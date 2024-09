10 Wochen vor dem Angriff der Hamas wusste Netanjahu laut Shin Bet davon; nein, ein Jahr zuvor, so die New York Times von Alfredo Jalife-Rahme

https://www.voltairenet.org/article221215.html



Benjamin Netanjahus Lügen brechen auf. Es wird jetzt zugegeben, dass die Spionageabwehr den Premierminister 10 Wochen vor der Operation des palästinensischen Widerstands gewarnt hatte. Er kann also nicht mehr leugnen, was er leugnete, als die New York Times ein Jahr zuvor über Warnmeldungen berichtete.

Der Shin Bet/Shabak, der israelische Sicherheitsdienst, ist Teil der Spionagegemeinschaft, zusammen mit dem Mossad (Auslandsspionage) und dem Aman (Militärspionage).Der Shin Bet/Shabak untersteht direkt dem amtierenden Premierminister und hat drei operative Flügel: die arabische Abteilung (sic), die Ausländerabteilung und die Abteilung für den Schutz der Beamten [1].

Ein Bericht des Portals Ynet News, der von der israelischen Presse vollständig abgedruckt wurde [2], enthüllt, dass Ronen Bar (RB), Chef des Shin Bet/Shabak, Premierminister Netanjahu 10 Wochen (sic!) vor dem symbolträchtigen Angriff der Hamas am 7. Oktober gewarnt hatte.

Netanjahus Büro verteidigte sich wie üblich mit der Behauptung, dass es bei der Warnung nicht um den Krieg in Gaza ging, sondern dass sie sich laut der Hermeneutik der Times of Israel (die Netanjahu sehr nahe steht) auf einen Krieg mit der Hisbollah im Libanon oder eine „dritte Intifada [3] “ im Westjordanland bezog.

Aluf Benn von der Anti-Netanjahu-Zeitung Haaretz behauptet, dass nur eine Person ein vollständiges Bild davon habe, was Netanjahu vor dem 7. Oktober wusste [4] und berichtet, dass Oppositionsführer Yair Lapid darauf hinwies, dass der Hauptzeuge für das Scheitern des 7. Oktober Generalmajor Avi Gil (AG) ist, Netanjahus Militärsekretär vor dem Krieg und in seinen frühen Tagen.General Avi Gil gehörte nicht zum inneren Zirkel Netanjahus, weshalb er um seine vorzeitige Pensionierung bat und später zugab, dass er dem Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara über die Versuche von Netanjahus Mitarbeitern (sic) berichtet hatte, zu Beginn des Krieges Entscheidungsdokumente zu fälschen.

In diesem heiklen Fall der Warnungen des Shin Bet/Shabak und des Generalmajor Avi Gil hat der flüchtende Netanjahu seine Familie aufgerufen, ihn zu verteidigen: seine Frau Sara – die behauptete, ihr Mann habe nichts davon gewusst – und sogar seinen Sohn Yair, der sich bequem in Miami niedergelassen hat und das militärische Establishment angegriffen hat. Aber, wenn es keinen Verrat gab (mega-sic!), warum haben sie dann Angst vor einer Untersuchung? » [5].

Yair hat George Soros (GS), einem Unterstützer der neuen unipolaren globalistischen Ordnung, einen Meme-Krieg erklärt [6].

Die in Israel üblichen Vorwürfe tektonischer Gefahren wurden jedoch durch den Bericht vom 30. November 2023 beiseite gewischt, wonach Israel mehr als ein Jahr zuvor von dem Angriffsplan der Hamas wusste [7].Die Reporter der NYT – die der jetzt oppositionellen Labor Party wegen ihrer Verbindungen zu Soros, den Clintons (Bill und Hillary) und Obama/Biden näherstehen – sagen, sie hätten den Angriffsplan der Hamas im Detail untersucht, den israelische Beamte für zu ehrgeizig hielten, weil er für die Hamas zu schwierig umzusetzen war.

Vor zehn Monaten habe ich in dieser, meiner Rubrik „Bajo la lupa“ in „La Jornada“ die folgende Frage gestellt: Hatte Netanjahu israelische Staatsgeheimnisse an seine Verbündeten, die Hamas, weitergegeben oder hat er es geschehen lassen? Ließ Netanjahu es geschehen, wie es ihm gefiel, unter falscher Flagge, oder war es eine absichtliche Sabotage eines Teils der israelischen Armee und der Geheimdienste, um Netanjahu zu stürzen, den sie für fade und unwirksam halten? Ich habe darauf hingewiesen, dass es noch keine unwiderlegbaren Antworten gibt, dass sie aber eines Tages bekannt sein werden [8].

Jetzt geht Ronen Bar (RB), der umstrittene Chef des Shin Bet/Shabak, wieder einmal gegen den jüdischen (sic) Terrorismus vor [9].

Jetzt, fast ein Jahr später, mitten im israelischen Bürgerkrieg und 62 Tage vor den entscheidenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Premierminister Netanjahu seit mehr als einem Jahr von dem Angriffsplan der Hamas wusste, der anscheinend Teil seines Tricks war, 7 Kriegsfronten von Israel aus zu eröffnen, um die Vereinigten Staaten schließlich zu verführen und in einen endgültigen Krieg, Gog und Magog/Armageddon, gegen Iran zu ziehen [10].

Das Komischste an der Geschichte ist, dass Netanjahu heute, mitten in einem Generalstreik in Israel, die Bürger seines Landes beschuldigt, der Hamas und ihrem Führer Yahya Sinwar in die Hände zu spielen [11].