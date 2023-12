Immolation Revelations Life is honored by hearing those who immolate themselves, for no one knows what might rise from their ashes, says Sam Husseini. By Sam Husseini Substack The „authorities“ are not telling us the person’s name or anything about them, but someone immolated themselves with a Palestinian fl

Der buddhistische Mönch Thich Quang Duc verbrennt sich in Saigon aus Protest gegen die Verfolgung von Buddhisten durch die Regierung Südvietnams. Dieses Foto wurde 1963 zum World Press Photo des Jahres gekürt. John F. Kennedy sagte: „Kein Nachrichtenbild in der Geschichte hat so viele Emotionen in der Welt ausgelöst wie dieses.“ (Ursprünglich von der Associated Press verbreitet und in zahlreichen Zeitungen am 11. Juni 1963 veröffentlicht, jetzt gemeinfrei/Wikimedia Commons)

Das Leben wird geehrt, wenn man denen zuhört, die sich selbst opfern, denn niemand weiß, was aus ihrer Asche auferstehen könnte, sagt Sam Husseini.

Immolation Enthüllungen

Von Sam Husseini

5. Dezember 2023

Die „Behörden“ teilen uns weder den Namen der Person noch irgendetwas über sie mit, aber jemand hat sich am Freitagnachmittag mit einer palästinensischen Flagge vor dem israelischen Konsulat in Atlanta verbrannt.

Was wir wissen, ist, dass die israelische Regierung täglich neue Ebenen der Entbehrung findet. Zu diesem Thema gab sie eine Erklärung ab: „Es ist tragisch zu sehen, wie der Hass und die Aufwiegelung gegen Israel auf so schreckliche Weise zum Ausdruck kommen.“ Brannon Ingram schrieb: „Wie egozentrisch kann man eigentlich sein? Selbstverstümmelung ist niemals ein Akt des ‚Hasses‘. Es ist das Gegenteil. Es ist ein verzweifelter Appell an die Menschlichkeit.“

Auch ein Wachmann wurde verbrannt.

Der Twitter-Account der Regierung, die täglich Tausende von palästinensischen Kindern, Frauen und Männern abschlachtet, fügte hinzu: „Die Unantastbarkeit des Lebens ist unser höchster Wert.“

Unterdessen erklärte der Polizeichef von Atlanta: „Wir glauben, dass dieses Gebäude sicher ist, und wir sehen hier keine Bedrohung.“ Gott sei Dank ist das Gebäude sicher, im Gegensatz zu allen Gebäuden in Gaza. Maggi Carter schrieb: „Die Verzweiflung einer Situation, die zur Selbstverbrennung anregt, ist nicht zu übersehen.“

Der folgende Beitrag wurde ursprünglich am 18. Februar 2011 veröffentlicht, kurz nach Beginn der arabischen Aufstände, die durch die Selbstverbrennung des tunesischen Obstverkäufers Mohamed Bouaziz ausgelöst wurden.

Heute vor zwanzig Jahren – Revolutionen durch Selbstverbrennung jetzt und in der Zukunft

Lass einen Mann in einer Mansarde brennen, aber mit ausreichender Intensität, und er wird die Welt in Brand setzen. -Antoine de Saint Exupéry (am besten bekannt als Autor von Der kleine Prinz)

Vielleicht war es nur ein Zufall, dass er dazu Zeitungen benutzte.

Aber das glaube ich nicht.

Nach dem, was ich von Greg weiß, hatte er einen Sinn für Symbolik. Über die beiden anderen Amerikaner aus diesem Jahr weiß ich nichts.

Aber ich weiß einiges über Mohamed. Das weiß ein Großteil der Welt. Denn als er sich selbst in Brand steckte, folgten ihm seine Stadt, sein Land und sein Volk.

Aber Greg hatte nicht so viel Glück.

Heute vor zwanzig Jahren – als die US-Bombardierung des Iraks im Golfkrieg in die fünfte Woche ging – ging Gregory Levey wenige Minuten vor 14 Uhr mit unter seine Kleidung gestopften Zeitungen zum Rathaus von Amherst, Massachusetts. Er übergoss sich mit Farbverdünner. Das erste Streichholz erlosch. Mit dem zweiten hat er sich selbst angezündet.

Sie haben wahrscheinlich noch nie von ihm gehört; es gibt nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag über ihn. In allen Berichten über Selbstverbrennungen, die ich im letzten Monat finden konnte, wurde er nicht erwähnt. Stattdessen konzentrierten sie sich alle auf Selbstverbrennungen im Vietnamkrieg.

Das lag zum Teil daran, dass der Soziologe, an den sich viele wandten, Michael Biggs aus Oxford, der die Abhandlung „Dying Without Killing: Self-Immolations, 1963-2002“ geschrieben hat, mir per E-Mail mitteilte, dass er nichts von Levey wisse. In einem Artikel der New York Times kurz nach Leveys Tod wird auf zwei weitere Personen verwiesen, die sich aus Protest gegen den Golfkrieg vor 20 Jahren umgebracht haben – ich habe bisher nichts über sie finden können, nicht einmal ihre Namen.

Levey trug ein Plakat mit der Aufschrift „PEACE“ und hatte seinen Führerschein dabei.

Jennifer Cannon schrieb mir kürzlich:

„Ich war eine der ersten Personen, die nach Gregs Selbstverbrennung auf dem Amherst Common waren. Ich war zu dieser Zeit Studentin an der UMass. Es bildete sich eine Gruppe von uns – Antikriegsstudenten, Mitglieder der örtlichen Gemeinde, buddhistische Mönche von der Leverett Peace Pagoda – und wir hielten 24 Stunden am Tag Wache, bis die Stadt uns etwa zwei Wochen später zwang zu gehen.

Es war eine tiefgreifende und sehr bewegende Erfahrung. Jeder, der an der Mahnwache beteiligt war, wusste, dass Greg sein Leben beenden wollte, um ein Zeichen zu setzen, wie falsch der Krieg war. … Es war nicht leicht, die Mahnwache im ‚liberalen‘ Amherst aufrechtzuerhalten. Wir wurden jeden Tag und jede Nacht belästigt – oft fuhren Lastwagen mit der amerikanischen Flagge vorbei, hupten und schrien und beschimpften uns. Wir galten als Kriegsgegner und damit als unpatriotisch und als Nichtunterstützer der Truppen. … Es ist verheerend, dass der Krieg weitergeht.“

Das ist eine interessante Formulierung von Jennifer. In den wenigsten öffentlichen Gesprächen wird berücksichtigt, dass es sich im Grunde genommen seit 1990 um einen einzigen langen Krieg handelt, der sich auf unterschiedliche Weise manifestiert hat. Der 20. „Jahrestag“ des Golfkriegs ist so gut wie unerwähnt geblieben, ich denke, das liegt vor allem daran, dass die USA, um ihn sinnvoll zu würdigen, aufhören müssten, so zu tun, als hätten sie sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert, als die Anschläge vom 11. September 2001 stattfanden.

[Zum Thema: JOHN KIRIAKOU: Ein Mahnmal für die Opfer]

Während der Mahnwache nach Gregs Tod wurden zwei Gedenkblätter gefüllt. Auf einer Seite stand:

„Es regnet jetzt, am Tag nach deinem mutigen, entschlossenen und friedlichen Tod. Letzte Nacht hat es geschneit, und jetzt umgibt ein Kreis von Sternen Schneeflocken in allen Farben … Es ist wunderschön. Wir leben weiterhin in der Hoffnung, dass deine und unsere Taten diesen Krieg, diesen Wahnsinn und das Töten beenden werden und dass wir, wenn wir uns dem dritten Jahrtausend nähern, wirklich in Frieden leben werden. Wo auch immer du bist, du wirst für immer in meinem Herzen sein. Friede und Liebe für dich.“

Wer auch immer das geschrieben hat, wollte Leveys Wesen Leben einhauchen.

Die Lüge des Weißen Hauses über Mohamed Bouaziz

Im Gegensatz dazu: Am 4. Februar sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs: „Und wie wir uns erinnern, wurde einem Obstverkäufer in Tunesien sein Obst gestohlen und er hat sich selbst angezündet.“ Gibbs tötet. Er tötet, weil er versucht, über den Tod zu täuschen, darüber, dass sich jemand für andere opfert. Gibbs will nicht, dass die Leute wissen, dass Mohamed Bouaziz, dessen Selbstverbrennung den Aufstand in Tunesien auslöste, nicht von Räubern, sondern von tunesischen Regierungstruppen verprügelt wurde.

Er will nicht, dass die Menschen wissen, dass Bouaziz sich selbst vor dem Gemeindehaus seiner Stadt Sidibouzid in Brand setzte und damit seinen Unmut buchstäblich bis vor die Haustür der Regierung trug.

Französischer Protest zur Unterstützung von Bouazizi, dem „Helden von Tunesien“, 15. Januar 2011. (Antoine Walter, CC BY-SA 2.0, Flickr & Wikimedia Commons)

Der Kolumnist James Carroll schrieb kürzlich:

„Bei aller Verzweiflung, die eine Selbstverbrennung motivieren könnte – vielleicht aus Edelmut, vielleicht aber auch aus einer schweren Geisteskrankheit geboren – ist es dringend notwendig, solche Gewalt anzuprangern. Die Tatsache, dass sie sich gegen das eigene Ich richtet, unterscheidet sie von Angriffen auf andere, aber sie ist dennoch Gewalt. Alle Märtyrerkulte sind unmenschlich – auch das Selbstmärtyrertum. … Im Angesicht des Todes in all seinen Formen, wähle das Leben.“

Dies steht in direktem Widerspruch zu der Auffassung des Jesuitenpaters Daniel Berrigan:

„Ich glaube, dass im Christentum etwas sehr Großes verloren gegangen ist. Der Tod Jesu kann, glaube ich, in einem sehr tiefen Sinn als Selbstverbrennung bezeichnet werden. Ich meine, dass er bewusst in den Tod ging und diesen Tod um der anderen willen wählte, vernünftig und überlegt.“

Berrigan argumentiert, dass Menschen, die sich aus Protest gegen den Vietnamkrieg selbst verbrannten, nicht als „Selbstmörder“ bezeichnet werden sollten, da „Selbstmord aus Verzweiflung und dem Verlust der Hoffnung entsteht, und ich hatte das Gefühl, dass [Roger Laporte, ein Selbstverbrenner der Catholic Workers] nicht in diesem Sinne gestorben ist.“

Um uns aufzuwecken

Thich Nhat Hant, ein buddhistischer Mönch, sagt über Selbstverbrennungen:

„Ich denke, wir müssen versuchen, diejenigen zu verstehen, die sich selbst geopfert haben. Wir haben nicht die Absicht zu sagen, dass Selbstverbrennung gut oder schlecht ist. … Wenn man sagt, dass etwas gut ist, sagt man, dass man das tun sollte. Aber niemand kann einen anderen dazu drängen, so etwas zu tun. … Es wird getan, um uns aufzuwecken.“

Er erzählt die Geschichte einer jungen Vietnamesin, Nhat Chi Mai, die sich selbst verbrannte – und im Monat zuvor so fröhlich war, dass man dachte, sie wolle heiraten. Er argumentiert auch, dass andere sich selbst verbrennen, aber [er zitiert einen anderen Mönch] „auf eine langsamere Weise. Ich verbrenne mich mit Entbehrung, mit aktivem Widerstand gegen den Krieg“.

(Siehe das Kapitel über Selbstverbrennung in The Raft is not the Shore – Gespräche zwischen Berrigan und Nhat Hanh). In gewisser Weise ist die Selbstverbrennung ein Versuch, ein Leben des Dienens auf einmal zu führen. Wir alle oxidieren langsam, sie haben sich für alles auf einmal entschieden.

Kathy Chang

Kathleen Chang (oder Kathy Change, ihr Künstlername) in ihrer Wohnung in San Francisco im Jahr 1975. (Nancy Wong, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Mindestens zwei weitere Menschen haben sich in den USA seit dem Golfkrieg selbst verbrannt (siehe Liste der politischen Selbstverbrennungen). Im Jahr 1996 verbrannte sich Kathy Change in Philadelphia, weil sie sich nach Aufmerksamkeit für ihren Wunsch nach einer Umgestaltung der Gesellschaft sehnte.

Sie schrieb:

„Ich möchte gegen die gegenwärtige Regierung und das Wirtschaftssystem sowie gegen den Zynismus und die Passivität der Menschen protestieren … so nachdrücklich, wie ich kann. Aber in erster Linie möchte ich öffentlichkeitswirksam auf meinen Vorschlag für einen sofortigen gesellschaftlichen Wandel aufmerksam machen. Um dies zu erreichen, plane ich, mein eigenes Leben zu beenden. Die Aufmerksamkeit der Medien wird nur durch Gewalttaten erregt. Meine moralischen Grundsätze verbieten es mir, anderen Menschen oder deren Eigentum Schaden zuzufügen, also muss ich diesen Gewaltakt gegen mich selbst vollziehen.“

Malachi Ritscher

Im November 2006 verbrannte sich Malachi Ritscher in Chicago. „Vielleicht haben einige genug Angst, um aus ihrem wandelnden Traumzustand zu erwachen“, schrieb er.

„Wenn ich von unseren jungen Männern und Frauen höre, die im Namen von Gott und Vaterland in den Krieg geschickt werden und die ihr Leben für keinen vernünftigen Grund aufgeben, ist mein Herz zerrissen. … Die Hälfte der Bevölkerung nimmt Medikamente, weil sie den täglichen Stress des Lebens in der reichsten Nation der Welt nicht ertragen kann….

Der gewalttätige Aufruhr, der durch die militärische Invasion der Vereinigten Staaten in den Irak ausgelöst wurde, wird weitere Jahrhunderte des Abschlachtens nach sich ziehen, wenn die menschliche Rasse so lange überlebt. … Wäre es nicht besser, für etwas zu stehen oder ein Zeichen zu setzen, als mit einem betrunkenen Autofahrer zusammenzustoßen? Wählen Raucher nicht den Tod durch Lungenkrebs? Wo bleibt da die Würde?“

Ich erinnere mich, dass ich über die mangelnde Medienberichterstattung über Ritschers Tod entsetzt war. Selbst Sendungen wie Democracy Now! erwähnten ihn nicht.

Ritscher, der sich später selbst verbrannte, wurde in Chicago verhaftet, als er an der Ecke stand und sein Schild hielt, 12. Januar 2006. (Dan Sloan, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Aaron Glantz berichtete Ende letzten Jahres:

„In den sechs Jahren, nachdem Reuben Paul Santos von einem Einsatz im Irak nach Daly City zurückgekehrt war, kämpfte er gegen seine Depressionen mit Gedichten, gewalttätigen Videospielen und schließlich mit psychiatrischer Behandlung. Sein Kampf endete letzten Oktober, als er sich in einem Treppenhaus erhängte. Er war 27 Jahre alt. … Eine Analyse der offiziellen Sterbeurkunden, die beim staatlichen Gesundheitsministerium vorliegen, zeigt, dass zwischen 2005 und 2008 mehr als 1.000 kalifornische Veteranen unter 35 Jahren gestorben sind. Diese Zahl ist dreimal so hoch wie die Zahl der kalifornischen Soldaten, die im gleichen Zeitraum im Irak- und Afghanistan-Konflikt getötet wurden.“

Dabei wurden die fahrlässigen Todesfälle nicht mitgezählt. Glantz stellte fest, dass die Zahl der Motorradtoten unter Veteranen 10-mal höher ist als unter Nicht-Veteranen.

Bouazizi schrieb auf seiner Facebook-Seite, bevor er sich das Leben nahm:

„Auf Reisen, o Mama. Verzeih mir. Keine Schuld ist nützlich. Verloren auf einem Weg, der nicht in deinen Händen liegt. Verzeih mir, wenn ich das Wort meiner Mutter missachtet habe. Gib der Zeit die Schuld und nicht mir. Ich ging weg und kehrte nicht zurück. Ich habe viel geweint und Tränen flossen aus meinen Augen. Keine Schuld kann helfen in einer Zeit, die verräterisch ist im Land der Menschen. Ich bin müde und alles, was vergangen ist, hat meinen Geist verlassen. Reisen und fragen, was einen vergessen lassen kann“.

Mohamed Bouaziz, Greg Levey und die anderen, die sich in jüngster Zeit in Ägypten, Algerien, Saudi-Arabien, Marokko und Mauretanien das Leben genommen haben – über die wir bisher nur wenig wissen – scheinen weder die einsame Verzweiflung eines Selbstmordveteranen noch die beinahe freudige Umarmung der Vietnamesin Mai zu repräsentieren.

Sie stehen für den Wunsch, ein bedrückendes Leben zu verlassen, aber in einer Weise, die anderen zugute kommen könnte. Die Weigerung, in ständiger Unterwerfung zu leben – eine Freiheit durch den Tod – und die Hoffnung, dass durch den Ausstieg aus dieser Unterwerfung durch den Tod ein würdiges Leben für andere, die man liebt, erreicht werden kann.

Kurz nach Bouazizis Tod (er lebte noch einige Wochen nach seiner Hinrichtung am 17. Dezember) sagte der tunesische Aktivist Fares Mabrouk zu Democracy Now: „Die Lektion des tunesischen Volkes ist eine Lektion der Würde. Ich habe ein Video von vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen schossen die Leute vom Balkon in der tunesischen Innenstadt aus dem Fenster: ‚Würde! Würde!‘ um 2 Uhr morgens.“

Kurze Zeit später nahm die ägyptische Aktivistin Asmaa Mahfouz ein YouTube-Video auf, in dem sie zu Protesten am 25. Januar aufrief. Es begann:

„Vier Ägypter haben sich selbst angezündet, weil sie dachten, vielleicht können wir eine Revolution wie in Tunesien haben … vielleicht können wir Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre und Menschenwürde haben. Heute ist einer dieser vier gestorben, und ich habe Leute gesehen, die kommentierten und sagten: ‚Möge Gott ihm vergeben, er hat eine Sünde begangen und sich umsonst umgebracht.‘ Leute, habt ein bisschen Scham. …“

In einem ausführlichen Artikel über Levey von Pippin Ross im Boston Magazine [Juni 1991] heißt es:

„[Robert] Levey sagt, dass sein Sohn sowohl empört als auch amüsiert darüber war, wie die etablierte Presse kaum mehr tut, als die Regierungslinie zu schlucken. Ich glaube, die amerikanische Außenpolitik ist der Hauptgrund für seinen Tod‘, sagt Robert Levey.“ Sowohl Gregs Vater, Robert, als auch seine Stiefmutter, die Kolumnistin Ellen Goodman, waren im Zeitungsgeschäft tätig.

Der Artikel im Boston Magazine enthält eine Chronologie von Leveys letzten Tagen. Es wird zwar nicht erwähnt, aber aus der Chronologie kann man schließen, dass Levey von dem Bombenanschlag auf die Notunterkunft in Amariyah am 13. Februar, bei dem Hunderte von irakischen Zivilisten getötet wurden, überwältigt gewesen zu sein scheint. Ich erinnere mich daran, dass ich darüber am Boden zerstört war – und über die unglaublich gefühllose Medienberichterstattung darüber. Natürlich wurden Levey und die anderen Opfer der Medien, sowohl im Tod als auch im Leben.

Das Leben wird verbrannt und erniedrigt, wenn man ignoriert, welches Opfer jemand gebracht hat und warum. Und das Leben wird geehrt, wenn man denen zuhört, die sich selbst opfern, denn niemand weiß, was aus ihrer Asche auferstehen könnte.

Vielen Dank an die Aktivistengemeinschaft von Amherst und die Mitarbeiter der Jones Library für das Material über Greg Leveys Leben.

Sam Husseini ist ein unabhängiger Journalist in der Nähe von D.C. Er ist auf Twitter: @samhusseini.

