Deutschland will vier Einwohner wegen Gaza-Protesten ausweisen – Bericht

3. April 2025 News

Die deutsche Polizei hat am Samstag eine Pro-Palästina-Demonstration in Berlin aufgelöst und mehrere Demonstranten verhaftet, da bei der Versammlung kein Arabisch gesprochen werden durfte. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Deutschland plant die Ausweisung von vier ausländischen Einwohnern wegen Pro-Palästina-Protesten, obwohl keine strafrechtlichen Verurteilungen vorliegen.

In einer ähnlichen Entwicklung wie in den USA wollen die deutschen Einwanderungsbehörden vier junge ausländische Einwohner „wegen angeblicher Teilnahme an Protesten gegen den andauernden Angriff Israels auf Gaza“ ausweisen, wie The Intercept berichtet.

Die Ausweisungsanordnungen gegen die vier Personen wurden nach deutschem Migrationsrecht erlassen und sollen in weniger als einem Monat in Kraft treten, heißt es in dem Bericht, in dem hinzugefügt wird, dass „keiner der vier wegen eines Verbrechens verurteilt wurde“.

Der Bericht besagt außerdem, dass die Abschiebung „unter politischem Druck und trotz interner Einwände des Leiters der Berliner Ausländerbehörde“ angeordnet wurde.

„Was wir hier sehen, ist direkt aus dem Handbuch der Rechtsextremen„, soll Alexander Gorski, ein Anwalt, der zwei der Demonstranten vertritt, gesagt haben.

„Man sieht es in den USA und auch in Deutschland: Politische Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, indem man den Migrationsstatus der Demonstranten ins Visier nimmt“, fügte er hinzu.

Die vier Betroffenen sind Staatsbürger der USA, Polens und Irlands.

Polizeidateien

Gorski merkte an, dass aus rechtlicher Sicht „wir durch die Argumentation alarmiert waren, die uns an den Fall von Mahmoud Khalil erinnerte“.

Khalil, ein palästinensischer Aktivist und frischgebackener Absolvent der Columbia University in den USA, wurde letzten Monat von den US-Einwanderungsbehörden verhaftet und wird in einem ICE-Gefangenenlager (Immigration and Customs Enforcement) in Louisiana festgehalten. Der Inhaber einer Green Card war letztes Jahr an der Solidaritätsveranstaltung Gaza Solidarity Encampment an der Columbia beteiligt.

Den Demonstranten werden unterschiedliche Vorwürfe gemacht, heißt es in dem Bericht, „die alle aus Polizeiakten stammen und mit pro-palästinensischen Aktionen in Berlin in Verbindung stehen.“

Zu den fraglichen Protesten “gehören ein Massen-Sit-in am Berliner Hauptbahnhof, eine Straßenblockade und die Besetzung eines Gebäudes an der Freien Universität Berlin Ende 2024.“

„Koordinierte Gruppenaktion“

Das einzige Ereignis, das die vier Fälle miteinander verband, so der Bericht, war die Anschuldigung, dass „die Demonstranten an der Besetzung der Universität beteiligt waren, bei der es zu Sachbeschädigungen kam, und dass sie angeblich eine Verhaftung behindert haben – eine sogenannte De-Arrest, die darauf abzielte, die Inhaftierung eines Mitdemonstranten zu verhindern“.

Keiner der vier wurde „wegen bestimmter Vandalismusakte oder der De-Arrest an der Universität“ angeklagt.

Stattdessen wird in der Abschiebungsanordnung „der Verdacht geäußert, dass sie an einer koordinierten Gruppenaktion teilgenommen haben“.

„Unterstützung der Hamas“

Allen vier wird „ohne Beweise“ vorgeworfen, die Hamas-Bewegung zu unterstützen, die von Deutschland als terroristische Organisation eingestuft wird.

Drei der vier Abschiebungsanordnungen, so Gorski, „führen das nationale Bekenntnis Deutschlands zur Verteidigung Israels – die Staatsräson des Landes, deutsch für Staatsräson – als Rechtfertigung an“.

The Intercept berichtete, dass interne E-Mails, die der Nachrichtendienst erhalten hat, „zeigen, dass hinter den Kulissen politischer Druck ausgeübt wurde, um die Abschiebungsanordnungen trotz der Einwände von Berliner Einwanderungsbeamten zu erlassen.“

(The Palestina Chronicle)

