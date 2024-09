Großbritannien stoppt Waffenexporte nach Israel, nimmt aber pro-palästinensische Stimmen im eigenen Land ins Visier Von Robert Inlakesh

https://www.mintpressnews.com/uk-arms-exports-israel-targets-pro-palestine-free-speech/288244/



Von Robert Inlakesh

7. September 2024

Die jüngste Aussetzung von 30 Waffenexportlizenzen nach Israel durch die britische Regierung ist ein bedeutendes Eingeständnis des Risikos, dass von Großbritannien gelieferte Waffen für Kriegsverbrechen eingesetzt werden können. Während die Labour-Regierung jedoch zaghafte Schritte unternimmt, um diese Risiken anzuerkennen, geht sie gleichzeitig weiter hart gegen pro-palästinensische Aktivisten und Journalisten vor.

Prominente Persönlichkeiten wie Richard Medhurst, Sarah Wilkinson und Mitglieder von Palestine Action werden unter vagen juristischen Vorwänden des Terrorismus beschuldigt und sind von Verhaftungen und Verurteilungen bedroht – offenbar im Rahmen einer breit angelegten Kampagne, die darauf abzielt, den Widerstand gegen die israelischen Militäraktionen in Gaza zum Schweigen zu bringen.

Am 2. September kündigte der britische Außenminister David Lammy die Aussetzung von 30 der 350 Waffenexportlizenzen für Israel an und begründete dies mit der Sorge, dass die Ausrüstung für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden könnte. Auch wenn einige die Entscheidung als unzureichend und verspätet kritisiert haben, zeigt sie doch, dass die britische Regierung die Möglichkeit anerkennt, dass von Großbritannien gelieferte Waffen für Kriegsverbrechen eingesetzt werden könnten – ein wichtiges Eingeständnis der Labour-Regierung.

Trotz der dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, die von verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen und führenden Menschenrechtsorganisationen verurteilt wurden, hat sich die britische Regierung dazu entschlossen, ihr Vorgehen gegen Gegner der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen zu verschärfen, während sie die israelische Regierung weiterhin unterstützt.

Richard Medhurst

Richard Medhurst ist ein bekannter Journalist und politischer Kommentator, der sich immer wieder gegen die Unterstützung Großbritanniens für die israelischen Aktionen im Gazastreifen ausgesprochen hat, die er als Kriegsverbrechen ansieht.

Im August wurde er bei seiner Ankunft auf dem Londoner Flughafen Heathrow sofort von sechs Polizeibeamten verhaftet. Sie teilten ihm mit, dass die Verhaftung auf der Grundlage von Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes erfolgt sei.

Medhurst stellte fest, dass er beschuldigt wurde, eine Meinung oder Überzeugung zur Unterstützung einer verbotenen terroristischen Organisation geäußert zu haben. Er sagte jedoch , dass die Behörden „nicht erklären wollten, was das bedeutet“.

„Ich wurde in Einzelhaft gesteckt, in einer kalten Zelle, die nach Urin roch. Es gab kein Licht, und das Bett – wenn man es überhaupt als Bett bezeichnen kann – war lediglich ein kleiner Betonsims mit einer papierdünnen Matratze“, erklärte Medhurst in einem 9-minütigen Video, in dem er seine Sicht der Dinge schildert.

Er wies kategorisch jede Behauptung zurück, in den Terrorismus verwickelt zu sein, und betonte, dass er als Journalist mit einer Antikriegshaltung aufgewachsen sei. Er wies darauf hin, dass seine Eltern beide den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit als Friedenssoldaten der Vereinten Nationen erhalten haben.

„Die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung sollten zur Bekämpfung des tatsächlichen Terrorismus eingesetzt werden, nicht zur Bekämpfung des Journalismus“, so Medhurst weiter. Er fügte hinzu, dass er nicht über die spezifischen Kommentare informiert sei, die als Unterstützung einer terroristischen Gruppe ausgelegt worden seien. Er spekulierte, dass die Anschuldigung wahrscheinlich auf seine Berichterstattung über den anhaltenden Konflikt im besetzten Palästina zurückzuführen sei.

