Tag 299: Lobbyarbeit für den Zionismus

Von Asa Winstanley

1. August 2024

Selbst für The Electronic Intifada war es schwer, mit den schnelllebigen Ereignissen der vergangenen Woche Schritt zu halten. Aber wir haben unser Bestes getan, als wir am Mittwoch einen Livestream abhielten.

Allein in den letzten paar Tagen: Israel tötete zwei hochrangige Widerstandsführer und bombardierte erneut die libanesische Hauptstadt Beirut. Außerdem kam es an zwei Militärstandorten im heutigen Israel zu schweren Ausschreitungen, da sich die israelische Bevölkerung gegen die Vernehmung mehrerer Soldaten wehrte, die der Vergewaltigung eines palästinensischen Gefangenen verdächtigt wurden.

Und die ganze Zeit über ging Israels unerbittlicher Völkermord an der Bevölkerung des Gazastreifens unerbittlich weiter.

Sie können sich eine Aufzeichnung des gesamten Livestreams in dem obigen YouTube-Video ansehen oder den Ton am Ende dieses Beitrags anhören.

Der Livestream dieser Woche begann mit einem kurzen Sonderbericht über das Leben und den Tod des politischen Führers der Hamas , Ismail Haniyeh, der von unserem Regisseur Ali Abunimah präsentiert wurde.

Haniyeh wurde während eines Besuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet, was laut unserer leitenden Redakteurin Maureen Murphy „eine bedeutende Eskalation darstellt, die wahrscheinlich regionale Auswirkungen haben wird und nur wenige Stunden nach dem israelischen Bombenangriff auf den Libanon am Dienstagabend erfolgte, bei dem drei Zivilisten getötet wurden“.

Noch während der Übertragung am Mittwoch wurde bekannt, dass die Hisbollah den Tod von Fuad Shukr, einem hochrangigen Kommandeur der islamischen Widerstandsgruppe, als Folge des israelischen Angriffs auf den Beiruter Vorort Dahiya am Dienstag bestätigt hat.

„Wenn ich sage, dass es mir gut geht, lüge ich“

Nach Abunimahs Sonderbericht schaltete unsere Mitarbeiterin Donya Abu Sitta live in den Gazastreifen und schilderte die ihrer Meinung nach „katastrophale“ Lage vor Ort.

„Wenn ich sage, dass es mir gut geht, lüge ich“, sagte sie uns. Donya und ihre Familie sind seit Oktober 2023 mehrfach durch israelische Angriffe vertrieben worden.

Dennoch schreibt sie weiterhin tapfer für uns aus Gaza und schildert ihre schrecklichen Erlebnisse und die ihrer Freunde und Familie.

Donyas Internetverbindung wurde unterbrochen, bevor sie ihre Ausführungen beenden konnte. Grund dafür ist die derzeit unzuverlässige Infrastruktur in Gaza, von der Israel seit Oktober einen großen Teil zerstört hat.

Wir hoffen, dass Donya in Kürze wieder auf dem Livestream zu sehen sein wird.

Anschließend sprachen wir mit dem israelischen Historiker Ilan Pappé über sein neues Buch Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic.

Zu Beginn unserer Diskussion fragten wir ihn nach seiner Analyse der blutigen Ereignisse dieser Woche.

„Es ist ganz klar, dass Israel hinter dieser Ermordung steckt“, sagte er über die Ermordung Haniyehs.

In Bezug auf die jüngsten Ausschreitungen von Israelis sagte Pappé, dass dieses Phänomen einen Prozess offenbart, der bereits vor dem 7. Oktober begonnen hatte.

Es gebe „einen Teil der israelisch-jüdischen Gesellschaft, den ich an mehreren Stellen als Staat Judäa bezeichnet habe“, der „eine messianische Sicht des Zionismus, eine rassistische Sicht nicht nur gegenüber Palästinensern, sondern auch gegenüber säkularen Juden“ habe.

„Eine christliche Art von Imperialismus“

Pappé sagte uns, dass dieser israelische Sektor nun „in fast jeden Teil des israelischen Militär- und Sicherheitsapparats“ eingedrungen sei und nun „jeden Teil des israelischen Staates und der Regierung übernimmt.“

Er sagte, dass „sie die Basis sind, auf der [Premierminister Benjamin] Netanjahu seine politische Unterstützung für die nächsten Wahlen aufbaut.“

Pappé führte uns durch einige der faszinierendsten Einsichten in seinem neuen Buch, darunter, dass der Zionismus „kein Projekt von unten nach oben“ war, das sich organisch aus der Nachfrage des jüdischen Volkes entwickelte, sondern vielmehr „eine christliche Art von Imperialismus“ war.

Er erklärt auch die Rolle der Israel-Lobby beim Niedergang des US-Politikers J. William Fulbright und des ehemaligen britischen Oppositionsführers Jeremy Corbyn.

Wie üblich berichtete Nora Barrows-Friedman über die neuesten Nachrichten aus dem Gazastreifen, und Jon Elmer warf einen genaueren Blick auf die neuesten Videos des bewaffneten Widerstands im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon.

Tamara Nassar von The Electronic Intifada hat die Sendung produziert und Regie geführt, Maureen Murphy hat das Drehbuch geschrieben und die Produktion übernommen. Eli Gerzon leistete Unterstützung bei der Postproduktion.

Frühere Episoden des Livestreams von The Electronic Intifada können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

