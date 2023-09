Will France try to legalise apartheid against Muslims? Comments by Edouard Philippe, a potential future presidential candidate, have raised the stakes for state Islamophobia

Der ehemalige französische Premierminister Edouard Philippe am 17. September 2023 in Paris (AFP)

Wird Frankreich versuchen, die Apartheid gegen Muslime zu legalisieren?

Von Alain Gabon

21. September 2023

Die Äußerungen von Edouard Philippe, einem potenziellen künftigen Präsidentschaftskandidaten, haben die Gefahr einer staatlichen Islamfeindlichkeit erhöht

Kaum eine Woche nach dem Verbot der Abaya in öffentlichen Schulen hat die außer Kontrolle geratene staatliche Islamophobie in Frankreich bereits eine neue Schwelle überschritten.

Der jüngste Angriff auf den Islam als Religion und auf Muslime als integralen Bestandteil der französischen Bevölkerung ist besonders schwerwiegend. Zum ersten Mal seit dem Ende der Kolonialzeit hat sich ein französischer Politiker in seinem Buch dafür ausgesprochen und anschließend im wichtigsten öffentlichen Radiosender France Inter bekräftigt, dass es eines Tages notwendig sein könnte, den Muslimen andere Gesetze und Pflichten aufzuerlegen.

Dabei handelt es sich weder um einen rechtsextremen Politiker noch um einen Randgruppenpolitiker, sondern um den ersten Premierminister von Präsident Emmanuel Macron, Edouard Philippe. Philippe gründete 2021 seine eigene Mitte-Rechts-Partei, Horizonte, und steht seitdem der Regierung Macron nahe. Er ist jetzt ein Spitzenkandidat für die Führung der Konservativen und ein Präsidentschaftskandidat für 2027.

Obwohl er in seinem Interview sagte, dass er es vorziehen würde, diese Situation nicht zu erreichen, behauptet Philippe dennoch, dass eine unterschiedliche Behandlung des Islams und seiner Anhänger in naher Zukunft wahrscheinlich unvermeidlich ist. Aber warum?

Der Grund ist für ihn einfach – und seinem lässigen Tonfall nach zu urteilen, selbstverständlich: Der Islam ist eine gefährliche, giftige Religion, die seiner Ansicht nach von „Obskurantismus“, Radikalismus und Extremismus geplagt ist. Offensichtlich gibt es diese Tendenzen nirgendwo sonst; im Judentum, im Christentum und in der politischen Rechten, um nur einige zu nennen, sind sie offenbar nicht vorhanden.

Für Philippe ist nur der Islam in dem Maße problematisch, dass er eine existenzielle Bedrohung darstellt. Er hält es für unwahrscheinlich, dass der französische Laizismus („laicite“) und das berühmte Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat aus dem Jahr 1905 stark genug sind, um diese Religion zu zähmen, zu kontrollieren oder zu reformieren.

Philippe bedient sich hier aller gängigen antimuslimischen Tropen und schlägt daraus Kapital. Sein Vorschlag und seine Bemerkungen sind objektiv die eines Extremisten. Doch in Frankreich riskiert er nichts, und das weiß er auch.

Hässliche Wahrheiten

Wie Bildungsminister Gabriel Attal, der selbst für 2027 kandidiert, verfolgt Philippe wahrscheinlich ein zynisches Wahlkalkül, um die Kluft zwischen der extremen Rechten, der konservativen Rechten und der rechten Mitte zu überbrücken und so seine potenzielle Wählerbasis zu vergrößern.

Zumindest muss man Philippe zugute halten, dass er einige der hässlichen Wahrheiten in Frankreich aufgedeckt hat: Im Gegensatz zu seinen islamfeindlichen Kollegen spricht er nicht von „Islamismus“, sondern von „Islam und Muslimen“.

Anstatt sich auf verschiedene „Ismen“ zu berufen – „Separatismus“, „Fundamentalismus“, „Salafismus“, „Extremismus“, „Radikalismus“ usw. – als Alibi anzuführen, um einen Angriff auf die Rechte der Muslime zu rechtfertigen, während er gleichzeitig behauptet, Frankreichs hochgehaltene Prinzipien zu verteidigen, hat Philippe die Nebelkerzen fallen lassen und den „Feind im Inneren“ klar benannt.

Die Auferlegung von unterschiedlichen Gesetzen und Pflichten nur für eine Religion und ihre Anhänger würde letztlich den französischen Laizismus und alle seine Grundpfeiler auslöschen.

Sein Vorschlag ist jedoch aus mehreren Gründen schockierend.

Erstens deutet er an, dass Frankreich bereit sein muss, nichts Geringeres als eine rechtliche Apartheid für Muslime einzuführen, die durch die Einführung eines eigenen Gesetzes für den Islam definiert wird.

Zweitens würde die Umsetzung solcher Maßnahmen – die beim gegenwärtigen Stand der „egalitären“ französischen Verfassung ebenso wenig möglich ist wie Sondergesetze für eine ethnische Minderheit – eine Rückkehr zum „Code de l’Indigenat“ aus der Kolonialzeit bedeuten, mit Gesetzen, rechtlichen Verpflichtungen und Status, die je nach ethnischer Zugehörigkeit oder Religion der französischen Kolonialuntertanen unterschiedlich waren.

Ein solches System würde die grundlegendsten Prinzipien und Werte der französischen Republik, die Philippe zu verteidigen vorgibt, abschaffen – nämlich ihre egalitären Prinzipien, nach denen alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, unabhängig von ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit.

Drittens würde die Auferlegung unterschiedlicher Gesetze und Pflichten nur für eine Religion und ihre Anhänger letztlich den französischen Laizismus und alle seine Grundpfeiler beseitigen, einschließlich der Religionsfreiheit, der Trennung von Kirche und Staat und der streng gleichberechtigten Behandlung aller Religionen durch den Staat.

Waffe gegen den Islam

Hier zeigt sich, wie sehr der französische Staat an seinem vermeintlich heiligen Laizismus festhält, den die Politiker nur beschwören, um ihn zu einer Waffe gegen den Islam umzufunktionieren.

Offenbar sind sie nun bereit, ihn ganz zu streichen, da er die Grenzen der Islamophobie aufzeigt.

Und schließlich, was angesichts des extremistischen und offen antirepublikanischen Charakters von Philippes Erklärungen noch überraschender ist – selbst die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat so etwas nie befürwortet -, gab es kaum Reaktionen seitens der politischen Klasse, der Medien und der öffentlichen Intellektuellen, mit der bemerkenswerten Ausnahme eines offenen Briefes einer Handvoll Akademiker. Die breite Öffentlichkeit hat weitgehend geschwiegen.

Macron hat die Äußerungen von Philippe nicht zurückgewiesen. Die wichtigste linksliberale Tageszeitung Liberation widmete dem Thema einen ausführlichen halben Absatz und widmete mehr Zeit Philippes Gesichtsbehaarung und der Hautkrankheit, die sein Erscheinungsbild verändert hat.

Daran lässt sich ermessen, wie tief die Islamophobie in Frankreich eingedrungen ist und wie weit die „Zemmourisierung“ geht, wenn es um den Islam und die Muslime geht.

Natürlich wird seit langem argumentiert, dass für Muslime und den Islam routinemäßig andere Regeln, Kriterien, Normen und Pflichten gelten, was gegen die französische Verfassung verstößt, und dass Muslime seit jeher als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, die einen anderen Status und andere Pflichten haben.

Bis jetzt hat es jedoch noch kein wichtiger Staatsbeamter gewagt, die Legalisierung der religiösen Diskriminierung von Muslimen als öffentliche Politik vorzuschlagen.

Frankreich scheint also bereit zu sein, seine eigene Republik zu zerstören und seine Demokratie abzuschaffen, einschließlich der wichtigsten Verfassungsgrundsätze wie Gleichheit, Freiheit, Unteilbarkeit und Laizität – von Brüderlichkeit braucht man bei Muslimen nicht zu reden -, nur um den Islam anzugreifen und den Muslimen weiter zu schaden. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Alain Gabon ist außerordentlicher Professor für Französisch und Vorsitzender der Abteilung für Fremdsprachen und Literaturen an der Virginia Wesleyan University in Virginia Beach, USA. Er hat in den USA, Europa und darüber hinaus viel über die zeitgenössische französische Kultur, Politik, Literatur und Kunst sowie in jüngster Zeit über den Islam und die Muslime geschrieben und gelehrt. Seine Arbeiten wurden in mehreren Ländern in akademischen Zeitschriften, Think Tanks sowie in Mainstream- und Fachmedien wie Saphirnews, Milestones. Commentaries on the Islamic World und Les Cahiers de l’Islam. Sein jüngster Aufsatz mit dem Titel „The Twin Myths of the Western ‚Jihadist Threat‘ and ‚Islamic Radicalisation ‚“ ist auf Französisch und Englisch auf der Website der britischen Cordoba Foundation verfügbar.

