Der russische Präsident Wladimir Putin hält am 21. November 2024 im Kreml in Moskau eine im Fernsehen übertragene Ansprache an die Nation.

(Foto: Wjatscheslaw Prokofejew / Pool / AFP)

Inmitten der Befürchtung, dass der Dritte Weltkrieg bereits begonnen hat, schlägt Russland mit einer neuen Rakete auf die Ukraine ein

„Ich glaube wirklich, dass die Situation sehr gefährlich ist“, sagte ein russischer Politikexperte während einer Woche, in der die beiden Länder einen Schlagabtausch führten.

Eloise Goldschmied

22. November 2024

Stimmen auf beiden Seiten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine haben während einer Woche, in der die beiden Länder eskalierende Raketenangriffe austauschten, ominöse Erklärungen abgegeben.

Nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat Russland am Donnerstag die ukrainische Stadt Dnipro mit einer experimentellen Hyperschallrakete angegriffen. Der Angriff folgte auf ukrainische Angriffe auf russisches Territorium mit Langstreckenraketen westlicher Bauart.

„Dies ist eine Eskalation“, sagte Tatiana Stanovaya, Senior Fellow am Carnegie Russia Eurasia Center , gegenüberder New York Times. „Ich glaube wirklich, dass die Situation sehr gefährlich ist.“

Die Moskauer Rakete wurde mit einem konventionellen Gefechtskopf abgefeuert, aber „sie könnte sicherlich umgerüstet werden, um … verschiedene Arten von konventionellen oder nuklearen Gefechtsköpfen zu tragen“, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh. Singh beschrieb die Rakete auch als „ballistische Mittelstreckenrakete“.

Ersten Berichten ukrainischer Beamter zufolge handelte es sich bei dem Abschuss um eine ballistische Interkontinentalrakete, im Gegensatz zu Putins Charakterisierung der Rakete. Nach Angaben der Financial Times haben Vertreter der Ukraine, Russlands, der NATO und der USA die Waffe unterschiedlich genau klassifiziert.

Putin machte in einer Fernsehansprache deutlich, dass der Schritt eine Reaktion auf den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine sei, um tiefer in Russland einzudringen.

Die ukrainische Regierung hatte lange um die Erlaubnis westlicher Regierungen gebeten, Waffen wie das taktische Raketensystem ATACMS (Army Tactical Missile Systems) aus amerikanischer Produktion und die Storm Shadow-Raketen aus britischer Produktion einzusetzen. Nach Angaben von Defense One begannen die USA Anfang des Jahres mit der Lieferung der von Lockheed Martin hergestellten ATACMS, schränkten deren Einsatz jedoch aufgrund der eskalatorischen Auswirkungen ein, wenn die Ukraine damit Ziele weit innerhalb des russischen Territoriums angreifen würde.

Die Ukraine führte diese Woche Angriffe mit beiden Waffen durch, nachdem die Regierung Biden einen Politikwechsel vollzogen hatte, der den Einsatz dieser Waffen erlaubte, was zumindest ein Außenpolitikexperte als „unnötig eskalierenden Schritt“ bezeichnete.

„Von diesem Moment an hat, wie wir wiederholt betont haben, ein regionaler Konflikt in der Ukraine, der zuvor vom Westen provoziert wurde, Elemente eines globalen Charakters angenommen“, sagte Putin laut Reuters in seiner Rede .

Die Äußerungen kommen wenige Tage, nachdem Putin auch eine Änderung der Nukleardoktrin des Landes kodifiziert hat, die die Schwelle für den möglichen Einsatz von Atomwaffen herabsetzt.

Auf ukrainischer Seite gab der ehemalige ukrainische Militärbefehlshaber Valery Saluschny Anfang der Woche eine düstere Kriegsprognose ab und sagte, er glaube, dass im Jahr 2024 der Dritte Weltkrieg begonnen habe.

Diese Äußerung bezog sich auf die Tatsache, dass Russland bei seinen militärischen Bemühungen auf die Hilfe von Verbündeten wie Nordkorea zurückgreift.

An anderer Stelle warnten Außenpolitikexperten vor einer Eskalationsspirale.

Anatol Lieven, Leiter des Eurasien-Programms am Quincy Institute for Responsible Statecraft, wandte sich gegen die seiner Meinung nach zugrundeliegende Überlegung, der Ukraine zu erlauben, Russland mit von den USA und Großbritannien gelieferten Langstreckenraketen anzugreifen.

„Das offizielle Argument für die Entscheidung über ATACMS und Storms Shadows ist, die Ukraine in eine stärkere Position zu bringen, bevor Trump Friedensgespräche einleitet“, schrieb er in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag. „Das ist ein gefährliches Spiel, denn die Raketen (die von US-Personal zu ihren Zielen gelenkt werden) riskieren, Russland zu verärgern, ohne der Ukraine wirklich entscheidende Hilfe zu leisten.“

US-Geheimdienstanalysten haben auch davor gewarnt, dass die Gewährung der Möglichkeit für die Ukraine, von den USA, Frankreich und Großbritannien gelieferte Langstreckenraketen einzusetzen, zu heftigen Vergeltungsmaßnahmen seitens Russlands führen könnte.

Ähnlich wie Lieven argumentierten Matt Duss, stellvertretender Vorsitzender des Center for International Policy, und Robert Farley, Assistenzprofessor an der University of Kentucky, in dieser Woche in der Zeitschrift Foreign Policy , dass die US-Politiker einen Verhandlungsfrieden für die Ukraine anstreben sollten, auch weil es für die Ukraine keinen Weg zu einem direkten Sieg gibt.

„Wenn Trump sein Versprechen einlöst, den Krieg zu beenden, müssen sich die Befürworter der Ukraine über die Prinzipien im Klaren sein, die auf dem Spiel stehen, und darauf achten, dass maximalistische Ziele eine dauerhafte Verhandlungslösung nicht ausschließen. Wir sagen dies in dem Wissen, was die Übergabe ukrainischer Gebiete an Russland für die Ukrainer in diesen Gebieten bedeuten könnte und bereits bedeutet hat“, schreiben sie.

