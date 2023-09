Ein schmerzlicher Verlust !



Evelyn Hecht-Galinski



Der legendäre libanesische Künstler Hussein Munther, ein Künstler der palästinensischen Revolution [Social media/x]

Hussein Munther ist tot, aber die „Stimme der palästinensischen Revolution“ lebt weiter

von Dr. Ramzy Baroud

21. September 2023

Immer wenn israelische Soldaten unser Viertel in einem Flüchtlingslager in Gaza stürmten, versteckten wir eilig die wenigen VHS-Kassetten der Band Al-Asheqeen, die wir hatten. Wurden wir mit solch revolutionärem Material erwischt, mussten wir mit Schlägen, Verhaftung und einer hohen Geldstrafe rechnen.

Als ich erfuhr, dass der Anführer der Band, der legendäre libanesische Künstler Hussein Munther alias Abu Ali, am Sonntag, dem 17. September, verstorben war, überkam mich daher eine große Nostalgie.

„O Welt, sei Zeuge dessen, was uns und Beirut widerfahren ist, sei Zeuge unseres Volkskampfes“, sang Al-Asheqeen über die israelische Invasion im Libanon 1982. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziges Kind meiner Generation dieses Lied nicht auswendig kannte.

Munther hat eine Fülle von 300 Liedern hinterlassen, die alle Palästina und der arabischen und weltweiten Solidarität mit dem palästinensischen Volk gewidmet sind. Er war natürlich nicht allein. Sein Ruhm und sein Einfluss waren Teil der wohlverdienten Popularität von Al-Asheqeen, was in etwa mit „Band der Liebenden“ übersetzt werden kann. Der Hinweis auf die Liebe bezieht sich hier auf die Liebe zum Heimatland, zu Palästina und zu Palästina allein.

Die Band wurde 1977 gegründet. Sie hat wie keine andere die Beziehung zwischen den Palästinensern in der Shatat – der Diaspora – und denen im besetzten Palästina, mit dem Heimatland, mit Palästina als Idee, als greifbare Realität, als Geschichte, als Kultur und vieles mehr definiert.

Die von der Band so kraftvoll vermittelte Botschaft hat den Palästinensern geholfen, in den schwierigsten Zeiten stark zu bleiben: bei der Belagerung von Beirut 1982, dem Massaker von Sabra und Schatila im selben Jahr, dem unerbittlichen Exil, den Kriegen, dem Verrat von Freunden und der Grausamkeit von Feinden.

Die Texte von Al-Asheqeen, die in der Regel durch Munthers donnernde Stimme zu hören sind, stammen aus der Feder der berühmtesten Dichter Palästinas, wie Ahmed Dahbour, Mahmoud Darwish, Tawfiq Ziad, Nuh Ibrahim und Samih Al-Qasim.

Ein kurzer Blick auf die historischen und kulturellen Anspielungen der Band zeigt, dass Palästina für diese geliebten Künstler kein Ort in der Zeit war, der von einer einzelnen Partei oder einer Ideologie bestimmt wurde; es war Palästina als eine ewige Wahrheit, die unverändert bleibt und bleiben wird.

Sie sangen für den arabischen Revolutionär Izz Al-Din Al-Qassam (1981), für Beirut (1982), für die Shatat, für die „Kinder der Steine“ (1987) und für die Intifada. Sie sangen für Palästina in der Gestalt einer Frau, Zareef Al-Toul, groß und stolz, schön, verwurzelt in ihrem Land, legendär in ihrer Würde und revolutionär in ihrer Unbeugsamkeit.

Und wer sonst als Hussein Munther könnte all diese Gefühle in einem Rahmen von Kraft und Ausgeglichenheit vermitteln? Interessanterweise – und bezeichnenderweise – war er ein libanesischer Künstler, mit einem levantinischen – schami – Akzent, aber einem palästinensischen Herzen. Munther war ein „arabisch-palästinensisch-schami-libanesisches Projekt von höchstem Niveau“, schrieb der arabische Schriftsteller Thahir Saleh auf Aljazeera Net.

Tatsächlich war Al-Asheqeen ein arabisches Projekt, an dem der verstorbene Abdullah Hourani, Hussein Nazik, Mizr Mardini, die Schwestern Maha und Misa‘ Abu Al-Shamat sowie zahlreiche arabische und palästinensische Songschreiber, Darsteller, Bühnenbildner und Organisatoren beteiligt waren. Der Panarabismus von Al-Asheqeen spiegelt eine Periode des arabischen revolutionären Kampfes wider, in der die palästinensische Sache nicht nur Palästina, sondern allen arabischen Nationen gehörte.

Die meisten palästinensischen politischen Gruppen, einschließlich der Fatah unter der Führung des verstorbenen Jassir Arafat, trugen zu dieser historischen Leistung bei. Auf alten Videos von Al-Asheqeen-Auftritten war zu sehen, wie die Spitzen der wichtigsten Gruppen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), die alle gleichermaßen vertreten waren, bei den Konzerten der Band in der ersten Reihe saßen. Munther und Al-Asheqeen tourten jahrelang durch zahlreiche arabische und internationale Hauptstädte und trugen zu Recht den Titel „Stimme der palästinensischen Revolution“.

Obwohl viele der Gründungsmitglieder der Band, viele der frühen Mitglieder, Songschreiber und jetzt auch Abu Ali selbst, das irdische Leben verlassen haben, erklingen die Lieder von Al-Asheqeen weiterhin in jeder palästinensischen Stadt, jedem Dorf und jedem Flüchtlingslager lautstark. Sie sind im gesamten Libanon, in Syrien und in vielen palästinensischen und arabischen Häusern in der ganzen Welt zu hören.

Die größte Leistung von Hussein Munther und seiner „Band of Lovers“ besteht darin, dass sie gezeigt haben, dass die Revolution kein Gewehr ist, sondern dass es die Kultur ist, die dem Gewehr seine Bedeutung verleiht. Darüber hinaus haben sie dazu beigetragen, die unter den Palästinensern weit verbreiteten Werte des Widerstands als einzigen Weg zur Befreiung des verwundeten Heimatlandes zu festigen.

Der Widerstand von Al-Asheqeen und Hussein Munther ist das Ergebnis einer kollektiven und reuelosen Liebe zu Palästina und seinem Volk. Abu Ali ist tot, aber die Stimme der palästinensischen Revolution lebt weiter. Übersetzt mit Deepl.com

