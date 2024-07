https://strategic-culture.su/news/2024/06/29/indian-leader-not-american-modi-operandi-and-that-problem-for-washington/



Indischer Führer ist kein amerikanischer ‚Modi operandi‘ und das ist ein Problem für Washington

Von Finian Cunningham

June 29, 2024

Erwarten Sie mehr Druck aus Washington auf den indischen Staatschef, damit er sich an den Modus Operandi des Kalten Krieges hält.

Der indische Premierminister Narendra Modi wird in den kommenden Tagen Moskau besuchen, wo er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin empfangen wird. Modi und Putin haben im Laufe der Jahre freundschaftliche Beziehungen aufgebaut, und die beiden Staatsoberhäupter werden über die Stärkung der bilateralen strategischen Beziehungen sprechen.

Washington ist verärgert darüber, dass Modi auf seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit seiner dritten Amtszeit als Premierminister in diesem Monat Russland besucht.

Mehr noch, mit ihrer typischen Nullsummen-Mentalität des Kalten Krieges wollen und erwarten die Vereinigten Staaten, dass Modi sich in der wachsenden Feindseligkeit gegenüber Russland und China auf die amerikanische Seite schlägt.

Letzte Woche flog Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, nach Neu-Delhi, um Modi zu treffen. Berichten zufolge diskutierten die beiden über Vorschläge für eine engere militärische Verteidigung und einen Technologieaustausch. Der Zeitpunkt des Besuchs von Sullivan deutet jedoch darauf hin, dass er die bevorstehende Reise nach Moskau vereiteln wollte.

Die Biden-Administration hat Indien nachdrücklich umworben, damit es ihrer Politik der Isolierung Russlands und Chinas im Stil des Kalten Krieges folgt. Als Modi letztes Jahr im Weißen Haus üppig bewirtet wurde, war klar, dass die Gegenleistung Washingtons darin bestand, dass Indien den amerikanischen Modus Operandi der Blockkonfrontation mit den beiden erklärten geopolitischen Hauptgegnern der USA übernimmt.

Modi hat den Amerikanern nicht geliefert. Er hat die traditionelle indische Außenpolitik der Blockfreiheit beibehalten. Während Indien Mitglied der von den USA geführten Quad-Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum ist, zu der auch Japan und Australien gehören – und die China provoziert hat -, ist Indien andererseits ein prominentes Mitglied der BRICS-Gruppe, zu der Russland, China, Brasilien und andere Länder des globalen Südens gehören, die die Hegemonie der USA direkt herausfordern.

Indien unterhält seit langem enge Beziehungen zu Russland, die bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückreichen. Trotz der Versuche der Vereinigten Staaten, einen Teil dieses Marktes für sich zu beanspruchen, ist Russland nach wie vor der wichtigste Lieferant von Militärwaffen für Indien. Unter Modi hat Indien seine Käufe von russischen Ölexporten auf ein Rekordniveau gesteigert.

Trotz des starken Drucks aus Washington hat sich Indien unter Modi geweigert, Russland wegen des Konflikts in der Ukraine zu verurteilen.

Wenn Modi am 8. Juli nach Moskau kommt, ist es das erste Mal, dass er nach Russland reist, seit der Krieg in der Ukraine im Februar 2022 ausgebrochen ist.

Der zu erwartende warme Empfang für den indischen Staatschef im Kreml kann Washington nur verärgern, da er unterstreicht, dass er nicht „Modi operandi“ ist.

Sullivans ungewöhnliche Reise nach Neu-Delhi in diesem Monat kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass Washington Modi seinen Unmut darüber kundtut, dass er nicht so spielt, wie die Amerikaner es von ihm erwarten.

Die verärgerte Stimmung zeigt sich in konzertierten US-Medienkommentaren, die Modi und seine Regierung immer mehr in ein negatives Licht rücken. Der Tonfall hat sich gegenüber der überwältigend positiven Berichterstattung über Modi bei seinem Besuch in den USA im letzten Sommer plötzlich geändert.

Als Modis Bharatiya Janata Party die letzten indischen Parlamentswahlen im vergangenen Monat knapp gewann, rügten die US-Medien Modi mit der Begründung, er verliere wegen seiner schlechten Menschenrechtsbilanz und der Repression gegen Minderheiten an Popularität.

Washington und die kanadische Regierung von Justin Trudeau haben Neu-Delhi beschuldigt, eine Politik der „transnationalen Repression“ zu betreiben, die sich gegen indische Auswanderer richtet, die Narendra Modi und seine hindunationalistische Regierung kritisieren.

Im vergangenen September löste Trudeau einen diplomatischen Eklat aus, als er Modis Regierung beschuldigte, in den politischen Mord an einem Sikh-Aktivisten in Vancouver verwickelt zu sein.

Im Vorfeld der indischen Wahlen in diesem Jahr veröffentlichte die Washington Post eine ausführliche Untersuchung, die angeblich enthüllte, dass die indischen Sicherheitsdienste ein „Auftragsmord“-Komplott gegen in Nordamerika ansässige Sikh-Führer schmiedeten.

Während des Besuchs von Jake Sullivan in Neu-Delhi letzte Woche berichteten die US-Medien über einen indischen Staatsbürger, der vor einem New Yorker Gericht des versuchten Mordes an einem amerikanischen Staatsbürger und Sikh-Führer angeklagt wurde. Der Verdächtige war aus der Tschechischen Republik ausgeliefert worden, wo er festgenommen worden war. Ihm wird vorgeworfen, im Auftrag des indischen Geheimdienstes zu arbeiten.

Neu-Delhi hat jegliche Beteiligung an einem Attentatsprogramm gegen Dissidenten in Nordamerika bestritten.

Das Merkwürdige an diesem reißerischen Fall ist die Art und Weise, in der er in den US-Medien so viel Aufmerksamkeit er regt hat. Justizminister Merrick Garland verurteilte, was er als „ausländische Versuche, amerikanischen Bürgern zu schaden oder sie zum Schweigen zu bringen“ bezeichnete.

Auch der Chef des FBI, Christopher Wray, meldete sich mit einer Erklärung zu Wort, in der er warnte, dass „die USA Versuche ausländischer Staatsangehöriger, verfassungsmäßig geschützte Freiheiten zu unterdrücken, nicht tolerieren werden“. (Wie wertvoll angesichts der jahrzehntelangen Verfolgung von Julian Assange und anderen Whistleblowern durch die USA).

Der Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen hat dem angeblichen indischen Auftragsmord ebenfalls mehr Gewicht verliehen und in einem Schreiben an Außenminister Antony Blinken gefordert, dass Washington die Regierung Modi wegen angeblicher Verletzung der Souveränität der USA zur Rechenschaft zieht.

Die Beweise gegen den beschuldigten indischen „Auftragskiller“ sind fadenscheinig und unklar. Offenbar wurde er von einem Informanten der US-Drogenbekämpfungsbehörde aufgespürt und in die Tschechische Republik gelockt, wo er von Strafverfolgungsbeamten im Auftrag der Amerikaner aufgegriffen wurde. Die Washington Post nennt den indischen Top-Spionagechef Ajit Doval als Beteiligten an dem schmutzigen Komplott. Während Sullivans jüngstem Besuch in Neu-Delhi hatte er Berichten zufolge ein privates Treffen mit Doval.

Es ist höchst ungewöhnlich, dass die US-Medien die oberste Ebene der Modi-Regierung in solch schwerwiegende Anschuldigungen verwickeln.

Sullivan und Doval besprachen laut Associated Press „Fortschritte bei der Initiative für kritische neue Technologien, die beide Länder 2022 ins Leben gerufen haben“.

Es ist zweifelhaft, dass dies das einzige Thema war. Das eigentliche Thema wäre gewesen, dass Sullivan Modi und seine Regierung ermahnte, sich besser an das US-Programm der Feindseligkeit gegenüber Russland und China zu halten – andernfalls müsse man mit einer peinlichen Medienberichterstattung rechnen, in der Behauptungen über indische Attentatspläne und Verstöße gegen amerikanische Gesetze auftauchen.

Modi wird seinen Besuch in Moskau fortsetzen. Es wird erwartet, dass er auch am BRICS-Gipfel teilnehmen wird, der später in diesem Jahr in Russland stattfindet – sehr zum Ärger Washingtons. Es ist zu erwarten, dass Washington den indischen Staatschef weiter unter Druck setzen wird, damit er sich dem Modus Operandi des Kalten Krieges anschließt.

