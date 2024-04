Gilad Atzmon: The Zionized North Is on a Suicide Mission The brilliant philosopher-musician has been keeping a low profile lately. Here’s his latest.

Gilad Atzmon: Der zionisierte Norden ist auf einem Selbstmordkommando

Von Kevin Barrett

18. April 2024

Der brillante Philosoph und Musiker hat sich in letzter Zeit etwas zurückgehalten. Hier ist sein neuestes Werk.

Ich habe mehrmals Veranstaltungen von Gilad Atzmon in Madison, Wisconsin, ausgerichtet. Die Gegenwehr der lokalen zionistischen Kamikazes wurde immer schlimmer. Bei der letzten Veranstaltung, im Mai 2018, stornierte das Wil Mar Community Center in letzter Minute unsere Raumreservierung. Gilad hielt daraufhin einen Vortrag im Park und spielte anschließend in einem nahe gelegenen Restaurant Saxophon.

Verständlicherweise hatte Gilad irgendwann die Nase voll von den endlosen Belästigungen und schraubte sein Profil ein paar Stufen herunter. Seit einigen Jahren schreibt er keine Essays mehr und gibt keine Interviews mehr zu kontroversen Themen. Aber er postet seine Gedanken immer noch auf Facebook. Als Cat und Colleen McGuire mich also drängten, Gilads jüngste FB-Posts in einen Gastbeitrag auf meinem Substack zu verwandeln, sagte ich: „Sicher – wenn ihr seine Erlaubnis bekommt“. Und siehe da, das haben sie. -KB

Der zionisierte Norden ist auf einem Selbstmordkommando

Von Gilad Atzmon, gestern veröffentlicht

Um uns herum tobt ein Weltkrieg, aber niemand da draußen hat den Mut zu sagen, worum es in diesem Krieg geht – und was genau die Trennlinie ist, die die Welt in zwei Hälften teilt. Der Iran hat diese Linie am vergangenen Samstag in aller Deutlichkeit aufgezeigt.

Der zionisierte Norden, der es versäumt hat, den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus – oder andere frühere israelische Aggressionen gegen den Iran, Syrien oder andere Muslime – zu verurteilen, hat sich selbst an die Front gestellt, um Israel gegen die iranischen Raketen zu verteidigen.

Man fragt sich, wenn Amerika, Großbritannien und Frankreich so gut darin sind, Marschflugkörper und Drohnen zu stoppen, warum verhängen sie dann nicht eine Flugverbotszone über dem Gazastreifen und beenden den israelischen Völkermord bei Tageslicht auf dem Boden? Wenn der zionisierte Norden so gut darin ist, iranische Drohnen zu stoppen, warum hat er dann der Ukraine nicht geholfen, die russischen Drohnen abzuwehren?

Die Antwort ist einfach. Der zionisierte Norden hat sich der rücksichtslosen und unethischen Philosophie der Zionisten verschrieben. Er wird von Gier getrieben und kümmert sich ausschließlich um die Interessen einiger weniger.

Wir neigen dazu, die Hisbollah und die Houthis als Stellvertreter des Iran zu bezeichnen. Im zionistischen Norden agieren die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland als Stellvertreter Israels. Aber es gibt einen großen Unterschied. Die Hisbollah und die Houthis glauben, dass sie ihrem Volk dienen. Am Ende des Weges steht für sie die Befreiung. Der zionistische Norden hingegen befindet sich auf einer Selbstmordmission. In der Tat gibt es für den Westen auf seinem derzeitigen Weg keine Überlebenschance.

Wir haben es mit einem zionistischen Norden zu tun, der sich in einer peinlichen Abwärtsspirale befindet. Es ist ein Universum, das der Vergangenheit angehört. Es hat nicht einmal eine Vision von einer Zukunft. Es ist ein Universum, das sich freiwillig aus der Produktion zurückgezogen hat, um dem Versprechen einer Dienstleistungswirtschaft zu folgen. Es hat seine Arbeiterklasse geopfert und sie zu einer arbeitslosen Unterschicht gemacht, nur damit die Reichen noch reicher werden.

Es entfernt sich jetzt von der Landwirtschaft, nur um Monsanto & Co. noch reicher zu machen. Sie entledigt sich des Begriffs der Gesundheit, weil unsere gewählten Politiker in Pfizer und Co. investiert sind. Sie investiert in eine identitäre Politik, die darauf abzielt, uns in Monaden des Widerstands aufzuspalten, die sich bestenfalls gegenseitig bekämpfen können, die Bösen aber unbehelligt lassen.

Der globale Süden ist das komplette Gegenteil. Er ist die Zukunft. Er ist selbsterhaltend. Er unterstützt die Schwachen, ob das nun Gaza oder Afrika ist.

Der Iran hat es geschafft, diese klare Spaltung an die Oberfläche zu bringen. Man kann vielleicht nicht physisch in den Globalen Süden umziehen, aber die einzige Hoffnung auf persönliche Besserung besteht darin, den Geist des Globalen Südens anzustreben. Dort befindet sich meiner Meinung nach das heutige Athen.

Der Tsunami der israelischen Lügen geht weiter

Von Gilad Atzmon, heute veröffentlicht

Wie nach dem Tsunami der israelischen Lügen vom 7. Oktober, der eine nach der anderen verpuffte, löst sich auch der große israelische Luftabwehr-„Sieg“ in Luft auf.

Immer mehr Israelis beginnen zu begreifen, dass das, was am Morgen des 14. April geschah, nicht wirklich ein „israelischer Sieg“ war. Es war vielmehr eine grobe israelische Fehleinschätzung auf allen möglichen Ebenen (politisch, technologisch, strategisch und taktisch). Israel und seine Verbündeten tappten in jede mögliche iranische Falle und bestätigten damit, dass Israel und der Westen in eine unhaltbare Luftverteidigungsdoktrin investiert haben, bei der die Verteidigung bis zu 300 Mal teurer ist als der Angriff. Dies ermöglichte iranische Nachrichtensammlungen in großem Umfang. Die schwachen arabischen Regime entlarvten sich als Stellvertreter der Zionisten. Das Entscheidende ist, dass Israel die ballistischen Raketen abfing, die es abfangen sollte, aber von den Raketen getroffen wurde, die es niemals hätte aufhalten können. Dies ist die iranische Strategie. Sie ist nicht neu. Ich bin kein Militärangehöriger, und doch ist mir diese ballistische Philosophie seit mindestens einem Jahr bekannt.

Israel greift den Iran nicht an, wie es geschworen hatte, denn es hat festgestellt, dass es dazu nicht bereit ist. Der Iran ist auf jeder möglichen Ebene überlegen: Technologisch, militärisch, strategisch und politisch. Er ist erstaunlich berechnend. Wie ein israelischer Kolumnist am Tag des iranischen Gegenangriffs kommentierte: „Wir (die Israelis)“, schrieb sie, „können viel von der iranischen Eleganz lernen.“

Im Gegensatz zu den völkermordenden Israelis und ihrem unterwürfigen englischsprachigen Imperium, die den Tod in der Region und in der ganzen Welt verbreiten, hat der Iran Israel und dem Westen eine präzise Botschaft übermittelt. Er tat dies, ohne einen einzigen Menschen zu töten. Er griff lediglich Militärbasen an.

Hier sind einige israelische Schlagzeilen, die das wiedergeben, was ich oben gesagt habe…

Übersetzt mit deepl.com

