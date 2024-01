Benjamin Netanyahu just produced his most provocative and memorable statement since October 7. The U.S. media toned it down or ignored it. Why is the U.S. mainstream hiding Netanyahu’s provocative statement, that Israel will permanently occupy everything „from the river to the sea?“



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu leitet eine Kabinettssitzung über den Staatshaushalt im Büro des Premierministers in Jerusalem am 12. März 2023. (Foto von Marc Israel Sellem/POOL)

Übersetzt mit Deepl.com

Warum verschweigt der US-Mainstream Netanjahus provokante Aussage, dass Israel dauerhaft alles „vom Fluss bis zum Meer“ besetzen wird?





Netanjahu sagte soeben, Israel werde das Land „vom Fluss bis zum Meer“ dauerhaft besetzen. Die US-Medien vertuschen es

Von James North

19. Januar 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu leitet eine Kabinettssitzung im Büro des Premierministers in Jerusalem am 12. März 2023. (Foto von Marc Israel Sellem/POOL)

Neulich gab Benjamin Netanjahu seine denkwürdigste Erklärung seit dem 7. Oktober ab. Er sagte, dass es sein ultimatives Ziel sei, dass Israel das gesamte Gebiet „vom Fluss bis zum Meer“ dauerhaft besetzen werde. Es gibt ein Video, auf dem er dies auf Hebräisch sagt.

Damit verstieß er gegen die jahrzehntelange offizielle US-Politik, die eine Zweistaatenlösung mit einem unabhängigen Palästina an der Seite Israels befürworten sollte. Seine Aussage, nachdem Amerika weiterhin für Israels Massentötung von Zivilisten in Gaza bezahlt, ist ein Skandal.

Aber bis jetzt ist das nicht in der Washington Post zu lesen. National Public Radio benutzte einen einzigen Satz, um die provokative Aussage abzuschwächen und sie so langweilig wie möglich klingen zu lassen: „Netanjahu sagte, er habe die Vereinigten Staaten darüber informiert, dass er die Gründung eines palästinensischen Staates als Teil eines Nachkriegsszenarios ablehnt.“

Die New York Times hat sich der Aussage mit List genähert. Die Zeitung lieferte eine wörtliche Übersetzung – „Israel muss die Sicherheitskontrolle über das gesamte Territorium westlich des Jordans haben“ – und wich dann in die Vagheit aus. Die meisten Leser müssten schon einen Atlas zücken, um herauszufinden, was Netanjahu eigentlich meinte.

In der Zwischenzeit reagierte die Online-Welt heftig und wies darauf hin, dass pro-palästinensische Befürworter, die einfach nur Gerechtigkeit „vom Fluss bis zum Meer“ forderten, als Antisemiten verunglimpft, aus ihren Jobs gefeuert, mit Drohungen belegt und auf schwarze Listen gesetzt wurden. Die Abgeordnete Rashida Tlaib wurde sogar von ihren Kongresskollegen gerügt, zum Teil wegen der gleichen Aussage. Bereits am 9. November fand die Times Platz für eine lange Analyse mit der Überschrift: „In Congress and on Campuses, ‚From the River to the Sea‘ Inflames Debate“.

Aber bis jetzt gibt es weder in der Times noch anderswo im Mainstream eine neue Analyse über diese neueste offensichtliche und eklatante Heuchelei.

Mit einer überraschenden teilweisen Ausnahme. Drüben bei CNN wächst Jake Tapper vielleicht endlich ein Rückgrat. Zunächst zeigte Tapper tatsächlich das Video von Netanjahus „Fluss zum Meer“-Erklärung mit einer genauen Übersetzung. Dann interviewte er Alon Pinkas, einen ehemaligen israelischen Diplomaten und ausgesprochenen (gemäßigten) Kritiker von Netanjahu, der sagte, der israelische Premierminister verhalte sich gegenüber Joe Biden wie ein „Undankbarer“ und die „Fluss zum Meer“-Erklärung sei aus Netanjahus eigenen egoistischen politischen Gründen erfolgt.

Auch die Mainstream-Medien in den USA vertuschen oder verharmlosen weiterhin die beiden mächtigen rechtsgerichteten jüdischen Mitglieder von Netanjahus Kabinett. Die Washington Post hat seit dem 7. Oktober weder Itamar Ben-Gvir noch Bezalel Smotrich auch nur erwähnt. Die Times hat versucht, sie reinzuwaschen und zu verstecken: Am 16. Januar schrieb die Zeitung nur, Ben-Gvir wolle, dass Israel den Gazastreifen „auf unbestimmte Zeit wiederbesetzt“, obwohl er in Wirklichkeit 2 Millionen Palästinenser aus dem Gebiet vertreiben will. Am 12. Januar hieß es, er und Smotrich befürworteten die jüdische „Umsiedlung“ des Gazastreifens, was in Wirklichkeit ein anderer Euphemismus für massive ethnische Säuberungen ist.

Es gab einen positiven Bericht bei NPR, und zwar von Lauren Frayer, die tatsächlich in das besetzte Westjordanland gereist ist (anstatt innerhalb des Gebiets vor 1967 zu bleiben, wie so viele US-Journalisten). Sie berichtete ausführlich über Israels jahrzehntelange Kampagne zur Vertreibung der Palästinenser und zitierte sowohl Ben-Gvir als auch Smotrich wahrheitsgemäß.

Man darf nicht vergessen, dass die beiden jüdischen Vordenker keine isolierten Sonderlinge sind, sondern unverzichtbare Mitglieder von Netanjahus Regierungskoalition. Wenn sie sich gegen ihn wenden, muss er sofortige Neuwahlen ausrufen, die er verlieren wird, und sein(e) Korruptionsprozess(e) werden dann wieder aufgenommen, was ihn sehr wahrscheinlich ins Gefängnis bringen könnte.

Abgesehen von Jake Tappers kurzem Ausflug in die Wahrheitsfindung weigert sich der US-Mainstream unerklärlicherweise auch, auch nur anzudeuten, wie sehr Netanjahu derzeit in Israel gehasst wird. Es ist sicherlich richtig, dass die Mehrheit der jüdischen Israelis den Angriff auf Gaza unterstützt (obwohl diese Unterstützung schwächer werden könnte, da sie immer deutlicher verstehen, dass Netanjahu die Geiseln opfert, um den Krieg fortzusetzen).

Aber die US-Medien behandeln Netanjahu zumeist weiterhin als den respektierten Führer eines verbündeten Staates. Würde der Durchschnittsamerikaner Netanjahus Israel weiterhin einen Blankoscheck ausstellen wollen, wenn er wüsste, was viele Israelis tatsächlich von ihm halten? Oder was er tatsächlich über die USA denkt?



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …