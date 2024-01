Global South Takes Israel to Court The Ukraine War and Israel’s genocide in Palestine have both accelerated the decline in the authority of NATO countries, writes Vijay Prashad. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research On Jan. 11, Adila Hassim, an advocate of the High Court of South Africa, stood bef



Tarek al-Ghoussein, Palästina, „Ohne Titel 9“ aus der Serie „Selbstporträt, 2002.“

Der Ukraine-Krieg und Israels Völkermord in Palästina haben beide den Verfall der Autorität der NATO-Staaten beschleunigt, schreibt Vijay Prashad.

Globaler Süden verklagt Israel

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung



19. Januar 2024

Am 11. Januar stand Adila Hassim, eine Anwältin des Obersten Gerichtshofs von Südafrika, vor den Richtern des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und sagte:

„Völkermorde werden nie im Voraus erklärt. Aber diesem Gericht liegen seit 13 Wochen Beweise vor, die unwiderlegbar ein Verhaltensmuster und eine damit verbundene Absicht zeigen, die eine plausible Behauptung von völkermörderischen Handlungen rechtfertigen.“

Mit dieser Aussage leitete Hassim seine Präsentation der 84-seitigen Klage Südafrikas gegen Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza ein. Sowohl Israel als auch Südafrika sind Vertragsparteien der Völkermordkonvention von 1948.

Das Dossier der südafrikanischen Regierung dokumentiert viele der von Israel begangenen Gräueltaten sowie – und das ist entscheidend – die Absichtserklärungen hoher israelischer Beamter, einen Völkermord zu begehen.

Auf neun Seiten dieses Textes (S. 59 bis 67) werden „Äußerungen von Völkermordabsichten“ aufgelistet, die vor allem von israelischen Staatsbeamten gemacht wurden, wie z. B. Aufrufe zu einer „zweiten Nakba“ und einer „Gaza-Nakba“. (Nakba, was auf Arabisch Katastrophe bedeutet, bezieht sich auf die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern im Jahr 1948, die zur Gründung des Staates Israel führte).

Diese abschreckenden Absichtserklärungen sind seit dem 7. Oktober wiederholt in Reden und Erklärungen der israelischen Regierung aufgetaucht, zusammen mit rassistischen Begriffen wie „Monster“, „Tiere“ und „Dschungel“, die sich auf die Palästinenser beziehen.

In einem von vielen Beispielen sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am 9. Oktober, dass seine Streitkräfte den Gazastreifen vollständig belagern“. Kein Strom, kein Essen, kein Wasser, kein Treibstoff. Alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend“.

Tembeka Ngcukaitobi, ein weiterer Fürsprecher aus Südafrika, bezeichnete diese Worte als eine „Sprache der systematischen Entmenschlichung“.

Diese Sprache sowie der Charakter des israelischen Angriffs – der bisher über 24.000 palästinensische Todesopfer gefordert, fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben und 90 Prozent der Bevölkerung in akute Ernährungsunsicherheit gestürzt hat – sollten eine ausreichende Grundlage für den Vorwurf des Völkermordes bieten.

Passenderweise bedeutet der Vorname von Adila Hassim auf Arabisch „Rechtschaffenheit“ oder „Gerechtigkeit“ und der Vorname von Tembeka Ngcukaitobi bedeutet auf Xhosa „vertrauenswürdig“.

John Halaka, Palästina, „Erinnerungen an Erinnerungen“, 2023.

Bei der Anhörung vor dem IGH war Israel nicht in der Lage, glaubhaft auf die Klage Südafrikas zu antworten. Tal Becker, ein Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, verbrachte seinen gesamten Vortrag damit, die Hamas anzuklagen, die nicht an dem Streit beteiligt ist. Es sei die Hamas, die das „alptraumhafte Umfeld“ im Gazastreifen geschaffen habe, nicht Israel, so Becker.

Nachdem Israel seine Argumente vorgetragen hatte, begannen die 15 IGH-Richter mit ihren Beratungen. Die Präsentationen am 11. und 12. Januar dienten lediglich der Anhörung zur Klärung der Frage, ob genügend Beweise vorliegen, um ein Verfahren einzuleiten, das – sollte es dazu kommen – wahrscheinlich Jahre dauern würde.

Südafrika beantragte jedoch beim Gericht die Anwendung „vorläufiger Maßnahmen“, d. h. eine Dringlichkeitsanordnung der IGH-Richter, in der Israel aufgefordert wird, seinen völkermörderischen Angriff auf die Palästinenser einzustellen. Dies wäre ein schwerer Schlag für die ohnehin schon geschwächte Legitimität Israels und die Legitimität seines wichtigsten Unterstützers, der Vereinigten Staaten von Amerika.

Für diese Maßnahme gibt es zahlreiche Präzedenzfälle. Im Jahr 2019 konnte Gambia erreichen, dass der Gerichtshof einstweilige Maßnahmen gegen die Regierung von Myanmar wegen ihrer Angriffe auf die Rohingya anordnete. Die Welt wartet auf das Urteil des Gerichts.

SA bereitet auch Klage gegen USA und Großbritannien vor

Ibrahim Khatab, Ägypten, „Macht unter den Bäumen, was ihr wollt“, 2021

Am Tag vor Beginn der Anhörungen veröffentlichten die USA eine Erklärung, in der es hieß, dass „die Behauptungen, Israel begehe Völkermord, unbegründet sind“.

Einmal mehr stellte sich die US-Regierung voll hinter Israel und intervenierte nicht nur mit Worten, sondern auch mit Waffen und logistischer Unterstützung für den Völkermord. Aus diesem Grund bereitet Südafrika nun eine Klage gegen die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich vor, die beim IGH eingereicht werden soll.

Während der IGH seine Anhörung abhielt, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, gegenüber der Presse, dass die USA [Israel] auch weiterhin mit den erforderlichen Mitteln und Fähigkeiten versorgen werden“, was sie – erneut – erst am 9. und 29. Dezember taten, als sie zusätzliche Waffen an Israel lieferten.

Auf die Besorgnis über den Verlust von Menschenleben im Kongress angesprochen, sagte Kirby, dass „wir immer noch keinen Hinweis darauf sehen, dass [Israel] die Gesetze des bewaffneten Konflikts verletzt“.

Kirby, ein ehemaliger Admiral, räumte ein, dass „es zu viele zivile Opfer gibt“. Er forderte jedoch nicht, die Angriffe auf Zivilisten zu beenden, sondern sagte, Israel müsse „Schritte unternehmen, um dies zu reduzieren“. Mit anderen Worten: Die USA haben Israel grünes Licht und einen Freibrief für die Unterstützung und Bewaffnung gegeben, um mit den Palästinensern zu machen, was es will.

Als das jemenitische Volk, angeführt von Ansar Allah, beschloss, den Schiffsverkehr nach Israel durch das Rote Meer zu blockieren, bildeten die USA eine „Koalition“, um den Jemen anzugreifen. Am Tag der Präsentation Südafrikas vor dem IGH bombardierten die USA den Jemen.

Die Botschaft war klar: Die USA werden nicht nur den Völkermord bedingungslos unterstützen, sondern auch Länder angreifen, die versuchen, dem Völkermord Einhalt zu gebieten.

Weltweite Proteste

Shaima al-Tamimi, Jemen, „So Close Yet So Far Away“, 2018.

Die Gräueltaten Israels und der Widerstand des palästinensischen Volkes haben Millionen Menschen auf der ganzen Welt dazu bewegt, auf die Straße zu gehen, viele von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben.

Die sozialen Medien sind in fast allen Sprachen der Welt mit Inhalten gesättigt, die Israels schreckliche Taten anprangern. Die Aufmerksamkeit scheint nicht nachzulassen, denn am vergangenen Wochenende marschierten 400.000 Menschen auf die US-Hauptstadt, so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Landes.

Die zunehmende Inbrunst und das Ausmaß dieser Demonstrationen haben in der Demokratischen Partei die Befürchtung ausgelöst, dass US-Präsident Joe Biden nicht nur die Stimmen der arabischen Amerikaner in so wichtigen Bundesstaaten wie Michigan verlieren wird, sondern dass linksliberale Aktivisten seine Wiederwahlkampagne nicht unterstützen werden.

Chie Fueki, Japan, „Nikko“, 2018.

Die geopolitische Verschiebung

In den letzten zwei Jahren, vom Beginn des Ukraine-Krieges bis heute, hat die Glaubwürdigkeit des Westens rapide abgenommen. Dieser Rückgang der Legitimität begann nicht mit dem Ukraine-Krieg oder dem Völkermord in Palästina, obwohl beide Ereignisse den Rückgang der Autorität der NATO-Staaten sicherlich beschleunigt haben.

Der Sprecher von Ansar Allah, Mohammed al-Bukhaiti, veröffentlichte ein Video eines Pro-Palästina-Marsches in New York, das vielleicht für die Stimmung in den meisten Teilen der Welt bezeichnend ist, und schrieb:

„Wir sind nicht gegen das amerikanische Volk, sondern gegen die amerikanische Außenpolitik, die den Tod von Millionen von Menschen verursacht hat, die Sicherheit der Welt bedroht und auch das Leben von Amerikanern in Gefahr bringt. Lasst uns gemeinsam für Gerechtigkeit unter den Menschen kämpfen“.

Seit dem Beginn der dritten Weltwirtschaftskrise im Jahr 2007 hat der globale Norden langsam seine Kontrolle über die Weltwirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Rohstoffe verloren. Die Milliardäre im Globalen Norden haben ihren „Steuerstreik“ verschärft und einen großen Teil des gesellschaftlichen Reichtums in Steueroasen und unproduktive Finanzanlagen abgeschöpft.

Dadurch blieben dem globalen Norden nur wenige Instrumente, um seine wirtschaftliche Macht aufrechtzuerhalten, einschließlich der Möglichkeit, Investitionen im globalen Süden zu tätigen, die er einst besaß.

Noch in diesem Monat wird das Tricontinental: Institute for Social Research ein neues Dossier mit dem Titel „The Churning of the Global Order“ und eine Studie mit dem Titel „Hyper-Imperialism: A Dangerous Decadent New Stage“ (Ein gefährliches dekadentes neues Stadium) veröffentlichen, in denen die Missstände der Gegenwart und die neue Stimmung, die durch den Aufstieg des globalen Südens entsteht, detailliert beschrieben werden.

Die von Südafrika eingereichte und von mehreren Staaten des Globalen Südens unterstützte Klage vor dem IGH ist ein Hinweis auf diese Stimmung.

Athier Mousawi, Irak-Britannien, „Ein Hinweis auf ein mögliches Irgendwo“, 2014.

Den meisten Menschen auf der Welt ist klar, dass der Globale Norden bei der Bewältigung planetarischer Krisen versagt hat, sei es die Klimakrise oder die Folgen der Dritten Großen Depression.

Er hat versucht, die Realität durch Euphemismen wie „Demokratieförderung“, „nachhaltige Entwicklung“, „humanitäre Pause“ und – von Großbritanniens Außenminister David Cameron und Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock – die lächerliche Formulierung eines „nachhaltigen Waffenstillstands“ zu ersetzen.

Leere Worte sind kein Ersatz für echte Taten. Von einem „nachhaltigen Waffenstillstand“ zu sprechen, während man Israel aufrüstet, oder von „Demokratieförderung“ zu sprechen, während man antidemokratische Regierungen unterstützt, definiert nun die Heuchelei der politischen Klasse des globalen Nordens.

Deutsche Völkermorde

Am 12. Januar veröffentlichte die deutsche Regierung eine Erklärung, in der sie „den jetzt gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermordes entschieden und ausdrücklich zurückweist“.

Im Einklang mit der neuen Stimmung im Globalen Süden erinnerte die Regierung von Namibia die Deutschen daran, dass sie „in den Jahren 1904-1908 den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen haben, bei dem Zehntausende unschuldiger Namibier unter unmenschlichsten und brutalsten Bedingungen starben.“ Dies ist bekannt als der Völkermord an den Herero und Namaqua.

Deutschland, so die namibische Regierung, „hat den Völkermord, den es auf namibischem Boden begangen hat, noch nicht vollständig gesühnt.“ Daher ist Namibia „tief besorgt über die schockierende Entscheidung“ der deutschen Regierung, die Anklage gegen Israel abzulehnen.

Israel sagt unterdessen, dass es diesen Völkermord „so lange wie nötig“ fortsetzen wird, obwohl seine ohnehin schon dürftigen Rechtfertigungen immer mehr in Frage gestellt werden.

Hinter dieser Gewalt steht die schwindende Legitimität des NATO-Projekts, dessen Heiligsprechungen wie Nägel klingen, die über eine blutverschmierte Kreidetafel gezogen werden.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Stipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

