Haniyeh durch Bombe getötet, die vor Monaten in ein Gästehaus geschmuggelt wurde, berichtet NYT

August 1, 2024

Ein Dateifoto vom 27. März 2019 zeigt den Leiter des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, bei der Inspektion der Trümmer seines Büros, das bei den Angriffen der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen zerstört wurde, in Gaza-Stadt, Gaza. [İsmail Haniyehs Pressestelle – Anadolu Agency]

Hamas-Chef Ismail Haniyeh wurde gestern durch einen Sprengsatz ermordet, der vor zwei Monaten in das Gästehaus geschmuggelt wurde, in dem er sich bekanntlich aufhielt, berichtet die New York Times.

Die Zeitung zitiert fünf Beamte aus dem Nahen Osten: „Die Bombe war vor etwa zwei Monaten in dem Gästehaus versteckt worden… Die Bombe wurde ferngesteuert gezündet, sagten die fünf Beamten, nachdem bestätigt worden war, dass er sich in seinem Zimmer in dem Gästehaus aufhielt.“

Die Bombe tötete Haniyeh und seinen Leibwächter und verursachte Schäden am Gebäude.

Haniyeh war in Teheran, um an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian am Dienstag teilzunehmen.

Eine Infografik mit dem Titel „Compound where Haniyeh was assassinated is under scrutiny“ (Das Gebäude, in dem Haniyeh ermordet wurde, wird untersucht), erstellt in Ankara, Türkei, am 1. August 2024. Auf der Grundlage einer Untersuchung von Satellitenbildern heißt es, dass das Foto, das angeblich zu dem Haus gehört, in dem der Leiter des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, ermordet wurde, aktuell ist. (Yasin Demirci – Anadolu Agency)

Es hatte Spekulationen gegeben, dass Israel Haniyeh durch einen Drohnenangriff getötet hatte. Die Besatzungsbehörden haben sich nicht zu seiner Ermordung geäußert, obwohl die Hamas erklärte, er sei bei einem „zionistischen Überfall“ getötet worden.

Der Führer des Palästinensischen Islamischen Dschihad, Ziyad Al-Nakhalah, wohnte nebenan, wie zwei iranische Beamte der NYT mitteilten. „Sein Zimmer wurde nicht schwer beschädigt, was auf eine präzise Planung des Anschlags auf Herrn Haniyeh hindeutet“, heißt es weiter.

Iranische Nutzer sozialer Medien hatten darauf hingewiesen, dass sich das Gästehaus in der Nähe des Saadabad-Komplexes im Norden Teherans befindet. Aktuelle Fotos zeigen die beschädigte Wohnung im oberen Stockwerk des Gebäudes. Der beschädigte Teil des Gebäudes ist inzwischen mit einer Plane abgedeckt worden, und auf dem Boden sind Trümmer zu sehen.

Aufgrund seiner Höhe und der offenen Umgebung ist das Gebäude von weitem gut sichtbar.

Übersetzt mit deepl.com

