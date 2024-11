https://redflag.org.au/article/when-a-zionist-riot-is-reported-as-an-antisemitic-pogrom



Wenn ein zionistischer Aufstand als antisemitisches Pogrom gemeldet wird

Von Phil Butland

16. November 2024

Fußballfans von Maccabi Tel Aviv halten am 7. November in Amsterdam eine pro-israelische Demonstration ab. FOTO: Mouneb Taim / Anadolu via NBC News

Am vergangenen Donnerstag [7. November] ist in Amsterdam etwas Schreckliches passiert, aber wenn man nur die Mainstream-Medien liest, kann man es einem verzeihen, wenn man nicht genau weiß, was das war. Der liberale Guardian schrieb, dass: „die Amsterdamer Polizei nach einer von den Behörden als ‚hasserfüllte antisemitische Gewalt‘ bezeichneten Aktion gegen israelische Fußballfans mehr als 60 Personen festgenommen hat“.

Laut der Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema: „Männer auf Motorrollern durchkreuzten die Stadt auf der Suche nach israelischen Fußballfans. Es war ein Anschlag mit Fahrerflucht. Ich kann gut verstehen, dass dies Erinnerungen an Pogrome weckt … Unsere Stadt wurde schwer beschädigt. Die jüdische Kultur wurde stark bedroht. Dies ist ein Ausbruch von Antisemitismus, den ich hoffentlich nie wieder erleben werde.“

Die zionistische Schriftstellerin Bari Weiss twitterte: „In diesem Moment findet auf den Straßen von Amsterdam ein Pogrom statt“. Ursula von der Leyen nahm sich eine Auszeit von der Durchsetzung von Sparmaßnahmen in Europa, um zu sagen: ‚Ich bin empört über die abscheulichen Angriffe auf israelische Bürger in Amsterdam letzte Nacht‘. Die kämpferische deutsche Außenministerin Annalena Baerbock twitterte: “Die Bilder aus Amsterdam sind schrecklich und zutiefst beschämend für uns in Europa. Der Ausbruch solcher Gewalt gegen Juden sprengt alle Grenzen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.“

Es versteht sich von selbst, dass sich die deutsche Presse dem anschloss. Ein Bericht der Welt sprach von „einem pro-palästinensischen Mob“, der „israelische Fans jagte“. Die Zeit zitierte einen Maccabi-Fan mit den Worten: „Europa ist für uns nicht mehr sicher“, und selbst die liberale taz behauptete, dass „Judenhasser den Sport als ihr Schlachtfeld betrachten“.

Der israelische Präsident Isaac Herzog twitterte: „Mit Entsetzen sehen wir heute Morgen die schockierenden Bilder und Videos, von denen wir gehofft hatten, sie nie wieder sehen zu müssen: ein antisemitisches Pogrom, das derzeit gegen Fans von Maccabi Tel Aviv und israelische Bürger im Herzen von Amsterdam, Niederlande, stattfindet.“

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu verglich die Ereignisse mit der Reichspogromnacht, deren schreckliches Jubiläum wir zwei Tage später begingen. Die pro-israelische Bewegung „Combat Antisemitism Movement“ bezeichnete die „brutalen Angriffe auf israelische Fußballfans in den Straßen von Amsterdam gestern Abend“ als „neue Reichspogromnacht“. Sacha Roytman, CEO von CAM, sagte: „Es ist an der Zeit, dass Europa sich zusammenreißt und mit den neuen Nazis genauso umgeht wie mit den alten.“

Was wirklich passiert ist

Aber wer sind die „neuen Nazis“ in dieser Geschichte? Die Fans von Maccabi Tel Aviv sind für rechtsextreme Gewalttaten bekannt, dazu später mehr. Israelische Hooligans griffen einen Taxifahrer an, noch bevor das Spiel überhaupt begonnen hatte. Und die Jerusalem Post berichtete, dass eine Woche zuvor „ein propalästinensischer Demonstrant Berichten zufolge von Ajax-Fans angegriffen wurde“.

In einem späteren Video wurde der Journalist Owen Jones noch deutlicher: „Gestern haben rassistische israelische Fußballrowdys in Amsterdam randaliert und öffentlich zum Völkermord angestiftet – eine Straftat gemäß der Völkermordkonvention von 1948.“

Das Middle East Eye berichtete: „Israelische Hooligans, Anhänger des Fußballvereins Maccabi Tel Aviv, provozierten Zusammenstöße mit niederländischen Jugendlichen in Amsterdam. Sie riefen anti-arabische Parolen, rissen palästinensische Flaggen herunter und ignorierten eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien.“

Darf ich das Letzte wiederholen, falls Sie es überhört haben? Die Schweigeminute für die Menschen, die bei den Überschwemmungen in Valencia ums Leben kamen, wurde ständig durch Feuerwerkskörper und rassistische Gesänge von Maccabi-“Anhängern“ unterbrochen.

Selbst die rechtsgerichtete Daily Mail berichtete, dass: „Israelische Fußball-Hooligans Fahnen Palästinas herunterrissen, als sie am Mittwochabend im Chaos durch Amsterdam marschierten, vor dem Besuch von Maccabi Tel Aviv bei Ajax. Videos zeigen Dutzende vermummte Gestalten, die komplett in Schwarz gekleidet sind und jubeln und ‚F*** you Palestine‘ rufen“.

Ein Video dieses Vorfalls finden Sie hier. Ein weiteres Video zeigt „Fans“, die skandieren: „Lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu ficken“. Am Flughafen von Tel Aviv wurden Maccabi-Fans gefilmt, wie sie riefen: „Warum ist in Gaza Schulschluss? Dort gibt es keine Kinder mehr.“ Der israelische Soldat Mazal Ledri postete dazu: „Keine Sorge. Die Frauen und Babys in Gaza werden den Preis dafür zahlen.“

Edward Ahmed Mitchell vom Council on American-Islamic Relations kommentierte:

„Als Schwarzer aus Georgia weiß ich, dass es weithin verurteilt würde, wenn eine Gruppe weißer Rassisten durch die Innenstadt von Atlanta marschieren würde, „Tod den N…“ rufen, Geschäfte in Schwarzbesitz angreifen und schwarze Bewohner verprügeln würde. Ich weiß auch, dass niemand behaupten würde, dass schwarze Opfer, die sich gegen die Gewalt weißer Rassisten verteidigten, Rassisten wären, die plötzlich beschlossen hätten, willkürlich weiße Menschen anzugreifen.“

Tagesschau entschuldigt sich – irgendwie

Die Tagesschau, Deutschlands wichtigste Fernsehnachrichtensendung, sah sich gezwungen, eine Entschuldigung zu veröffentlichen: „Die Tagesschau-Ausgabe vom 8. November wurde nachträglich bearbeitet. In einer früheren Version des Beitrags über die Gewalt in Amsterdam wurden Bilder von @iAnnetnl in einem falschen Kontext gezeigt. Diese Bilder zeigen keine Angriffe auf israelische Fußballfans. Die Bilder wurden ersetzt.“

Die Tagesschau teilte ihren Zuschauern nicht mit, worin dieser „falsche Kontext“ bestand. Nachdem mehrere Nachrichtensender das Video veröffentlicht hatten und behaupteten, es handele sich um Aufnahmen von Maccabi-Fans, die angegriffen wurden, twitterte iAnnetnl: „Ich bin der Urheber dieses Videos. 1. Sie verbreiten Fake News, dies ist eine Gruppe von Maccabi-Anhängern, die einen Streit anfangen und einen Niederländer verprügeln. 2. Löschen Sie diesen Inhalt, ich habe Ihnen keine Erlaubnis erteilt.“

Das Video wurde entfernt, zumindest von der Tagesschau, aber sie erklärten ihren Zuschauern nicht, wie sie die Ereignisse falsch dargestellt hatten. Der Schaden war also bereits angerichtet. Das Video, das die Unterstellung enthält, dass die palästinensischen Fans schuld sind, ist auch weiterhin auf vielen einflussreichen Medienplattformen verfügbar. Nachdem die Tagesschau ihre Entschuldigung veröffentlicht hatte, wandte sich iAnnetnl an die Medien:

„Ich möchte, dass Sie es der Tagesschau gleichtun. Eine Entschuldigung, eine Entfernung meines Filmmaterials und die Wahrheit. Ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit. Schreiben Sie auf: Maccabi-Anhänger griffen nach dem Spiel Amsterdamer Bürger vor dem Hauptbahnhof an. Im Journalismus geht es darum, die Wahrheit zu finden. Nicht darum, mit einer Drehung des Drehbuchs Geld zu verdienen. Es ist an der Zeit, der Realität etwas Respekt zu zollen. Das ist Ihre Aufgabe.“

Polizei schützt die Nazis

Während die Hooligans in Amsterdam waren, zeigte die örtliche Polizei die Neutralität, die wir inzwischen gewohnt sind. Über 60 Personen wurden festgenommen, aber wie die New Arab berichtet: „Es wurden keine Israelis festgenommen, sondern sie wurden stattdessen unter engem Polizeischutz zu ihren Unterkünften eskortiert.“

Seltsamerweise schrieb die Zeitung Trouw, dass „nach [dem Amsterdamer Polizeichef Peter] Holla keine Geiselnahmen oder Entführungen bekannt sind und es derzeit keine Probleme mit der öffentlichen Ordnung in der Stadt gibt“. Es ist nicht klar, warum Holla Geiselnahmen und Entführungen erwähnte, die auch von mindestens einem deutschen Nachrichtensender angesprochen wurden, da es keine Anzeichen dafür gibt, dass solche gemeldet wurden. Aber seine Aussage trug dazu bei, das Klima der Angst zu verschärfen.

In einem Al Jazeera-Bericht wird Stadtrat Jazie Veldhuyzen mit den Worten zitiert, dass Maccabi-Fans „begannen, Häuser von Menschen in Amsterdam mit palästinensischen Flaggen anzugreifen, sodass die Gewalt eigentlich dort begann. Als Reaktion darauf mobilisierten sich die Amsterdamer und wehrten sich gegen die Angriffe, die am Mittwoch von den Maccabi-Hooligans begannen“.

Vedhuyzen fuhr fort: „Der Bürgermeister sagt, die Polizei habe gehandelt, aber ich würde sagen, sie haben nicht im richtigen Moment gehandelt. Sie haben nur gehandelt, um die Maccabi-Hooligans zu schützen, als die Amsterdamer aufstanden, um ihre eigenen Leute und ihre eigenen Häuser zu verteidigen. Und dann tauchte die Polizei auf, um die Maccabi-Fans zu schützen, als sie nach dem Angriff auf die Menschen davonliefen.“

Menschen, die sich dem Völkermord entgegenstellen, wurden anders behandelt. The Guardian berichtet, dass Barbara Weenink, eine palästinensische Anhängerin in Amsterdam, „das Verhalten der israelischen Fans als bedrohlich empfand. Weenink, die bei pro-palästinensischen Veranstaltungen demonstriert hat, sagte, sie sei gewarnt worden, an diesem Abend nicht mit einem Palästinensertuch auszugehen“.

In einer Erklärung von The Black Archives in Amsterdam mit dem Titel „Don’t Let the Government Gaslight you“ heißt es: „Wir als TBA mussten unsere Teammitglieder warnen, Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Volk wie Anstecker und Kufiyas zu verdecken. Am Abend des Fußballspiels trafen wir mehrere Menschen – insbesondere muslimische Frauen –, die angaben, dass sie Angst hatten, mit einer Kufiya herumzulaufen. Das sollte nicht akzeptabel sein.“

Völlig vorhersehbar

Der niederländische Nachrichtensender NRC behauptete: „Der Ausbruch der Gewalt kam unerwartet, trotz wochenlanger Risikoanalysen durch das Amsterdamer Sicherheitsdreieck und den Nationalen Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit (NCTV). Sie waren zuvor zu dem Schluss gekommen, dass es keine konkrete Bedrohung gab, nicht einmal im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten.“

Aber es war nicht so, dass niemand dies kommen sah. Zwei Tage vor dem Spiel berichtete die niederländische Zeitung De Telegraaf, dass „zusätzlich zum regulären Sicherheitspersonal von Maccabi auch Mossad-Agenten in Amsterdam zum Team stoßen werden“. Noch vor Spielbeginn wurde die Bereitschaftspolizei eingesetzt, um eine friedliche pro-palästinensische Demonstration aufzulösen, die von Bürgermeisterin Femke Halsema, der ehemaligen Vorsitzenden der GroenLinks (jetzt GroenLinks-PvdA), verboten worden war.

In einem TikTok-Video, das vom Jüdischen Antizionistischen Netzwerk in Amsterdam veröffentlicht wurde, heißt es: „Wir wussten, dass sie gewalttätig sein würden, und wir wussten auch, dass viele der Fans IDF-Soldaten sind, die auf ihrem Facebook-Profil Aufnahmen von ihrer Einberufung in dieselbe Armee haben, die einen Völkermord begeht.“

Vor dem Spiel forderte die niederländische BDS-Bewegung die Absage des Spiels und erklärte: „Weniger als 60 Kilometer vom Maccabi-Stadion entfernt findet ein Völkermord statt, die abscheulichsten Kriegsverbrechen, eine Rekordzahl an getöteten und verstümmelten Kindern, eine absichtlich verursachte Hungersnot, völlige Gesetzlosigkeit.“

Maccabi Tel Aviv – durch und durch rassistisch

Die Gewalt am Donnerstag war für die Maccabi-Anhänger, die eine Geschichte des Rassismus haben, nichts Neues. Das Magazin +972 berichtet: „Die rassistischen Sprechchöre auf den Tribünen, die Tatsache, dass die ‚Ultras‘ von Maccabi bei Spielen gegen [den palästinensischen Verein Bnei] Sakhnin darauf achten, dass sie eine übermäßige Anzahl israelischer Flaggen zeigen, die Hetzjagd auf ihre arabischen Spieler in den letzten Jahren und die Akzeptanz des rassistischen Verhaltens der Fans durch das Management: All dies hat bei Maccabi Tel Aviv eine Kultur des Rassismus geschaffen.“

Laut socialism.ne organisiert der Club Spendenaktionen und Ehrungen für gefallene Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF), und es gibt zahlreiche Fotos von Soldaten, die mit Maccabi-Schals zwischen den Ruinen von Gaza posieren. Die Maccabi-Schläger griffen einen Mann in Athen im März dieses Jahres an, weil er eine palästinensische Flagge trug.

Rassismus ist bei Maccabi seit vielen Jahren weit verbreitet. In einem Bericht über ein Spiel im Jahr 2008 kommentierte der Reporter des Jewish Chronicle, Larry Derfner, sarkastisch: „Ich nehme an, man sollte den Fußballfans von Maccabi Tel Aviv zu ihrer Zurückhaltung gratulieren. Sie begannen erst, Affenlaute zu machen und so laut wie möglich ‚hoo-hoo-hoo‘ zu rufen, wenn schwarze Spieler der gegnerischen Mannschaft ein Tor schossen.“

Im Jahr 2014 berichtete die International Business Times über die Erfahrungen von Maharan Radi, einem Palästinenser, der früher für Maccabi spielte: „Rechtsextreme drangen auf das Spielfeld ein, beleidigten ihn und riefen ‚Scheiß auf die Araber!‘ Einige Fans spuckten ihn sogar an … Es war nicht das erste Mal, dass Radi einen rassistischen Angriff erlitt. Letztes Jahr riefen fanatische Fußballfans während eines Spiels gegen Hapoel Tel Aviv antimuslimische Beleidigungen, obwohl Radi das zweite Tor erzielte, das den Sieg von Maccabi sicherte.“

Im Jahr 2020 berichtete die Deutsche Welle, dass Mitglieder der Maccabi-Tel-Aviv-Ultragruppe Maccabi Fanatics „Anti-Netanjahu-Demonstranten mit Schlagstöcken und zerbrochenen Flaschen angriffen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt“.

Bei einem früheren Besuch in den Niederlanden sangen Maccabi-Fans ein Lied namens „The Rape Song“, das folgenden Text enthält: „Ihr seid die Huren der Araber. Wir schämen uns für euch. Am Ende des Tages, Tor 5. Wir werden euch f*icken. Wir werden euch f*icken. Und dann werden wir euer Blut trinken. Auf dem Marktplatz der Stadt werden wir jeden Kommunisten aufhängen, der hierherkommt. Wir werden eure Mädchen nehmen, die gerne feiern. Wenn wir sie vergewaltigen, werden wir schreien. Heute ist der Tod, Hapoel“.

Es geht nicht nur um Fußball

Diejenigen, die sagen, dass es nur um Fußball geht, verstehen nicht, wie eine mörderische Ideologie eine ganze Kultur übernehmen kann. Das Yarmouk-Stadion im besetzten Gaza wird derzeit als Haft- und Folterzentrum genutzt. Nach den Unruhen in Amsterdam sprengten israelische Soldaten Häuser in Gaza und veröffentlichten die folgende Erklärung: „Wir widmen diese Explosion allen Fans von Maccabi Tel Aviv. Wir kriegen euch alle, ihr Hurensöhne.“

Wie Abed Abou Shhadeh argumentiert: „Die Denkweise der Hooligans steht im Einklang mit der völkermörderischen Kultur, die die israelische Gesellschaft seit dem 7. Oktober 2023 durchdringt und es den Israelis ermöglicht, sich über Recht und Moral zu stellen – nicht nur in Israel, sondern weltweit. Diese Fans sind Ausdruck einer Kultur, die nicht nur bei einer Handvoll Rassisten vorherrscht, sondern in den Stadien zur Routine geworden ist. Rufe wie „Tod den Arabern“ oder „Möge euer Dorf brennen“ waren in Israel schon lange vor dem 7. Oktober 2023 häufig zu hören.“

Der israelische Politikkommentator Ori Goldberg sagte gegenüber Al Jazeera: „Die Tatsache, dass israelische Fans mitten in Amsterdam randalieren, rassistische Lieder singen und die Wände von Häusern erklimmen, um palästinensische Flaggen herunterzureißen, ist derzeit Teil der israelischen Realität: eine völlige Abkopplung zwischen Handlungen und Konsequenzen.“

Und dennoch decken die Mainstream-Medien und Politiker weiterhin solch unverhohlenen Rassismus, wie Marc Owen Jones feststellte: „Die New York Times brachte die Schlagzeile: ‚Israelische Fußballfans bei Angriffen mit antisemitischem Hintergrund in Amsterdam verletzt‘, aber der Hauptartikel enthielt nur nachgewiesene Beweise für anti-arabischen Rassismus. In der Einleitung wurde die antisemitische Motivation betont, während im Hauptteil des Artikels Filmmaterial von Fans von Maccabi Tel Aviv zitiert wurde, die anti-arabische und rassistische Parolen skandierten – Filmmaterial, das die New York Times tatsächlich überprüft hatte. Die einzige Grundlage für die Behauptung, es habe sich um Antisemitismus gehandelt, war zu diesem Zeitpunkt ein einziger Tweet des niederländischen Premierministers, während die damit verknüpfte Erklärung der Amsterdamer Polizei keine solche Zuschreibung enthielt.

Was nun?

Der palästinensische Fußballverband stellt fest, dass: „die FIFA derzeit nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Fans bei Spielen mit israelischen Mannschaften zu gewährleisten. Ein aktueller Vorfall in Griechenland – bei dem ein arabischer Mann von einer Gruppe israelischer Fans bewusstlos geschlagen wurde – zeigt, dass dringend etwas unternommen werden muss. Die fehlende Rechenschaftspflicht für solch tief verwurzelte Gewalt und den normalisierten Rassismus hat nur zu weiteren bedauerlichen Vorfällen geführt, wie in Amsterdam“.

Dieser Mangel an Sicherheit hat die Jüdische Stimme (Jewish Voice for Peace) in Deutschland dazu veranlasst, eine Erklärung abzugeben, die mit den Worten schließt: „Wir können nur hoffen, dass jede Einladung an eine israelische Mannschaft abgesagt wird, dass die Fußballbehörden israelische Mannschaften sanktionieren und dass wir alle der palästinensischen Fußballspieler und -trainer gedenken, die Israel getötet hat und weiterhin tötet, um den Völkermord zu beenden.“

Eine von Middle East Eye befragte Frau aus der Region sagte: „Es geht nicht um das jüdische Volk. Es geht um die Besatzung, die Annexion, den Verstoß gegen das Völkerrecht und die Verletzung der Menschenrechte. Deshalb sind wir dagegen, dass Maccabi hierher eingeladen wird, und ich kann immer noch nicht glauben, dass sie spielen dürfen.“

Im Jahr 2022, nur vier Tage nach dem Einmarsch in die Ukraine, verbaten FIFA und UEFA allen russischen Mannschaften die Teilnahme an ihren Wettbewerben. Das Spiel am Donnerstag hätte gar nicht erst stattfinden dürfen. Das Mindeste, was wir von den Fußballbehörden erwarten sollten, ist der Ausschluss aller israelischen Mannschaften von internationalen Wettbewerben – nicht nur wegen der Gewalt am Donnerstag, sondern auch wegen ihrer Mitschuld am Völkermord.

Dies wird ohne Druck von unten kaum geschehen. Wie DiEM25 bemerkte: „Es ist merkwürdig, dass rechtsextremes Verhalten von Fußballfans in Europa, wie das des italienischen Vereins Lazio, der für offensichtlich antisemitische Aktionen bekannt ist, nie eine vergleichbare Aufmerksamkeit von Politikern oder Medien erhalten hat.“

Der Schutz rassistischer israelischer Fußballfans ist mit der Unterstützung des Völkermords durch westliche Regierungen und Medien verbunden. Das bedeutet, dass jeder Ruf nach Vergeltung gegen gewalttätige rassistische Hooligans nur ein Teil der Lösung ist. Wir müssen die Ideologie zerstören, aus der sie entstanden sind. Wir müssen weiterhin eine internationale Bewegung aufbauen, die die Unterstützung des Westens für die mörderische Apartheid in Frage stellt und Palästina endlich die Freiheit ermöglicht.

Erstmals veröffentlicht bei The Left Berlin.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …