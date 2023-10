‚Unprecedented‘ Palestinian attack on Israel may change the conflict, analysts say With Israel’s military, intelligence and strategy humiliated, all bets are off

Palästinenser feiern neben einem zerstörten israelischen Panzer am Zaun des Gazastreifens östlich von Khan Younis (AP)



Nach der Demütigung des israelischen Militärs, des Geheimdienstes und der Strategie sind alle Wetten verloren

Palästinensischer Angriff auf Israel könnte den Konflikt verändern, sagen Analysten

Von Lubna Masarwa in Jerusalem und Heba Nasser in London

7. Oktober 2023

Der israelisch-palästinensische Konflikt könnte nach einem massiven palästinensischen Angriff, der Israel in einen totalen Schockzustand versetzt hat, völlig neu gestaltet werden und in eine neue Phase eintreten, glauben Analysten.

„Es handelt sich um einen beispiellosen strategischen Angriff, dessen Ende aufgrund der ungewöhnlichen Art der Eskalation schwer abzusehen ist“, so Ameer Makhoul, ein palästinensischer Analyst, gegenüber Middle East Eye.

„Selbst wenn der palästinensische Angriff endet, werden seine Auswirkungen langfristig und strategisch sein und die Spielregeln verändern“.

In den frühen Morgenstunden des Samstags drangen Dutzende von palästinensischen Kämpfern aus dem belagerten Gazastreifen auf dem Land-, See- und Luftweg nach Israel ein und übernahmen mit schockierender Leichtigkeit die Kontrolle über verschiedene Städte und Kibbuzim. Während Tausende von Raketen auf Israel niederprasselten, kündigte die Hamas ihre Operation an und rief alle palästinensischen Gruppierungen und ihre Verbündeten auf, sich zu erheben.

Noch in der Nacht kam es zu heftigen Gefechten, und die israelischen Behörden räumten ein, dass mehrere Gebiete unter palästinensischer Kontrolle blieben. Die Hamas behauptet, Dutzende von Israelis – Soldaten und Zivilisten – entführt zu haben, und in den sozialen Medien kursierendes Videomaterial scheint diese Behauptung zu bestätigen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte unterdessen den Kriegszustand, und bald darauf begannen Luftangriffe auf den Gazastreifen. Mindestens 250 Menschen wurden auf beiden Seiten getötet.

In Israel und darüber hinaus wurden schnell Vergleiche mit dem Nahostkrieg von 1973 gezogen, den Ägypten vor fast genau 50 Jahren mit einem Überraschungsangriff ausgelöst hatte.

„In Israel herrscht eine nachrichtendienstliche, militärische und politische Verwirrung“, sagte Makhoul. „Es ist das Ende der Doktrin, den israelischen Krieg auf feindlichem Gebiet zu führen.“

Optionen für die Zukunft

Hani Masri, ein palästinensischer Analyst, sagte, die derzeitige Situation sei eine Folge der „tragischen“ wirtschaftlichen Lage im belagerten Gazastreifen, der wiederholten Angriffe Israels im besetzten Westjordanland, auf heilige Stätten und gegen palästinensische Bürger Israels sowie seiner repressiven Politik gegenüber Gefangenen und der zunehmenden Möglichkeit eines saudi-israelischen Normalisierungsabkommens.

Er fügte hinzu, dass Israel die derzeitige Situation nutzen könnte, um von seiner eigenen kritischen internen Krise abzulenken, die mit den umstrittenen Plänen zur Justizreform zusammenhängt, die die Regierung Netanjahu trotz einer massiven Protestbewegung, die sich dagegen mobilisiert, durchzusetzen versucht.

Masri erklärte gegenüber MEE, dass der Angriff zweifellos die Regeln des Konflikts zwischen Israel und den palästinensischen Gruppen ändern werde, es bleibe jedoch abzuwarten, in welchem Maße.

In einem Szenario, so Masri, könnte Israel versuchen, Soldaten in den Gazastreifen zurückzuholen und damit den Status quo zu ändern, der seit dem Abzug seiner Streitkräfte aus der Küstenenklave im Jahr 2005 besteht.

„Israel könnte auch versuchen, einen hohen Preis von den Palästinensern und den Widerstandsgruppen, insbesondere der Hamas-Bewegung, zu fordern, indem es wichtige politische und militärische Führer ermordet“, sagte Masri.

Israel könnte auch versuchen, einen hohen Preis von den Palästinensern und den Widerstandsgruppen, insbesondere der Hamas-Bewegung, zu fordern, indem es wichtige politische und militärische Führer ermordet.

– Hani Masri, Analyst

Weitere Eskalationen könnten auch zur Eröffnung neuer Fronten führen, insbesondere an der Nordgrenze zum Libanon.

Solange die Palästinenser israelische Gefangene festhalten, könnte es für Israel jedoch schwieriger sein, seine Regeln für den Umgang mit bewaffneten palästinensischen Gruppen zu ändern, die es bisher eher eindämmen als in einen existenziellen Konflikt verwickeln wollte, so Masri weiter.

Dem Analysten zufolge könnten die arabischen und internationalen Bemühungen erfolgreich sein, die Situation und die Härte der israelischen Vergeltungsmaßnahmen zu deeskalieren, was Israel dazu veranlassen könnte, sich für eine starke, aber kalkulierte Antwort zu entscheiden, ohne seine Eindämmungsstrategie völlig umzustoßen.

In einem dritten Szenario würde Israel versuchen, seine zusammengebrochene Abschreckungskraft wiederherzustellen, ohne die Situation bis zum „point of no return“ zu treiben“, sagte er.

Masri glaubt, dass es mehrere Faktoren gibt, die zu einer Deeskalation führen könnten, darunter der fehlende Appetit des Westens auf einen weiteren großen Konflikt, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Außerdem kommt die Gewalt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Regierung Biden inmitten intensiver diplomatischer Bemühungen um ein saudi-israelisches Normalisierungsabkommen befindet.

Es ist zwar noch zu früh, um abzusehen, wie sich die Situation kurz- und langfristig entwickeln wird, aber Masri meint, „was nach dem 7. Oktober kommt, wird anders sein als das, was davor war“.

Wie konnte das passieren?

Viele in Israel versuchen immer noch zu verstehen, was passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Die berüchtigten Abschreckungs- und Verteidigungsparameter des Landes scheinen völlig aus den Fugen geraten zu sein.

„Dies ist das erste Mal seit 1948, dass so etwas passiert“, sagte der israelische Journalist Meron Rapoport gegenüber MEE und meinte, es sei noch schlimmer als 1973.

„Es ist schwer zu begreifen. Ich kann nicht verstehen, wie so etwas passieren konnte… Niemand glaubt, dass dies geschehen ist. Es sah aus, als gäbe es dort keine Armee“, sagte er.

„Wie können Menschen ohne hochentwickelte Waffen – sie haben Kalaschnikows und fahren auf Pickups herum, ohne Helme oder Westen – wie kommen sie durch den Zaun, der von der viert- oder fünftstärksten Armee der Welt gesichert werden soll?“

Rapoport ist der Ansicht, dass der Einbruch in Israel, den er als „unvorstellbar“ bezeichnete, ein Schlag für die Abschreckungsstrategie und „ein völliger Zusammenbruch der israelischen Ausbildung“ sei. Israels Vertrauen in seine Kamera- und Drohnenüberwachung hat sich als unangebracht erwiesen.

Israelis beschreiben Chaos und Panik nach Schockangriff palästinensischer Kämpfer

Mehr lesen “

Darüber hinaus habe Israel die vollständige Kontrolle über die Kommunikationsnetze des Gazastreifens, was es Israel hätte ermöglichen müssen, einen bevorstehenden Angriff zu erkennen und zu verhindern.

Dies zeige sowohl ein militärisches als auch ein geheimdienstliches Versagen, von dem sich Israel „lange Zeit nicht erholen wird, was sein Selbstvertrauen angeht“.

Rapoport wies darauf hin, dass der Nachrichtendienst der israelischen Armee, der als Einheit 8200 bekannt ist, in der Lage ist, die intimsten Details des Lebens der Palästinenser zu kennen, aber nicht in der Lage war, zu wissen, dass ein paar hundert Kämpfer einen komplizierten und weitreichenden Angriff durchführen würden.

Er rechnet damit, dass die Reaktion Israels in den kommenden Wochen für die Palästinenser brutal ausfallen wird.

„Israel wird Rache üben und so viele Palästinenser wie möglich töten wollen. Das werden wir in den nächsten zwei Wochen sehen“, sagte er.

„Aber dann wird Israel entscheiden müssen, ob es die Armee in den Gazastreifen schickt und wie sich das auf das Westjordanland auswirken wird. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …