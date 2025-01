Gegensätzliche Realität: Behandlung israelischer und palästinensischer Gefangener

https://www.counterpunch.org/2025/01/22/contrasting-reality-treatment-of-israeli-and-palestinian-prisoners/



Jamal Kanj

22. Januar 2025

Die Freilassung von drei israelischen Frauen, die am Sonntag in Gaza gefangen gehalten wurden, erregte weltweit große Aufmerksamkeit in den Medien. Die Berichterstattung über die befreiten palästinensischen Frauen, die von Israel ohne Anklage entführt und inhaftiert worden waren, war jedoch vergleichsweise begrenzt. Diese Diskrepanz spiegelt die Normalisierung der Entmenschlichung der Palästinenser wider und setzt ein Narrativ fort, das es Israel ermöglicht, mehr als 46.000 Palästinenser ungestraft zu ermorden.

Erste medizinische Untersuchungen durch das Rote Kreuz und israelische Ärzte ergaben, dass die Frauen bei guter Gesundheit waren, was darauf hindeutet, dass sie während ihrer Gefangenschaft gut behandelt wurden. Ihre Berichte sprechen von humanen Bedingungen mit Zugang zu Nahrung, Wasser und Unterkunft. Israelischen Gefangenen wurde medizinische Versorgung und Nahrung gewährt, während Israel palästinensische Kinder aushungerte, Ärzte ermordete und Krankenhäuser niederbrannte.

Die israelischen Frauen wurden während ihrer Gefangenschaft mit Würde behandelt. Im Gegensatz dazu hebt ein Bericht der Vereinten Nationen die Misshandlung palästinensischer Frauen in israelischen Gefängnissen hervor und beschreibt, wie sie „sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind, nackt ausgezogen und von männlichen israelischen Armeeoffizieren durchsucht werden“ und mit sexueller Gewalt bedroht werden. In demselben Bericht wurde auch darauf hingewiesen, dass israelische Soldaten Fotos von weiblichen palästinensischen Gefangenen „unter erniedrigenden Umständen“ machten und damit drohten, die Bilder online zu stellen, um sie weiter zu demütigen und Kontrolle über sie auszuüben.

Das Wohlergehen der freigelassenen israelischen Gefangenen – trotz der Verwüstung in Gaza durch Israel – zeugt von den humanen Werten ihrer Entführer. Zweifellos zeigt ihr äußeres Erscheinungsbild, dass sie das genossen hatten, wozu die Mehrheit der Bewohner von Gaza unter der bösartigen israelischen Belagerung keinen Zugang hatte, wie z. B. Lebensmittel, Brennstoff zum Heizen oder sichere Unterkünfte, um sie

vor israelischen Bomben und den Elementen zu schützen.

Ein Video der freigelassenen Khalida Jarrar, einer palästinensischen Anführerin der Gefangenen, zeigt sie unterdessen mühsam beim Gehen – ein Kontrast zu dem Bild von ihr, das vor ihrer Entführung durch israelische Besatzungstruppen im Dezember 2023 entstand.

Die Fürsorge, die israelischen Gefangenen entgegengebracht wird, steht im krassen Gegensatz zur Behandlung, die palästinensische Gefangene in israelischer Haft erhalten. Unter ihnen wurden inhaftierte palästinensische Ärzte zu Tode gefoltert, nicht weil sie eine Waffe trugen, sondern weil sie im Operationssaal ein Skalpell zur Behandlung von Verletzten, möglicherweise auch israelischen Gefangenen, in der Hand hielten.

Palästinenser, die die israelische Folter überlebt haben, wie der Bodybuilder Moazaz Obaiyat, erzählen eine andere Geschichte. Obaiyat wurde nach einer Razzia in seinem Haus im Westjordanland im Oktober 2023 vor Tagesanbruch festgenommen. Im Gegensatz zu den gesunden israelischen Frauen, die bei ihrer Freilassung in die Fahrzeuge des Roten Kreuzes sprinten, war der einst starke und muskulöse Obaiyat nach elfmonatiger Haft ohne Anklage nicht in der Lage zu gehen.

Für Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, könnte die Realität seit 1948 nicht anders aussehen. Die Misshandlung palästinensischer Gefangener, Folter, Missbrauch und sogar der Tod in Gewahrsam sind von Menschenrechtsorganisationen gut dokumentiert worden. Laut UN-Quellen haben seit dem 7. Oktober 2023 56 Palästinenser in israelischen Gefängnissen durch Folter ihr Leben verloren.

Männliche palästinensische Häftlinge wurden auch Opfer von sexuellen Übergriffen, die als Mittel der Demütigung und Nötigung eingesetzt wurden. Diese Verbrechen sind keine Einzelfälle, sondern Teil einer rassistischen israelischen Politik, die darauf abzielt, den Willen der Palästinenser zu brechen. Die israelischen Täter sind nicht nur ungestraft davongekommen, sondern ihre Handlungen wurden oft von israelischen Führern gerechtfertigt oder verteidigt. Für palästinensische Gefangene – viele von ihnen werden ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festgehalten – ist die Gefangenschaft eine Erfahrung unvorstellbarer Qualen.

Die Folter und Erniedrigung von Palästinensern in israelischen Gefängnissen wird von israelischen Beamten wie dem israelischen Abgeordneten Hanoch Milwidsky unterstützt. Auf die Frage, ob es akzeptabel sei, „einer Person einen Stock in den After zu stecken“, antwortete Milwidsky: „Ja, wenn es sich um einen Nukhba (Hamas-Kämpfer) handelt, ist alles erlaubt! Alles!“

Nach israelischen Angaben gilt diese Einstufung als Hamas-Kämpfer praktisch für jeden Palästinenser in Gaza, da es nach Angaben der israelischen Regierung „keine unschuldigen Zivilisten“ gibt. Diese Ansicht wurde bereits früher vom selbsternannten gemäßigten israelischen Präsidenten Isaac Herzog geäußert, der erklärte: „Eine ganze Nation da draußen ist verantwortlich.“

Zur Verteidigung der Misshandlungen durch die Gefängniswärter im Reservistendienst schrieb der rassistische israelische Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir <A href=„https://x.com/itamarbengvir/status/1817881564103004381“ /t „_blank“>in einem Beitrag in den sozialen Medien: „Lasst die Hände von den Reservisten“, und bezog sich damit auf israelische Soldaten, die wegen Sodomie an palästinensischen Gefangenen angeklagt sind.

Folter, Inhaftierung ohne Anklage und andere Strafmaßnahmen sind nach wie vor ein fester Bestandteil des politischen Diskurses in Israel. Diese institutionelle Unterstützung führt nicht nur dazu, dass Misshandlungen fortbestehen, sondern normalisiert dieses Verhalten in der israelischen Kultur gegenüber den palästinensischen „Goyim“.

Wenn Misshandlungen aufgedeckt werden, leugnen israelische Beamte diese oft oder spielen sie als Einzelfälle herunter. Sie weigern sich, unabhängige Untersuchungen zuzulassen oder jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Israelische Gefängnisbeamte und politische Führer verteidigen ihr Handeln konsequent und stellen jede Kritik als Angriff auf den Sicherheitsapparat Israels dar. Einige israelische Gesetzgeber und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens argumentieren, dass die Humanisierung palästinensischer Gefangener die Moral der Sicherheitskräfte untergräbt.

Die unterschiedliche Behandlung von Gefangenen ist ein Mikrokosmos der umfassenderen Macht- und ethischen Kluft zwischen Israelis und Palästinensern. Während israelische Gefangene humanisiert werden, erleiden Palästinenser in israelischen Gefängnissen systematische Misshandlungen, die die Entmenschlichung eines ganzen Volkes widerspiegeln. Diese Doppelmoral ist nicht nur ein moralischer Fehler, sondern auch ein Spiegelbild der tief verwurzelten zionistischen Ideologie, die die Menschlichkeit der Palästinenser ablehnt.

Das Schweigen der internationalen Gemeinschaft zur Notlage palästinensischer Gefangener steht in krassem Gegensatz zu der überwältigenden Anteilnahme an israelischen Gefangenen. Diese selektive Empörung ermöglicht nur die israelische Politik der Entmenschlichung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Die gegensätzliche Realität zwischen israelischen und palästinensischen Gefangenen entlarvt nicht nur die der israelischen Kultur innewohnende Entmenschlichung gegenüber Nichtjuden, sondern entlarvt auch die selektive Moral des Westens.

Jamal Kanj ist der Autor von „Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America“ und anderen Büchern. Er schreibt regelmäßig über Themen der arabischen Welt für verschiedene nationale und internationale Kommentare.

