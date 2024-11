https://www.commondreams.org/news/rahm-emanuel-dnc



Der US-Botschafter in Japan, Rahm Emanuel, spricht am 18. Januar 2024 während einer Pressekonferenz in Tokio zu den Medien.

(Foto: Richard A. Brooks/AFP via Getty Images)

„Schlechter Scherz“: Progressive lehnen die Idee von Rahm Emanuel als DNC-Vorsitzenden rundweg ab

Von Brett Wilkins

15. November 2024

„Kein Rebranding der Welt kann die Tatsache ändern, dass Rahm Emanuels politische Karriere ein kläglicher Misserfolg war – neoliberaler Zentrismus ist genau die falsche Richtung für die Demokratische Partei“, sagte ein Kritiker.

Die Progressiven waren wütend und verblüfft über die Meldung vom Freitag, dass Rahm Emanuel erwägt, für den Vorsitz des Democratic National Committee zu kandidieren, und viele Linke fragten sich, ob die Partei etwas aus dem Verlust des Weißen Hauses, des Senats und wohl auch der Wähler aus der Arbeiterklasse des Landes gelernt hat.

Axios berichtete zuerst, dass Emanuel – der Botschafter von Präsident Joe Biden in Japan und ehemaliger Kongressabgeordneter, Bürgermeister von Chicago und Stabschef des ehemaligen Präsidenten Barack Obama – darüber nachdenkt, ob er sich um den Spitzenposten des DNC bewerben soll. Der derzeitige DNC-Vorsitzende Jamie Harrison, der 2021 in dieses Amt gewählt wurde, wird sich wahrscheinlich nicht für eine neue Amtszeit bewerben, die im März beginnen würde.

Emanuel hat einige einflussreiche Unterstützer im Lager der Kriegs- und Wall-Street-Befürworter, das die Demokratische Partei seit Jahrzehnten dominiert.

„Wenn sie sagen würden: ‚Nun, was sollen wir tun? Wer soll die Partei führen?‘, würde ich Botschafter Rahm Emanuel nehmen, ihn aus Japan zurückholen und ihn zum Vorsitzenden des Democratic National Committee ernennen“, sagte der prominente Politikberater David Axelrod, der beide erfolgreichen Präsidentschaftskampagnen Obamas leitete, am Mittwoch in seinem Podcast.

Am nächsten Tag postete Axelrod auf X, der sozialen Plattform, die früher als Twitter bekannt war, und schrieb über Emanuel: „Der Typ weiß, wie man kämpft und gewinnt.“

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Jonathan Cohn, politischer Direktor der Gruppe Progressive Massachusetts, fragte im sozialen Netzwerk Bluesky: “Wie kann das kein schlechter Scherz sein?“

Der geschäftsführende Vizepräsident des Center for International Policy, Matt Duss, ein ehemaliger außenpolitischer Berater von Senator Bernie Sanders (I-Vt.), schrieb auf X: „Wenn man ein Team von Spitzenwissenschaftlern zusammenstellen und ihnen sagen würde, sie sollen einen Plan ausarbeiten, um sicherzustellen, dass die Demokratische Partei weiterhin Wähler aus der Arbeiterklasse verliert, bezweifle ich, dass sie etwas Besseres finden würden als ‚Rahm Emanuel zum DNC-Vorsitzenden zu machen‘.“

Die Komikerin, Autorin und Podcasterin Kate Willett sagte auf X: „Wenn ich eine Person auswählen müsste, die den Grundstein für eine Ära gelegt hat, die Jahrzehnte des Trumpismus zu werden scheint, dann ist es Rahm Emanuel. Stellen Sie sich vor, Obama hätte 2008 die Häuser der Menschen gerettet und die Banker ins Gefängnis gesteckt? Ein wirklich funktionierendes Gesundheitssystem? Rahm hat fleißig daran gearbeitet, dass dies nicht geschieht.“

Miles Kampf-Lassin, leitender Redakteur der progressiven Website In the Times, schrieb: „Ich habe es schon einmal gesagt und kann nicht glauben, dass ich es noch einmal sagen muss: Kein Rebranding der Welt kann die Tatsache ändern, dass Rahm Emanuels politische Karriere ein kläglicher Misserfolg war – neoliberaler Zentrismus ist genau die falsche Richtung für die Demokratische Partei.“

Hafiz Rashid argumentierte am Freitag in einem Artikel der New Republic, dass Emanuel, falls er den Posten gewinnt, „der schlechteste DNC-Vorsitzende sein könnte“, der überhaupt möglich ist.

„Die Tatsache, dass Emanuel seit Jahren von der Lokal- und Landespolitik abgekoppelt ist, scheint nicht gerade hilfreich zu sein“, behauptete Rashid. “Von den Demokraten wird derzeit erwartet, dass sie jemanden mit Fachwissen auf der Basisebene und einem Verständnis dafür, wie Demokraten heute Wahlen gewinnen, auswählen – zwei Dinge, die Emanuel schmerzlich fehlen.“

Warren Gunnels, ein Mitarbeiter von Sanders, sagte auf X und stellte offenbar die strategische Klugheit der gescheiterten Präsidentschaftskandidatur von Vizepräsidentin Kamala Harris in Frage: „Herrschende Elite: Lasst uns Dick Cheneys Unterstützung gewinnen und Rahm Emanuel zum DNC-Vorsitzenden ernennen.“

„Mit einem Wort“, fügte er hinzu. “Nein.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …