Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt an einer Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Yoav Gallant und Kabinettsminister Benny Gantz in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv, Israel, teil, Samstag, 28. Oktober 2023. (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Netanjahus unentschlossene, misstrauische Art trägt zu den Gefahren seines Krieges gegen den Gazastreifen bei, sagen Experten, die seine Gedanken studiert haben.

Im Kopf von Benjamin Netanjahu: Wie plant Israels Premierminister den Krieg?

Von Justin Salhani



1 Nov 20231

Beirut, Libanon – Gal Hirsch hat keine bekannte Erfahrung mit Geiselverhandlungen, und 2006 verließ er die israelischen Streitkräfte, nachdem er wegen seiner Rolle bei militärischen Fehlschlägen während des Krieges mit der Hisbollah im Libanon in Ungnade gefallen war.

Doch als Premierminister Benjamin Netanjahu den ehemaligen Militärkommandanten auswählte, um die Bemühungen um die Freilassung von Gefangenen zu leiten, die von der Hamas nach ihrem Angriff am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren, machte diese Entscheidung für den politischen Psychologen Saul Kimhi Sinn.

„Er wählt die Leute [für seine Kriegsverwaltung] auf der Grundlage ihrer Meinung über ihn aus und nicht danach, ob sie für den Job geeignet sind“, sagte Kimhi. Hirsch ist Mitglied von Netanjahus Likud-Partei und wurde – wie der israelische Premierminister selbst – mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

Kimhi, der an der Universität Tel Aviv lehrt, beschäftigt sich seit fast einem Vierteljahrhundert mit Netanjahus Denken. Im Jahr 1999, dem Jahr, in dem Netanjahus erste Amtszeit als Ministerpräsident enden sollte, stellte Kimhi bei seiner Verhaltensanalyse des Regierungschefs ein beunruhigendes Verhaltensmuster fest. Einige seiner Schlussfolgerungen: Netanjahu war narzisstisch, anspruchsvoll und paranoid, und er reagierte schlecht auf Stress.

Kimhi untersuchte Netanjahu im Jahr 2017 erneut, stellte aber fest, dass sich nicht viel geändert hatte. Wenn Menschen älter werden, so Kimhi, neigen ihre Verhaltensweisen dazu, extremer zu werden. Bei Netanjahu haben seine Paranoia und sein Narzissmus zugenommen. Er vertraut niemandem, außer vielleicht seiner unmittelbaren Familie, und stellt seine „persönliche Zukunft“ über alles andere, so die Ergebnisse von Kimhis Untersuchung.

Jetzt, da er sein Land in den Krieg gegen den Gazastreifen führt, könnten die Persönlichkeitsmerkmale, die Netanjahus wichtigste Entscheidungen prägen, direkte Auswirkungen auf das Leben von Millionen Israelis und Palästinensern sowie auf die Richtung des Konflikts haben. Und die bisherigen Anzeichen sind laut Kimhi und anderen Analysten beunruhigend.

Unentschlossenheit und Misstrauen

Die Verhaltensanalyse von Netanjahu deutet laut Kimhi darauf hin, dass er unentschlossen ist und sich mit schwierigen Entscheidungen schwer tut. „Er ist überhaupt kein belastbarer Mensch“, sagte Kimhi gegenüber Al Jazeera.

Bevor Netanjahu Hirsch am 8. Oktober ernannte, war der Posten des Geiselunterhändlers mehr als ein Jahr lang unbesetzt geblieben. Die Hamas hat bei ihrem Überfall auf den Süden Israels mehr als 200 Israelis gefangen genommen, von denen bisher nur eine Handvoll freigelassen wurde. Dies, so Kimhi, sei ein Beispiel dafür, dass Netanjahu „schwierige Entscheidungen in allerletzter Minute“ treffe.

Allerdings hat Netanjahu auch Qualitäten, die ihn zu einem der größten politischen Überlebenskünstler der Welt gemacht haben. Eine Persönlichkeitsstudie des jordanischen Professors für Politikwissenschaft Walid ‚Abd al-Hay aus dem Jahr 2021 bescheinigt Netanjahu ein hohes Maß an Charisma, ein gutes Gedächtnis und eine ausgeprägte analytische Fähigkeit“.

In seiner fast drei Jahrzehnte währenden Karriere an der Spitze der israelischen Politik haben sich diese Eigenschaften häufig für ihn ausgezahlt.

Netanjahu ist Israels dienstältester Premierminister. Er kam 1996 zum ersten Mal an die Macht und hatte eine dreijährige Amtszeit, bevor er von Ehud Barak abgelöst wurde. Im Jahr 2009 kehrte er an die Macht zurück und war 13 der letzten 14 Jahre im Amt.

Bei einigen Gelegenheiten schien Netanjahus Zeit abzulaufen. Im Jahr 2015, als er mit dem Rücken zur Wand stand, griff er zu einer Panikmache: „Die arabischen Wähler kommen in Scharen zu den Wahllokalen.“ Er wurde wiedergewählt.

Nachdem er ein Jahr lang das Amt des Ministerpräsidenten verloren hatte, kam er 2022 wieder an die Macht, diesmal mit der rechtsextremsten Regierung in der Geschichte Israels.

Der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wurde wegen Anstiftung zum Rassismus, Zerstörung von Eigentum und Beitritt zu einer „Terror“-Organisation im Alter von 16 Jahren verurteilt. Finanzminister Bezalel Smotrich führt die Hardliner-Partei der religiösen Zionisten an, die nicht nur die palästinensische Staatlichkeit ablehnt, sondern auch die Existenz des palästinensischen Volkes leugnet und LGBTQ-Aktivisten verurteilt hat. Innen- und Gesundheitsminister Aryeh Deri ist ein ultraorthodoxer Rabbiner, der wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Kritiker haben Netanjahu vorgeworfen, mit der Zusammenstellung eines solchen Kabinetts sein eigenes politisches Überleben über die Interessen Israels zu stellen. In einem Meinungsartikel in der israelischen Zeitung Haaretz wurden einige von Netanjahus Ministern als „Neonazis“ und „Neofaschisten“ bezeichnet.

Doch all das wird Netanjahu nicht viel ausmachen. Kimhi und anderen Analysten zufolge, die sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten beschäftigt haben, ist es für ihn wichtig, dass er an der Macht bleibt, koste es, was es wolle.

Die extremistischen Ansichten in seinem Kabinett mögen ihn nicht stören, denn „alles läuft über ihn, ohne dass die Minister davon wissen“, erklärte Thomas Vesconi, ein unabhängiger Forscher und Autor zweier Bücher über Palästina und Israel, gegenüber Al Jazeera.

Die „Zweistaatenlösung“ ist tot

Netanjahus Paranoia und Anspruchsdenken haben wohl auch seine Einstellung zu einem palästinensischen Staat geprägt. Obwohl er öffentlich erklärt hat, dass er einer Zweistaatenlösung offen gegenübersteht, hat er den Prozess auf Schritt und Tritt unterminiert – unter anderem, indem er darauf bestand, dass ein palästinensischer Staat keine militärische oder sicherheitspolitische Kontrolle über sein Gebiet haben sollte.

Unter seiner Herrschaft blühte der Siedlungsausbau, und die politische Unterdrückung der Palästinenser ist ungebremst. Schon vor dem 7. Oktober war dieses Jahr das tödlichste Jahr für Palästinenser im besetzten Westjordanland: Mehr als 150 Menschen wurden von israelischen Streitkräften getötet, darunter 38 Kinder. Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 100 Palästinenser im Westjordanland getötet. Netanjahu hat versucht, einen palästinensischen Staat zu verhindern, indem er im Rahmen der Abraham-Abkommen regionale Vereinbarungen mit arabischen Staaten traf.

Die Frage der Siedlungen und Netanjahus mangelnde Bereitschaft, sich auf ernsthafte Friedensgespräche einzulassen, hat viele ausländische Zeitgenossen Netanjahus im Laufe der Jahre verärgert. „Ich kann Netanjahu nicht ausstehen“, sagte der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy 2011 dem damaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama in einem heißen Mikrofon. „Er ist ein Lügner.“

„Sie haben die Nase voll von ihm, aber ich habe noch öfter mit ihm zu tun als Sie“, hatte Obama geantwortet.

Vesconi zufolge glaubt Netanjahu, dass das gesamte historische Palästina zu Israel gehören sollte. Diese Überzeugung hat ihre Wurzeln in Netanjahus Erziehung.

Der Sohn des Vaters

Benzion Netanjahu, der Vater des Premierministers, war ein Anhänger von Ze’ev Jabotinsky – einem Vertreter des so genannten revisionistischen Zionismus -, der der Meinung war, dass sich ein jüdischer Staat auf beide Seiten des Jordan erstrecken sollte. In der Praxis bedeutet dies ein Israel, das das heutige Staatsgebiet, das Westjordanland, den Gazastreifen und einen Teil oder das gesamte Jordanien umfasst.

Nachdem er keine Stelle an der Hebräischen Universität Jerusalem erhalten hatte, zog Benzion mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten und nahm eine Stelle an der Cornell University an, wo er Judaistik lehrte. Diese Ablehnung trug er für den Rest seines Lebens mit sich, und mit ihr ein Misstrauen gegenüber Intellektuellen und der israelischen Arbeitspartei.

Netanjahu schätzte seinen Vater, der 2012 im Alter von 102 Jahren verstarb, sehr. Er sagte, sein Vater habe gewusst, „wie man Gefahren rechtzeitig erkennt“ und „die notwendigen Schlüsse zieht“.

Netanjahu habe gelernt, dass Beziehungen transaktional und nicht altruistisch seien und „dass die Menschen in einem ständigen darwinistischen Überlebenskampf leben“, heißt es in der Studie von ‚Abd al-Hay.

Der israelische Premierminister führt derzeit seinen eigenen Kampf ums Überleben im Amt. Einst genoss er die Unterstützung tief religiöser Konservativer und junger, liberaler Kapitalisten, die in Sektoren wie dem Technologiesektor arbeiten – was Vesconi als die beiden Bourgeois bezeichnet.

Doch in letzter Zeit hat er die Liberalen verloren, während die religiöse Rechte ihre Unterstützung auf das Niveau einer Sekte“ gesteigert hat, wie Kimhi es nennt. Ab Januar 2023 gingen die Israelis auf die Straße, um gegen eine weitreichende Justizreform zu protestieren. Netanjahu sagte, dass die Änderungen ein Gleichgewicht zwischen einem sich einmischenden Gericht herstellen sollen.

In der Zwischenzeit läuft gegen ihn ein Verfahren wegen Korruption, Betrug und Untreue, und die Öffentlichkeit macht ihn weitgehend für den Angriff vom 7. Oktober verantwortlich, bei dem die Hamas einen Grenzzaun durchbrach, etwa 1.400 Menschen tötete und rund 200 Menschen gefangen nahm.

Wie geht es weiter?

Wieder einmal unter Beschuss, zeigen sich Netanjahus charakterliche Schwächen, so Kimhi.

Analysten glauben, dass Netanjahu den Krieg wahrscheinlich verlängern will, da nur wenige in Israel einen Wechsel des Regierungschefs inmitten eines Krieges fordern werden. Mehr als 8.500 Palästinenser sind in den letzten Wochen bei einem Angriff von beispielloser Intensität auf den Gazastreifen getötet worden. Mehr als 3.000 von ihnen sind Kinder. Doch diese Zahlen scheinen Netanjahu ebenso wie die Geiseln nicht zu kümmern.

Sein Überleben steht für ihn an erster Stelle, und das deckt sich mit den Schlussfolgerungen der Studien von Kimhi und ‚Abd al-Hay. Was auch immer er als Nächstes tun wird, er wird dies im Hinterkopf behalten.

„Die israelische Öffentlichkeit“, so Kimhi, „braucht einen wirklichen Führer, der die Menschen vereinen kann“.

Weitere Berichte von Nils Adler

Quelle: Al Jazeera

