Das Massaker an den Ersthelfern: 14 Helfer tot und begraben aufgefunden, Hände gefesselt

Eine Gruppe von Zivilschutz- und Palästinensischen Rothalbmond-Teams in Gaza verschwand, als sie zu einer Rettungsmission nach Rafah aufbrach. Eine Woche später wurden die Leichen von 14 Ersthelfern tot und von der israelischen Armee im Sand begraben aufgefunden.

Von Tareq S. Hajjaj

31. März 2025

Mitglieder des palästinensischen Zivilschutzes trauern um ihren Kollegen Anwar al-Attar bei seiner Beerdigung im Nasser Medical Complex in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 28. März 2025. (Foto: Doaa el-Baz/APA Images)

Im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis sitzt Taghreed al-Attar neben dem Leichnam ihres Mannes, der am vergangenen Freitag in Rafah entdeckt wurde. Ihr Ehemann Anwar al-Attar war in der Woche zuvor mit anderen Ersthelfern nach Rafah aufgebrochen, aber niemand kehrte zurück.

Seine Frau sagt, dass ihr, als sie den Kontakt zu ihm verloren, gesagt wurde, er sei von der israelischen Armee gefangen genommen worden. Aber sie sagt, er sei ihr im Traum erschienen, und sie habe ihn im Paradies gesehen, umgeben von Flüssen und Früchten. Sie konnte nicht glauben, dass er ein Gefangener war.

„Seit Beginn des Krieges hat er keinen einzigen Tag gefehlt. Er wurde dreimal verletzt, und alle baten ihn, mit der Arbeit aufzuhören und sich auszuruhen“, sagt Taghreed in einem Video-Statement für Mondoweiss. “Aber er sagte immer, er müsse ein Vorbild für seine Kollegen sein und würde nie aufhören zu arbeiten und seinen Leuten zu helfen. Er riskierte sein Leben, indem er in die Trümmer vordrang und Märtyrer barg. Ich bin stolz auf ihn und hoffe, dass unsere Kinder einmal so werden wie er.“ Weiterlesen bei mondoweiss.com

