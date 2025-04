https://electronicintifada.net/content/uk-legally-obliged-stop-arming-israel/50553



Großbritannien gesetzlich verpflichtet, die Aufrüstung Israels zu stoppen

Ayesha Khan

The Electronic Intifada

3. April 2025

Der britische Premierminister Keir Starmer telefoniert mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu.

Während einer Parlamentsdebatte im November letzten Jahres erinnerte der unabhängige Abgeordnete Ayoub Khan den britischen Premierminister Keir Starmer daran, dass Völkermord in Artikel 2 der UN-Völkermordkonvention definiert ist, und fragte ihn, wie er Völkermord definiere.

Starmer antwortete, dass er „die Definition von Völkermord sehr wohl kenne und dass ich dies deshalb nie als Völkermord bezeichnet oder darauf verwiesen habe“.

Im Dezember 2023 reichte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eine Klage gegen Israel ein und beschuldigte Israel, in Gaza Völkermord im Sinne von Artikel 2 der Völkermordkonvention begangen zu haben.

In Artikel 2 sind Handlungen aufgeführt, die einen Völkermord darstellen, darunter die vorsätzliche Zerstörung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe durch Handlungen wie Töten, Zufügen von Schaden und Schaffung zerstörerischer Bedingungen.

Am 26. Januar 2024 kam der IGH in einer vorläufigen Feststellung zu dem Schluss, dass die Handlungen Israels in Gaza einen „plausiblen“ Völkermord darstellen, und erklärte sich bereit, den Fall Südafrikas anzuhören. Großbritannien ist Unterzeichner des IGH und hat eine Erklärung abgegeben, in der es seine obligatorische Gerichtsbarkeit akzeptiert.

Trotz der vorläufigen Feststellung des IGH – und noch vernichtender, eines kürzlich veröffentlichten UN-Berichts, der bestätigt, dass Israels Vorgehen in Gaza „mit den Merkmalen eines Völkermords übereinstimmt“ – weigert sich Starmer weiterhin, Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord zu bezeichnen.

Diese Weigerung, die Ergebnisse des Internationalen Gerichtshofs und der Vereinten Nationen anzuerkennen, unterstreicht Starmers anhaltende Abneigung, sich dem Ausmaß der begangenen Gräueltaten zu stellen.

In ähnlicher Weise behauptete der britische Außenminister David Lammy im vergangenen Jahr im Parlament, dass in Gaza kein Völkermord stattfinde – weil nicht genug Menschen gestorben seien, argumentierte er.

In seiner Antwort auf die Bitte des konservativen Abgeordneten Nick Timothy, der Außenminister solle „diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass es im Nahen Osten keinen Völkermord gibt“, sagte er, dass: „Ich stimme dem ehrenwerten Herrn zu, dass diese Begriffe vor allem verwendet wurden, als Millionen von Menschen in Krisen wie Ruanda und dem Holocaust des Zweiten Weltkriegs ihr Leben verloren. Die Art und Weise, wie diese Begriffe heute verwendet werden, untergräbt ihre Ernsthaftigkeit.“

Völkermordleugnung

Beide Männer verwenden den Begriff Völkermord jedoch auch für andere Regionen der Welt, in denen weitaus weniger Menschen ums Leben kommen als im Gazastreifen.

Die Behauptung, dass im Gazastreifen kein Völkermord stattfindet, kommt letztendlich Israel zugute. Eine solche Leugnung lenkt von der internationalen Kontrolle ab und schützt Israel vor rechtlichen Konsequenzen auf globaler Ebene, wodurch seine militärischen und politischen Interessen gewahrt werden.

Der Ansatz von Starmer und Lammy ändert jedoch nichts an den Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs nach innerstaatlichem Recht. So hat die Leugnung des israelischen Völkermords beispielsweise keinen Einfluss auf die Strategischen Exportlizenzkriterien des Vereinigten Königreichs, die für Militärexporte gelten. Diese Kriterien erfordern keine Feststellung eines Völkermords, um Waffenverkäufe einzuschränken, sondern konzentrieren sich stattdessen auf Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – eine weitaus niedrigere Schwelle.

Ebenso sind Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach britischem Recht strafbar, unabhängig davon, ob ein Völkermord offiziell anerkannt wird.

Im Gegenteil, die Leugnung von Völkermord untergräbt die Interessen des Vereinigten Königreichs und schadet seinem internationalen Ruf. Indem er sich weigert, glaubwürdige Feststellungen von Völkermord anzuerkennen, riskiert Starmer, die Glaubwürdigkeit des Vereinigten Königreichs zu schwächen und das Vertrauen in sein Engagement für die Einhaltung internationaler Verträge und Verpflichtungen zu schmälern.

Es ist keine Überraschung, dass beide Männer versucht haben, den Völkermord Israels an den Palästinensern zu leugnen. Starmer und Lammy wurden beide in der letzten öffentlich zugänglichen Liste der parlamentarischen Unterstützer der Labour Friends of Israel aufgeführt (bevor die Gruppe sie kurz vor der letzten Wahl von ihrer Website löschte).

