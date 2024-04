https://www.middleeastmonitor.com/20240418-israel-using-metas-whatsapp-to-kill-palestinians-in-gaza-through-ai-system/



Ein Blick auf das WhatsApp-Logo auf einem Smartphone in Ankara, Türkei, am 14. November 2023 [Dilara İrem Sancar – Anadolu Agency].

Israel nutzt Metas WhatsApp, um Palästinenser in Gaza durch ein KI-System zu töten

18. April 2024 /19. April 2024 aktualisiert

Israels Tötung von Palästinensern im Gazastreifen durch sein KI-Zielsystem wurde Berichten zufolge durch die WhatsApp-Nachrichtenplattform von Meta unterstützt.

Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass Israel ein durch künstliche Intelligenz gestütztes System namens „Lavender“ einsetzt, um mutmaßliche Militante im Gazastreifen zu identifizieren, bevor es sie ins Visier nimmt und tötet, wobei bis zu 37.000 Palästinenser in diesem Rahmen bearbeitet werden.

Das System dient nicht nur als einfacher Zielmechanismus, sondern hat eine absichtlich hohe Opferquote unter der Zivilbevölkerung, wobei israelische Militär- und Geheimdienstquellen zugeben, dass sie Ziele auch dann angreifen, wenn sie sich mit ihren gesamten Familien in ihren Häusern befinden. Wie eine Quelle damals sagte, „bombardierten die Besatzungstruppen sie ohne zu zögern in ihren Häusern, als erste Option. Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so aufgebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht“.

Laut dem Software-Ingenieur und Blogger Paul Biggar ist ein wichtiges Detail der vom Lavender-System angewandten Methoden, das oft übersehen wird, die Einbeziehung der Messaging-Plattform WhatsApp. Ein wichtiger Faktor bei der Identifizierung durch das System ist einfach, ob eine Person in einer WhatsApp-Gruppe ist, die einen anderen mutmaßlichen Militanten enthält.

Abgesehen von der Ungenauigkeit der Methode und der moralischen Frage, ob man Palästinenser aufgrund gemeinsamer WhatsApp-Gruppen oder Social-Media-Verbindungen ins Visier nehmen sollte, gibt es vor allem auch Zweifel daran, dass die Plattform auf dem Schutz der Privatsphäre basiert und eine „Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung für Nachrichten garantiert.

Biggar behauptete, dass die Muttergesellschaft von WhatsApp, Meta, sich mitschuldig an Israels Tötung von Verdächtigen im Gazastreifen macht, und beschuldigte das Unternehmen, direkt gegen internationales humanitäres Recht zu verstoßen sowie gegen sein eigenes öffentliches Bekenntnis zu den Menschenrechten.

Diese Enthüllungen sind der jüngste Beweis dafür, dass Meta – ehemals Facebook – zur Unterdrückung palästinensischer und pro-palästinensischer Stimmen beiträgt. Die Plattform steht seit langem in der Kritik, weil sie erhebliche Schritte unternommen hat, um abweichende Meinungen gegen israelische und zionistische Darstellungen zu unterbinden. Zu diesen Maßnahmen gehörte die Zulassung von Werbung, die den Holocaust an den Palästinensern propagiert, und sogar der Versuch, das Wort „Zionist“ als Hassrede zu kennzeichnen.

Metas offensichtliche Weitergabe von Daten und privaten Nachrichten von WhatsApp-Nutzern an das israelische Militär und seine KI-Zielsysteme offenbart jedoch eine ganz andere Ebene der Zusammenarbeit und macht das Unternehmen möglicherweise direkt mitschuldig am laufenden israelischen Völkermord an Palästinensern im belagerten Gazastreifen.

Ein WhatsApp-Sprecher stellte die Richtigkeit des Berichts in Frage und sagte gegenüber MEMO: „Wir haben keine Informationen, dass diese Berichte korrekt sind. WhatsApp hat keine Hintertüren und wir geben keine Masseninformationen an Regierungen weiter. Seit mehr als einem Jahrzehnt liefert Meta konsistente Transparenzberichte, und diese beinhalten die begrenzten Umstände, unter denen WhatsApp-Informationen angefordert wurden. Unsere Grundsätze stehen fest – wir prüfen, validieren und beantworten Anfragen von Strafverfolgungsbehörden sorgfältig auf der Grundlage des geltenden Rechts und im Einklang mit international anerkannten Standards, einschließlich der Menschenrechte. Unser nächster Bericht wird nächsten Monat erscheinen, und zwar pünktlich. Wir sind uns einig, dass zum Schutz der Privatsphäre weit mehr gehört als eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Deshalb arbeiten wir hart daran, die begrenzten Informationen, die uns zur Verfügung stehen, zu schützen, und wir werden weiterhin weitere Funktionen entwickeln, um die Daten der Menschen zu schützen.“

AKTUALISIERT: Am 19. April 2024 um 7.28 GMT wurde dieser Artikel aktualisiert, um die Antwort von WhatsApp auf den Bericht aufzunehmen.

