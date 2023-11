‚Shut up and fall in line‘: Israel, Palestine and the dawn of a new censorship in western art Arab artists, writers and filmmakers sought freedom of expression in the West but the latest conflict in Gaza shows they must contend with familiar repression



Deutsche Polizisten in Dortmund beobachten einen Marsch zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza am 28. Oktober (AFP/Ina Fassbender)

Arabische Künstler, Schriftsteller und Filmemacher haben sich im Westen um freie Meinungsäußerung bemüht, doch der jüngste Konflikt im Gazastreifen zeigt, dass sie mit der gewohnten Unterdrückung zu kämpfen haben

Halt die Klappe und füge dich ein“: Israel, Palästina und der Anbruch einer neuen Zensur in der westlichen Kunst

Von Joseph Fahim

1. November 2023

Für jeden ernsthaften Philosophen ist die jüdische Philosophie unverzichtbar, um die Entwicklung des menschlichen Wissens zu verstehen.

Seit Jahren bin ich besessen von Philo von Alexandria, einem frühen jüdischen Philosophen, der die Geschichten der Heiligen Schrift als Allegorien behandelte und die damals übliche wörtliche Auslegung der Thora vermied.

Als Jugendlicher waren die Schriften des hellenistischen Denkers aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. ebenso revolutionär wie die der späteren mittelalterlichen Denker Thomas von Aquin und Averroes (Ibn Rushd), die in ähnlicher Weise versuchten, griechische Philosophie und Glauben miteinander zu versöhnen.

Philo war ein wiederkehrendes Gesprächsthema mit einem israelischen Freund, der sein Heimatland verließ, um in Deutschland in jüdischer Theologie zu promovieren.

Mein Freund verließ Israel, nachdem er die Aussicht auf politische Reformen in seinem Land aufgegeben hatte. Als Theologe fühlte er sich nicht mehr mit dem Staat Israel und dem, was er repräsentierte, verbunden.

„Jude zu sein und Israeli zu sein sind zwei unabhängige Identitäten, die nicht miteinander vermischt werden sollten“, sagte er mir.

Die Worte meines Freundes klingen seit dem 7. Oktober noch immer in mir nach.

Der Theologe war nicht überrascht, dass ein säkularer und entschiedener Palästina-Befürworter wie ich mit den Ideen jüdischer Philosophen wie Philo, Moses Mendelssohn und Spinoza etwas anfangen konnte.

Sich von solchem Denken beeinflussen zu lassen, ist das Gegenteil davon, einen Staat zu unterstützen, der seit mehr als 75 Jahren Ländereien plündert und Zehntausende von Palästinensern unrechtmäßig inhaftiert und tötet. Ein Staat, der uns Araber während seiner gesamten Existenz mit nichts als Unverschämtheit behandelt hat.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen über den Krieg zwischen Israel und Palästina

„Wenn Philo und Spinoza noch leben würden“, sagte mir mein jüdischer Freund einmal, „hätten sie es moralisch verwerflich gefunden, sich als Israelis zu engagieren.“

In den letzten Wochen hat die Welt, in der wir leben, aufgehört zu existieren.

Alle Fortschritte, die wir in Film und Kultur gemacht haben, haben sich als vergeblich und illusorisch erwiesen. Die vorherrschende Politik der Vielfalt hat sich als nichts anderes als ein falsches Marketinginstrument für Wirtschaftsführer erwiesen, die eine breitere Bevölkerungsschicht ansprechen wollen.

Das absichtliche Verstummen pro-palästinensischer Stimmen – arabischer, westlicher und jüdischer – in Europa und den USA hat uns eine rohe Realität vor Augen geführt, die niemand von uns, einschließlich dieses Autors, den Mut hatte, anzuerkennen.

Antipalästinensische Zensur

In den vergangenen drei Wochen wurden Auftritte verschiedener pro-palästinensischer Künstler und Schriftsteller in Europa und den USA abgesagt.

Vor allem die geplante öffentliche Diskussion und Preisverleihung für Adania Shibli auf der Frankfurter Buchmesse wurde abgesagt, da Juergen Boos, der Direktor der Messe, eine Erklärung veröffentlichte, in der er erklärte, seine Organisation stehe „mit voller Solidarität an der Seite Israels“.

In Berlin sagte das linke Maxim-Gorki-Theater die Aufführung des Stücks „The Situation“ des in Berlin lebenden israelischen Theatermachers Yael Ronen ab und erklärte, dass „Krieg eine große Vereinfachung ist“ und fügte hinzu: „Der Terroranschlag der Hamas stellt uns auf die Seite Israels.“

Die Co-Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Saskia Esken, weigerte sich, an der deutschen Buchvorstellung des jüdisch-amerikanischen Senators Bernie Sanders wegen seiner Kritik an Israel teilzunehmen, während ein Mitarbeiter des Jüdischen Museums Berlin entlassen wurde, weil er die israelische Herrschaft über das besetzte Westjordanland als „Apartheid“ bezeichnet hatte.

„Es geht nicht einmal um Meinungsfreiheit“, hieß es in der Erklärung des Museums, das die Entscheidung noch einmal bekräftigte. „Es geht nur um Fakten.“

In Italien sah sich der ägyptische Aktivist und ehemalige politische Gefangene Patrick Zaki einer Gegenreaktion ausgesetzt, weil er Netanjahu einen Serienmörder genannt hatte. Ein Fernsehinterview mit dem prominenten Moderator Fabio Fazio wurde verschoben, aber schließlich doch am 22. Oktober ausgestrahlt. Später wurden Buchpromotionsveranstaltungen in der Stadt Brescia abgesagt.

Andere rechtsextreme Stimmen forderten zudem, Zaki die Ehrenbürgerschaft von Bologna zu entziehen.

Im Vereinigten Königreich sah sich das Palästinensische Literaturfestival gezwungen, eine Buchdiskussion mit dem jüdisch-amerikanischen Schriftsteller Nathan Thrall abzusagen, nachdem die Londoner Metropolitan Police Druck auf den Veranstaltungsort ausgeübt hatte.

Ebenfalls in England wurde dem Konzert zum 10-jährigen Bestehen von PalMusic UK geraten, seine Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde das Witness Palestine Film Festival in Rochester, New York, dazu gedrängt, seine physische Ausgabe in diesem Jahr abzusagen und virtuell zu veranstalten.

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete vietnamesisch-amerikanische Autor Viet Thanh Nguyen musste eine Buchlesung absagen, weil er Israels „wahllose Gewalt“ gegen Palästinenser verurteilt hatte, und der Wissenschaftsredakteur Michael Eisen wurde von der Wissenschaftszeitschrift eLife gefeuert, weil er einen satirischen Artikel aus The Onion über Gaza veröffentlicht hatte.

Maha Dakhil, die libysch-amerikanische Co-Vorsitzende der schwergewichtigen Talentagentur CAA und Vertreterin von Tom Cruise und Natalie Portman, wurde zum Rücktritt gezwungen, nachdem sie die israelischen Aktionen in Gaza in einem Instagram-Post als „Völkermord“ bezeichnet hatte, den sie später entfernte und sich dafür entschuldigte.

Die American Writers Guild of America wurde von israelfreundlichen Kommentatoren wegen ihrer mangelnden öffentlichen Unterstützung für Israel kritisiert.

Maha-Dakhil-AFP-file.jpg

Die Talent-Agentin Maha Dakhil (Mitte) wurde zum Rücktritt gezwungen, obwohl sie ihre Kritik an Israel zurückgenommen hatte (AFP)

Die amerikanischen Unterhaltungszeitschriften Variety und Hollywood Reporter befragten unterdessen eine Reihe von Israelis zu dem Krieg.

Alle Befragten erklärten unmissverständlich ihre Unterstützung für den israelischen Staat. Kein einziges arabisches Talent wurde bisher interviewt, und die Tausenden von palästinensischen Zivilisten, die von der israelischen Kriegsmaschinerie abgeschlachtet wurden, wurden nie erwähnt.

Diese Berichterstattung zeigt, dass das Leben der Palästinenser nicht so viel wert ist wie das der Israelis.

In einer weiteren Episode dieser epischen McCarthy-ähnlichen Hexenjagd wurde der Chefredakteur von Artforum, David Velasco, entlassen, weil er eine von zahlreichen Künstlern, darunter Nan Goulding, unterzeichnete Petition veröffentlicht hatte, die sich mit den Palästinensern solidarisierte und einen Waffenstillstand in Gaza forderte.

Velasco wurde von Jay Penske, dem Verleger des ehrwürdigen Magazins, entlassen, dem auch Variety, Rolling Stone und Deadline Hollywood gehören.

Dagegen wurde bisher kein einziger Fall von Zensur pro-israelischer Ansichten gemeldet.

Ein Klima der Angst

Eine Handvoll Hollywood-Prominente, allen voran John Cusack und Susan Sarandon, haben tapfer ihre volle Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht, aber das sind nur wenige.

Ein offener Brief an Joe Biden, in dem ein Waffenstillstand gefordert und vor der sich verschlechternden humanitären Lage in Gaza gewarnt wird, wurde von 55 Hollywood-Stars unterzeichnet, darunter Cate Blanchett, Channing Tatum, Jessica Chastain, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart und Mahershala Ali. Der Akt der Solidarität fühlte sich aber auch wie eine Ausnahme von der Regel an.

Mehrere Freunde, die in den Medien, im Film und in der Wissenschaft arbeiten, haben mir gesagt, dass sie sich von dem derzeitigen Klima erdrückt fühlen.

“

Ein befreundeter weißer amerikanischer Schriftsteller in New York sagte mir, dass „man uns sagt, wir sollen den Mund halten und uns anpassen“.

Eine befreundete ägyptische Akademikerin in Berlin äußerte ihre Befürchtungen, sich an der Universität, an der sie arbeitet, gegen Israel auszusprechen.

Für arabische Filmproduzenten in Deutschland ist in naher Zukunft keine Finanzierung von Filmen mit palästinensischem Thema zu erwarten. In ganz Europa fürchten die palästinensischen Talente, mit denen ich gesprochen habe, dass ihre in der Entstehung begriffenen Projekte keine Unterstützung finden könnten.

Die meisten arabischen Filmemacher, insbesondere die Palästinenser, sind in hohem Maße von europäischen Geldern abhängig, ohne die ihre Projekte nicht realisiert werden können.

Seit dem 11. September haben wir Araber nicht mehr gespürt, dass auf uns ein Makel lastet. Jeder Gegner Israels wird als Antisemit abgestempelt – eine archaische, müde Waffe, die die israelische Regierung und ihre Kumpane ständig einsetzen, um Kritik zu unterbinden.

Jeder Kritiker der israelischen Gräueltaten in Gaza wird automatisch als „Pro-Terrorist“ gebrandmarkt. Und natürlich müssen wir jede Erklärung, jedes Interview, jeden Tweet damit beginnen, die Hamas wegen des Angriffs vom 7. Oktober zu verurteilen.

senat-protest-gaza-oktober-31-2023.jpg

Pro-palästinensische Demonstranten bei einer Anhörung im US-Senat am 31. Oktober (Supplied/MEE)

Das tun wir natürlich. Man wird kaum einen Künstler finden, der sich über die Ermordung von Festivalbesuchern oder die Entführung von älteren Menschen freut.

Doch jeder Versuch, die Rolle Israels beim Entfachen der Wut, die den Amoklauf ausgelöst hat, zu analysieren, bringt Sie automatisch in die Bredouille.

Wir haben uns immer auf eine höhere Moral berufen, und der 7. Oktober ist das einzige Mal, dass sie zeitweilig bedroht war. Humanismus ist der Modus Operandi der Kunst, und ganz gleich, wie moralisch verworren der Hamas-Anschlag ist, ein Mord ist ein Mord.

Aber da beginnt und endet das Gespräch für die meisten westlichen Experten.

Die Freiheit zu reden

Das Erschreckende an diesem großen Schweigen und dem damit einhergehenden eindimensionalen Diskurs ist, wie oberflächlich, reduktiv und faschistisch er ist.

Pro-Israel-Kommentatoren haben die Unterhaltungs- und Kunstwelt für ihr Schweigen zum Hamas-Anschlag beklagt.

Die Araber hingegen sind nicht überrascht über das Schweigen zu Palästina. In diesem Stadium stört uns das Schweigen des Westens nicht. Wir wollen nur frei reden dürfen, ohne verfolgt, untersucht oder entlassen zu werden.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn nicht gar auf Hassreden, ist der Grundbaustein der Kunst

Das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn nicht gar auf Hassreden, ist der Grundbaustein der Kunst. Es ist ein wesentlicher Grundsatz, der von Politikern, Kunsthäusern und Wissenschaftlern gleichermaßen beiseite geschoben wird.

Ich glaube nicht an den Wahrheitsgehalt des Bildes, und seit Beginn des Konflikts habe ich kaum noch Videomaterial über das Gemetzel gesehen.

Aber ich kam einfach nicht an der Art und Weise vorbei, wie die israelischen Rave-Fotos denen von Gaza gegenübergestellt wurden: eine verängstigte Bevölkerung junger wohlhabender, verwestlichter Kinder, deren Leben als lebenswichtiger erachtet wurde als das der armen Kinder und verschleierten Frauen in der belagerten Region.

Im Zentrum dieser Lebenshierarchie stehen Klasse und Rasse; zwei der Grundprinzipien, die für die beiläufige Diskriminierung von Arabern verantwortlich sind.

Ich habe seit 2014 nicht mehr in Ägypten gearbeitet, aus Gründen, die in einigen Teilen der Filmgemeinschaft bekannt sind.

Wir und verschiedene andere arabische Künstler suchten im Westen nach Freiheit, weg von der heimischen Zensur.

Man versprach uns einen Raum, in dem wir reden, schaffen und kuratieren können, wie es uns gefällt; einen demokratischen Raum, in dem wir so sein können, wie wir wirklich sind, ohne einen Filter.

Uns wurde nie ein Freibrief zum Amoklaufen gegeben – wir mussten kämpfen, uns beweisen, die Stereotypen erschüttern und aus der obligatorischen Stigmatisierung ausbrechen, um uns diese Freiheit zu verdienen.

