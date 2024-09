Hinter den Kulissen mischen die USA die Wahlergebnisse in Venezuela auf

Von F.M. Shakil

Quelle: Al Mayadeen English9. September 2024

Kaum hatte die venezolanische Regierung den Wahltermin festgelegt, begannen die von der US-Regierung unterstützten rechtsextremen Oppositionsparteien den Wahlvorgang zu stören.

Die USA und der Westen unterstützen die Behauptungen der Opposition über Wahlmanipulationen und schüren weiterhin das Misstrauen der Venezolaner gegenüber den Wahlergebnissen vom Juli, aus denen Präsident Nicolas Maduro als Sieger hervorging.

Die USA und ihre Verbündeten reagierten auf die Proteste der Opposition gegen die Wahlergebnisse, da sie davon ausgingen, dass das Chaos zur Bildung einer losen, pro-westlichen Koalition in Venezuela führen würde, was ihren Interessen in Lateinamerika dienen könnte. Die USA stellen sich offen gegen die sozialistische Herrschaft Venezuelas und wollen nicht, dass Maduro im Sattel bleibt und seine unabhängige Außenpolitik fortsetzt.

In der Zwischenzeit kündigte Maduro während einer Kundgebung seiner Anhänger letzte Woche an, dass die für die Telekommunikation zuständige staatliche Behördedie Verbreitung von X, früher bekannt als Twitter, „einstellen“ werde. Die Modalitäten der Einstellung blieben unklar. „Niemand wird meine Stimme unterdrücken; ich werde die verdeckten Aktivitäten der technologischen Hegemonie direkt herausfordern“, erklärte er und warf dem amerikanischen Milliardär Musk vor, ‚Feindseligkeit zu schüren und Faschismus zu fördern‘.

Es ist nicht schwer, die Beweggründe Washingtons zu verstehen, die darauf abzielen, die 25-jährige sozialistische Vorherrschaft Venezuelas zu beenden. Nach der Bolivarischen Revolution von Hugo Chávez im Jahr 1999 setzte Venezuela geopolitische Maßnahmen um, die im Widerspruch zur hegemonialen globalen Politik der USA standen. Dazu gehörten die Einführung der Multipolarität und die anschließende Neubewertung der außenpolitischen Ziele gegenüber dem Iran, China, Kuba, Russland und der Türkei.

Es scheint eine gut durchdachte Planung zu geben, Maduro durch ein Marionettenregime zu ersetzen, das die Position der USA in Lateinamerika stärken könnte. Washington hat im Vorfeld eine Strategie ausgearbeitet, um die Wahl 2024 kontrovers zu gestalten. Es wird angenommen, dass diese Strategie bei den letzten Wahlen funktioniert hat, aber Washington hat sie nicht gut gespielt.

Kaum hatte die venezolanische Regierung den Wahltermin festgelegt, begannen die von der US-Regierung unterstützten rechtsextremen Oppositionsparteien, den Wahlprozess zu stören, indem sie das Wahlverfahren diskreditierten und mit der Androhung von Finanz- und Handelssanktionen für Chaos im Land sorgten.

Trotz der Unterstützung durch die USA waren die venezolanischen Oppositionsparteien nicht in der Lage, die Herrschaft Maduros ernsthaft in Frage zu stellen. Dies ist zum Teil auf die schwache Leistung der Opposition und ihre interne Zerrissenheit zurückzuführen, aber auch auf die Enttäuschung der einfachen Venezolaner, sich an politischen Kampagnen gegen Maduro zu beteiligen.

Darf Machado ein öffentliches Amt bekleiden?

Ende Januar dieses Jahres lehnte der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) einen Einspruch zur Überprüfung seines Urteils vom Juni 2023 ab, mit dem der rechtsextremen Politikerin und wichtigen Anführerin der Oppositionskoalition, María Corina Machado, die Möglichkeit genommen wurde, bis mindestens 2029 ein gewähltes Amt auszuüben.

Im Jahr 2023 stellte der TSJ fest, dass Machado sich für US-Sanktionen gegen ihr eigenes Land eingesetzt hat. Außerdem wurde sie beschuldigt, Washington aufgefordert zu haben , militärisch gegen Venezuela zu intervenieren, um die demokratisch gewählte Regierung Maduros zu stürzen.

Als der Oberste Gerichtshof es ablehnte, den Überprüfungsantrag zuzulassen, befand er sich gerade im Zentrum des politischen Chaos und der Kritik. Vier Tage später stellte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, klar, dass die USA den „Ausschluss von Kandidaten“ von den venezolanischen Präsidentschaftswahlen nicht unterstützen.

Die USA verschwendeten keine Zeit und zogen den Stecker aus der General License 43, einer Lizenz des Finanzministeriums, die es venezolanischen staatlichen Goldminenunternehmen erlaubt, Geschäfte mit US-Einrichtungen und -Unternehmen zu tätigen. Das US-Außenministerium warnte außerdem, dass die USA die Generallizenz 44, die die Lebensader des venezolanischen Öl- und Gassektors darstellt, widerrufen würden, wenn die venezolanische Regierung Machado nicht grünes Licht für die Teilnahme an den Wahlen 2024 gebe.

Verstoß gegen die UN-Charta

Welche moralische Grundlage haben die USA, um Sanktionen gegen ein unabhängiges Land zu verhängen, das gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt? Nach Kapitel VII, Artikel 41 ist der Sicherheitsrat befugt, Sanktionen zu verhängen, aber die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nur durch einen Konsensbeschluss des UN-Sicherheitsrats erfolgen.

Die von den USA gegen Venezuela und im Übrigen auch gegen mehrere andere Länder der Welt verhängten Sanktionen werden als rechtswidrig angesehen. In ihrem Bericht aus dem Jahr 2022 hat Alena F. Douhan, die UN-Sonderberichterstatterin für einseitige Zwangsmaßnahmen, in ihrem Bericht für 2022 fest, dass Staaten und Unternehmen gegenüber den US-Sanktionen zurückhaltend sind, weil sie Vergeltungsmaßnahmen befürchten, was sie dazu veranlasst, ihre Zusammenarbeit auszuweiten oder mit Sekundärstrafen zu rechnen.

Seit 2015 haben die hinterhältigen Manöver der USA den Venezolanern Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Dollar beschert. Diese Maßnahmen waren ein echter Schlag ins Gesicht der venezolanischen Bevölkerung und zwangen über sechs Millionen Menschen, ihre Koffer zu packen und das Land zu verlassen.

Es gibt einen feinen Unterschied zwischen der Bestrafung politischer Feinde und der Disqualifizierung von Personen, die eine ausländische Macht zum Einmarsch in ihr Land auffordern oder sogar dazu einladen.

Die Regierungen verunglimpfen ihre Gegner, indem sie sie beschuldigen, Agenten einer fremden Macht zu sein, und auch die USA bilden da keine Ausnahme. So bezeichnete die US-Kongressabgeordnete Nancy Pelosi kürzlich diejenigen, die gegen den israelischen Völkermord an den Palästinensern protestierten, als Agenten Russlands und bestand darauf, dass das Federal Bureau of Investigations ihre Aktivitäten überwacht. Nichtsdestotrotz hat Machado öffentlich für eine Invasion Venezuelas durch die USA plädiert, eine Aktion, die in allen Ländern als unrechtmäßig gilt.

Die wählerische Opposition der USA

Während sie in den übrigen Fragen keine einheitliche Position vertreten, haben die venezolanischen Oppositionsparteien zwei Dinge gemeinsam. Sie alle unterstützen die USA und teilen die Entschlossenheit, Präsident Maduro aus dem Amt zu entfernen.

Im Jahr 2008 kamen führende Vertreter von einem Dutzend politischer Parteien im Rahmen des Runden Tisches der Demokratischen Einheit zusammen und beschlossen, die nationalen Wahlen mit einer gemeinsamen Plattform zu bestreiten und im Falle eines Sieges eine Einheitsregierung zu bilden, um die wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes wirksam anzugehen.

In Wirklichkeit haben die USA die Bildung eines Oppositionsbündnisses orchestriert, das sich aus verschiedenen widerstreitenden politischen Kräften zusammensetzt und die amtierende Regierung unter Präsident Nicolás Maduro herausfordern will. Zu den prominenten Persönlichkeiten gehören derzeit Maria Corina Machado und Freddy Guevara, der Präsidentschaftskandidat der vereinigten Opposition bei den letzten Wahlen, der sich für einen demokratischen Übergang und Reformen einsetzt.

Das Projekt Venezuela (Proyecto Venezuela), eine venezolanische Mitte-Rechts-Partei, ist Teil eines Oppositionsbündnisses. Eine weitere Oppositionspartei ist die Radikale Sache (La Causa Я), eine kleine linke politische Partei.

Un Nuevo Tiempo ist eine Mitte-Links-Partei, die bei den Regionalwahlen 2008 11 % der Stimmen erhielt. Leopoldo López, der ehemalige Bürgermeister von Chacao, gründete Justice First, eine Mitte-Rechts-Partei, und Popular Will. Die Partei errang 14 von 167 Sitzen in der venezolanischen Nationalversammlung.

Vente Venezuela ist ein weiterer Teil des Oppositionsbündnisses mit Sitz in der Hauptstadt Caracas. Der Nationale Wahlrat hat die Registrierung von Vente Venezuela als politische Partei nicht genehmigt. María Corina Machado Parisca ist die Vorsitzende dieser Partei. Die Allianz des furchtlosen Volkes ist ein Oppositionsbündnis. Bei den venezolanischen Parlamentswahlen 2000 errang die Partei einen von 165 Sitzen in der Nationalversammlung. Die Demokratische Aktion (Acción Democrática, AD) ist eine sozialdemokratische und Mitte-Links-Partei, die im Jahr 1941 gegründet wurde.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

F.M. Shakil

Freiberuflicher Journalist

Übersetzt mit Deepl.com

