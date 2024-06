Gruppenbilder mit Einbeinigen Von Roberto De Lapuente

https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/gruppenbilder-mit-einbeinigen/



Gruppenbilder mit Einbeinigen Von

Ein neuer Trend erobert Berlin: Das Kriegsversehrtenselfie. Wer gesehen werden will, lässt sich neben einen Ukrainer mit fehlenden Gliedmaßen ablichten.

Früher wären die folgenden Zeilen eine Glosse geworden. Heute sind sie irgendwie – nichts als traurige Realität.

Er hat sich getraut: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages hat sich endlich auch mit einer Person fotografieren lassen, der ein Bein fehlt. Michael Roth umarmt auf einem der Bilder den verletzten Soldaten aus Lemberg sogar. Ein wirklich rührender Anblick.

Hier zu sehen: https://x.com/MiRo_SPD/status/1800899143289966805

Es wurde auch Zeit, andere Kriegsinfluencer waren schon längst auf den Trend aufgesprungen, den ganz offenbar Svenja Schulze begründete. Sie ließ sich auch in Lemberg ablichten. Im Unbroken Center. Sie als Zweibeinige unter vielen, die im besten Falle nur noch ein Bein ihr Eigen nennen durften – die Laune war blendend, die Ministerin lächelte in die Kamera, sie wusste offenbar: Nach mir kommen noch viele aus Berlin in die Ukraine, um sich die Amputierten nutzbar zu machen. Weiterlesen bei overton-magazin.de