Medhurst äußerte sich auch besorgt darüber, dass die Verhaftung und die Auflage, sich in drei Monaten bei den Behörden zu melden, seine freie Meinungsäußerung eingeschränkt haben. Er befürchtet nun, dass seine Worte verdreht und gegen ihn verwendet werden könnten.

Palästina-Aktion

Seit Beginn des Krieges gegen Gaza hat die seit 2020 aktive Organisation Palestine Action ihre Kampagne zur Demontage von Waffenherstellern wie Elbit Systems im Vereinigten Königreich und zur Verhinderung des Transfers von Waffenkomponenten an das israelische Militär intensiviert.

Die Aktivisten haben Taktiken wie die Besetzung von Anlagen und die Sabotage von Ausrüstungen dieser Hersteller angewandt, um die Waffenlieferkette von britischem Boden nach Israel zu unterbrechen.

Vor allem Richard Barnard, Mitbegründer von Palestine Action, wurde nach Abschnitt 12 des Terrorismusgesetzes 2000 wegen „Äußerung einer Meinung, die eine verbotene Organisation unterstützt“ angeklagt. Ihm drohen außerdem zwei weitere Anklagen wegen Ermunterung zu kriminellen Handlungen oder der Absicht, diese zu fördern.

Obwohl die spezifischen Gründe für die Anklage der Unterstützung einer terroristischen Organisation nicht klar definiert wurden, wird behauptet, dass Barnard seine Unterstützung für die Hamas zum Ausdruck gebracht hat. Es wurden jedoch noch keine öffentlichen Beweise vorgelegt, um diese Behauptungen zu untermauern.

In England sind 11 Mitglieder von Palestine Action wegen ihrer Beteiligung an direkten Aktionen gegen Waffenhersteller inhaftiert worden. Zu ihnen gehören die „Filton 10“, eine Gruppe, zu der Ian Sanders, Zoe Rogers, Hannah Davidson, William Plastow, Madeleine Norman, Samuel Corner, Fatema Rajwani, Charlotte Head, Jordan Devlin und Leona Kamio gehören.

Sie wurden zunächst eine Woche lang ohne Anklage nach dem Terrorismusgesetz inhaftiert, später aber wegen nicht terroristischer Vergehen angeklagt und anschließend in Untersuchungshaft genommen.

Darüber hinaus unternahm die Aktivistin Francesca Nadin direkte Aktionen gegen die Waffenfabrik Teledyne in Shipley und stoppte damit die Produktion von Teilen für israelische Raketen und Kampfjets. Daraufhin wurde sie in Untersuchungshaft genommen, nachdem sie wegen „Verschwörung zur kriminellen Schädigung“ angeklagt worden war, die sich gegen zwei Banken in Leeds richtete, von denen bekannt ist, dass sie in Israels größten Waffenhersteller, Elbit Systems, investieren.

In Schottland wurden fünf Aktivisten – Ayesha (23), Calum (24), Eva (26), Stuart (26) und Sumo (22) – am 20. Juli 2024 inhaftiert, weil sie die Waffenfabrik von Thales in Glasgow besetzt hatten, was zu einem Schaden von mehr als 1 Million Pfund führte. Zwei der Aktivisten wurden wegen „Landfriedensbruchs“ und „böswilligen Unfugs“ verurteilt, weil sie Waffenteile in der Fabrik zerstört hatten, was zu Freiheitsstrafen von 14 und 16 Monaten führte. Die übrigen drei wurden wegen „Landfriedensbruchs“ zu Freiheitsstrafen von 12 Monaten verurteilt.

Alle fünf werden voraussichtlich mindestens die Hälfte ihrer Strafe im Gefängnis verbüßen. Nach Ansicht des Richters sollte die harte Strafe ein Exempel statuieren.

Sarah Wilkinson

Zwölf Anti-Terror-Polizeibeamte, die von ihrem Sohn als „Schläger mit Sturmhauben“ bezeichnet wurden, verhafteten die 61-jährige Aktivistin Sarah Wilkinson, nachdem sie Ende August ihr Haus durchsucht und ihre elektronischen Geräte beschlagnahmt hatten.

Später wurde sie unter der Bedingung freigelassen, dass sie keine elektronischen Geräte mehr benutzt. Seitdem kann sie ihre populäre Berichterstattung über den Krieg in Gaza in den sozialen Medien nicht mehr fortsetzen.

Wilkinson ist seit langem eine Friedensaktivistin. Sie beteiligte sich an einer Initiative in Jordanien, bei der humanitäre Hilfe für die Menschen im nördlichen Gazastreifen abgeworfen wurde, die an Hunger litten. Sie sollte auch an einer humanitären Hilfsflottille teilnehmen, die zu der belagerten Küstenenklave segeln sollte, um die israelische Belagerung zu durchbrechen.

Am bekanntesten ist Wilkinson wohl für ihren Online-Aktivismus, den sie regelmäßig mit ihren 300.000 Anhängern auf X betreibt.

Ihr wird vorgeworfen, „Inhalte ins Internet gestellt zu haben“, wobei unklar ist, um welche konkreten Beiträge es sich handelt und ob ihr weitere Anklagen nach dem Terrorismusgesetz drohen.

Als Reaktion auf ihre Verhaftung veröffentlichte Roger Waters von Pink Floyd ein Video-Statement, in dem er behauptete, sie sei verhaftet worden, „weil sie sich für die Menschenrechte und gegen Völkermord eingesetzt hat“. Er fügte hinzu: „Wenn Sie dies zulassen, die Verhaftung von Sarah Wilkinson und die Verfolgung meines Freundes Craig Murray, neben anderen, dann haben Sie absolut akzeptiert, dass England jetzt ein faschistischer Staat ist. 1984 ist angekommen und lebt im Vereinigten Königreich. Nur über meine Leiche“, schloss er.

Obwohl die jüngste Verhaftungswelle eine Eskalation des harten Vorgehens der britischen Regierung gegen pro-palästinensische Aktivisten und Journalisten darstellt, ist dies nicht das erste Mal, dass derartige Maßnahmen ergriffen werden.

So wurden Heba Alhayek, Pauline Ankunda und Noimutu Olayinka Taiwo jeweils zu einer 12-monatigen bedingten Entlassung verurteilt, weil sie während einer Pro-Palästina-Demonstration im Oktober im Zentrum Londons Bilder von Gleitschirmfliegern auf ihren Rucksäcken gezeigt hatten. Die Frauen hatten zwar nicht ausdrücklich ihre Unterstützung für die Hamas bekundet, aber sie hatten Gleitschirmbilder verwendet, die eine der Methoden symbolisierten, mit denen palästinensische Kämpfer am 7. Oktober den israelischen Sicherheitszaun durchbrochen hatten.

In diesem Fall sagte der stellvertretende Bezirksrichter Tan Ikram zu den drei Frauen: „Sie haben eine Grenze überschritten, aber man kann wohl sagen, dass die Emotionen in dieser Angelegenheit sehr hoch gingen. Sie haben Ihre Lektion gut gelernt“. Obwohl Ikram anerkannte, dass die Frauen nicht die Absicht hatten, die Hamas zu unterstützen, wurden sie dennoch wegen eines terroristischen Vergehens verurteilt.

Im Gegensatz dazu wurde israelischen Soldaten, die direkt an der Bodeninvasion im Gazastreifen beteiligt waren – eine Aktion, die der Internationale Gerichtshof (IGH) als potenziellen Völkermord ansieht -, die Teilnahme an Vortragsveranstaltungen in London gestattet.

In all diesen Fällen – sowohl bei den Verhaftungen als auch bei den Verurteilungen – haben die britischen Behörden offenbar versucht, an diesen Personen ein Exempel zu statuieren, um sie zum Schweigen zu bringen und andere von ähnlichen Aktivitäten abzuschrecken.

Das harte Durchgreifen kommt zu einer Zeit, in der Israel beschuldigt wird, schwere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu begehen, was die Ursache für einen Großteil der erwähnten Aktivisten und Journalisten ist.

Feature-Foto | Eine Demonstrantin mit Klebeband auf dem Mund und der Aufschrift „FREE SPEECH“ während einer Demonstration vor dem Royal Court of Justice in London. Krisztian Elek | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …