Hamas operation to be remembered as Israeli intel failure ‚for ages‘ Several Israeli leaders, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, faced open criticism on social media and other platforms over this massive failure.

Hamas-Operation wird als Versagen des israelischen Geheimdienstes in die Geschichte eingehen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

Der Schriftsteller Peter Beaumont bezeichnete am Samstag die Hamas-Operation gegen „Israel“ als ein großes nachrichtendienstliches Versagen „für die Ewigkeit“, schreibt er im Guardian und fügt hinzu, dass der Vergeltungsschlag mit dem 50. Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges zusammenfällt.

Jahrestag des Jom-Kippur-Krieges fällt. Beaumont zufolge ist diese Operation deshalb so überraschend, weil „Israels“ Überwachung Palästinas nicht nur außerordentlich fortschrittlich ist, sondern auch tief in die Privatsphäre eingreift. Insbesondere die Überwachung der Aktivitäten der Hamas ist eines der wichtigsten Ziele des Sicherheitsapparats.

Wie fortschrittlich ist „Israels“ Überwachungstätigkeit?

Whistleblower aus der Cyberwarfare-Einheit 8200 der IOF, die 2014 gegenüber verschiedenen Medien offengelegt wurden, beschrieben die umfangreichen Bemühungen, potenzielle Informanten in den besetzten palästinensischen Gebieten zu identifizieren. Sie wurden angewiesen, Personen mit finanziellen oder gesundheitlichen Schwierigkeiten und solche, die aufgrund sexuellen Fehlverhaltens gefährdet sind, ins Visier zu nehmen.

Ähnliche Methoden wurden bei Einreise- und Ausreisebefragungen von Palästinensern angewandt, die den Küstenstreifen verlassen durften. Darüber hinaus richteten sich die nachrichtendienstlichen Bemühungen auf Mitglieder militanter Gruppen in israelischen Gefängnissen.

Lesen Sie mehr: Die Beute der Operation Al-Aqsa-Flut in den Straßen von Gaza

In Anbetracht der fortschrittlichen israelischen Überwachungstechnologie, einschließlich des Pegasus-Spionageskandals, ist die Tatsache, dass Israel nichts von der geplanten Operation der Hamas wusste, besonders erstaunlich.

Die Hamas hat ihre Fähigkeit, sich auf militärische Herausforderungen einzustellen und ihre Operationen sorgfältig zu planen, verstärkt, was von der IOF wohl erkannt wurde.

Trotz früherer Kenntnisse über die Entwicklung unabhängiger Kommunikationsnetze und militärischer Strategien durch die Hamas deutet diese jüngste Operation auf ein höheres Maß an operativer Sicherheit hin, wie es in früheren Konflikten nicht der Fall war, meint Beaumont.

Einige Beobachter argumentieren, dass die Hamas wahrscheinlich Täuschungsmanöver und gleichzeitige Angriffe, einschließlich Raketen und Infiltrationen, einsetzte, um ein möglichst großes Chaos zu verursachen.

Es ist jedoch offensichtlich, dass es in verschiedenen Stadien der Vorbereitung, einschließlich der Planung und der Anlegung von Vorräten, keine Anzeichen für eine Vorbereitung gab.

Unvorbereitetheit

Das kritischste Versäumnis ereignete sich im unmittelbaren Vorfeld des Hamas-Vergeltungsschlags, als sich Widerstandskämpfer in der Nähe der Grenze versammelten, obwohl regelmäßige Patrouillen, Kameras, Bodenbewegungssensoren und ferngesteuerte Waffen vorhanden waren, die sich bei der Vereitelung früherer Grenzübertritte bewährt hatten.

Dies deutet darauf hin, dass die Operation umfangreiche und gut verdeckte Vorbereitungen erforderte, ähnlich wie bei früheren Überraschungsangriffen der Hamas, die durch Tunnel in „Israel“ eingedrungen waren.

Insbesondere haben die israelischen Besatzungstruppen und Geheimdienste die jüngsten Vorfälle, an denen die Hamas beteiligt war, nicht als Vorspiel für einen Krieg erkannt.

Lesen Sie mehr: Netanjahu sagt, „Israel“ sei im Krieg, Hamas habe „Überraschungsangriff“ initiiert

Selbst als die Zusammenstöße mit Hamas-Widerstandskämpfern in südlichen Siedlergemeinden anhielten, fragten sich die israelischen Medien, wie sich eine solche Situation am 50. Jahrestag des Oktoberkriegs 1973 entwickeln konnte, der selbst als bedeutendes Versagen der Geheimdienste in Erinnerung blieb, als „Israel“ einem Angriff einer arabischen Koalition gegenüberstand.

„Ganz Israel fragt sich: Wo ist die [IOF], wo ist die Polizei, wo ist die Sicherheit?“, fragte Eli Maron, der ehemalige Chef der israelischen Marine, live im Fernsehen. „Es ist ein kolossales Versagen; die Hierarchien haben einfach versagt, mit enormen Konsequenzen.

Mehrere führende israelische Politiker, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, sahen sich in den sozialen Medien und auf anderen Plattformen offener Kritik wegen dieses massiven Versagens ausgesetzt. Das Schweigen der Offiziellen wurde erst durch den Auftritt von Sicherheitsminister Yoav Gallant gebrochen.

Ein entscheidender Moment für „Israel“

Dieser Anschlag fällt in eine Zeit bedeutender gesellschaftlicher Umwälzungen in „Israel“. Netanjahus rechtsextreme Regierung, in deren Kabinett Personen mit kontroversem Hintergrund sitzen, hat die Spannungen in den besetzten Gebieten noch verschärft. Netanjahus spaltender Konflikt über seine Pläne zur Schwächung des Obersten Gerichtshofs des Landes in Verbindung mit seinen laufenden Gerichtsverfahren wegen Korruptionsvorwürfen hat den öffentlichen Diskurs beherrscht und viele Reservisten dazu veranlasst, mit der Verweigerung ihres Dienstes zu drohen.

Als Netanjahu schließlich das Wort ergriff, vermittelte er das Gefühl einer tiefen Beunruhigung innerhalb des israelischen politischen und sicherheitspolitischen Establishments. Er verzichtete darauf, die Situation lediglich als „Operation“ oder „Kampfrunde“ zu bezeichnen, sondern sprach stattdessen von einem Kriegszustand. Übersetzt mit Deepl.com

