwissenschaften

Tanner Etherton, Wirtschaftsanalyst, Schatz Energy Research Center

Matthew Simmons, Dozent, Umweltwissenschaften und -management

Dara Adams, Lehrbeauftragte, Anthropologie

Jandy Bergmann, Vorlesung, Tanz, Musik und Theater

Daniel Busch, Mitarbeiter, Anthropologie

Nate Swenson, Fakultät, Forstwirtschaft

Garrett Purchio, Bibliothekar, Universitätsbibliothek

Gabriel Vasquez, MFT-Praktikant, CAPS

Sharon Tuttle, Professorin für Informatik

Dave Woody Dozent, Kunst + Film

Nicola Walters Dozentin Politik

Carly Marino Bibliothekarin Cal Poly Humboldt Bibliothek

Kate Foley-Beining Dozentin für Weltsprachen und -kulturen

Dr. Jessica Urban Außerordentliche Professorin im Ruhestand, Abteilung für kritische Rassen- und Geschlechterstudien im Ruhestand

Gary Lewis Dozent für Musik

Michelle Cartier Fakultät Kunst und Film

Ani Glenn Gesundheitserzieherin Cal Poly Humboldt Abteilung für Gesundheitserziehung

Darci Miranda Gebäudemanagement

Jen Maguire (teilweise) Professorin für Soziale Arbeit

Suzanne Lyons Dozentin, Bildung Cal Poly Humboldt

Shiloh Soto Mitarbeiterin College für Kunst, Geistes- und Sozialwissenschaften

Iván González-Soto Dozent für Umweltstudien

Richard N. Brown Fakultät Wildtiere

Meenal Rana Außerordentliche Professorin für Kinderentwicklung, Cal Poly Humboldt

Richard N. Brown Mitarbeiter – Campus-Tierarzt CNRS

Marylyn Paik-Nicely, Direktorin im Ruhestand HSU MultiCultural Center, Student Support Services

Abigail Smithson Dozentin für Kunst und Film

Morgan Barker Fakultät Bibliothek

Maia Cheli Senior Development Manager Schatz Energy Research Center

Jeremy Nichols Mitarbeiter Adimin Support II für NAS und CRGS

Jack Murphy Dozent für Umweltwissenschaften und -management

Saige Heuer Studentische Praktikums-Koordinatorin der Einrichtung für kulturelle Ressourcen am Cal Poly Humboldt

Jeff Haag Emeritierter Professor für Mathematik

Gillian Black Mitarbeiterin CPH

Debbie Fakultät für Sozialarbeit

Julie Slater, MSW FakultätSoziale Arbeit

Dove Byrne Fakultät Wirtschaft

Anonyme Mitarbeiterin, CPH

Paul Geck Lehrbeauftragter Geschichte

Jean Pfaelzer Ehemalige Fakultät; derzeit Affiliated Faculty Geschichte (früher Englisch)

Cecilia Catherine TRIO Talent Search Advisor und Koordinatorin für berufliche Entwicklung SPF

Sue Armitage Instrumentaldesignerin Zentrum für Lehren und Lernen

Sarah Lasley Kunst und Film

Amy Ithurburn Mitarbeiterin, Alumni Mitarbeiterin, Native American Studies – Rou Dalagurr Food Sovereignty Lab und Traditional Ecological Knowledges Institut/Alumni, Umwelt & Gemeinschaft

Joanna Beeg Dozentin, Forstwirtschaft

Melanie Williams Lehrbeauftragte, Emerita Politikwissenschaft, Religionswissenschaft

Pia Gabriel (teilweise) Pre-award Specialist Sponsored Programs Foundation

Mary Ann Creadon Emeritierte Fakultät Fachbereich Englisch

David Stacey Emeritierter Professor für Englisch

Christopher M. Steenbock Lehrbeauftragter Botanik, Biologische Wissenschaften

Aubrey Emmons Verwaltungsanalytikerin (Hilfskraft) Stiftung für geförderte Programme – Redwood Coast K-16 Educational Collaborative

Carol West Dozentin für Kinderentwicklung

Nicki Baggett Dozentin für Umweltwissenschaften und -management

Kyle Morgan Bibliothek

Blanca Luevanos Pathways Facilitator Redwood Coast K-16 Education Collaborative

Karen Reiss Lehrbeauftragte für Biologie

Kumi Watanabe-Schock Bibliotheksmedienkoordinatorin Bibliothek

Azure Pellegrino Dozentin für Psychologie

Elizabeth Rienzi Lehrbeauftragte für Soziologie

Barbara Goldberg Fachbereich Englisch, Emerita Dozentin

Shelbi Schroeder Fakultät

Nora Wynne Lehrbeauftragte, Fakultät für Erziehungswissenschaften, Kritische Rassen-, Geschlechter- und Sexualstudien

Jessica Coming Kommunikationsspezialistin

Tonia Brito-Bersi Labortechnikerin (Personal)

Marlene‘ Dusek Dozentin für Native American Studies

Ernesto Chavez-Velasco Mitarbeiter, Abteilung für natürliche Ressourcen, Doktorand an der Cal Poly Humboldt

Alejandro Torres Angestellter Psychotherapeut (Schwerpunkt Latinx) Beratung und psychologische Dienste

Sue Y. Lee Emeritierte Professorin für Biologische Wissenschaften

Archie Mossman Emeritierter Professor für Wildtiere

Ines Morales Fellow Support Coordinator (Mitarbeiter) Center for Community Based Learning

Jay Schock Mitarbeiter Financial Aid Office

Enrique Guerrero Gastprofessor für Physik und CPH-Alumni-Physik

Robert Cliver Professor für Geschichte

Dawn Khepri Student Services Specialist Financial Aid

Laurie Richmond Professorin für Umweltwissenschaften und -management

Baron Parks (Mitarbeiter) Spezialist für Überweisungen Zulassungen

Jenny Blair Angestellte Psychotherapeutin CAPS

Rebecca Wood Spezialistin für Studienleistungen Finanzielle Hilfe

Ivan Contreras Mendoza Mitarbeiter, Berater für Zulassungen Büro für Zulassungen

Andrea Santamaria Beraterin für Zulassungen

Noah Batchman Beraterin für Zulassungen Büro für Zulassungen

Carly Slade Assistenzprofessorin Kunst+Film

Cara Peters, Pre-Award Support & Marketing-Koordinatorin, SPF Büro für Forschung & Geförderte Programme Stiftung

Matthew Dean Professor für Weltsprachen und -kulturen

Alana ChinAssistenzprofessorin Biologische Wissenschaften

Carrie Walpole Dozentin für Tanz, Musik und Theater

Jeff Black (teilweise) Professor (Wildlife Conservation and Management) Abteilung für Wildtiere

Amy Sprowles FakultätBiologische Wissenschaften

Alyssa Semerdjian Mitarbeiterin Biologische Wissenschaften

Chelsea Belden Vorstandskoordinatorin (Personal) Assoziierte Studenten

Heidi Rutschow Dozentin für Biologische Wissenschaften

Serenity Bowen Dozentin für Sozialarbeit und NAS

Claudia Velasco-Morales TRIO Talent Search College Access Advisor Cal Poly Humboldt

Cassandra May Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Native American Studies

Marlette Grant-Jackson Akademische Beraterin – ITEPP Cal Poly Humboldt – ITEPP

Melitta Jackson Fachkraft für Ressourcenaustausch und Information Bibliothek

Joseph Dieme FakultätWLC

Dane Oppenborn Spezialist für Programmunterstützung College of Extended Education & Global Engagement

Mark Castro Co-Direktor, Cultural Resources Facility & Dozent, Abteilung für Anthropologie Anthropologie

Dana Williams Professorin für Soziologie

Noel DiBenedetto Unterstützende Koordinatorin für die Verwaltung Dekan der Studenten

Niki Conley Dozentin für Kunst und Film

Jonae Calderon Finanzanalystin CNRS

Sydney Tabbert Cal Poly Humboldt

Dr. Leena Dallasheh Geschichte – ehemalige HSU-Professorin

Brittany Britton Galeriedirektorin – Reese Bullen & Goudi’ni Native American Arts Galleries Fachbereich Kunst und Film

India Vekarić Eichelbaugh Leiterin des Ergänzungsunterrichts und Beraterin für das Schreibstudio Cal Poly Humboldt-Studentin und Mitarbeiterin

Charles Sharpe Ausbilder im Ruhestand (Rec/Kinesiologie ) Kinesiologie und Psychologie (M.A. 1980)

Barbara Brinson Curiel Emeritierte Professorin für Critical Race, Gender and Sexuality Studies und Englisch

Andy Harris Schatz Energieforschungszentrum

Benjamin Graham Außerordentlicher Professor für Psychologie

Stephen Nachtigall Außerordentlicher Professor für Kunst und Film

Jen „JD“ Dyke Projektleiterin TRIO Upward Bound

Christopher Walmsley Außerordentlicher Professor Fachbereich Psychologie

Elizabeth Faidley Mitarbeiterin, IST III CNRS

Nicola Waugh Dozentin für Kunst und Film

Nora A Montoya Mitarbeiterin Academic Advising Center

Michel Sargent Medienspezialist Zentrum für Lehren und Lernen

Jeffrey Frederick Lehrbeauftragter Psychologie

Julie Raich Dieme FakultätWeltliche Sprachen und Kulturen

Sulaina Banks Mitarbeiterin Admissions

Carolyn Ortenburger (teilweise) Mitarbeiterin, Gemeinschaftsmitglied

Felicia Stansbury Dozentin für Soziale Arbeit

Jose R. Marin Jarrin, Assistenzprofessor, Abteilung für Fischereibiologie

Unterzeichnet von weiteren 884 Studenten, Alumni, Unterstützern aus der Gemeinschaft und Lehrkräften der California State University an anderen Standorten.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …