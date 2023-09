6. September 2023

Der einst von Selenskyj als „Krimineller“ angeprangerte Waffenschieber Serhiy Pashinksy hat sich zum wichtigsten privaten Waffenlieferanten der Ukraine entwickelt. Augenzeugenberichten zufolge ist Pashinsky der Architekt einer blutigen Operation unter falscher Flagge, die den Maidan-Putsch 2014 vorantrieb und das Land in einen Bürgerkrieg stürzte.

Jahre bevor er sich als Kiews oberster privater Waffenhändler entpuppte, spielte der ehemalige Gesetzgeber Serhiy Pashinsky eine Schlüsselrolle bei dem von den USA unterstützten Putsch von 2014, der den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine stürzte und den Boden für einen verheerenden Bürgerkrieg bereitete. Obwohl der notorisch korrupte ehemalige ukrainische Parlamentarier noch 2019 von Präsident Wolodymyr Selenskyj als „Krimineller“ verurteilt wurde, hat ein ausführliches Exposé der New York Times Pashinsky nun als „größten privaten Waffenlieferanten“ der ukrainischen Regierung identifiziert.

Es ist vielleicht vorhersehbar, dass der Bericht keine Beweise erwähnt, die Paschinskyj in das Massaker von 2014 an 70 Regierungsgegnern auf dem Maidan-Platz in Kiew verwickeln, ein Vorfall, den pro-westliche Kräfte nutzten, um ihren Staatsstreich gegen den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch zu vollenden.

In einem Bericht vom 12. August über die neue Waffenbeschaffungsstrategie der Ukraine behauptete die New York Times, dass Kiew „aus Verzweiflung“ keine andere Wahl habe, als zunehmend amoralische Taktiken anzuwenden. Dadurch seien die Preise für tödliche Importe exponentiell in die Höhe getrieben worden und hätten skrupellosen Spekulanten wie Paschinskyj eine Schicht nach der anderen an die Hand gegeben, um Profit zu machen.

Der Times zufolge ist die Strategie einfach: Paschinksyj „kauft und verkauft Granaten, Artilleriegranaten und Raketen über ein transeuropäisches Netz von Zwischenhändlern“, dann „verkauft er sie, kauft sie wieder und verkauft sie noch einmal“:

„Mit jeder Transaktion steigen die Preise – wie auch die Gewinne von Herrn Paschinskyjs Mitarbeitern – bis der letzte Käufer, das ukrainische Militär, am meisten zahlt“, erklärte die Times und fügte hinzu, dass die Nutzung mehrerer Zwischenhändler zwar technisch gesehen legal sein mag, aber eine bewährte Methode zur Aufblähung der Gewinne ist“.

So wie die scheinbar unendliche Versorgung mit Geld vom westlichen Steuerzahler eine Bonanza für Waffenhersteller wie Raytheon und Northrop Grumman darstellt, profitieren davon auch Kriegsgewinnler wie Paschinskyj. Sein Unternehmen, Ukrainian Armored Technology, „meldete im vergangenen Jahr sein bisher bestes Jahr mit einem Umsatz von insgesamt mehr als 350 Millionen Dollar“ – eine satte Steigerung um 12.500% gegenüber den 2,8 Millionen Dollar Umsatz im Jahr vor dem Krieg.

Pashinsckyj ist nicht der einzige Gauner, der von der Abschaffung der Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen in der Kriegsukraine profitiert. Mehrere Lieferanten, die zuvor auf einer offiziellen schwarzen Liste standen, weil sie „das Militär abgezockt“ haben, dürfen nun wieder verkaufen, wie die Times berichtet. Das Blatt spielte dies als bedauerliche, aber letztlich notwendige Maßnahme herunter.

„Im Namen der schnellen Lieferung von Waffen an die Frontlinie haben führende Politiker Persönlichkeiten aus der rauen Vergangenheit der Ukraine wieder auferstehen lassen und zumindest vorübergehend die jahrelange Antikorruptionspolitik zunichte gemacht“, so die Times, die das Wiederauftauchen von Persönlichkeiten wie Herrn Paschinskyj“ als einen Grund dafür ansieht, dass die amerikanische und britische Regierung Munition für die Ukraine kauft, anstatt einfach nur Geld zu überweisen“:

„Europäische und amerikanische Beamte scheuen sich, über Herrn Pashinsky zu sprechen, weil sie befürchten, in die russische Erzählung hineinzuspielen, dass die ukrainische Regierung hoffnungslos korrupt ist und ersetzt werden muss“.

Doch selbst der scheinbar kritische Times-Bericht übersieht einen wichtigen Aspekt von Paschinskyjs unappetitlicher Biografie. In der Berichterstattung wird seine Rolle bei der Durchführung des berüchtigten Massakers an regierungskritischen Aktivisten und Polizisten auf dem Kiewer Maidan-Platz Ende Februar 2014 nicht erläutert.

Der Tod von 70 Menschen durch mysteriöse Scharfschützen war ein entscheidender Moment des von den USA inszenierten Sturzes der gewählten ukrainischen Regierung und löste eine Lawine der internationalen Empörung aus, die unmittelbar zum Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch führte. Bis heute sind diese Morde offiziell nicht aufgeklärt.

Aussagen aus erster Hand von Personen, die behaupteten, bei der Durchführung des Anschlags unter falscher Flagge geholfen zu haben, deuten jedoch darauf hin, dass Kiews erfolgreichster Waffenschieber eng in die grausame Angelegenheit verwickelt war.

Organisator des Maidan-Massakers „nimmt keine Gefangenen

Im November 2017 veröffentlichte der italienische Fernsehsender Matrix TV Augenzeugenberichte von drei Georgiern, die sagen, dass sie von Mamuka Mamulashvili den Befehl erhielten, Demonstranten zu töten. Mamulaschwili war damals der ranghöchste militärische Berater des georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili und gründete später die berüchtigte Söldnerbrigade „Georgische Legion“, deren Kämpfer weithin verurteilt wurden, nachdem sie im April 2022 ein grausames Video veröffentlicht hatten, in dem sie fröhlich unbewaffnete und gefesselte russische Soldaten hinrichten.

Der Dokumentarfilm „Ukraine: The Hidden Truth“ (Die verborgene Wahrheit) zeigt die Interviews eines italienischen Journalisten mit drei georgischen Kämpfern, die angeblich geschickt wurden, um den Staatsstreich zu inszenieren. Alle beschreiben Paschinskyj als einen der Hauptorganisatoren und Ausführenden des Massakers auf dem Maidan und behaupten sogar, dass die korrupten Waffenhändler Waffen geliefert und bestimmte Ziele ausgewählt haben. In dem Film wurde auch gezeigt, wie er persönlich einen Schützen vom Platz evakuierte, nachdem dieser von Demonstranten mit einem Gewehr und einem Zielfernrohr erwischt und umzingelt worden war.

Einer der georgischen Kämpfer erinnerte sich daran, wie er und seine beiden Partner im Januar in Kiew ankamen, „um Provokationen zu arrangieren und die Polizei dazu zu bringen, die Menge anzugreifen“. Fast einen Monat lang gab es jedoch „nicht viele Waffen“, und „Molotow [Cocktails], Schilde und Stöcke wurden bis zum Äußersten eingesetzt“.

Das änderte sich Mitte Februar, als Mamualashvili sie persönlich besuchte, zusammen mit einem US-Soldaten namens Brian Christopher Boyenger, einem ehemaligen Offizier und Scharfschützen der 101st Airborne Division, der ihnen persönlich Befehle gab, die sie zu befolgen hatten“.

Eine Dokumentation des italienischen Senders Matrix enthält Augenzeugenberichte, die einen amerikanischen Militärausbilder in das Massaker auf dem ukrainischen Maidan 2014 verwickeln.

Paschinkyj habe sie dann persönlich mit Scharfschützengewehren und Munition zu Gebäuden gebracht, die den Maidan-Platz überblicken, hieß es. Zu diesem Zeitpunkt soll Mamualaschwili darauf bestanden haben, dass „wir anfangen müssen zu schießen, um Chaos zu stiften“.

Daraufhin begannen die georgischen Kämpfer, „zwei oder drei Schüsse auf einmal“ in die Menge unten zu feuern, nachdem sie den Befehl erhalten hatten, „auf die Berkut, die Polizei und die Demonstranten zu schießen, egal was passiert“. Als das Morden vorbei war, zog Boyenger an die Donbass-Front, um in den Reihen der georgischen Legion zu kämpfen, die Mamulaschwili bis heute befehligt.

In der Zwischenzeit hat der ukrainische Journalist Volodymyr Boiko, der nach dem Maidan den Bürgerrat der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine leitete, behauptet, dass Paschinskyj, um seine Rolle zu verschleiern, die Personen, die die offiziellen Ermittlungen zum Massaker leiteten, persönlich auswählte und sogar den Staatsanwalt, der sie leitete, bestach.

Trotz dieser schockierenden Behauptungen wurde Paschinskyjs Verwicklung in das Massaker auf dem Maidan nie offiziell untersucht, geschweige denn bestraft, und seine jüngsten Erfahrungen mit dem ukrainischen Justizsystem deuten darauf hin, dass dies von den Beamten in Kiew wahrscheinlich nicht eingehend geprüft werden wird. Während seiner Zeit als Mitglied der ukrainischen Werchowna Rada wurde er verhaftet, weil er bei einem Verkehrsstreit einen Fußgänger angeschossen und verletzt hatte. 2021 wurde er schließlich freigesprochen.