Herr Selenskyj reist erneut nach Washington von Tyler Durden

Es wird erwartet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Händen, die ihn füttern, erneut seine Aufwartung macht. Bloomberg berichtet, dass eine weitere Reise ins Weiße Haus bevorsteht.

„Präsident Joe Biden wird den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij nächste Woche im Weißen Haus empfangen, so eine Person, die mit den Plänen vertraut ist“, heißt es in dem Bericht vom Donnerstag.

bidenzwhitehouse.jpeg

Über die Associated Press

Der erste offizielle Besuch des ukrainischen Staatschefs in Washington fand im Dezember 2022 statt und war auch seine erste bekannte Reise außerhalb seines vom Krieg verwüsteten Landes seit dem Einmarsch Russlands.

Doch seit seiner Weihnachtsansprache im Kongress, bei der ihn die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi wie einen Rockstar behandelte, als sie und Vizepräsidentin Kamala Harris aufgeregt die ukrainische Flagge schwenkten und Selenskyj dabei umarmten, hat sich einiges geändert. Nicht nur, dass die lang erwartete Gegenoffensive nicht gut läuft oder sogar scheitert, auch sein persönlicher „Star-Status“ lässt nach.

Bloomberg verweist auf den neuen Kontext, nämlich die Tatsache, dass die Republikaner massive neue Hilfspakete im Bundeshaushalt eher nicht absegnen werden:

Für den US-Präsidenten fällt dies auch mit einem bevorstehenden Showdown über die Bundesfinanzierung zusammen. Biden hat den Kongress gebeten, 24 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Kosten bereitzustellen, aber die Konservativen im Repräsentantenhaus drohen damit, die US-Regierung zu schließen, wenn sie jede Finanzierungsvorlage als „Blankoscheck“ für die Ukraine betrachten.

Die derzeitige Finanzierung der Regierungsarbeit läuft bis zum 20. September. Über das Treffen in der nächsten Woche hatte zuerst Reuters berichtet.

Und ein neuer Fototermin mit Selenskyj ist vielleicht genau das, was Biden braucht, um seine Beliebtheit im Land zu steigern, da sich nicht nur die Mainstream-Medien gegen ihn wenden…

… sondern er hat auch seine Kampagne für 2024 darauf ausgerichtet, der „harte“ Oberbefehlshaber zu sein, der die Demokratie auf der ganzen Welt „schützt“:

„Er marschierte im Schutze der Nacht in die Ukraine ein. Und am Morgen ging Joe Biden Schulter an Schulter mit unseren Verbündeten durch die vom Krieg zerrissenen Straßen“, beginnt der Erzähler eines neuen einminütigen Werbespots von Biden.

„Er setzt sich für die Demokratie ein, wo ein Tyrann einen Krieg führt, um sie zu beseitigen.

Auf ukrainischer Seite könnte Zelensky auch dazu dienen, die Unterstützung und den Enthusiasmus von GOP-Falken und konservativen Anhängern zu stärken, um ihre republikanischen Kollegen auf Linie zu bringen. Kiew hat in letzter Zeit auch zunehmende Ungeduld und Frustration geäußert, was die Lieferfristen für die F-16 und die Beschaffung modernerer US-Waffen wie Langstreckenraketen anbelangt.

In der Regierung wird derzeit darüber gesprochen, dass die Ukraine die Genehmigung für das taktische Militärraketensystem MGM-140 (ATACMS) erhalten soll, das eine maximale Reichweite von 190 Meilen hat. Sicherlich wird Selenskyj darauf drängen und noch mehr. Wird Biden dies in den Mittelpunkt einer „großen“ Ankündigung stellen, wenn er Selenskyj nächste Woche im Weißen Haus empfängt? Übersetzt mit Deepl.com