Israel-Lobby

Sowohl Starmer als auch Lammy haben außerdem beträchtliche finanzielle Mittel von pro-israelischen Lobbyisten erhalten. Starmer sagt, dass er den Zionismus „uneingeschränkt“ unterstützt, was anscheinend bedeutet, dass kein von Zionisten begangenes Kriegsverbrechen ihn jemals dazu bringen wird, seine Unterstützung in Frage zu stellen.

Doch obwohl diese beiden Labour-Freunde-Israels-Abgeordneten versuchen, den Begriff Völkermord zum alleinigen Nutzen Israels neu zu definieren, sind ihre persönlichen Meinungen irrelevant.

Die britische Regierung hat stets bestätigt, dass es ihrer langjährigen Position zur Anerkennung von Völkermord entspricht, dass Gerichte und nicht die Regierung darüber entscheiden.

Mit der Anerkennung des Völkermords an den Jesiden im Irak durch den Islamischen Staat bestätigte die Regierung beispielsweise, dass ihre Position „schon immer darin bestand, dass Entscheidungen über Völkermord von zuständigen Gerichten und nicht von Regierungen oder nichtgerichtlichen Stellen [wie dem Parlament] getroffen werden sollten“.

Im Uiguren-Tribunal des Vereinigten Königreichs bestätigte Dominic Raab (damals stellvertretender Premierminister), dass „zuständige Gerichte“ auch den Internationalen Gerichtshof (IGH) einschließen: „Es ist seit langem die Politik der Regierung, dass jede Feststellung eines Völkermords nur von zuständigen Gerichten und nicht von Regierungen oder nichtgerichtlichen Stellen getroffen werden sollte. Zu den zuständigen Gerichten gehören internationale Gerichte wie der Internationale Strafgerichtshof und der Internationale Gerichtshof sowie nationale Strafgerichte, die die internationalen Standards für ein ordnungsgemäßes Verfahren erfüllen.“

Folglich ist es unerheblich, welche persönlichen Ansichten Lammy oder Starmer zum Völkermord in Gaza haben oder ob sie ihn leugnen. Die Position des Vereinigten Königreichs war stets, dass die Feststellung eines Völkermords Sache der Gerichte und nicht der politischen Debatte ist.

Plausibler Völkermord

Der Internationale Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass es plausible Gründe für einen Völkermord in Gaza gibt.

Sowohl der Premierminister als auch der Außenminister sind dem Vereinigten Königreich gegenüber verpflichtet, die Erkenntnisse des Internationalen Gerichtshofs zu akzeptieren und öffentlich anzuerkennen, dass Israel in Gaza einen plausiblen Völkermord begeht.

Eine formelle Anerkennung des Urteils des Internationalen Gerichtshofs über einen plausiblen Völkermord hätte schwerwiegende und unmittelbare Folgen für die Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu Israel. Zunächst einmal würde dies bedeuten, dass bei der Entscheidung über die Erteilung von Waffenexportlizenzen an Israel die Anforderung des „eindeutigen Risikos“ der Exportkriterien durch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in überwältigendem Maße erfüllt wird.

Dies ist in Kriterium zwei der Exportkriterien festgelegt, das keine Feststellung eines Völkermords erfordert, um Waffenverkäufe zu stoppen: „Nach Prüfung der Haltung des Empfängerlandes zu den einschlägigen Grundsätzen des humanitären Völkerrechts erteilt die Regierung … keine Genehmigung, wenn sie feststellt, dass eindeutig das Risiko besteht, dass die Güter zur Begehung oder Erleichterung eines schweren Verstoßes gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden könnten.“

Dies würde bedeuten, dass alle Ausfuhrgenehmigungen sofort gestoppt werden müssten und dass das Vereinigte Königreich nach innerstaatlichem Recht nicht mehr in der Lage wäre, Israel bei der Begehung von Kriegsverbrechen und Völkermord zu unterstützen.

Gemäß den Abschnitten 52-55 des International Criminal Court Act 2001 ist es eine Straftat, Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu unterstützen oder zu begünstigen. Dazu gehört natürlich auch das Durchführen von Aufklärungsflügen über Gaza oder das Anbieten militärischer Unterstützung.

Beamte des Auswärtigen Amtes fühlen sich zunehmend ermutigt, die wachsende Mitschuld Großbritanniens an den Kriegsverbrechen Israels offen anzusprechen, und angesichts einer vom High Court gewährten beschleunigten gerichtlichen Überprüfung des fortgesetzten Waffenhandels des Vereinigten Königreichs mit Israel könnte es durchaus sein, dass Keir Starmer am Ende keine andere Wahl hat, als das vorläufige Urteil des Internationalen Gerichtshofs, dass in Gaza plausibel von Völkermord gesprochen werden kann, endlich zu akzeptieren.

Ayesha Khan ist die Direktorin von Legal Action for Peace, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen antimuslimischen Hass verschrieben hat.

Übersetzt mit Deepl.com

