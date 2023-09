Während sich Staatsoberhäupter und Finanzminister diese Woche in Indien zum G-20-Gipfel treffen, treten erste Risse in der Allianz wegen der Sanktionen gegen Russland bereits offen zutage. Kritiker im Globalen Süden sind zunehmend beunruhigt über die Fähigkeit der USA, den weltweiten Einfluss des Dollars zu nutzen, um Sanktionen gegen ihre Rivalen zu verhängen.

Bezüglich der Sanktionskampagne gegen Russland sieht sich US-Finanzministerin Janet Yellen zunehmender Skepsis seitens einiger führender Mitgliedstaaten der G-20 gegenüber. Während sich die Staats- und Regierungschefs und die Finanzminister diese Woche in Indien zum G-20-Gipfel treffen, seien die ersten Risse in der Gruppe schon offengelegt. Die Allianz unter den Ländern, die sich lange gegen die Bemühungen der USA gewehrt haben, Moskau für den Ukraine-Krieg wirtschaftlich zu bestrafen, werde immer stärker, kommentierte die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) mit Hauptsitz in New York.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der Gruppe der sieben wichtigsten Industrienationen bestehen darauf, dass die Sanktionen und eine Preisobergrenze für russisches Öl die Einnahmen der russischen Wirtschaft erfolgreich eingeschränkt hätten, obwohl diese im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 4,9 Prozent gewachsen ist.

Russland und China haben unterdessen eine eigene „grenzenlose“ Partnerschaft erklärt. Und der Wirtschaftsblock aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – bekannt als BRICS – versucht verstärkt lokale Währungen anstelle des US-Dollars zu verwenden und weigert sich, Sanktionen gegen Moskau mitzutragen.