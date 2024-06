https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/did-israeli-firm-sidestep-paris-weapons-fair-ban





Ein Protest vor der Waffenmesse Eurosatory in Paris. Olivier Donnars Agentur Le Pictorium via ZUMA Press

Hat eine israelische Firma das Verbot der Pariser Waffenmesse umgangen?

Von David Cronin

19. Juni 2024

Das Verbot der Teilnahme Israels an der Pariser Waffenmesse Eurosatory ist ein seltener Anlass zur Freude in diesen düsteren Zeiten.

„Nicht nur Randstaaten wie Irland, Luxemburg, Malta und Slowenien unterstellen Israel Kriegsverbrechen, sondern auch [Frankreich], die zweitgrößte Volkswirtschaft des europäischen Kontinents“, wettert die in Tel Aviv ansässige Wirtschaftszeitung Globes.

Dennoch wäre es unklug, zu viel Champagner – oder ein anderes Getränk, das mit Feiern assoziiert wird – zu trinken.

Zunächst einmal hat ein französisches Gericht das Verbot aufgehoben – obwohl das Urteil erst erging, nachdem die Ausstellung bereits begonnen hatte.

Und obwohl das Verbot dazu geführt hat, dass der Pavillon, der normalerweise Israel vorbehalten ist, nun Cafés beherbergt, konnte zumindest ein israelisches Unternehmen offenbar einen Stand auf der Eurosatory einrichten. Laut der offiziellen Website der Veranstaltung nimmt OIP – das betreffende Unternehmen – als belgisches Unternehmen teil.

Dabei handelt es sich um ein typisches Täuschungsmanöver des Unternehmens. Obwohl OIP seinen Sitz in Flandern hat, ist es eine Tochtergesellschaft von Elbit Systems, dem führenden israelischen Waffenhersteller.

Das israelische Unternehmen OIP ist als Aussteller auf der Eurosatory aufgeführt.

Offensichtlich gilt das Verbot nicht für Waffenfirmen aus anderen Ländern, die eng mit Israel zusammenarbeiten.

Eine neue Version des gepanzerten Fahrzeugs Ascod wird auf der Eurosatory von Santa Bárbara Sistemas vorgestellt, einem spanischen Unternehmen, das dem amerikanischen Konzern General Dynamics gehört. Einige Komponenten des Fahrzeugs wurden von den israelischen Waffenriesen Elbit und Rafael geliefert.

Die polnische PGZ-Gruppe stellt einen Borsuk-Schützenpanzer aus, der mit Panzerabwehrraketen von Rafael ausgerüstet ist.

Wachsamkeit ist unerlässlich

Das Eurosatory-Verbot ändert nichts an der früheren Unterstützung Frankreichs für Israel. Erst im vergangenen Monat hatte der französische Außenminister Stéphane Séjourné seinen israelischen Amtskollegen Israel Katz in Paris empfangen.

Derselbe Katz kündigte im Oktober an, dass die Menschen in Gaza „keinen einzigen Tropfen Wasser oder eine einzige Batterie erhalten werden, bis sie die Welt verlassen“. Er gehörte zu den drei führenden israelischen Politikern, deren Äußerungen in der anschließenden vorläufigen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) hervorgehoben wurden.

Der IGH befand, dass die Klage Südafrikas gegen Israel gemäß der Völkermordkonvention plausibel ist. Dieses vorläufige Urteil ist mit ziemlicher Sicherheit ein Grund für das Verbot von Eurosatory und die derzeitige Zurückhaltung einiger Länder, Israel mit Waffen zu beliefern.

Fast alle Waffen, die Israel in den letzten zehn Jahren eingeführt hat, kamen aus den USA und Deutschland.

In den letzten Wochen wurde berichtet, dass Deutschland keine so genannten „Kriegswaffen“, zu denen Panzer und Bomben gehören, mehr an Israel liefert.

Dennoch gibt sich die Berliner Regierung weiterhin als treuer Freund Israels und seiner Waffenindustrie aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz ließ es sich nicht nehmen, Anfang des Monats den israelischen Pavillon auf der ILA Berlin Air Show zu besuchen.

Auch wenn bestimmte Exporte gestoppt wurden, ist Deutschland weiterhin ein wichtiger Kunde der israelischen Waffenindustrie.

Kaum zwei Wochen bevor er im Oktober die Palästinenser in Gaza als „menschliche Tiere“ bezeichnete, unterzeichnete Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant ein Abkommen über die Lieferung des Raketenabwehrsystems Arrow-3 an Deutschland. Das Geschäft hat einen Wert von rund 4,3 Milliarden Dollar.

Diese Zusammenarbeit findet inmitten der Bemühungen der Europäischen Union statt, das seit langem verfolgte Ziel zu verwirklichen, der Waffenindustrie einen so genannten „Turboschub“ zu geben.

Das Projekt wurde durch die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 beschleunigt. Eine stärkere Militarisierung wurde von Ursula von der Leyen, die sich um eine zweite Amtszeit als Chefin der Europäischen Kommission bewirbt, als Priorität bezeichnet.

Israel hat enge Verbindungen zu den europäischen Waffenherstellern und hat von der Aufrüstung profitiert, zu der sich die europäischen Politiker verpflichtet haben.

Das Verbot von Eurosatory könnte ein Signal dafür sein, dass sich die Situation geändert hat. Wachsamkeit gegenüber den israelischen Waffenherstellern ist jedoch nach wie vor unabdingbar.

