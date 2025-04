Einbindung der UN in der Ukraine Joe Lauria

https://consortiumnews.com/2025/04/03/getting-the-un-involved-in-ukraine/?eType=EmailBlastContent&eId=a47683b5-df73-4df2-9de7-f401cfc0fd02



Einbindung der UN in der Ukraine

3. April 2025

Eine rechtlich akzeptable Friedenstruppe kann nur unter der Schirmherrschaft des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aufgestellt werden, und das würde bedeuten, dass beide Seiten des Krieges zustimmen, schreibt Joe Lauria.

27. März 2023: Mitglieder des UN-Sicherheitsrats enthalten sich bei einer russischen Resolution zur Untersuchung der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline der Stimme; die Resolution scheitert an einer zu geringen Anzahl an Ja-Stimmen. (UN Photo/Manuel Elías)

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

Britannien und Frankreich wollen europäische Truppen als „Friedenstruppen“ in die Ukraine entsenden, falls ein Waffenstillstand erreicht werden sollte.

Bisher scheinen jedoch nur Großbritannien und Frankreich daran interessiert zu sein, „Bodentruppen“ und „Flugzeuge am Himmel“ für die sogenannte „Koalition der Willigen“ bereitzustellen.

Aber selbst wenn es zu einem langfristigen Waffenstillstand kommen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass britische oder französische Streitkräfte jemals in der Ukraine zum Einsatz kommen, nahezu gleich Null. Denn um eine echte Friedenstruppe aufzustellen, müssen beide Konfliktparteien zustimmen.

Russland hat schon seit einiger Zeit unmissverständlich klargestellt, dass es unter keinen Umständen NATO-Truppen in der Nähe des Kriegsgebiets akzeptieren würde, die sich als sogenannte Friedenstruppen ausgeben.

Moskau hat sogar davor gewarnt, dass britische, französische oder andere NATO-Truppen ohne UN-Mandat stattdessen als Mitstreiter der Ukraine angesehen würden – die einzige Seite, die sie willkommen heißen würde.

Eine rechtlich akzeptable Friedenstruppe kann nur unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen aufgestellt werden. Und zwar deshalb, weil eine Einigung zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, dem Gremium, das UN-Friedensmissionen einrichtet, erforderlich ist.

Das bedeutet, dass beide Seiten in diesem Konflikt – die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich auf der einen Seite und Russland auf der anderen – der Aufstellung zustimmen müssen. Gemäß der Praxis der UN-Friedenssicherung darf keine Nation, die an dem Konflikt beteiligt war, Truppen für die UN-Truppe bereitstellen.

Deshalb würden Soldaten aus Bangladesch, Nepal, Indien, Irland und Brasilien den Frieden in der Ukraine sichern, sobald das Morden ein Ende hat. (Schweden hat in der Vergangenheit einen großen Beitrag zu Missionen geleistet, ist aber jetzt der NATO beigetreten.)

Diese Woche hat der russische Präsident Wladimir Putin erstmals die Möglichkeit einer Beteiligung der Vereinten Nationen an einer Friedensregelung angesprochen. Er brachte die Idee auf, dass die UNO eine vorübergehende Verwaltung der Ukraine bereitstellen könnte, um Wahlen für eine Regierung abzuhalten, mit der Russland ein Friedensabkommen abschließen könnte.

Es ist schwer vorstellbar, dass die Briten, die Franzosen oder die USA kein Veto einlegen würden. All dies ist natürlich noch Zukunftsmusik.

Europäische Sackgasse

Premierminister Keir Starmer trifft den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem bilateralen Treffen im Elysée-Palast, August 2024. (Simon Dawson/No 10 Downing Street)

Die europäischen Staats- und Regierungschefs wissen, dass die einzige Chance der Ukraine, den Krieg zu gewinnen, in der direkten Beteiligung der NATO-Streitkräfte besteht, was zum Dritten Weltkrieg und zum Ende der Welt führen könnte.

Deshalb war die NATO nicht so dumm, es zu versuchen. Um sicherzugehen, hat Putin die NATO seit Beginn des Kriegseintritts Russlands im Februar 2022 gewarnt, dass Russland bereit sei, sein Atomwaffenarsenal einzusetzen, falls die NATO es angreifen sollte.

Dies wurde in den westlichen Medien hysterisch als „Drohung“ Putins mit einem Atomkrieg gegen den Westen dargestellt, obwohl es sich stattdessen um eine Warnung handelte, die die NATO davon abgehalten hat, etwas Dummes zu tun, das zur ultimativen Katastrophe führen könnte.

Der britisch-französische Vorschlag, „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu entsenden, ist völlig unrealistisch und dient nur einem einzigen Zweck: dem PR-Wert, verschiedene europäische politische Karrieren über Wasser zu halten:

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, die sich wie ein gewähltes Staatsoberhaupt verhält (und behandelt wird), obwohl Europa kein Staat ist und sie nicht vom Volk gewählt wurde. Sie sagte, Russland sei „in Trümmern“ und sein verzweifeltes Militär sei darauf reduziert, „Waschmaschinen“-Teile für Reparaturen zu verwenden.

Sie hat alles auf die Karte „Sieg in der Ukraine“ gesetzt und kann jetzt nicht mehr zurück. Also ermutigen sie und die anderen auf dieser Liste den Tod vieler weiterer Ukrainer, wohl wissend, dass die Ukraine umso schlechter dastehen wird, je länger der Krieg dauert. Aber es geht um sie (und die Zerstörung Russlands), nicht um die Ukraine.

Emmanuel Macron spielt seit Monaten vor der groß angelegten Intervention Russlands im Jahr 2022 ein seltsames Spiel mit der Ukraine. Er besuchte Moskau und übte sich in der inzwischen verlorenen Kunst der Diplomatie, um einen größeren Konflikt abzuwenden. (Und jetzt ist er zumindest offen für eine UN-Friedensmission.)

Vor zwei Jahren riet er Wolodymyr Selensky bei einem Abendessen in Paris unter vier Augen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz, aufzugeben und das beste Angebot anzunehmen: Die Ukraine habe den Krieg verloren. Selbst Deutschland und Frankreich, langjährige Todfeinde auf dem Kontinent, hätten sich versöhnt, und die Ukraine müsse dasselbe mit Russland tun.

Dennoch versucht er, den Krieg in die Länge zu ziehen, von dem er jetzt weiß, dass die Ukraine ihn noch schlimmer als zuvor verlieren wird.

Keir Starmer. Obwohl er erst seit neun Monaten im Amt ist, hat er bereits viel politisches Kapital in die Ukraine investiert und riskiert den Zorn der Briten, die auf die Hilfe der Regierung angewiesen sind, um zu überleben, mit seinen Ausgaben für Kiew. Und warum? Wie zu viele britische Premierminister schaut er in den Spiegel und sieht Winston Churchill. Daher die Rhetorik über „Stiefel“ und „Flugzeuge“ in der Ukraine.

Es stellte sich heraus, dass es nur leeres Getöse war. Ohne die UNO wird es keine Friedenstruppen geben und keine Niederlage der Ukraine, die als Sieg ausgegeben werden kann.

Aber die britischen Regierungen vor Starmer haben viel in das neue „Great Game“ investiert, um die russische Regierung zu schwächen und zu stürzen. Wie kann er jetzt aufgeben?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Tags: Emmanuel Macron Joe Lauria Keir Starmer Ursula von der Leyen Vladimir Putin Volodymyr Zelensky

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …