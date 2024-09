https://strategic-culture.su/news/2024/09/07/us-military-suicide-as-result-of-ongoing-war-terror/



Der Selbstmord des US-Militärs als Folge des laufenden Krieges gegen den Terror

Sonja van den Ende

7. September 2024

Der Terror prallt in den USA zurück und lässt seine Soldaten und Veteranen durch Selbstmord, Drogen und Armut sterben.

Vor langer Zeit wollten sich die USA das Image einer echten Demokratie geben, eines Verteidigers der Menschenrechte, eines Weltpolizisten, eines Verteidigers von Gerechtigkeit und Menschlichkeit.

Vielleicht hatten die „Gründerväter“ der amerikanischen Republik dies im Sinn, aber das Ideal wurde nie verwirklicht und liegt seit dem Beginn des so genannten „Kriegs gegen den Terror“ im Jahr 2001 in Trümmern.

Vor dieser Episode gab es bereits unzählige Kriege der USA, wie den Korea- und den Vietnamkrieg. Die Amerikaner versuchten, all das zu rechtfertigen, indem sie behaupteten, sie hätten Europa vom Hitlerfaschismus befreit, und anschließend wollten sie die Welt vom „bösen Kommunismus“ befreien.

Es kam jedoch zu einem schicksalhaften Wendepunkt, der den Untergang des amerikanischen Imperiums einläutete.

Der Terroranschlag von 9/11 wurde angeblich von radikalisierten Muslimen verübt. Aber es gibt zu viele Fragen und vor allem Lügen. Die USA sind zu einem Imperium der Lügen geworden, was die Geschehnisse und die Täter betrifft.

Die größten Lügen wurden über die Kriege in Afghanistan und im Irak erzählt. Schließlich kamen die angeblichen Angreifer fast alle aus Saudi-Arabien. Dass ihr Anführer, Osama bin Laden, sich in den Höhlen von Tora Bora in Afghanistan versteckt haben könnte, mag zwar möglich sein, aber es gab dennoch keine Rechtfertigung für den Krieg und die Bombardierung dieses Landes in die Steinzeit.

Ebenso wie im Irak, einem Land, das zu 80 Prozent aus Schiiten und nicht aus den für Al-Qaida typischen radikalen Sunniten besteht.

Die Amerikaner unter dem damaligen Präsidenten George Bush Sr. ließen diese Schiiten 1991 am Ende des ersten Golfkriegs gegen den Irak sterben. Sein Sohn, Präsident George W. Bush Jr., begann 2003 erneut damit, angeblich als Rache für den gescheiterten Attentatsplan auf seinen Vater, und rechtfertigte dies mit dem so genannten 9/11-Anschlag.

Wie Nick Turse in seinem Artikel Suicide Squad (Selbstmordkommando) ausführt, ist der Krieg gegen den Terror noch nicht vorbei, und die meisten Opfer sind heutzutage amerikanische Soldaten und Soldaten, die in großer Zahl Selbstmord begehen.

Die Vereinigten Staaten, die inzwischen mehr für ihr Militär ausgeben als die anderen 10 führenden Länder zusammen, haben es nicht geschafft, auch nur einen einzigen nennenswerten Krieg zu gewinnen. Sie haben den Koreakrieg und den Vietnamkrieg verloren. Sie haben den nicht enden wollenden globalen Krieg gegen den Terrorismus verloren, und sie haben 20 Jahre lang in Afghanistan und im Irak verloren.

Etwa 7.000 amerikanische Soldaten haben seit 2001 im Krieg gegen den Terror ihr Leben verloren, aber die wahre Epidemie von Todesfällen ist in den USA selbst zu finden. Etwa 2 530 Soldaten starben zwischen 2014 und 2019 an Ursachen, die von Autounfällen über eine Überdosis Drogen bis hin zu Krebs reichen, und mehr als ein Drittel nahm sich das Leben.

In denselben fünf Jahren starben nur 96 Soldaten im Kampf. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Heimkehrende Soldaten aus dem Krieg gegen den Terror landen oft auf der Straße, obdachlos und drogenabhängig, allein gelassen mit ihrem Trauma über das, was vor allem in Afghanistan oder im Irak und in letzter Zeit in Syrien geschehen ist.

Meiner Meinung nach ist das größte Trauma dieser US-Soldaten nicht der Granatenschock, d. h. das Gehirntrauma durch Bomben, Granaten und Raketen im Krieg. Das größere Trauma liegt in dem, was sie in den Folterzentren in Bagram, Abu Ghraib, Guantanamo Bay und zahlreichen anderen „schwarzen Orten“ in Europa und anderswo im Nahen Osten getan haben (und immer noch tun). Sie foltern Gefangene , darunter auch Kinder, und bringen sie sogar um.

Die CIA hat zugegeben, dass sie Waterboarding anwendet, bei dem das Ertrinken simuliert wird, indem man einer Person Wasser in Nase und Mund gießt, sowie andere Foltermethoden, wie z. B. dass Gefangene geschlagen und geschlagen werden, während sie nackt durch Gänge geschleift, in völliger Dunkelheit isoliert, ständig ohrenbetäubender Musik ausgesetzt, vergewaltigt und in Särge gesperrt werden.

Auch das sogenannte „freie und demokratische“ Europa hat sich seit 2001 daran beteiligt. 2018 wurde bekannt, dass es „schwarze Standorte“ der CIA in Polen, Litauen und Rumänien gab. Muslime oder andere Verdächtige wurden auf der Straße aufgegriffen, in diesen unsichtbaren Gefängnissen gefoltert und dann nach Guantanamo Bay geschickt, wo sie oft unter Folter ihre Schuld gestanden. Einige Personen sind dort nach mehr als 20 Jahren immer noch inhaftiert.

Das ehemalige CIA-Foltergefängnis namens „Violet“ in Litauen steht zum Verkauf. Die litauische Regierung will die Immobilie loswerden, heißt es. Der Immobilienfonds der Regierung, der vom Staat nicht mehr benötigte Vermögenswerte verwaltet, bereitet nach eigenen Angaben den Verkauf vor. Der Immobilienfonds hat das Gebäude vom litauischen Geheimdienst übernommen, der dort von 2007 bis 2018 Schulungen abhielt, möglicherweise für den bevorstehenden Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine.

Ein berüchtigter Ex-Guantanamo Bay-Häftling aus dem Irak und für viele sehr verwirrend ist Abu Omar al-Baghdadi, nicht zu verwechseln mit Bakr al-Baghdadi, dem angeblichen Anführer von ISIS (Daesh). Oder sind sie dasselbe? War al-Baghdadi, wie viele Iraker und Syrer behaupten, ein Phantom, ein Mossad-Agent, der sich als „Anführer“ namens Shimon Elliot ausgab?

Wir wissen, dass viele Gefangene, vor allem ehemalige Soldaten und Offiziere der Armee von Saddam Hussein, im irakischen Camp Bucca, einem geheimen CIA-Gelände, inhaftiert waren.

Im Juli 2007 behauptete der Sprecher des US-Militärs, Brigadegeneral Kevin Bergner, dass Abu Omar al-Baghdadi gar nicht existiere und dass alle seine Aussagen von einem älteren irakischen Schauspieler vorgelesen worden seien.

Eine andere Möglichkeit in Bezug auf den mysteriösen Abu Bakr al-Baghdadi ist die Geschichte eines Gefangenen, der als Khaled al-Mashhadani, ein selbsternannter Vermittler von Osama bin Laden, identifiziert wurde. Er behauptete, al-Baghdadi sei eine fiktive Figur, die geschaffen wurde, um einer von Ausländern geführten Gruppe ein irakisches Gesicht zu geben. Im März 2008 behauptete der Sprecher einer rivalisierenden aufständischen Organisation, der irakischen Hamas, ebenfalls, al-Baghdadi sei eine Erfindung von Al-Qaida.

Der andere Abu Bakr al-Baghdadi wurde 2014 als Anführer von ISIS bekannt. Aber, wie gesagt, es könnte sehr gut sein, dass das alles von den Amerikanern gefälscht wurde, die vielleicht einen Schauspieler in Form eines Mossad-Agenten in Camp Bucca oder vielleicht einen amerikanischen Agenten eingesetzt haben.

Zurück zum Krieg gegen den Terror, den einige Forscher und Journalisten als den endlosen Krieg der USA bezeichnen. Wir haben in letzter Zeit eine Zunahme von Terroranschlägen erlebt, etwa in Russland, im Nahen Osten und in Afrika. Meiner Meinung nach wird dieser Anstieg des Terrorismus von den USA angeheizt, die Terroristen und Neonazis als ihre Stellvertreter einsetzen. Die Terroristen von ISIS, Al-Qaida und anderen Gruppen wurden von der syrischen Armee, die von Russland unterstützt wird, aus Aleppo in die syrische Provinz Idlib zurückgedrängt.

Viele dieser amerikanischen Terroristen haben sich in die Ukraine abgesetzt, um sich dort bestehenden Terrorgruppen wie der Scheich-Mansur-Brigade anzuschließen. Sie haben sich auch der ukrainischen Fremdenlegion angeschlossen, weil sie einen Groll gegen Russland hegen. Der Krieg gegen den Terror unter amerikanischer Führung dauert bis heute an.

Dennoch sind Amerika und der Westen ein untergehendes Imperium. Der Zusammenbruch begann mit dem Krieg gegen den Terror vor über zwei Jahrzehnten. Der Terror schlägt in den USA zurück, die ihre Soldaten und Veteranen durch Selbstmord, Drogen und Armut sterben lassen.

Osama bin Laden hatte vielleicht doch recht, als er sagte: „Amerika ist von Gott an einer seiner weichsten Stellen berührt worden“ – und er meinte damit nicht die Zwillingstürme, wie sich herausstellt, sondern die Selbstmord- und Suchtraten unter den US-Soldaten.

