Außenminister Antony J. Blinken wird von Jalal Chahda von Al Jazeera in Doha, Katar, interviewt, 12. Juni 2024. (Offizielles Foto des Außenministeriums von Chuck Kennedy)

Die Regierung Biden spielt mit dem Waffenstillstand im Gazastreifen ein Hütchenspiel, um die demokratische Basis zu täuschen und ihr vorzugaukeln, dass sinnvolle Maßnahmen zur Beendigung der Kämpfe ergriffen werden, während Israel weiterhin seinen Völkermord fortsetzen kann.

Blinkens Lügen über die Ablehnung eines Waffenstillstands durch die Hamas offenbaren die wahren Absichten der Regierung Biden

Von Mitchell Plitnick

15. Juni 2024

„Der Vorschlag, den Präsident Biden vor 12 Tagen unterbreitete, war praktisch identisch mit dem Vorschlag, den die Hamas selbst am 6. Mai akzeptiert und unterbreitet hatte. Es gibt also keinen Grund, warum diese Vereinbarung nicht erreicht werden sollte. Der einzige Grund wäre, dass die Hamas weiterhin versuchen würde, die Bedingungen zu ändern“.

Dies sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in einem Interview mit Al Jazeera. Die Erklärung ist Teil einer ausgedehnten Kampagne der Täuschung, die Blinken angeführt hat. Dazu gehörte die dramatische Enthüllung eines Waffenstillstandsvorschlags durch Präsident Joe Biden, gefolgt von einer Resolution des UN-Sicherheitsrats und Blinkens jüngster Tour durch den Nahen Osten – alles angeblich, um einen Waffenstillstand zu erreichen.

Die Spitzfindigkeit, die sich in dem von Blinken verwendeten Begriff „praktisch identisch“ verbirgt, versucht, einige entscheidende Unterschiede zu verbergen, und verrät den eigentlichen Sinn von Blinkens PR-Aufenthalt.

Bidens Vorschlag ist demjenigen, den die Hamas am 6. Mai akzeptierte, sehr ähnlich. Bemerkenswert ist, dass die Vereinigten Staaten damals ausdrücklich erklärten, die Hamas habe den Vorschlag nicht angenommen. Bidens eklatanter Widerspruch zu den Worten seiner eigenen Agentur ist typisch für die Ausflüchte, die die Vereinigten Staaten und Israel in den letzten Wochen gemacht haben, während derer die Regierung Biden große Anstrengungen unternommen hat, um den Eindruck zu erwecken, dass sie auf einen Waffenstillstand drängt.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Vorschlag vom 6. Mai und dem jetzigen, und der liegt in Phase zwei des Plans.

Bidens Plan sieht in der ersten Phase Verhandlungen vor, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen sollen. Er stellte sogar fest, wie auch der Sicherheitsrat, dass die erste Phase, einschließlich der vorübergehenden Waffenruhe, so lange verlängert wird, wie es nötig ist, um die Verhandlungen zum Erfolg zu führen.

Entscheidend ist jedoch, dass der Plan auch besagt, dass Israel, wenn es zu dem Schluss kommt, dass die Hamas nicht „in gutem Glauben“ verhandelt, ihren mörderischen Amoklauf im Gazastreifen wieder aufnehmen kann. Und wenn dies geschieht, würde es dies mit dem vollen öffentlichen Segen der USA tun – einem Segen, der noch ausdrücklicher ist als bisher.

Der Plan vom 6. Mai sieht dagegen in Phase zwei den endgültigen Austausch von lebenden Geiseln und Gefangenen, den vollständigen Rückzug aller israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und die Einführung eines dauerhaften Waffenstillstands vor. Die zweite Phase wird eingeleitet, wenn beide Seiten die praktischen Verpflichtungen erfüllen, zu denen sie sich verpflichtet haben. Mit anderen Worten, es besteht keine Notwendigkeit für „Verhandlungen“, da die Erfüllung der Bedingungen in Phase eins zur Ausführung der Bedingungen von Phase zwei führt.

Im Wesentlichen besteht der Unterschied darin, dass Israel nach Bidens Plan viele Geiseln freilassen kann – wenn auch nicht alle – und dann einfach die Hamas nach eigenem Ermessen beschuldigen kann, nicht in gutem Glauben zu verhandeln und damit den Völkermord wieder aufzunehmen. Dies haben israelische Beamte wiederholt deutlich gemacht.

Das war die ganze Zeit der Knackpunkt. Im Grunde genommen will Israel ein Abkommen, das die Geiseln freilässt und ihm gleichzeitig erlaubt, „die Arbeit zu beenden“. Die Hamas möchte vernünftigerweise, dass das Gemetzel und die Belagerung beendet werden, Israel sich zurückzieht und der Wiederaufbau sofort beginnt.

Keine der beiden Seiten ist sich darüber im Klaren. „In der Antwort der Hamas wurde die Haltung der Gruppe bekräftigt, dass jedes Abkommen die zionistische Aggression gegen unser Volk beenden, die israelischen Streitkräfte abziehen, den Gazastreifen wieder aufbauen und einen ernsthaften Gefangenenaustausch vereinbaren muss“, so ein Hamas-Beamter gegenüber Reuters. Dies ist die Position der Gruppe seit der letzten vorübergehenden Waffenruhe und dem Geiselaustausch im November.

Auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält an seiner Position fest, dass Israel seine Angriffe erst dann einstellen wird, wenn alle seine Ziele erreicht sind. Als der UN-Sicherheitsrat diese Woche seine Waffenstillstandsresolution verabschiedete, bekräftigte Israel diesen Standpunkt, wie sein Vertreter bei der UN-Sicherheitsratssitzung, Reut Shapir Ben Naftaly, nach der Abstimmung sagte: „Wir werden so lange weitermachen, bis alle Geiseln zurückgebracht und die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas zerschlagen sind.“

Dies stimmt nicht nur mit Israels Aussagen während des Völkermordes im Gazastreifen überein, sondern auch mit den Äußerungen Netanjahus, selbst nachdem Biden den angeblich israelischen Vorschlag vorgestellt hatte. Am Tag, nachdem Biden den Vorschlag präsentiert hatte, erklärte Netanjahus Büro: „Im Rahmen des Vorschlags wird Israel weiterhin darauf bestehen, dass diese Bedingungen [die in der Erklärung als „Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Fähigkeiten der Hamas, die Freilassung aller Geiseln und die Sicherstellung, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt“ beschrieben wurden] erfüllt werden, bevor ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft gesetzt wird. Die Vorstellung, dass Israel einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmen wird, bevor diese Bedingungen erfüllt sind, ist ein Trugschluss“.

Dies steht in direktem Widerspruch zu Bidens Vorschlag, den sowohl der Präsident als auch Blinken als einen Plan zur Erreichung eines dauerhaften Waffenstillstands verkauft haben, in dem diese Bedingungen nicht erwähnt werden. In der Tat sind die von Israel genannten Bedingungen in keinem denkbaren Waffenstillstand möglich – schon gar nicht in einem, zu dem die Hamas jemals „ja“ sagen würde.

Tote-Katze-Diplomatie

Trotzdem beharrt Blinken weiterhin darauf, dass es die Hamas und nicht Israel ist, die den Abschluss des Abkommens verhindert. Wie kann das sinnvoll sein?

Wenn wir den vorliegenden Vorschlag mit rationalen Augen betrachten, lassen sich Blinkens Behauptungen nicht mit der Realität in Einklang bringen. Betrachten wir den Vorschlag jedoch in einem zynischeren Licht, dann schon.

Die Hamas ist eindeutig nicht bereit, einem Abkommen zuzustimmen, das nicht das Ende des Gemetzels in Gaza garantiert. Zwar liegen uns nicht alle Einzelheiten des vorgeschlagenen Abkommens vor (selbst die Resolution des UN-Sicherheitsrats enthielt nur eine grobe Zusammenfassung des Vorschlags) und auch keine Bestätigung der von der Hamas geforderten spezifischen Änderungen, aber es ist unschwer zu erkennen, dass die Hauptschwierigkeit dieselbe ist, die sie schon immer war: Die Hamas will ein Ende des Völkermordes, Israel nicht.

Der von Biden unterbreitete Vorschlag könnte garantieren, dass in Phase zwei ein dauerhafter Waffenstillstand eingeleitet wird, wenn beide Parteien ihren Verpflichtungen aus Phase eins nachkommen. Es ist vernünftig anzunehmen, dass die von der Hamas vorgeschlagenen Änderungen auf dieses Ergebnis ausgerichtet sind. Es ist äußerst vernünftig, dass die Hamas die Frage der Wiederaufnahme des israelischen Feldzugs nicht Netanjahu und Biden überlassen würde. Sie würde klare Garantien wollen, d.h. konkrete Maßnahmen, die unweigerlich zu einem vollständigen israelischen Rückzug führen.

Doch Israel stellt dies als „Unvernunft“ der Hamas dar, während Blinken zumindest einige der Hamas-Forderungen als „undurchführbar“ charakterisiert. Und die USA wiederholen das Mantra, dass die Hamas das einzige Hindernis für einen Waffenstillstand sei, obwohl die israelische Führung selbst bei jeder Gelegenheit widerspricht.

Blinkens Aktion hat ein anderes Motiv. Aaron David Miller, ein langjähriger Diplomat, der sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Regierung als führender Gesandter für den Nahen Osten diente, twitterte am Mittwoch: „Je mehr sich dies abspielt, [desto] mehr ähnelt es dem, was mein ehemaliger Chef James Baker tote Katze-Diplomatie nannte. Das Ziel besteht nicht darin, eine Einigung zu erzielen, sondern sicherzustellen, dass die tote Katze auf der Türschwelle des anderen liegt, falls sie scheitert. Selbst wenn ein Abkommen zustande kommt, wird es aus diesem Grund wahrscheinlich nicht über Phase 1 hinausgehen.“

Er hat wahrscheinlich Recht, was die Aussichten angeht, und er hat sicherlich Recht, was die „tote Katze Diplomatie“ angeht. Angesichts der ausweglosen Situation hinsichtlich eines garantierten Weges zur Beendigung des israelischen Amoklaufs lassen sich alle Parteien auf dieses Spiel ein. Aber jeder hat einen anderen Charakter.

Die Hamas hat überhaupt kein Interesse daran, diesen Feldzug zu verlängern, aber sie hat auch keinen Grund, einer Vereinbarung zuzustimmen, die die Entscheidung über die Wiederaufnahme der Gewalt in den Händen Israels und der Vereinigten Staaten belässt. Wenn die Hamas die Geiseln freilässt und Israel die Kampagne wieder aufnimmt, wird sich ein Großteil der ohnehin schon unzureichenden Protestbewegung in Israel auflösen und Netanjahu wird politisch mehr Spielraum haben. Dies wird wahrscheinlich auch den amerikanischen Druck verringern, so gering er auch sein mag. Dennoch ist es für Israel wichtig, den Menschen in Gaza zu vermitteln, dass es versucht, das Gemetzel zu beenden.

Israel würde es gerne sehen, wenn die Hamas als die ablehnende Partei dargestellt würde, da dies den Blutrausch derjenigen, die ihren völkermörderischen Feldzug bejubeln, noch mehr anheizen und den Druck auf die wenigen in Washington erhöhen würde, die sich aktiv gegen Israels Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza stellen.

Aber es ist die Biden-Administration, die am eifrigsten darauf bedacht ist, der Hamas die tote Katze vor die Tür zu setzen.

Bidens wahre rote Linie

Trotz der ständigen Verachtung, die Biden, Blinken und die gesamte Regierung für das Leben der Palästinenser an den Tag gelegt haben, ist klar geworden, dass ihre Unterstützung für Israels Völkermord ihnen politisch schadet. Doch selbst die offensichtlich vorgetäuschte Sorge, die sie gelegentlich für palästinensische Zivilisten zu zeigen versuchen, kommt bei der israelfreundlichen Ecke der Demokratischen Partei nicht gut an.

Daraus ergibt sich ein Dilemma. Alles in allem wäre es ihnen lieber, wenn Israel den Völkermord stoppen würde, und sie haben versucht, Netanjahu davon zu überzeugen, dies zu tun. All ihre Bitten sind in Israel auf taube Ohren gestoßen, und es war peinlich für Biden und seine Sprecher, nach jedem Massaker Fragen von Reportern beantworten zu müssen, um zu erklären, dass Israel seine so genannten „roten Linien“ nicht überschritten hat.

Viele haben festgestellt, dass dies darauf hinausläuft, dass es überhaupt keine roten Linien gibt. Aber das ist nicht ganz richtig. Es gibt eine rote Linie, die Biden nicht überschreiten wird. Er wird weder Waffenlieferungen an Israel stoppen noch andere Mittel einsetzen, um Israel tatsächlich zu zwingen, sein Tun zu beenden. Das ist die wahre rote Linie in dieser ganzen Angelegenheit.

Solange es diese rote Linie gibt, hat Netanjahu weitgehend freie Hand. Er schwankt zwischen offenem Trotz gegenüber Biden in der Öffentlichkeit und einigen versöhnlichen Worten darüber, wie sehr er Bidens Unterstützung schätzt, und im Privaten sagt er Blinken und Biden zweifellos genug von dem, was sie hören wollen, damit sie berichten können, dass Israel diesem Deal zustimmt, den sie öffentlich immer wieder ablehnen.

Aber am Ende macht Netanjahu, was er will, und die Waffen, das Geld und die diplomatische Deckung fließen weiter aus Washington, kostenlos. Lügen hat ihn noch nie gestört.

Solange es diese selbst auferlegte rote Linie gibt, muss Biden einen anderen Weg finden, um die Wähler zu Hause zu besänftigen. Biden hofft, dass Millers tote Katze es ihm ermöglicht, die gemäßigten Liberalen in der Partei zu besänftigen, die sich mit dem Völkermord unwohl fühlen, aber aus Angst vor Donald Trump nach einem Grund suchen, für Biden zu stimmen, auch wenn er Israels Völkermord weiterhin unterstützt. Er hofft auch, dass die fortgesetzte Unterstützung wichtige pro-israelische Spender und andere, die ihre Unterstützung entweder hinter Trump oder hinter Republikanern in Kongresswahlen werfen könnten, besänftigen wird.

Was in diesem Kalkül wie üblich keine Rolle spielt, ist das Leben des palästinensischen Volkes in Gaza, das weiterhin den Preis für diese politischen Spiele zahlen wird.

Die Hoffnung, dass Biden tatsächlich Druck auf Israel ausüben wird, ist ein Irrweg. Kaum etwas wäre schockierender als ein Stopp von Waffenlieferungen oder Handelsbeschränkungen seitens der USA. Genau deshalb müssen Protestbewegungen auf der ganzen Welt, auch in den Vereinigten Staaten und Europa, ihre Forderungen nach einem Waffenstillstand mit Forderungen nach einem Waffenembargo sowie Boykotten, Desinvestitionen und vor allem Sanktionen verbinden.

Die Resolution des UN-Sicherheitsrates bietet eine diplomatische Grundlage für solche Maßnahmen. Es ist schwer vorstellbar, dass ein Waffenstillstand ohne sie zustande kommt.

Übersetzt mit deepl.com