In weniger als drei Wochen schien sich diese hart erarbeitete Freiheit in Luft aufgelöst zu haben, geraubt von Entscheidungsträgern, deren seit langem latent vorhandener Rassismus den perfekten Nährboden fand, um sicher auszubrechen.

Die zunehmende Sympathie für die palästinensische Sache in verschiedenen Teilen der Welt, einschließlich der USA, unterstreicht die wachsende Kluft zwischen der Öffentlichkeit und denjenigen, die in der Unterhaltung und der Kunst das Sagen haben.

Die Behauptung israelfreundlicher Kommentatoren, Künstler hätten Angst, sich für Israel auszusprechen, um keine Fans zu verlieren oder sich mit den Machthabern anzulegen, ist völlig lächerlich.

Seit wann kümmert sich Hollywood oder die Unterhaltungsindustrie um arabische Stimmungen? Es gibt keine arabischen Führungskräfte in Hollywood, in der Musik oder in der Kunst; die arabische Welt hat keinen Einfluss in Kunst und Unterhaltung mit globaler Reichweite.

Die aufstrebenden Märkte Saudi-Arabiens und der Golfregion sind nach wie vor zu klein, um einen nennenswerten Einfluss auszuüben, und die Eliten der Golfstaaten haben, wenn man die jüngste Geschichte betrachtet, kein Interesse daran gezeigt, sich für eine fortschrittliche Politik oder die Menschenrechte, einschließlich der palästinensischen Sache, einzusetzen.

Abschwächen

Die Abfassung dieses Artikels wirft eine grundsätzliche Frage auf, die mir heute dringlicher erscheint als zuvor.

Im Laufe meiner schriftstellerischen Tätigkeit im Nahen Osten wurde ich immer wieder ermahnt, mich zu mäßigen“, auf die unverblümte Politik zu verzichten“, diplomatischer und praktischer zu sein“.

In den letzten drei Wochen wurde ich zum ersten Mal von amerikanischen und europäischen Bekannten mit denselben „Ratschlägen“ konfrontiert.

Und so wird jeder Tweet, jedes Posting und jedes Wort, das zur Unterstützung eines Volkes geschrieben wird, das seit Jahrzehnten von einem rassistischen Paria-Staat gefangen gehalten wird, zu einer existenziellen Bedrohung.

Übertreibe ich es tatsächlich? Werde ich jetzt mit der gleichen Art von Ausgrenzung und Verbannung konfrontiert, der ich in der arabischen Welt ausgesetzt war, weil ich meine Meinung gesagt habe?

Wir haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass wir unsere eigenen arabischen Regime und Regierungen kritisiert haben, und man kann die unaufhörliche Komplizenschaft der arabischen Autokraten mit dem palästinensischen Leid immer noch nicht leugnen.

Die quälendste Erkenntnis dieses Monats ist, dass der Westen nicht anders ist als die arabischen Regierungen: nicht demokratischer, nicht mitfühlender oder fortschrittlicher.

Die erschütterndste Erkenntnis dieses Monats ist, dass der Westen sich nicht von arabischen Regierungen unterscheidet: Er ist nicht demokratischer, nicht mitfühlender oder fortschrittlicher, nicht freier und nicht weniger eigennützig.

Es ist heutzutage viel einfacher, ein freier Mensch zu sein, wenn man nicht in der Kunst oder in der Wissenschaft arbeitet.

Aber wenn die Kunst jemandem das Recht verweigert, zu denken und sich auszudrücken, ohne für die Ausübung dieser Freiheit bestraft oder verbannt zu werden, dann ist diese Kunst durch und durch korrupt und heuchlerisch.

Es ist schwer vorstellbar, wie die globale Kunst- und Unterhaltungsindustrie diesen Krieg hinter sich lassen kann.

Die Haltung gegenüber der Ukraine war klar und deutlich. Das ist bei Israel und Palästina nicht der Fall. Hollywood wird seine Unterstützung für Israel nicht ändern, selbst wenn einigen arabischen oder palästinensischen Talenten wie Ramy Youssef und Mo Amer ein begrenzter Raum gegeben wird, um die palästinensische Sache einem breiteren Publikum zu präsentieren.

Dasselbe gilt für die Kunst, die Musik und die akademische Welt.

Aber selbst wenn die westlichen Führungskräfte ihre Position ändern, selbst wenn die palästinensische Sache in der ganzen Welt Anklang findet, ändert das nichts an der Tatsache, dass im Jahr 2023 pro-palästinensische Stimmen von denselben Machthabern behindert und bestraft wurden, die ihre Politik der Vielfalt zur Schau stellen.

Wie frei sind wir also? Wir waren es nie wirklich, und wir sind es sicherlich auch jetzt nicht.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …