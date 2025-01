https://electronicintifada.net/content/i-am-political-prisoner-not-hero/50321



Ich bin eine politische Gefangene, keine Heldin

Francesca Nadin

The Electronic Intifada

22. Januar 2025

Francesca Nadine auf dem Dach einer Waffenfabrik von Teledyne.

Palestine Action

Anmerkung der Redaktion: Die Aktivistin von Palestine Action, Francesca Nadin, 39, befindet sich seit dem 29. Juni in Untersuchungshaft.

Sie wurde verhaftet und wegen „Verschwörung zur Begehung von Sachbeschädigung“ gegen zwei Banken in Leeds, Barclays und JP Morgan, angeklagt. Beide Banken investieren in Israels größten Waffenproduzenten, Elbit Systems.

Dies ist Francescas zweiter Brief aus einem britischen Gefängnis, der exklusiv von The Electronic Intifada veröffentlicht wird.

In der westlichen Welt befinden wir uns mitten in einem Sprachkampf, der uns alle und unsere Redefreiheit betrifft. Die Kontrolle darüber, wie wir sprechen, bedeutet Macht. Deshalb ist es so wichtig, sorgfältig darüber nachzudenken, wie wir uns selbst definieren.

Ich definiere mich als politischen Gefangenen, ein umstrittener Begriff, für den es keine einheitliche rechtliche Definition gibt – am allerwenigsten im Vereinigten Königreich, aus dem offensichtlichen Grund, dass es nicht im Interesse der Regierung liegt, eine zu erstellen.

Derzeit sind 21 Aktivisten von Palestine Action in Großbritannien inhaftiert. Wir sind alle politische Gefangene, nicht nur, weil unsere Handlungen politisch motiviert sind, sondern auch, weil wir Opfer staatlicher Repression sind.

Unsere Inhaftierung ist das Ergebnis der politischen Motive der Behörden und steht in keinem Verhältnis. Viele bereits stattgefundene Prozesse gegen die Palestine Action waren politisch voreingenommen, und unsere legitimen rechtlichen Verteidigungen unserer Motive wurden uns vor Gericht verweigert.

Mich selbst als politischen Gefangenen zu definieren, ist eine direkte Herausforderung an die Darstellung des Staates, dass wir gefährliche Kriminelle seien, und widerspricht somit der Legitimität ihrer Unterdrückung. Gleichzeitig legitimiert diese Definition unsere Sache und unsere Methode der direkten Aktion.

Koordinierte Kampagne

Wir ergreifen Maßnahmen, um Kriegsverbrechen in Palästina zu verhindern und das Völkerrecht aufrechtzuerhalten, wozu die britische Regierung nicht bereit ist.

Sie können die Tatsache nicht tolerieren, dass wir ihre Lügen und Heuchelei aufdecken, also verfolgen sie uns und verletzen dabei erneut das Völkerrecht – diesmal gegen ihre eigenen Bürger. Uns wird das Recht auf ein faires Verfahren, auf freie Meinungsäußerung, auf Schutz vor polizeilicher Schikane und auf faire Inhaftierung verweigert.

Sie manipulieren die Justizmaschinerie und versuchen, uns mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verleumden und einzuschüchtern.

Am beunruhigendsten ist jedoch die Anwendung der Anti-Terror-Gesetzgebung, die ihnen einen Freibrief gibt, alle Rechte, die Gefangenen normalerweise zustehen, zu missachten.

Die Vorstellung, dass wir Terroristen sind, ist lächerlich. Wir haben noch nie zuvor einen so eklatanten Missbrauch dieser Gesetze gegen Demonstranten erlebt.

Dies ist eine orchestrierte Kampagne unter der Leitung von John Woodcock – dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Labour-Abgeordneten, der jetzt auch als „Lord Walney“ bekannt ist. Woodcock ist der angeblich unabhängige Berater der Regierung für politische Gewalt und Störungen.

Anfang des Jahres veröffentlichte er einen Bericht, in dem er empfahl, Palestine Action als verbotene Organisation einzustufen – mit anderen Worten: zu verbieten. Seitdem ist die Zahl der Gefangenen von Palestine Action dramatisch gestiegen.

Israel-Lobbyisten

Doch trotz seiner Berufsbezeichnung ist Woodcock nicht unabhängig. Er steht auf der Gehaltsliste verschiedener Lobbygruppen, die Waffenhersteller vertreten, und macht so jeden Anschein von Unparteilichkeit zur Farce. Er schützt die Interessen seiner Klienten, indem er uns unterdrückt, und füllt sich dabei selbst die Taschen.

Hier aus meiner Gefängniszelle habe ich eine einzigartige Perspektive. Ich kann sehen und spüren, wie sich alle Zahnräder der Kriegsmaschinerie im Gleichklang drehen – von den Banken, die in sie investieren, den Rüstungsunternehmen, die von ihr profitieren, der Regierung, die sie sanktioniert, bis hin zur Polizei, den Gefängnissen und Gerichten, die diejenigen verfolgen, die sich ihr widersetzen.

Aus diesem Grund sehe ich auch, wie wichtig eine internationale Perspektive ist, um zu verstehen, wie wir an diesen kritischen Punkt gelangt sind und wie wir Widerstand leisten können.

Der westliche Kolonialismus und Kapitalismus haben den militärisch-industriellen Komplex hervorgebracht, der nicht nur den Nahen Osten, sondern die ganze Welt beherrscht. Wir sehen weiterhin die Folgen der britischen Einmischung in Palästina, die seit dem britischen Mandat und der Balfour-Deklaration Spaltung, Tod und Zerstörung auf seinem Boden gesät hat.

Das Vereinigte Königreich ist nicht nur mitschuldig, sondern maßgeblich an der Anstiftung und Aufrechterhaltung dieses Völkermords beteiligt, auch wenn es das Gegenteil behauptet.

Die Menschenrechte sind für die britische Regierung ein bitterer Witz, wo ironischerweise ein Menschenrechtsanwalt als Premierminister sitzt. Sie missachten das Völkerrecht sowohl hier als auch anderswo, wo die Menschen ihrer Vorherrschaft im Weg stehen.

Risse in der Mauer

Es stimmt jedoch, dass unsere Rechte niemals auf die gleiche Weise mit Füßen getreten werden wie in Palästina – als britischer Staatsbürger bin ich enorm privilegiert, sogar im Gefängnis. Ich bin geschützt und kann von den Früchten des Kolonialismus leben, und ich bin hier nicht in Gefahr, mein Leben zu verlieren.

Wir müssen uns weiterhin unserer Privilegien bewusst sein und handeln, wobei Internationalismus unser Leitprinzip sein sollte.

Angesichts eines globalen Unterdrückungssystems, das Kinder in Palästina ermordet und uns hier einsperrt, ist dies die einzige sinnvolle Reaktion. Wir kämpfen dafür, die Menschlichkeit unserer Gesellschaft zu wecken und unsere eigene am Leben zu erhalten, indem wir solidarisch sagen: Nicht in unserem Namen.

Wie der inhaftierte ägyptische Menschenrechtsaktivist Alaa Abd El-Fattah sagte, können wir helfen, indem wir unsere eigene Demokratie in Ordnung bringen. Schließlich wird der Verlust von Rechten in einem kolonialistischen Land als Vorwand für noch schlimmere Verstöße in kolonisierten Ländern benutzt.

Wir können dies direkt vor unseren Augen beobachten. Und es mag durchaus sein, dass unser Kampf für uns mehr bedeutet als für die Palästinenser, aber das macht ihn nicht weniger wertvoll. Letztendlich wird von uns nur verlangt, für das Richtige zu kämpfen.

Wir sind der Riss in der Wand des Systems, und wir werden weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln darauf einhämmern. Langsam aber sicher wird dieser Riss etwas breiter, und wir sehen die Möglichkeit, dass die Mauer einstürzt.

Ein politischer Gefangener zu sein, ist Segen und Fluch zugleich. Im Gefängnis bin ich zur Untätigkeit gezwungen, und es kostet mich all meine Kraft, der Apathie zu widerstehen, die mich im Gefängnis umgibt.

Ich bin kein Held, wie mir manche sagen; wenn überhaupt, dann ist meine Inhaftierung ein Symbol. Sie steht für den Zustand unserer Demokratie, aber auch für die Stärke unserer Bewegung und die Tiefe unserer Menschlichkeit.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …